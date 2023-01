Test Apple MacBook Pro 16 pouces 2023 : une bête de productivité qui ne conviendra pas à tout le monde

Le MacBook Pro 16 pouces (2023) est le nouveau bijou d'Apple. La société est manifestement à l'aise avec la fabrication de ses propres puces, et si le modèle 2023 ne change pas la donne comme l'avait fait le modèle 2021, cela reste un ordinateur portable incroyablement puissant, une véritable station de travail dotée d'un écran et d'une autonomie exceptionnels.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) : Bilan en deux minutes

Le MacBook Pro 16 pouces (2023) d'Apple est à la fois surprenant et totalement attendu. Apple nous a tous pris par surprise en l'annonçant, tout comme le MacBook Pro 14 pouces (2023) et le Mac mini (2023), via deux communiqués de presse à la fin du mois de janvier 2023. Il ne s'agissait pas d'un lancement spectaculaire orchestré par Tim Cook au siège de la société à Cupertino.

Cependant, si le timing et la manière du lancement étaient étonnants, le fait qu'Apple annonce un successeur à son MacBook Pro 16 pouces (2021), incroyablement populaire et acclamé par la critique, ne l'était pas. Après le lancement de la puce M2 l'année dernière, ce n'était qu'une question de temps avant que nous ne découvrions les M2 Pro et M2 Max, encore plus puissantes. Contrairement à son prédécesseur, l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) représente davantage un affinage de matériel qu'une refonte complète.

De l'extérieur, il s'agit sensiblement du même design, avec un écran de 16,2 pouces, un corps massif avec une grande sélection de ports (y compris un port HDMI de taille classique, qui prend désormais en charge jusqu'à 8K à 60 Hz, plus un emplacement pour carte mémoire) et une webcam FaceTime 1080p. Il dispose également du même écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces, avec technologie mini-LED et taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion de 120 Hz pour des mouvements fluides et réactifs. Il s'agit toujours du meilleur écran que vous pouvez trouver sur le marché.

À l'intérieur, le nouveau modèle a été équipé de la puce M2 Pro récemment annoncée ou de la M2 Max, plus puissante et plus chère. Il s'agit de deux nouvelles puces Apple, qui démontrent une fois de plus que la société contrôle entièrement son matériel et ses logiciels et parvient à proposer des appareils aux performances puissantes et efficaces, avec des logiciels optimisés pour tirer le meilleur parti des équipements.

(Image credit: Future)

Lors de notre test de l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023), nous lui avons confié toutes sortes de tâches et il n'a pas tremblé, même lorsqu'il était sur batterie. Avec plus de 20 heures d'autonomie, c'est d'ailleurs un ordinateur portable que vous aurez rarement besoin de brancher au cours de la journée.

Le seul problème que nous ayons rencontré concernant les performances du MacBook Pro 16 pouces (2023) est que la M2 Pro fait un si bon travail qu'il est difficile de voir ce que la M2 Max peut améliorer, à part peut-être des chiffres de benchmark plus élevés.

Si vous avez besoin d'une puissance GPU importante, alors bien sûr, la M2 Max peut valoir le coup, mais pour la plupart des gens, la M2 Pro sera plus que suffisante. À vrai dire, les modèles M1 Pro et M1 Max sont toujours aussi performants, et si la M2 Pro a surpassé la M1 Pro, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille passer du modèle précédent au nouveau. Il est d'ailleurs assez révélateur que dans ses communiqués de presse sur les nouveaux MacBook, Apple ait principalement comparé leurs performances à celles de l'ancien MacBook Pro 16 pouces de 2019, basé sur Intel.

Le prix sera un élément important à prendre en compte, puisque le MacBook Pro 16 pouces (2023) est disponible à partir de 2 999 euros, un investissement important qui ne doit pas être pris à la légère. Cela étant dit, si vous avez le budget nécessaire et que vous avez besoin de puissance, alors Apple vous propose un nouveau champion.

Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) : Prix et disponibilité

Prix de départ : 2 999 euros

L'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) a fait l'objet d'un lancement surprise le 17 janvier, et les précommandes ont été lancées dès que la nouvelle est tombée. Le nouveau MacBook Pro 16 pouces a commencé à être livré aux personnes qui l'ont précommandé le 24 janvier 2023. Depuis ce jour, il est également disponible à la vente chez différents détaillants.

Le précédent MacBook Pro 16 pouces a souffert de retards de livraison allant jusqu'à plusieurs mois, et bien qu'une partie de ces retards puisse être attribuée au contexte sans précédent dans lequel il a été lancé - avec à la fois une pandémie mondiale et une pénurie mondiale de puces électroniques - nous vous recommandons quand même de commander le plus tôt possible si vous voulez mettre la main sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces au plus vite.

Au moment de rédiger cet article, nous avons consulté la boutique d'Apple, qui promet toujours des livraisons immédiates. Nous espérons donc que les stocks seront abondants et que les retards de livraison seront rares.

En ce qui concerne le prix, il y a de bonnes nouvelles, car le MacBook Pro 16 pouces (2023) ne subit pas une grosse augmentation de tarif. Alors que la version M1 Pro du MacBook Pro 16 pouces (2021) avait été lancée au prix de 2 799 euros, la version de 2023 démarre à 2 999 euros pour la configuration de base : c'est-à-dire la puce M2 Pro, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD.

Si vous voulez augmenter la puissance du processeur, vous pouvez vous procurer une version équipée de la puce M2 Max, avec un processeur à 12 cœurs et un GPU à 38 cœurs, une mémoire unifiée de 32 Go et un SSD de 1 To pour le prix vertigineux de 4 149 euros.

Comme d'habitude, vous pouvez configurer le MacBook Pro 16 pouces (2023) pour qu'il soit livré avec diverses mises à niveau de caractéristiques (comme un plus gros SSD), afin de pouvoir personnaliser votre ordinateur portable en fonction de vos besoins et de votre budget. Cependant, ces mises à niveau ont un coût et peuvent faire grimper fortement le prix d'un ordinateur portable déjà très cher.

(Image credit: Future)

Si vous voulez le modèle le plus haut de gamme, avec 96 Go de mémoire et 8 To de stockage, il faudra débourser la somme énorme de 7 599 euros. Il va sans dire que ce type de puissance ne sera nécessaire que pour des charges de travail extrêmement intensives réalisées en entreprise.

Le MacBook Pro 16 pouces est destiné aux créatifs et aux professionnels qui ont besoin de beaucoup de puissance, il n'a donc jamais été conçu pour être un produit économique. Nous avions été très impressionnés par les performances du modèle précédent et il est clair que ce nouveau modèle saura justifier son prix.

Note du prix : 3,5/5

Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) : caractéristiques techniques

Le MacBook Pro 16 pouces (2023) se décline en trois configurations principales : deux avec la puce M2 Pro et une avec la puce M2 Max.

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques de notre MacBook Pro 16 pouces (2023) de référence MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max Prix : 2 999 euros 3 229 euros 4 149 euros CPU: Apple M2 Pro (12 cœurs) Apple M2 Pro (12 cœurs) Apple M2 Max (12 cœurs) Graphiques : GPU 19 cœurs GPU 19 cœurs GPU 38 cœurs RAM: 16Go de mémoire unifiée 16G de mémoire unifiée 32 Go de mémoire unifiée Écran : Écran 16 pouces, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran 16 pouces, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran 16 pouces, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Stockage : SSD de 512GB SSD de 1TB SSD de 1TB Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5mm, MagSafe 3 Wireless : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Appareil photo : Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Poids : 2.2kg 2.2kg 2.2kg Dimensions : 14.01 x 9.77 x 0.66 pouces (356 x 248 x 17mm) 14.01 x 9.77 x 0.66 pouces (356 x 248 x 17mm) 14.01 x 9.77 x 0.66 pouces (356 x 248 x 17mm)

