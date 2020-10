Les meilleurs PC Gamer en 2020

Votre PC se fait vieux, presque obsolète, et vous aimeriez le remplacer par une configuration gaming dernier cri. Même si vous n'êtes pas exactement sur le point de devenir un joueur professionnel, vous recherchez un peu plus de puissance de feu afin de lancer les meilleurs jeux PC du moment en mode ultra. Après tout, les hits les plus récents - et leurs éditeurs – se vantent de vous apporter une expérience immersive, et il n'y a rien de plus immersif que de pousser la barre des paramètres graphiques au maximum, sans réduire la vitesse de défilement. Vous avez, pour ce faire, établi un budget de référence mais vous ne savez que choisir devant l’afflux de propositions différentes qui s’offrent à vous.

En fait, si vous prévoyez de jouer aux titres AAA d’aujourd’hui ou de demain, vous devez vous procurer l'un des meilleurs PC de jeu embarquant les composants internes les plus pointus possibles. Comme les cartes graphiques Super RTX de Nvidia ou les Navi d'AMD. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'un PC de jeu brille par sa puissance qu’il vous coûtera un bras pour autant. Certains modèles disposent de la combinaison CPU-GPU la plus performante tout en affichant un prix abordable. Il suffit de surveiller les ultimes promotions d’enseignes spécialisées à l’instar de Materiel.net, LDLC ou Top Achat.

Pour vous aider à choisir parmi les nombreuses options disponibles, nous avons dressé une liste des meilleurs PC de jeu commercialisés actuellement. Nos rédactions internationales les ont déjà évalués et approuvés (voir nos tests complets). Pour leurs performances aussi bien que leur facture actuelle.

(Image credit: Alienware)

1. Alienware Aurora Ryzen Edition R10 Un virage vers la next-gen. Processeur : AMD Ryzen 5 3500 - 9 3950X | Carte graphique : AMD Radeon RX 5600 - NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RAM : 8 Go - 64 Go DDR4 | Stockage : 1 To 7200RPM SATA - 2 To M.2 PCIe NVMe SSD + 2 To 7200RPM SATA 2 020 $US Voir à Dell Configuration puissante et évolutive Conception époustouflante Bon rapport qualité-prix Légèrement bruyant

Au fil des années, AMD gagne progressivement du terrain sur le marché des processeurs comme des cartes graphiques. Il n'est donc pas surprenant de voir nombre de constructeurs PC se rallier à la cause de Team Red. C’est le cas de la gamme Alienware Aurora, notre série préférée, qui a décidé d’équiper les modèles R10 avec des processeurs AMD Ryzen 5, 7 et 9, puissants mais abordables. Ne vous fiez pas à la facture de 2 000 € qu’il vous présentera car, pour ce prix, vous pourrez lancer n’importe quel jeu AAA à 60 images par seconde, en poussant les paramètres au maximum. Si tant est donné que vous jouiez en résolution Full HD. Le R10 est tout de même capable d’approcher la 4K et, comme il est évolutif, vous devriez lui confier d’ici quelques temps l’un des plus prometteurs GPU Big Navi d’AMD. Un véritable plus venant compléter ses Ryzen 9 3900 nerveux, pour accueillir les plus beaux jeux next-gen et vous éviter l’achat d’une PS5 ou d’une Xbox Series X.

(Image credit: MSI)

2. MSI Trident 3 10th Est-ce un PC ou une console ? Processeur : jusqu'à Intel Core i7-10700 de 10e génération | Carte graphique : MSI GeForce RTX 2060 Super | RAM : jusqu'à 64 Go DDR4 2666 MHz | Stockage : 1 x M.2 SSD + 1 x 2.5" HDD / SSD Check Amazon Conçu pour l’eSport Petit et passe-partout De nombreux ports Difficilement modulable / réparable

Si vous manquez d’espace, ou si vous souhaitez simplement ranger discrètement votre PC dans le salon, alors le MSI Trident 3 10th mérite d'être pris en considération. Ce n'est pas seulement l'un des plus petits PC de jeu que nous ayons jamais évalués (à peine plus haut que la PS4 Pro), il est également plus abordable que ses compétiteurs les plus récents à matériel équivalent. La Nvidia GeForce GTX 1650 Super, livrée dans l’un des modèles les plus décents, se révèle parfaite pour supporter les paramètres élevés des derniers jeux AAA. Mais là où ce GPU excelle vraiment, c'est dans la catégorie des titres eSport. Overwatch, Valorant, League of Legends… quel que soit votre poison multijoueur, il vous le sert avec une beauté et une fluidité saisissantes. Vous pouvez aussi l'utiliser comme PC multimédia, il lit parfaitement les vidéos 4K stockés dans son disque dur volumineux. Vous ne cherchez pas la mise à niveau à tout prix ? Alors, vous disposez ici d’une bonne affaire.

