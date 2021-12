Les meilleurs ordinateurs portables pour photographes : retouchez vos photos professionnellement

Si vous êtes à la recherche du meilleur ordinateur portable pour faire de la retouche photo, vous aurez besoin du meilleur processeur, de la meilleure carte graphique et de la mémoire vive la plus rapide.

En plus de sa puissance brute, un ordinateur portable conçu pour la retouche photo se doit d'être doté d'un excellent écran, reproduisant les contrastes et les couleurs avec précision afin que vos créations soient reproduites fidèlement avant édition et après impression. Comme vous travaillerez probablement sur des photos en haute résolution, la présence d'un SSD rapide et d'une capacité de stockage conséquente est également à envisager. De même qu'un clavier et un pavé tactile de qualité pour naviguer rapidement au sein de votre composition. N'oublions pas enfin une large variété de ports disponibles pour connecter vos périphériques.

Bien que la plupart des photographes s'orientent vers l'un des meilleurs MacBooks, il existe de nombreuses alternatives Windows de premier ordre qui peuvent également prendre en charge vos projets d'édition. Certaines d'entre elles figurent même dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables. Quel que soit l'ordinateur que vous choisirez, vous disposerez d'une formidable machine nomade pour la retouche photo. Celles-ci sont capables de supporter toutes vos exigences sur Adobe Photoshop, Lightroom ou un éditeur de photos gratuit pour effectuer vos retouches.

1. MacBook Pro 16 pouces (2021) Un concentré de puissance Caractéristiques techniques Processeur : Apple M1 Pro 10 coeurs - M1 Max 10 coeurs Carte graphique : GPU intégré 16 cœurs - 32 cœurs RAM : jusqu'à 64 Go Écran : Liquid Retina XDR, 16,2 pouces Stockage : jusqu'à 8 To Pourquoi l'acheter + Autonomie extrêmement longue + De nombreux ports disponibles Pourquoi attendre - Large et lourd - Très cher

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le MacBook Pro 16 pouces (2021) est une si bonne machine pour les photographes. De l'inclusion d'un port SDXC et de 3 ports Thunderbolt 4 à un écran extrêmement époustouflant avec une gamme de couleurs très étendue, sans oublier ses composants internes incroyablement puissants, c'est un véritable plaisir de travailler avec lui. Il bénéficie également d'une impressionnante autonomie de presque 20 heures, avec des performances restant stables en mode sans fil. Ce qui le rend idéal pour toute utilisation sur le terrain. Bien sûr, son prix est élevé, mais il vaut clairement chaque centime investi.



Lire nos premières impressions : MacBook Pro 16 pouces (2021)

2. MacBook Pro 14 pouces (2021) La station de travail parfaite pour les créatifs Caractéristiques techniques Processeur : Apple M1 Pro 8 coeurs - M1 Max 10 coeurs Carte graphique : GPU intégré 14 cœurs - 32 cœurs RAM : jusqu'à 64 Go Écran : Liquid Retina XDR, 14 pouces Stockage : jusqu'à 8 To Pourquoi l'acheter + Performances exceptionnelles + Meilleur écran sur un ordinateur portable + Excellentes autonomie et connectivité Pourquoi attendre - Certains lui préféreront l'écran du MacBook Pro 16 pouces

Le MacBook Pro s'est véritablement transformé en un ordinateur portable pour les professionnels créatifs avec le lancement de ce nouveau modèle 14 pouces. Armé des puces M1 Pro et M1 Max exceptionnelles, cet ordinateur portable compact impressionne par sa puissance - le genre qui supporte les charges de travail les plus intensives comme le montage vidéo et la retouche photo en très haute définition. Ainsi qu'une autonomie des plus époustouflantes (comptez deux heures en moins à peine que son alternative à 16 pouces). Apple complète cette configuration avec un écran mini-LED XDR offrant une luminosité maximale de 1 600 nits, un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une large gamme de couleurs, un emplacement pour carte SD, un port HDMI et trois ports Thunderbolt 4 (qui peuvent tous rester disponibles, puisque le chargement est assuré par la technologie MagSafe.) Si vous travaillez sur des photos et des vidéos HDR, l’affichage de votre contenu sera bluffant.

