Black Friday 2020 : et si les Nintendo Switch et Switch Lite enregistraient leurs prix les plus bas ?

Les bonnes affaires Nintendo Switch ne sont jamais aussi intéressantes que pendant le Black Friday et la Cyber Week qui suit l’événement. A l’approche de l'événement et probablement aussi pour combler l’ennui du confinement, certains détaillants n’hésitent pas à proposer des offres attractives. A l’instar du Family Pack Nintendo Switch de Micromania qui inclut la console, un protège-écran et un jeu au choix (parmi lesquels Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Epée et Bouclier ou Mario Kart 8 Deluxe). Le tout pour 359,97 €, soit une économie de 11% sur le prix total. Cette promotion est valable jusqu’au 16 novembre prochain.

Amazon fait également profiter ses membres de prix au rabais sur les Joy-Cons (à moins de 65 €) et les cartes mémoire Sandisk (jusqu’à 56% de remise). Ce type de bons plans devrait gagner en quantité et en variété dans les prochains jours.

Les stocks de Nintendo Switch sont nettement plus stables ces jours-ci, et les enseignes en ligne en profitent pour anticiper quelques offres groupées. Pendant l’Amazon Prime Day, nous avons eu le droit à des ventes flash à peine perceptibles sur la Nintendo Switch comme sur la Switch Lite. Sans doute pour réguler les stocks et éviter une pénurie massive au cours du Black Friday. Nous sommes relativement optimistes quant à la publication de nouvelles offres fantastiques ce 27 novembre. Les consoles de Nintendo allant se retrouver face aux deux titans next-gen : la PS5 et la Xbox Series X. Et donc à des promos exceptionnelles sur les générations précédentes - PS4 et Xbox One. Pour contre-attaquer, Nintendo devra se montrer ultra-compétitive.

Nous avons l'habitude de rechercher les meilleures offres toute l'année sur les consoles de jeux, et particulièrement les Nintendo Switch et Switch Lite. Vous trouverez ci-dessous ce que nous attendons de plus cette année au rayon Nintendo. Pour profiter d’un Black Friday parfait.

Les offres Nintendo Switch à surveiller pendant le Black Friday :

Nintendo Switch Edition Spéciale Fortnite | actuellement à 299,99 €

La console de jeu préférée des Français se montre relativement avare en offres promotionnelles. Et pour cause, elle se vend très bien sans. Le Black Friday est l’un des rares moments de l’année où on peut sauter sur le produit phare de Nintendo à moindre coût.Voir l'offre

Nintendo Switch Lite Corail | actuellement à 199,99 €

La petite sœur portable de la Switch est déjà bien partie pour surpasser cette dernière dans le cœur des gamers. Il faut dire que son prix s’avère extrêmement attractif et que la durée de vie prolongée de sa batterie en fait une partenaire de jeu endurante.Voir l'offre

Animal Crossing: New Horizons ­| actuellement à 45,49 €

C’est le jeu Nintendo le plus populaire de 2020. Aujourd’hui, les exemplaires de ce dernier se vendent sur eBay à des tarifs bien plus élevés que son prix de départ. Si vous possédez une Switch, créer votre île de rêve et y inviter vos amis vous délivrera les meilleures interactions sociales que vous puissiez espérer.Voir l'offre

Mario Kart 8 Deluxe | actuellement à 45,49 €

Ce jeu de course d'arcade est rempli du bestiaire classique de Nintendo, comprenant Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Bowser, et bien d'autres. Prenez le volant et testez de nouveaux circuits en solo ou avec vos amis. Affrontez ces adversaires soit en ligne, soit sur écran partagé, soit en reliant jusqu'à huit consoles ensemble (par liaison sans fil).Voir l'offre

Pokémon Epée | actuellement à 46,99 €

Peut-on vraiment posséder une console Nintendo sans jeu Pokémon pour l’étrenner ? Pokémon Epée et Bouclier présente non pas un mais deux jeux Pokémon incontournables. Nouvelle région, nouvelles créatures, un gameplay qui s’adapte à votre style de jeu… il sera difficile de résister à l’appel des terres sauvages.Voir l'offre

Ring Fit Adventure - Nintendo Switch | actuellement à 59,99 €

Ring Fit Adventure est un jeu de fitness conçu par Nintendo pour la console Switch. Dans ce hit d'Action-RPG, vous vous retrouvez embarqué dans une quête fantastique vous opposant à un dragon body-buildé à combattre avec des flexions, des squats ou du yoga Ajoutez à cela de multiples mini-jeux et des sessions d’entraînement personnalisé et vous obtenez un coach on ne plus motivant.Voir l'offre

Faut-il s’attendre à une pénurie de Nintendo Switch pendant le Black Friday ?

Après un début d’année marqué par des ruptures de stocks conséquentes (pour cause de pandémie mondiale et de la sortie très suivie d’Animal Crossing: New Horizons), les chaînes d'approvisionnement de Nintendo sont revenues à leur rythme ordinaire durant cet été.

Au cours de ce dernier mois, marqué notamment par l’Amazon Prime Day, aucune pénurie de consoles n’a été déplorée ni par le constructeur, ni par les enseignes les commercialisant. Ce qui s’avère de bon augure pour le Black Friday à venir. Tout dépendra alors des tarifs proposés par les différentes boutiques en ligne. D’autant que, comme au printemps, la demande devrait être importante avec un attrait massif de nombreux européens confinés pour le catalogue de jeux (et de consoles) Nintendo.

Est-il préférable d’acheter une console Nintendo Switch aujourd’hui ?