Lire notre test complet (en anglais) : MSI Trident 3 10th

(Image credit: HP)

3. HP Omen Obelisk Vos jeux n’ont jamais été aussi réalistes. Processeur : Intel Core i5-8400 - i5-9600K | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti - RTX 2080Ti | RAM : jusqu'à 64 Go | Stockage : Disque dur 1 To + SSD 256 Go - 512 Go 1 178,46 € Voir à Amazon Jeux en Ray-Tracing Châssis transparent et luxueux Ronronne en mode ultra Son prédécesseur est une alternative plus accessible

Ce monstre rectangulaire est digne de son surnom car il est tombé dans un chaudron de puissance dès sa conception. Plus qu'il n’en faut pour la plupart des joueurs. Quand vous disposerez des fonds nécessaires pour obtenir une de ses configurations premium (au moins celle combinant la carte graphique RTX 2060 Super et un Core i7), vous accéderez à la technologie Real Time Ray-Tracing de Nvidia. Un indispensable pour lancer vos jeux les plus récents en mode ultra-réaliste. Malheureusement, les acheteurs soucieux de leur compte en banque devront se rabattre sur un gameplay légèrement en dessous et une tour qui a tendance à se faire entendre si vous activez les paramètres graphiques les plus élevées. Néanmoins, en raison de sa grande évolutivité, vous ne serez qu’à une ou deux mises à jour de la meilleure expérience de jeu. Et honnêtement, nous avons vu des machines plus onéreuses pour cette belle série de spécifications techniques.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Omen Obelisk

(Image credit: Corsair)

4. Corsair One a100 Le luxe fait gaming. Processeur : AMD Ryzen 9 3900X - 3950X | Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Super - 2080 Ti | RAM : 32 Go DDR4-3200 | Stockage : SSD NVMe 500 Go + disque dur 2 To - SSD NVMe 1 To + disque dur 2 To 4 099,90 € Voir à CORSAIR Extrêmement puissant Le silence absolu (merci le watercooling) Petit et élégant Il vaut une petite fortune

Ne sous-estimez jamais ce PC compact à cause de sa taille. Le Corsair One a100 est une machine incroyablement puissante, rassemblant des composants internes comme le légendaire AMD Ryzen 9 3950X et l'imbattable (ou presque) RTX 2080 Ti de Nvidia. Ce, dans un minuscule châssis qui se ferait oublier s'il n'y avait pas son élégant dispositif RGB pour nous rappeler sa présence. Associé à une mémoire vive de 32 Go et à un espace de stockage des plus conséquents, il se veut également un excellent assistant pour les créatifs pro. À juste titre, car ils sont parmi les rares acheteurs à pouvoir se permettre ce prix élevé. Oui, le Corsair One est une machine chère, mais vous en tirerez des performances extrêmement solides. De quoi vous balader dans des jeux AAA tels que Metro Exodus avec des paramètres Ultra et 94 images par seconde en Full HD contre 55 en 4K - un score étonnant et qui en convertira plus d’un (si l’argent n’est pas un problème).

Lire notre test complet (en anglais) : Corsair One a100

(Image credit: Intel)

5. Intel NUC Hades Canyon Mini par la taille, maxi par les performances. Processeur : Intel Core i7 | Carte graphique : Radeon RX Vega M GL - GH | RAM : jusqu'à 64 Go | Stockage : jusqu'à 2 To (SSD) 671,53 € Voir à Amazon Processeur incroyablement puissant Beaucoup de ports Configuration évolutive Son prix peut surprendre

Si vous traquez le meilleur PC de jeu à moins de 1000 €, le mini-PC Hades Canyon d’Intel pourrait bien être la machine de vos rêves. Il est vrai qu’à cette taille (221 x 142 x 39 mm), nous pourrions nous attendre à un prix quatre fois plus bas, néanmoins ce NUC mérite chaque euro dépensé. Il renferme toute la puissance d’un PC Gamer premium plus massif, incluant un processeur Intel Core i7 de 8e génération et la splendeur de graphismes Full HD fournie par sa carte graphique Radeon RX Vega. Vous aurez à compléter cet excellent tandem avec vos propre mémoire vive et support de stockage, ainsi que le système d’exploitation de votre choix. Si vous avez des composants informatiques en rab, alors vous porterez aux louanges Intel pour les économies réalisées. En outre, grâce à son format « décodeur », vous pouvez l’installer n’importe où sur votre bureau, il prend une place minimale.