Chacune de ces options peut être configurée pour changer les puces, ajouter de la mémoire (jusqu'à 32 Go avec le M2 Pro et jusqu'à 96 Go avec le M2 Max) et du stockage jusqu'à 8 To.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) : Design

Même design que le modèle 2021

Meilleur écran sur un ordinateur portable

Nombreux ports

De l'extérieur, l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) est identique au MacBook Pro 16 pouces (2021), avec les mêmes dimensions de 1,68 x 35,57 x 24,81 cm (0,66 x 14,01 x 9,77 pouces) et un poids de 2,2 kg pour le modèle M2 Max (le modèle M2 Pro est à peine plus léger).

Si vous êtes déjà familier avec le MacBook Pro 16 pouces, vous savez qu'il s'agit d'un ordinateur portable volumineux et lourd. Il s'agit d'une station de travail mobile conçue pour être principalement utilisée sur un bureau. Si vous recherchez quelque chose de plus portable, pensez au MacBook Pro 14 pouces (2023), qui offre les mêmes caractéristiques, mais dans un format plus petit.

Le MacBook Pro 16 pouces est doté de trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), d'un port HDMI de taille normale et d'un emplacement pour carte mémoire SDXC. Il s'agit d'une grande amélioration par rapport aux deux ports USB-C dont étaient équipés les anciens MacBook Pro, et dont disposent toujours le MacBook Air (M2, 2022) et le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022).

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Cette gamme de ports signifie que vous pouvez brancher un moniteur ou un projecteur via HDMI, ou insérer une carte mémoire, sans avoir à utiliser d'adaptateur. Combiné à la longue durée de vie de la batterie (nous y reviendrons dans un instant), cela en fait un ordinateur portable impressionnant sur lequel vous pouvez travailler sérieusement lorsque vous passez d'un bureau ou d'un studio à l'autre. À l'heure du travail hybride, où beaucoup de gens partagent leur temps de travail entre le bureau et la maison, cela peut être une véritable aubaine, car où que vous alliez, vous pourrez utiliser la puissance de cet ordinateur portable.

De plus, si l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) est sans aucun doute un ordinateur portable épais et lourd, sa largeur et sa profondeur sont à peu près les mêmes que celles du MacBook Pro 15 pouces, malgré son écran plus grand. Pour le prouver, nous avons placé l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) au-dessus d'un MacBook Pro 15 pouces que nous utilisons au bureau, et même si l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) est un peu plus épais (0,66 pouce contre 0,61), son encombrement est très proche de celui du modèle 15 pouces.

Lorsque l'on ouvre les deux MacBooks, on peut comprendre ce résultat : le MacBook Pro 16 pouces a des bords qui entourent l'écran beaucoup plus fins que le modèle 15 pouces. Non seulement cela donne au MacBook Pro 16 pouces l'apparence d'un ordinateur portable beaucoup plus moderne, mais cela permet également à Apple d'inclure un écran plus grand sans que l'ensemble de l'ordinateur portable le soit lui-même.

(Image credit: Future)

Comme avec le précédent MacBook Pro 16 pouces (ainsi que les deux modèles 14 pouces), le choix d'un cadre plus fin implique un compromis sous la forme d'une " encoche " autour de la webcam, qui s'enfonce dans l'écran. Ce choix a provoqué une certaine agitation lorsque ce design a fait ses débuts en 2021, beaucoup de gens disant que c'était plutôt laid et perturbant.

À l'époque où nous avons examiné les modèles 2021, cela ne nous avait pas gêné du tout, au contraire, c'était une façon assez intelligente de maximiser la surface de l'écran. Deux ans plus tard, notre opinion est toujours la même et la fureur suscitée par l'encoche semble s'être quelque peu calmée. Bien sûr, elle ne sera toujours pas du goût de tout le monde.