Lire notre test complet : MacBook Pro 14 pouces (2021)

3. Gigabyte Aero 17 (2021) Le rêve de tout photographe Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i9-10980HK Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q 8Go RAM: 64 Go Écran: OLED UHD 4K de 17,3 pouces, HDR400, 100% Adobe RGB, certifié Pantone Pourquoi l'acheter + Conception exceptionnelle + Des performances incroyables pour un prix de milieu de gamme + L'une des stations de travail mobiles les plus puissantes pour les créatifs + Moins cher que ses concurrents Pourquoi attendre - Peut chauffer lors de l'exécution de tâches intensives

Comptant parmi les stations de travail mobiles les plus puissantes, le Gigabyte Aero 17 (2021) renferme une superbe combinaison CPU/GPU, un écran OLED 4K assurant la reproduction parfaite de vos compositions, plus un nombre considérable de ports pour relier facilement et rapidement votre matériel professionnel. Mieux encore, son prix est relativement inférieur à celui de ses rivaux (même les moins puissants), ce qui en fait une proposition plus attractive si votre budget se veut plus limité. Si nous aurions aimé profiter de l'autonomie des MacBooks Pro cités plus haut, cet appareil se rattrape par sa configuration massive et surtout aisément transportable.

4. Dell XPS 15 (2020) Un compromis un peu plus abordable Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 10e génération Carte graphique: Intel UHD Graphics - NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti RAM: 8 Go - 64 Go Écran : 15.6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge, anti-reflets, 500 nits - 15.6" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge, tactile, anti-reflets, 500 nits Stockage: SSD M.2 PCIe NVMe 256 Go - 2 To Pourquoi l'acheter + Bon rapport qualité-prix + Options matérielles haut de gamme + Clavier et pavé tactile excellents Pourquoi attendre - Le Dell XPS 15 OLED de 2021 lui fait de l'ombre

Le Dell XPS 15 pourrait bien être assez incroyable pour tenter les utilisateurs de MacBooks les plus acharnés. C'est facilement le meilleur ordinateur portable pour la retouche photo à l'heure actuelle. Si le Dell XPS 15 OLED (2021) représente le modèle le plus attractif, son prédécesseur demeure un compromis financier non négligeable. Associant une puissance stupéfiante à un châssis fin et léger, cet ordinateur portable n'est pas en reste en ce qui concerne son interface logicielle merveilleusement fluide et qui améliore votre expérience utilisateur globale. Parmi ces caractéristiques étonnantes, citons un superbe écran lumineux de 500 nits, un clavier tout ce qu'il y a de plus confortable, des haut-parleurs époustouflants et un pavé tactile lisse à souhait. Nous ne disons pas que cet ordinateur portable est parfait, mais notre note convoitée de 5 sur 5 devrait parler d'elle-même.

Lire notre test complet : Dell XPS 15 (2020)

5. MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) Le petit MacBook Pro d'Apple bénéficie d'un grand rafraîchissement Caractéristiques techniques Processeur : Apple M1 à 8 cœurs Carte graphique : GPU intégré à 8 cœurs RAM : 8 Go - 16 Go de mémoire unifiée Écran : Retina 13,3 pouces (2560 x 1600) Stockage : SSD 256 Go - 2 To Pourquoi l'acheter + Autonomie de 13 heures + Puissante puce M1 + Peut exécuter des applications iOS Pourquoi attendre - Relativement onéreux

Le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) n'a peut-être pas bénéficié d'une refonte massive de son design, mais ce qui lui manque dans ce domaine, il le compense largement en termes de performances et d'autonomie. Grâce à la puce M1 révolutionnaire d'Apple, le MacBook Pro 13 pouces de l'an dernier est capable d'éditer, sans aucune résistance, des vidéos 4K - et même 8K. La retouche photo se montre également limpide ici, avec une vraie qualité studio complétée par son écran XDR. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant qui reste petit et léger, voici l'un des meilleurs ordinateurs portables pour photographes que l'on puisse acheter actuellement.

6. Acer ConceptD 7 Une station de travail mobile pour les amoureux de compositions colorées Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 de 9e génération Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 RAM: 16Go - 32 Go Écran: 15.6" 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPS Stockage: 1 To Pourquoi l'acheter + Puissante carte graphique Nvidia RTX + Superbe écran IPS 4K validé approuvé Pantone + Bonne sélection de ports + Moins cher que le MacBook Pro Pourquoi attendre - Pas aussi fin et léger que les ordinateurs Apple

Pour ceux qui pensent que les MacBooks Pro sont trop chers mais qui ont tout de même besoin d'une station de travail mobile puissante, il existe l'Acer ConceptD 7. Ce formidable ordinateur portable est capable de gérer des tâches complexes et exigeantes telles que la retouche photo, grâce notamment à sa carte graphique Nvidia RTX. Au-delà de son processeur et de sa carte graphique haut de gamme, il octroie une sélection décente de ports, un design minimaliste autant que robuste, et cet étonnant écran IPS 4K validé par Pantone. Evidemment, il reste assez cher, mais si vous recherchez une alternative Windows aux champions d'Apple dédiés à l'édition vidéo et photo, il fait certainement partie des choix prioritaires dans votre liste d'achat.