Lire notre test complet (en anglais) : Intel NUC Hades Canyon

(Image credit: Alienware)

6. Alienware Aurora R9 Un choc pour vos rétines, jamais pour vos tympans. Processeur : AMD Ryzen 5 - 9 | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1650 - RTX 2080 Super | RAM : 8 Go - 64 Go | Stockage : Disque dur 1 To - SSD 2 To + Disque dur 2 To Check Amazon Design compact et élégant Des graphismes au-delà du Full HD Silencieux Les options pérennes coûtent cher

Alienware a le don de concocter des facteurs de forme que vous ne verrez nulle part ailleurs, ce qui rend ses ordinateurs portables et de bureau plus attrayants que leurs rivaux. Avec l'Aurora R9, le constructeur franchit une nouvelle étape en matière de design avec des lignes gracieuses et des LED hypnotiques. Plus important encore, avec le R9, vous aurez l’embarras du choix puisque pas moins de dix configurations différentes vous sont proposées par la filiale gaming de Dell. Toutes ont le pouvoir de faire tourner vos jeux en 1080p ou en 1440p pour les plus performantes. Dans un silence absolu. A vous de déterminer quelle option convient le mieux à votre budget, notre palme allant au modèle médian avec processeur Ryzen 7 3700X, carte graphique RTX 2070 Super et 16 Go de RAM. Un champion capable d’exécuter les meilleurs jeux VR, les FPS ou les mondes ouverts les plus exigeants jusqu’à 300 images par seconde.

Lire notre test complet (en anglais) : Alienware Aurora R9

(Image credit: MSI)

7. MSI Trident A Plus Le diable est dans les détails… de cette machine affolante. Processeur : Intel Core i7-i9 de 9e génération | Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | RAM : jusqu’à 32 Go | Stockage : SSD M.2 PCIE 1 To (x2) Check Amazon Faible encombrement Moteur 4K Possibilité d'évolution élevée Facture vertigineuse

La puissance interne du MSI Trident A Plus est tout à fait impressionnante, surtout si l'on considère sa finesse et sa petite taille (129,74 x 382,73 x 396,39 mm). Sa façade extérieure rétroéclairée et personnalisable en fait un parfait élément décoratif pour votre bureau ou votre salon. Mais c’est avant tout sa configuration extrême qui vous incitera à investir plus de 3000 €. En retour, il vous offre des processeurs Intel Core de 9e génération, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 Ti - upgradés par la technologie de refroidissement Silent Storm Cooling 3 - et jusqu’à 32 Go de mémoire. Soit le sésame rêvé pour vivres une expérience de jeu en 4K, sans concession.

(Image credit: Dell)

8. Dell G5 Gaming Desktop UN PC féroce pour petits budgets. Processeur : Intel Core i3-9100 - i9 9900K de 9e génération | Carte graphique : NVidia GeForce GTX 1650 - RTX 2070 | RAM : 8 Go - 64 Go | Stockage : SSD 1 To - SSD 1 To + Disque dur 2 To 1 241,46 € Voir à Amazon Configurations parées pour la VR Très belle tour Idéal si vous débutez avec un PC Le modèle de base ne suffira pas pour les jeux les plus exigeants

Un châssis unique associé à un prix à battre. Le dernier né de la série G de Dell est un concurrent solide dans le domaine des PC Gamer économiques. Le Dell G5 5090 est doté de processeurs Intel de 9e génération ainsi que des cartes graphiques GTX et RTX les plus puissantes de Nvidia. Le modèle de base vous permettra de redécouvrir des hits des années 2010 en Full HD mais il vous faudra opter pour les options Core i7 / GTX 1660 Ti ou RTX 2060 - à partir de 1100 € - pour accéder à la VR. S’il s’agit de votre premier ordinateur de jeu, foncez !