L'écran de 16,2 pouces reste inchangé, ce qui signifie qu'il s'agit toujours du meilleur écran que vous pourrez obtenir sur un ordinateur portable. Il s'agit d'un écran Liquid Retina XDR doté de la technologie mini-LED, qui offre une luminosité maximale HDR de 1 600 nits et un rapport de contraste de 1 000 000:1. Avec une gamme de couleurs étendue P3 et un milliard de couleurs, c'est un écran incroyablement lumineux et dynamique. Nous l'avons utilisé dans un bureau avec une lumière ambiante abondante, y compris un fort éclairage au plafond, et l'écran était fantastique, avec des couleurs vives et réalistes, tandis que les noirs étaient riches et profonds.

Même à l'extérieur, l'écran est resté brillant et éclatant.

Pour ce qui est du reste du design, l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) dispose d'un clavier large et confortable. Il est tactile et réactif, et l'époque des claviers défectueux de MacBook Pro semble bien révolue. Lors de notre test, nous avons tapé une partie de cet article en utilisant le clavier, et nous n'avons eu aucun problème. Le clavier est rétroéclairé, donc même lorsque la nuit tombe et que les lumières s'assombrissent, nous pouvons toujours taper tranquillement.

Le clavier est également doté d'un bouton Touch ID qui vous permet de vous connecter à macOS, ainsi que de payer des articles à l'aide d'Apple Pay, en plaçant simplement votre doigt sur le dessus du bouton. Comme d'habitude, le processus est rapide et précis (vous pouvez le configurer la première fois que vous utilisez l'ordinateur portable), et surtout, il est sécurisé.

Le trackpad situé sous le clavier est grand et réactif, et bien que de nombreux créatifs préfèrent utiliser une souris, il fonctionne bien lorsque vous en avez besoin.

Dans l'ensemble, l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) ne change rien au niveau du design par rapport à son prédécesseur, mais - franchement - il n'en a pas besoin. La sélection de ports est excellente et l'écran est toujours le meilleur que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable. Apple a résisté à la tendance d'ajouter des fonctionnalités d'écran tactile, mais à vrai dire, cela ne vous manquera pas.

N'oubliez pas, cependant, qu'il s'agit d'un ordinateur portable grand et encombrant, comparé par exemple aux MacBook Air ou Dell XPS 15.

Note du design : 4.5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) : Performances

Excellentes performances

Pas de ralentissement lorsque vous êtes sur batterie

Benchmarks Voici comment le MacBook Pro 16 pouces (2023) s'est comporté dans notre série de benchmarks : Cinebench R23 CPU : Single-Core : 1 644 ; Multi-Core : 14 700 Geekbench 5 Single-Core : 1 961 ; Multi-Core : 15 061 PugentBench Photoshop : 1,060 Premier Pro : 1 095 Blender : Monster : 123,97 ; Junkshop : 71.94 ; Classroom : 55.42 Autonomie de la batterie (test vidéo TechRadar) : 19 heures et 39 minutes

La configuration de base du MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M2 Pro comprend un processeur 10 cœurs (pouvant être mis à niveau à 12 cœurs), un GPU 16 cœurs (pouvant être mis à niveau à 19 cœurs), 16 Go de mémoire et un stockage SSD de 512 Go. Le modèle MacBook Pro 16 pouces M2 Max commence avec un processeur 12 cœurs, un GPU 30 cœurs (pouvant être mis à niveau à 38 cœurs), 32 Go de mémoire et un disque de 1 To.

Vous pouvez faire évoluer les spécifications du modèle M2 Pro jusqu'à 32 Go de mémoire et du modèle M2 Max jusqu'à une énorme mémoire de 96 Go. Le M2 Pro dispose d'une bande passante mémoire unifiée de 200 Go/s, tandis que le M2 Max va plus loin avec 400 Go/s. Les deux versions peuvent être mises à niveau vers un espace de stockage énorme de 8 To. Si vous avez le budget pour vous offrir le MacBook Pro 16 pouces (2023), vous disposerez d'une station de travail mobile très puissante, capable de rivaliser avec les PC de bureau.

