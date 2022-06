Test MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022)

Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est équipé de la dernière puce Apple M2 et offre des performances ainsi qu’une autonomie fantastiques. Cependant, il n'y a pas de design original ici, et avec le nouveau MacBook Air qui le talonne, cet ordinateur portable semble quelque peu inerte à certains égards.

Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) en résumé

Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est un ordinateur portable haut de gamme plein de contradictions. Il est révolutionnaire... mais joue la carte de la sécurité. Excitant... mais un peu ennuyeux. C'est une curieuse mise à niveau... mais aussi tout à fait pertinente.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est équipé de la toute nouvelle puce Apple M2, qui, selon les promesses de la société, offre une augmentation des performances de 40% par rapport au chipset M1. Et pourtant, vous ne paierez pas plus cher ce MacBook inédit dont le prix de lancement est fixé à 1 599 €. Pour tous ceux qui étaient sur le point d'acheter un MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020), se tourner vers le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) à la place apparaît comme peu une évidence - puisque vous obtenez en quelque sorte la mise à niveau M2 gratuitement.

Cette absence d'inflation a toutefois un prix... Car le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) présente le même design que le modèle précédent - et que celui d'avant. Si vous aimez le look des anciens MacBooks, ce ne sera pas un problème, mais l'absence d’une ligne esthétique originale donne l'impression qu'Apple a laissé de côté sa série professionnelle.



Pour autant, la puce M2 fait du bon travail ici, fournissant une puissance remarquable, en particulier si vous vous adonnez quotidiennement au montage vidéo. Vous pouvez lancer plusieurs applications simultanément, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) restera stable et silencieux. Les ventilateurs n'entrent que rarement en action et c’est un luxe.

(Image credit: Future)

Il est même possible de jouer sur le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022). De quoi gonfler le catalogue des meilleurs jeux Mac, avec l’entrée prochaine de futurs titres AAA comme Resident Evil Village et No Man's Sky. Ces jeux prendront en charge l'API graphique Metal 3 de la puce M2, ce qui devrait permettre de les faire tourner avec de bons framerates.

Notre aspect préféré du MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est peut-être son autonomie. Avec plus de 15 heures et demie, elle s’avère impressionnante. Habituellement, les stations de travail, utilisées pour des charges de travail intensives comme l'édition vidéo, affichent une durée de vie de la batterie deux fois plus faible. Au mieux. Elle dépasse même celle du précédent MacBook Pro 13 pouces M1, ce qui montre que la puce M2 est encore moins gourmande en ressources.

Cependant, malgré toutes ces qualités, on a le sentiment que le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est le dernier de son genre. Non seulement l'absence de refonte suggère un manque d'enthousiasme pour le produit, et peut-être une façon de pousser les derniers stocks disponibles chez Apple. Avec la multiplication des MacBooks plus grands, il devient de plus en plus difficile de déterminer l’avenir du modèle 13 pouces.

Le prochain MacBook Air (M2, 2022) bénéficie pour sa part d’un nouveau design, d’un écran plus grand - et plus lumineux - et devrait offrir des niveaux de performances similaires grâce à la puce M2, tout en coûtant 100 € de moins. Dès lors, il semble y avoir peu de raisons de se ruer vers le MacBook Pro 13 pouces. A l’exception de son GPU à 10 cœurs qui garantit le support de tâches graphiques plus intensives (face aux 8 cœurs du MacBook Air).



En attendant, pour les utilisateurs professionnels qui recherchent un MacBook plus puissant pour travailler, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces de l'année dernière concèdent de meilleurs écrans, de meilleures performances et plus de ports.

Cela signifie qu'en dépit d'être indéniablement un ordinateur portable fantastique, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est étrangement difficile à justifier.

Prix et disponibilité

À partir de 1 599 €

Même prix que le modèle précédent

Annoncé lors de la keynote WWDC 2022 d'Apple, et livré à partir du 24 juin, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est vendu à un prix de départ de 1 599 €.

Il s’agit du même tarif de lancement que celui du précédent MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020). Ce qui signifie que vous obtenez une mise à niveau M1 > M2 “gratuite”.

La M1 était la première tentative révolutionnaire d'Apple d’équiper ses appareils avec sa propre puce informatique, plutôt que de compter sur Intel pour fournir une puissance de traitement coûteuse. Elle offre d'excellentes performances et une longue autonomie, et a conduit à la résurgence des MacBooks - tant en termes de ventes que de popularité.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du MacBook Pro (M2, 2022) évaluée par notre rédaction. CPU : Apple M2 (8 cœurs)

GPU : 10 cœurs

RAM : 16 Go (mémoire unifiée LPDDR5)

Ecran : 13,3 pouces (2560 x 1600) Retina (LED, IPS, 500 nits, P3 gamut)

Stockage : 1 To (SSD)

Ports : 2x Thunderbolt 3 (USB-C), prise jack 3.5 mm

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Caméra : 720p FaceTime HD

Poids : 1,4 kg

Dimensions : 30,41 x 21,24 x 1,56 cm

Ainsi, l'annonce de la production du chipset M2 a enthousiasmé beaucoup d'entre nous. Il est livré avec les spécifications affichées (nous y reviendrons plus tard) et promet une augmentation importante des performances. Avec le MacBook Pro 13 pouces équipé d’une puce M2 coûtant le même prix que la version M1, ce nouveau modèle semble constituer une valeur sûre.