7. Surface Laptop 3 15 pouces Plus durable que la plupart de ses concurrents Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 10e génération Carte graphique: Intel Iris Plus Graphics RAM: 8 Go - 32 Go Écran: 15" (2496 x 1664) PixelSense, tactile Stockage : 128 Go - 1 To Pourquoi l'acheter + Modèle milieu de gamme à prix compétitif + La batterie peut durer presque toute la journée + Parfait pour ceux qui veulent un écran plus grand Pourquoi attendre - Un seul port USB-C

Avec un prix impressionnant et raisonnable, en plus de l'une des autonomies les plus optimales au sein d'un ordinateur portable, nous sommes convaincus qu'il demeure un excellent choix - même après le lancement du Surface Laptop 4. Naviguer sur ce modèle se révèle satisfaisant, il présente un poids étonnamment léger compte tenu de sa taille, tandis que sur le plan des performances, il répond présent face à la pression exercée par tout photographe amateur ou professionnel. Equipé des puces Intel de 10e génération et de la carte graphique Iris Plus, il supporte les applications de création les plus exigeantes du moment.

8. Microsoft Surface Book 3 Un équipement haut de gamme Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5-1035G7 - i7-1065G7 Carte graphique: Intel Iris Plus - NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design RAM: 8 Go - 32 Go 3733 Mhz LPDDR4x Écran: 13,5'' (3000 x 2000) - 15'' (3240 x 2160) PixelSense Stockage : 256GB, 512GB, 1TB, or 2TB PCIe SSD Pourquoi l'acheter + Design haut de gamme + Puissance et performances élevées + Parmi les meilleurs écrans et claviers en circulation Pourquoi attendre - Pavé tactile minuscule - Haut-parleurs médiocres

À bien des égards, le Surface Book 3 illustre les progrès réalisés par Microsoft, sur le marché des ordinateurs portables, en quelques années seulement. Il est doté d'un équipement extrêmement haut de gamme - avec l'un des meilleurs écrans que nous ayons exploités sur PC portable, un clavier qui fera honte aux claviers magiques de certains MacBooks Pro récents, et un design hybride idéal. Plus spécifiquement pour le support de l'édition photo, cette suite de l'exceptionnel Surface Book 2 dispose de configurations louables avec un GPU discret et plus de RAM que les consommateurs ordinaires n'en auront jamais besoin. Tout cela fait du Surface Book 3 un choix étonnant pour les créateurs de contenu.

Lire notre test complet : Microsoft Surface Book 3

Quels sont les éléments les plus importants à prendre en compte pour bien choisir votre assistant photo ?

Regardez la vidéo ci-dessus pour connaître les 7 éléments principaux à prendre en compte lors de l'achat d'un ordinateur portable spécial photo.

Il est facile de sombrer dans la confusion high-tech, en comparants les fiches techniques d'ordinateurs portables en face à face. Mais il y a quelques domaines clés auxquels les photographes doivent penser avant de choisir le modèle le plus adapté.

Le premier est la qualité de l'écran. Auparavant, il constituait plus un casse-tête qu'un plaisir pour les yeux, avec des contrastes et des angles de vision épouvantables. Heureusement, la technologie d'affichage IPS permet de remédier à ce problème et vous ne devriez plus vous contenter du minimum.

Un SSD (solid state drive) est indispensable pour assurer le stockage de vos créations sur tout nouvel ordinateur portable. Un disque dur classique gêne les performances comme des pneus plats sur une Ferrari, et si les cartes graphiques dédiées sont excellentes pour les jeux, elles ne sont pas indispensables ici. Les processeurs d'aujourd'hui peuvent les remplacer, et ils offrent suffisamment de puissance pour assurer une retouche photo relativement fluide.