Les puces M2 Pro et M2 Max sont, sur le papier, de grands pas en avant par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max livrées avec le MacBook Pro 16 pouces (2021), Apple affirmant que la M2 Pro offre des performances GPU 30 % plus rapides que la M1 Pro, et une bande passante mémoire deux fois supérieure à celle de la puce M2, lancée l'année dernière.

Selon Apple, la M2 Max offre des performances GPU 30 % plus élevées que la M1 Max grâce à l'augmentation du nombre de cœurs GPU, et une bande passante mémoire quatre fois supérieure à celle de la M2 - ce qui amène la société à affirmer qu'il s'agit de la "puce la plus puissante et la plus efficace au monde pour un ordinateur portable professionnel".

L'efficacité est un mot clé ici. C'est un thème important sur lequel Apple revient sans cesse lorsque la marque parle des puces M2 Pro et M2 Max, et ce à juste titre. Nous pensons en effet vraiment que c'est le principal domaine dans lequel Apple a l'avantage sur Intel et AMD en matière de fabrication de puces.

Cela signifie que les MacBooks équipés de M2 Pro et M2 Max peuvent fournir des performances impressionnantes sans vider la batterie. Il est important de noter que le MacBook Pro 16 pouces (2023) ne réduit pas non plus ses performances lorsqu'il est sur batterie. Les autres ordinateurs portables de type station de travail passent généralement à un niveau de puissance plus faible lorsqu'ils sont sur batterie afin de préserver l'autonomie.

(Image credit: Future)

La bonne nouvelle ici est qu'Apple a réussi à obtenir le meilleur résultat, sans impact notable sur les performances lorsque le MacBook Pro 16 pouces (2023) est débranché et fonctionne sur batterie. Pendant tout le temps que nous avons passé à tester le nouveau MacBook Pro 16 pouces, nous l'avons utilisé aussi bien branché que sur batterie, et nous n'avons remarqué aucun changement dans les performances, même lors de l'exécution de tâches complexes de montage vidéo. Les tests de référence que vous pouvez voir sur la droite ont été effectués avec le MacBook Pro 16 pouces (2023) branché, mais nous avons également effectué les mêmes tests sans le brancher, et nous avons constaté un impact minime sur les performances.

Il en résulte une station de travail mobile très impressionnante que vous pouvez vraiment utiliser en déplacement sans sacrifier les performances.

Un autre avantage appréciable de la quête d'efficacité d'Apple avec ses puces M2 est que le MacBook Pro 16 pouces est pratiquement silencieux en fonctionnement. Parce que le M2 Pro gère efficacement sa consommation d'énergie, il est rare qu'il chauffe suffisamment pour que les ventilateurs du MacBook se mettent en marche.

Pour tous ceux qui ne supportent pas le ronronnement distrayant des ventilateur, ce sera une bonne nouvelle. C'est particulièrement utile pour les musiciens, les producteurs et les réalisateurs de films qui ont besoin d'entendre leur travail clairement et sans interférence. Si vous utilisez le réseau de trois microphones inclus pour faire des enregistrements ad hoc ou participer à des appels vidéo, il n'y aura aucun bruit de fond provenant du MacBook.

En ce qui concerne la matrice de microphones (qui, selon Apple, est de " qualité studio "), nous l'avons trouvée très bonne, avec une excellente suppression du bruit, et elle offre le même niveau de qualité que le modèle 2021. Même si vous n'avez pas envie de faire des enregistrements professionnels avec ce micro, il est suffisamment clair pour enregistrer des jams improvisés et des podcasts, et vous permet de ne pas avoir à vous encombrer d'un micro externe à ces fins.

Le système de sonorisation à six haut-parleurs offre également une excellente qualité sonore, et évite le bourdonnement constaté sur d'autres ordinateurs portables. Là encore, si les haut-parleurs ne remplacent pas des enceintes et des moniteurs de qualité studio, ils vous permettent d'obtenir une très bonne reproduction sonore sans avoir à brancher le MacBook Pro 16 pouces (2023) sur quoi que ce soit. La productivité en déplacement est un autre thème clé.

