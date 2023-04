Windows 12 : date de sortie, prix, nouveautés, que nous réserve la prochaine version ?

C'est un fait, Windows 11 peine à séduire les utilisateurs depuis sa sortie. Si les problèmes de compatibilité, les bugs, et les ralentissements rapportés, ont certainement contribué au faible taux d'adoption des utilisateurs, la pénurie de composants a également freiné la production de nouveaux ordinateurs équipés de Windows 11. Malgré ce bilan décevant, Microsoft n'a pas dit son dernier mot et prépare déjà la prochaine mise à niveau de son système d'exploitation, connu sous le nom de code "Hudson Valley", ou encore "Next Valley".

Bien qu'il y ait encore peu d'informations officielles au sujet de Windows 12, les rumeurs agitent déjà la toile. Si vous vous demandez à quoi ressemblera la prochaine interface de Windows, ou encore de quelles fonctionnalités profitera-t-elle, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que nous savons sur Windows 12 pour le moment.



Bien qu'aucune date n'ait encore été annoncée par Microsoft, il est fort probable que Windows 12 suive le calendrier de sortie des versions précédentes. Selon Windows Central, Microsoft aurait prévu de sortir un nouvel OS tous les trois ans (s'ouvre dans un nouvel onglet). Windows 11 étant sorti en 2021, le prochain Windows 12 devrait donc être lancé d'ici 2024. Cette date reste bien évidemment spéculative à ce stade, et pourrait être repoussée.

Pourtant, Microsoft semble avoir bien avancé dans le développement de Windows 12. Pour preuve, la firme de Redmond a récemment lancé un nouveau canal dans Windows Insider (s'ouvre dans un nouvel onglet). Ce dernier, baptisé Canary, serait probablement destiné à tester Windows 12. En effet, les dernières nouveautés du système Windows 11 étant testées dans le canal Dev, la création de ce nouveau canal ne serait donc pas due au hasard.

Windows 12 : la mise à niveau sera-t-elle payante ?

La mise à niveau vers Windows 12 devrait être gratuite, pour les utilisateurs de Windows 11, et pour ceux qui continuent à utiliser Windows 10. En revanche, le système d'exploitation devrait être proposé à l'achat pour les utilisateurs disposant de versions antérieures, telles que Windows 7 ou 8.

Il est par ailleurs possible que Microsoft opte pour un modèle d'abonnement, comme c'est le cas avec Microsoft 365. Ce qui permettrait à l'entreprise de générer des revenus réguliers, plutôt que de compter sur les ventes de licences uniques.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour ces informations lorsque nous en saurons plus sur le sujet.

Windows 12 : quelle sera la configuration minimale requise pour en profiter ?

Si l'on en croit les informations du site allemand DeskModder (s'ouvre dans un nouvel onglet), le prochain OS de Microsoft devrait nécessiter au minimum 8 Go de RAM pour fonctionner. Ce qui représente tout de même 4 Go de plus que pour faire tourner Windows 11. Une exigence qui pourrait sonner le glas des anciens PC. Concernant les autres prérequis, ils seraient vraisemblablement identiques à ceux de Windows 11.

Voici la configuration minimale attendue pour Windows 12 :

8 Go de RAM

64 Go de stockage

Processeur 1 GHz 64 bits Dual-Core

Compatibilité UEFI, Secure Boot, TPM 2.0 et DirectX 12

Écran 9 pouces avec définition minimale de 720p

Une connexion Internet et un compte Microsoft

Windows 12 : quelles sont les nouveautés attendues ?

On s'attend bien évidemment à ce que Windows 12 soit plus stable que son prédécesseur. La nouvelle version devrait également proposer une interface plus fluide et intuitive, avec son lot de nouvelles fonctionnalités, afin de toujours plus simplifier l'expérience utilisateur.

Au rayon des nouveautés, les rumeurs qui circulent sur le net font état d'un nouvel écran de verrouillage, et aussi d'un nouveau centre de notifications. La capture d'écran ci-dessous, partagée par Windows Central, nous montre un aperçu de ce à quoi l'interface pourrait ressembler.

(Image credit: Microsoft)

Toujours selon Windows Central, Microsoft travaillerait également depuis quelques années sur un modèle d'interface optimisée à la fois pour les fonctionnalités tactiles et les utilisateurs classiques (s'ouvre dans un nouvel onglet). Ce qui permettrait de simplifier l'expérience des propriétaires de PC portables hybrides, et de tablettes Windows.

Par ailleurs, Microsoft travaillerait sur le projet CorePC, qui serait une version light de Windows 12 (s'ouvre dans un nouvel onglet), à l'instar de ChromeOS. Grâce à cet OS allégé, les appareils disposant d'une RAM inférieure à 8 Go pourront quand même utiliser le prochain système d'exploitation. Bien que le géant américain ait déjà commencé à intégrer des fonctions intelligentes sur Windows 11, il devrait continuer à renforcer la présence de l'intelligence artificielle sur Windows 12.

Panos Panay, l'actuel dirigeant du développement de Windows et des produits Surface chez Microsoft, a dévoilé lors de la Key Note d'AMD au CES 2023 : « l’IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows, littéralement ».

Grâce à ses investissements dans l'entreprise OpenAI, Microsoft devrait tirer parti des modèles de ChatGPT pour améliorer l'expérience utilisateur. Selon les rumeurs, des changements majeurs sont à prévoir concernant les applications de l'écosystème Google : Photos, Courrier, Calendrier, etc.

Enfin, le système Windows 12 devrait être compatible avec une future plateforme d'Intel, intitulée Meteor Lake. Les publications du leaker TLC (@leaf_hobby) ayant partagé l'information, ont depuis été supprimées.