Le MacBook a la faveur de nombreux photographes, et ce pour une bonne raison. Mais n'excluez pas les ordinateurs portables de prix comparable, qui peuvent offrir un meilleur rapport qualité-prix et une meilleure capacité de mise à niveau.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de "The Digital Darkroom : The Definitive Guide to Photo Editing" de James Abbott, publié par Ilex Press (17,70 £ sur Amazon.co.uk ,disponible uniquement en anglais). James parle des accessoires de retouche photo essentiels que tout aficionado de la manipulation d'images doit considérer.

"En tant que photographe, vous êtes bien conscient qu'il existe une pléthore d'accessoires que vous pouvez acheter pour vous aider à photographier, et la retouche photo ne fait certainement pas exception à la règle ; certains sont essentiels, d'autres sont agréables à avoir, tandis que le reste relève simplement de la préférence personnelle. C'est comme n'importe quel passe-temps : vous pouvez acheter autant ou aussi peu que vous le souhaitez, mais avoir tout le matériel nécessaire ne garantit pas toujours l'excellence.

Vous aurez besoin d'un ordinateur - portable ou de bureau - et, en termes d'équipement, dans de nombreux cas, cela vous permettra d'atteindre 70% de vos objectifs en matière de retouche d'images. Mais pour atteindre 100%, la pente est beaucoup plus raide, et certains accessoires essentiels sont nécessaires pour vous aider à y parvenir. En réalité, il n'y a que deux accessoires supplémentaires dont vous avez besoin, les autres pouvant améliorer le confort et le contrôle. J'utilise tous les accessoires recommandés ici, mais les deux plus importants sont de loin le dispositif de calibrage du moniteur et un moniteur à large gamme, dans cet ordre.

Un ordinateur puissant

Le traitement d'images requiert une grande puissance de traitement. Il est donc essentiel de disposer d'ordinateurs puissants dotés de processeurs multicœurs et de beaucoup de RAM. La RAM minimale que vous devriez envisager est de 16 Go, mais 32 Go ou même 64 Go aideront davantage les logiciels de traitement d'images à fonctionner de manière fluide et à exécuter les tâches beaucoup plus rapidement. Si vous achetez un nouveau Mac, vous devrez augmenter la RAM au moment de l'achat, mais avec un PC Windows, il est beaucoup plus facile d'effectuer une mise à niveau ultérieurement. De plus, avec Windows, les PC gamer sont idéaux pour la retouche photo.

Moniteur à large gamme de couleurs

Un écran à large gamme de couleurs est capable d'afficher 98 à 100 % de l'espace couleur Adobe RGB (1998). Ces moniteurs utilisent presque toujours la technologie IPS (In-Plane Switching), ce qui signifie que le moniteur affiche une image claire à partir d'angles de vue plus larges/multiples, de sorte que vous n'avez pas besoin d'être assis directement en face du moniteur pour voir une image fiable. Certains des meilleurs moniteurs pour la photographie sont produits par BenQ et EIZO, et ils peuvent être connectés à des ordinateurs portables et de bureau.

Capot du moniteur

Certains des moniteurs BenQ et EIZO conçus pour la retouche photo sont équipés de capots, mais vous pouvez également acheter des capots universels pour les moniteurs externes et les ordinateurs portables. Un capot d'écran est tout simplement un cache en plastique en forme de C qui empêche la lumière parasite de frapper la surface de l'écran par le haut et les côtés. Cela signifie que vous verrez une image plus claire et plus fiable que si l'écran était affecté par des reflets.

Tablette graphique

Une tablette graphique remplit la même fonction qu'une souris, mais la différence est que vous déplacez un stylet spécial sur une tablette connectée à votre ordinateur pour déplacer le pointeur. L'avantage est que cette méthode est plus naturelle et confortable que l'utilisation d'une souris et qu'elle réduit le risque de développer des microtraumatismes répétés (RSI). De plus, ils permettent un meilleur contrôle et une plus grande précision du pointeur, ce qui facilite les réglages fins - il faut juste s'y habituer au début.

Dispositifs d'étalonnage du moniteur

Un dispositif de calibrage de moniteur, tel que le SpyderX de Datacolor, est un accessoire essentiel. Ces appareils permettent de s'assurer que les moniteurs de montage photo affichent correctement les couleurs, le contraste et la luminosité, car la plupart des écrans non calibrés ne le font pas. Le problème est que vous traitez vos images en fonction d'un affichage incorrect des couleurs, du contraste et de la luminosité. Vos images présenteront donc ces problèmes en ligne, à l'impression et sur des moniteurs calibrés."