(Image credit: Future)

La webcam FaceTime HD est la même caméra 1080p que celle du modèle précédent, et elle fait un bon travail en produisant des séquences claires, même dans des conditions de faible éclairage. La M2 Pro offre un peu plus de puissance de traitement pour aider à la qualité vidéo (comme la M1 Pro), même si nous n'avons pas constaté de différence notable entre la qualité de la webcam des modèles 2021 et 2023.

Le reste des performances du MacBook Pro 16 pouces (2023) est également impressionnant. Le modèle que nous avons examiné est livré avec la M2 Pro, 32 Go de mémoire et 2 To de SSD. C'est probablement le modèle M2 Pro qui sera le plus populaire auprès de la majorité des gens, car il est plus abordable que le modèle M2 Max, tout en garantissant des performances impressionnantes. Nous recommandons aux créatifs d'opter pour le minimum de 32 Go, car si le modèle de 16 Go est moins cher, il n'est pas aussi évolutif.

Alors qu'Apple a fait quelques progrès bienvenus dans la réparabilité de ses produits par les utilisateurs, le fait que la mémoire unifiée des puces M2 Pro et M2 Max soit directement fixée sur les puces signifie qu'elles ne peuvent pas être mises à niveau. Si vous achetez un MacBook Pro 16 pouces dans le but d'en faire votre principal ordinateur portable de productivité pour les cinquante prochaines années environ (et avec ce prix, vous devriez vraiment le considérer comme un investissement à long terme), alors il est préférable d'avoir le maximum de mémoire possible.

Le MacBook Pro 16 pouces (2023) est livré avec macOS Ventura préinstallé, et il est rapide et réactif. Depuis le lancement de la puce M1 en 2020, Apple a fait un excellent travail en encourageant les développeurs d'applications à faire des versions de leurs produits fonctionnant nativement sur les puces M1 et M2, et en 2023, le nouveau MacBook Pro 16 pouces a été lancé avec une énorme collection d'applications qui ont été modifiées pour fonctionner sur les M2 Pro et M2 Max, ce qui permet une expérience sans faille. Bien que certaines applications Mac ne soient encore compatibles qu'avec les processeurs Intel, l'outil Rosetta 2 d'Apple vient une fois de plus à la rescousse. Après son installation, il s'exécutera automatiquement lorsque vous chargerez une application compatible avec les processeurs Intel et veillera à ce qu'elle fonctionne sur le nouveau matériel, sans impact perceptible sur les performances.

Lors de notre prise en main du MacBook Pro 16 pouces (2023), nous l'avons soumis à un certain nombre de tests en situation réelle afin d'évaluer ses performances. Nous avions les navigateurs Safari et Chrome ouverts, avec plusieurs onglets dans chacun d'eux, nous avons fait de la retouche photo et du montage vidéo dans Adobe Photoshop et Premiere Pro. Nous avons dans le même temps branché un clavier MIDI et enregistré plusieurs projets multipistes dans GarageBand et Ableton Live, en utilisant les instruments virtuels et les effets du récent pack Komplete Kontrol de Native Instrument. Le MacBook Pro 16 pouces (2023) a facilement tenu le rythme, même avec plusieurs flux vidéo bruts 8K dans Premiere Pro. Sans avoir besoin de rendre des aperçus, vous pouvez ajouter rapidement des effets et les lire instantanément pour voir comment ils se présenteront dans votre création finale, ce qui peut accélérer considérablement votre flux de travail.

Le port HDMI prend désormais en charge la fréquence de 240 Hz et la 4K, ainsi que la 8K jusqu'à 60 Hz. Vous pouvez donc brancher le MacBook Pro 16 pouces (2023) sur n'importe quel moniteur et vous obtiendrez un excellent résultat.