Maintenant que les consoles Nintendo Switch sont de retour en rayon, il est légitime de se poser la question. Rappelons que le prix de vente conseillé est de 299,99 € pour la console Switch standard. Contre 199,99 € pour la Switch Lite. Payer plus cher ne vaut pas la peine, sauf si vous achetez l’une des deux consoles dans un pack comprenant des jeux et/ou accessoires supplémentaires.

Cependant, hormis quelques ventes flash, il n’y a guère de réductions majeures sur les consoles Nintendo Switch et Switch Lite, particulièrement quand elles sont vendues seules. A vrai dire, nous n’avons référencé qu’une remise exceptionnelle concernant la Nintendo Switch V2 vendue avec une manette Joy-Con à 223,35€ chez Carrefour Market. L’offre sera valide dans tous les supermarchés participants du 20 au 29 novembre prochains - il sera possible de réserver votre exemplaire via le site Carrefour.fr.

Le Black Friday demeure donc votre meilleur rendez-vous avec la Nintendo Switch.

Des bons plans Nintendo Switch plus intéressants après le Black Friday ?

Vous trouverez quasi-certainement des réductions fantastiques sur les packs Nintendo Switch, ou même la Nintendo Switch nue et ses accessoires, très tôt le vendredi matin. Si pour une raison ou une autre, vous passez à côté de ces dernières, vous pouvez toujours surveiller les bonnes affaires qui suivront lors du week-end des 28 et 29 novembre, voire pendant le Cyber Monday du 30 novembre. Durant ces trois jours, les détaillants se montrent parfois plus généreux pour gonfler leurs revenus totaux et occuper la première place du tableau des ventes. Et pour ce faire, il faut généralement avancer des produits stars… à l’instar de la Switch.

Où trouver les meilleures offres Nintendo Switch pendant le Black Friday ?

Nous vous présentons sur cette page toutes les promos immanquables du Black Friday, qu’elles concernent la console, ses accessoires, les jeux cultes du catalogue ou encore les packs spéciaux. Vous n’aurez pas besoin d’ouvrir 23 onglets sur votre navigateur web et donc de ralentir votre système d’exploitations - nous sélectionnons ici les meilleures offres Nintendo. Nous vous recommandons donc d’enregistrer cet article dans vos signets favoris, pour y revenir rapidement le jour J.

Les premiers entrepôts à accueillir de nouveau la Nintendo Switch sont ceux d’Amazon, un peu partout dans le monde. Le géant du e-commerce s’avère donc votre meilleure chance d’obtenir la console de Nintendo aussi rapidement que possible.

Surveillez tout de même d’autres magasins comme Fnac, Cdiscount, Boulanger et Auchan qui peuvent proposer des offres promotionnelles intéressantes, pour contrer la firme de Jeff Bezos. Enfin, des spécialistes comme Micromania joueront sur la fidélisation de leurs membres avec des offres spéciales.

Prix de la Nintendo Switch: à combien se vendra-t-elle pendant le Black Friday 2020 ?

En termes de ventes, la Nintendo Switch demeure la console de jeux préférée des Français, devant ses rivales des écuries Sony et Microsoft. Aussi, le constructeur japonais, au même titre que les détaillants, n’ont nullement besoin de proposer des prix trop bas pour écouler leurs stocks. En règle générale, les enseignes opèrent une remise limitée de 20%, sur deux à quatre heures de temps.

Il arrive néanmoins, à certaines occasions, que l’un de ces marchands décide de proposer la console à un prix extrêmement bas pour marquer l’événement et s’octroyer une publicité des plus positives. L’an dernier, durant le Black Friday 2019, Cdiscount a ainsi offert deux bons d’achat de 50 € chacun pour acquérir la Nintendo Switch à 199 €. Un prix fou opéré sur 1000 pièces seulement.

Cette année, nous espérons que l’opération sera renouvelée par plus d’un marchand. En revanche, une telle baisse de prix s’effectuerait sur un timing restreint, lesdits magasins devant maintenir une capacité de réapprovisionnement décente jusqu’à la fin de l’année et surtout pendant les fêtes de Noël où le gros des ventes a lieu. Etant donné la difficulté des détaillants à combler leurs rayons en 2020, il se peut que les baisses de de prix, sur la console seule, ne soient pas aussi spectaculaires que nous le souhaiterions.

En revanche, nous pourrions bénéficier de réductions plus intéressantes sur les jeux phares du catalogue Nintendo Switch - misons principalement sur le phénomène Animal Crossing: New Horizons, mais aussi Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, Super Mario 3D All-Stars, et pourquoi pas le très récent Mario Kart Live: Home Circuit. Ou encore Hyrule Warriors: Age of Calamity, la préquelle de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui sortira le 20 novembre. Tous pourraient intégrer un bundle spécifique Nintendo Switch.

Vous souhaitez mettre la main sur la console Switch et elle uniquement ? Voici les prix les plus récents enregistrés :

Et pour la Nintendo Switch Lite : à quelles bonnes affaires s’attendre ?

Comme indiqué plus haut, le prix de base de la Nintendo Switch Lite est de 199,99 €. Il s’agit du tarif de la console portable livrée sans jeu. Celle-ci a recensé quelques réductions modestes en 2019, mais rien de comparable à celles pratiquées en faveur de sa grande sœur. Lors des événements commerciaux de grande envergure, tout au plus s’est-on vu économiser 20 € sur le prix de départ.

Vendu 100 € de moins que la Switch classique, le modèle Lite n’a besoin d’aucune réduction supplémentaire pour faire un tabac. Le fait qu'il s'agisse d'une version plus accessible de la console populaire de Nintendo rend presque impensable la mise à disposition de promotions supplémentaires, si ce n’est en lui associant des accessoires ou jeux supplémentaires à prix réduit. Mais, nous pouvons toujours rêver s’offrir une Switch Lite à 179 € pendant le Black Friday 2020.