(Image credit: Future)

Mais une fois de plus, c'est l'écran intégré qui retient l'attention, l'écran Liquid Retina XDR donnant un aspect phénoménal à votre travail et à tous les médias que vous lisez. Le taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz assure la fluidité et la réactivité de macOS Ventura et de ses applications. Le défilement des pages Web à fort contenu multimédia est un vrai plaisir avec cet écran. Il est si bon que si vous optez pour le modèle 16 pouces plutôt que pour le MacBook Pro 14 pouces, vous serez ravi de l'avoir fait, car l'écran plus grand met vraiment en valeur la technologie d'Apple.

Globalement, les performances sont excellentes, mais si vous avez le modèle M1 Pro ou M1 Max de 2021, ne vous sentez pas obligé de le mettre à niveau.

Note des performances : 5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) : Autonomie de la batterie

Apple affirme que le MacBook Pro 16 pouces (2023) peut offrir jusqu'à 22 heures d'autonomie, soit quatre heures de plus que le modèle 14 pouces (en raison d'une batterie physique plus petite).

Ayant été impressionné par l'autonomie du MacBook Pro 16 pouces (2021), qui a tenu 18 heures et 48 minutes dans le test de référence de TechRadar, la promesse d'Apple était crédible.

L'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) a en effet, pour sa part, tenu 19 heures et 39 minutes dans le même test, qui consiste à faire tourner en boucle un fichier vidéo 1080p jusqu'à ce que la batterie se vide. Quelques ajustements ici et là (comme la réduction de la luminosité de l'écran, la désactivation du Wi-Fi et du clavier rétroéclairé) et il pourrait tout à fait atteindre les 22 heures promises.

Évidemment, avec des charges de travail plus intensives, la batterie va se vider beaucoup plus rapidement, mais c'est néanmoins extrêmement impressionnant, et cela éclipse le modèle Intel de 2019, et à peu près tous les concurrents sous Windows 11.

Le MacBook Pro 16 pouces (2023) se charge via un chargeur MagSafe qui s'enclenche dans le port propriétaire via des aimants, ce qui le rend facile à brancher et sûr s'il est tiré. L'utilisation de ce chargeur et du grand adaptateur secteur USB-C de 140 W permet de recharger rapidement le MacBook : il a fallu moins d'une heure pour passer d'une charge vide à une charge de 100 %.

Vous pouvez également charger le MacBook Pro 16 pouces (2023) via un câble USB-C, et bien que cela soit plus lent, cela signifie que vous avez la possibilité de faire le plein avec un chargeur commun si vous laissez le câble MagSafe à la maison ou au bureau.

Devriez-vous acheter le MacBook Pro 16 pouces (2023) ?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) Attributes Notes Rating Prix À peine plus cher que son prédécesseur. 3.5/5 Design Pas de nouveau design, mais c'est toujours le meilleur écran jamais vu sur un ordinateur portable. 4.5/5 Performances Des performances incroyables, même sur batterie. 5/5 Autonomie de la batterie Une autonomie de près de 20 heures extrêmement impressionnante. 5/5

Achetez-le si...

Vous voulez le meilleur écran sur un ordinateur portable

On ne saurait trop insister sur la qualité de l'écran du MacBook Pro 16 pouces, et le plus grand modèle d'Apple permet de le mettre véritablement en valeur.

Vous voulez une station de travail mobile qui dure des heures.

La durée de vie de la batterie de cet appareil est incroyable. Vous pouvez passer deux jours de travail, ou même vos vols long-courrier, sur une seule charge.

Vous cherchez à mettre à niveau votre MacBook Pro 16 pouces à processeur Intel.

Le MacBook Pro 16 pouces (2023) améliore le modèle 2019 basé sur Intel à tous les égards, des performances à l'autonomie, en passant par l'écran et le choix des ports. Il s'agit d'un énorme bond en avant.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un ordinateur portable fin et portable.

Le grand écran et le grand nombre de ports ont un prix : la portabilité. Il s'agit d'un ordinateur portable de grande taille et massif que certains auront du mal à supporter. Optez plutôt pour le modèle de 14 pouces.

Vous n'avez pas besoin de la puissance

Même le modèle de base du MacBook Pro 16 pouces (2023) est incroyablement puissant, et tout le monde ne va pas en tirer le meilleur parti. À moins que vous n'ayez l'intention d'effectuer des tâches créatives lourdes, il existe des ordinateurs portables d'un meilleur rapport qualité-prix.

Vous avez le modèle 2021

Nous comprenons que certaines personnes recherchent toujours les toutes dernières technologies. Cependant, si vous avez le modèle 2021, vous devriez vraiment y réfléchir à deux fois avant d'acheter la version 2023. Bien sûr, elle est plus puissante, mais pas au point de justifier une mise à niveau.

Critique du MacBook Pro 16 pouces (2023) : À considérer également

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro M2 Pro 16 pouces (2023) Dell XPS 17 (2022) LG Gram 16 (2022) Prix : 2 999 euros 1 799 euros 1 300 euros CPU : Apple M2 Pro (12 cœurs) Intel Core i7-12700H (8 cœurs) Intel Core i5-1240P (12 cœurs) Graphiques : GPU 19 cœurs intégré Intel Iris Plus ; Nvidia GeForce RTX 3050 Intel Iris Xe RAM : Mémoire unifiée de 16 Go 32Go DDR5 16Go LPDDR5 Écran : Écran 16 pouces, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran tactile UHD de 17 pouces (3 840 x 2 400) 16 pouces, 2560 x 1600, IPS Stockage : 512GB 512GB 512GB Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5mm, MagSafe 3 4 x Thunderbolt 4, lecteur de carte SD, prise audio combi 2 x Thunderbolt 4 (USB-C), 2 x USB-A, HDMI, lecteur de carte Micro SD Wireless : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0 Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Appareil photo : Webcam FaceTime HD 1080p Webcam 720p IR Webcam 1080p IR Poids : 2.15kg 2.17kg 1.19kg Dimensions : 355,7 x 248,1 x 16,8 mm 375 x 248,1 x 19,5 mm 355,9 x 243,4 x 16,8 mm

Si notre avis sur l'Apple MacBook Pro (2023) vous fait envisager d'autres options, voici deux autres ordinateurs portables à considérer...

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Dell XPS 17 Si vous recherchez un ordinateur portable Windows offrant un grand écran et une grande puissance, le Dell XPS 17 est une excellente alternative. Son design élégant fait passer le MacBook Pro 16 pouces (2023) pour une machine encombrante, mais il n'a pas les ports et la puissance pure de la station de travail d'Apple. Découvrez notre test du Dell XPS 17 (2022) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) LG Gram 16 Vous aimez l'idée d'un ordinateur portable à grand écran, mais vous rechignez devant le poids du MacBook Pro 16 pouces (2023) ? Alors découvrez le LG Gram 16, un ordinateur portable incroyablement performant qui, malgré son grand écran, s'avère beaucoup plus léger que le MacBook Pro, ce qui en fait un choix plus pratique. Découvrez notre test du LG Gram 16 (2022) (en anglais)

(Image credit: Future)

Nous avons passé environ 20 heures à utiliser le MacBook Pro pour du travail classique.

Nous avons écrit une partie de cet article, monté des vidéos 8K et fait de la musique avec cet ordinateur.

Nous avons effectué notre série habituelle de tests standardisés.

Nous avons utilisé l'Apple MacBook Pro 16 pouces (2023) par intermittence pendant environ quatre jours, aux côtés du Mac mini (2023), depuis qu'Apple nous l'a envoyé pour le tester. Pendant cette période, nous l'avons utilisé comme principal ordinateur portable de travail, et nous avons écrit une partie de cet article dessus.

Nous l'avons également utilisé pour un certain nombre de projets créatifs, tels que le montage de vidéos 8K dans Adobe Premiere Pro et la création de musique multipiste dans GarageBand et Ableton Live, réalisant ainsi certains des cas d'utilisation créatifs envisagés par Apple pour le MacBook Pro 16 pouces (2023).

Première révision en janvier 2023