Il est également moins cher que les MacBook Pro 14 pouces (2021) et MacBook Pro 16 pouces (2021). Bien qu'ils soient toujours équipés de puces de classe M1, les M1 Pro et M1 Max sont en fait plus puissantes que les M2. Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est donc présenté comme une alternative plus abordable à ces MacBooks Pro, destinée aux personnes qui ont besoin de stations de travail puissantes, mais qui n'ont pas besoin d'effectuer des tâches aussi ardues.

Apple a annoncé en parallèle le MacBook Air (M2, 2022), qui sera mis en vente plus tard en juillet. Il est équipé d'une puce M2 et d'un tout nouveau design, et coûte 1 499 €, avec le même CPU à 8 cœurs, mais un GPU à 8 cœurs pour le modèle de base.



Le MacBook Pro 13 pouces n'est pas le moyen le moins cher d'obtenir une puce M2 - cependant, le nouveau MacBook Air M2, plus cher, est très proche du prix du MacBook Pro, avec seulement 100 € de différence.

Comme avec les modèles précédents, il existe plusieurs options de configuration disponibles ici, telles que l'augmentation de la mémoire unifiée à 16 Go ou 24 Go (qui est un nouveau choix avec la puce M2). De même que l'extension du stockage jusqu'à 2 To. Le modèle de base est livré avec 256 Go, ce qui est un peu faible de nos jours, en particulier pour les stations de travail qui seront utilisées par des créateurs de contenus.



A mesure que vous augmentez les spécifications, le prix du MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) commence à grimper de manière assez substantielle.

Note : 4/5

Design

Même conception que le modèle précédent

La Touch Bar est toujours là !

Si les mises à niveau à l'intérieur du MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) sont bienvenues - et excitantes - à l'extérieur, c'est une autre histoire. Essentiellement, il n'y a pas eu de changement dans le design, donc le modèle de cette année semble identique à celui d'il y a deux ans. Cela peut plaire à tous ceux qui aiment le design actuel, reste que le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) se classe un peu à part - du fait que le MacBook Air, l'iMac 24 pouces et le MacBook Pro 16 pouces ont tous été redessinés.

L'absence de tout changement dans le design global s’avère déroutante. Le MacBook Pro 13 pouces conserve la webcam FaceTime 720p des modèles précédents, alors que presque tous les autres MacBooks disposent maintenant d’une webcam 1080p - y compris le MacBook Air (M2, 2022).

Dans les bons points : il n'y a pas d'encoche distrayante qui perturbe l’écran comme sur les MacBooks Pro de l'année dernière. En revanche, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) conserve les anciens cadres épais qui entourent l'écran, ce qui lui donne un aspect un peu dépassé.

Alors que le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) et le MacBook Air (M2, 2022) sont ostensiblement des ordinateurs portables de 13 pouces, le MacBook Air a désormais un écran plus grand que celui du MacBook Pro, avec 13,6 pouces contre 13,3 pouces. Nous sommes maintenant dans une situation étrange où le MacBook Air octroie un meilleur écran que le MacBook Pro 13 pouces (avec une meilleure webcam et de meilleurs microphones)... tout en étant moins cher.

(Image credit: Future)

En s'en tenant au même design, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est toujours équipé de la Touch Bar, un écran fin situé au-dessus du clavier qui affiche des boutons contextuels.

C'est une inclusion un peu surprenante, car la plupart des Mac addicts s'attendaient à ce qu'Apple la supprime. Elle ne faisait plus l'unanimité et un nombre croissant d'applications tierces ne la prenaient pas en charge. Avec toutes les autres gammes de MacBooks qui ont maintenant abandonné la Touch Bar, ce sera une fonctionnalité encore plus niche.

Bien sûr, il y a encore beaucoup d’éléments à apprécier dans le design du MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022). Il est solidement construit, l'écran reste qualitatif, le bouton Touch ID vous permet de vous connecter à macOS rapidement et facilement en utilisant votre empreinte digitale. Le flair et la qualité de fabrication d'Apple sont toujours évidents ici, et il demeure l'un des ordinateurs portables professionnels les plus fins et les plus légers du marché - même si cela signifie qu'il se contente de deux ports Thunderbolt pour les entrées. Une sélection limitée pour une machine destinée aux professionnels.

(Image credit: Future)

Toutefois, en prenant la décision d’en faire le minimum côté conception, Apple a privilégié la tenue d’un coût final moins prohibitif pour le consommateur et d’un lancement plus rapide. Cela peut également expliquer pourquoi le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est sorti plus tôt que le nouveau MacBook Air, dont la date de sortie est toujours vaguement fixée à juillet 2022.

Note : 3/5

Performances

Des améliorations décentes par rapport au M1

Pratiquement silencieux en utilisation

Benchmarks Cinebench R23 CPU Monocoeur : 1554 ; Multicoeur : 8722

Geekbench 5 Monocoeur : 1935 ; Multicoeur : 8972

Handbrake : 54 fps

Blender Monster : 146 ; Junkshop : 70 ; Classroom : 68

Test autonomie (lecture vidéo FHD en boucle) : 15h31

Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est le premier appareil équipé de la toute nouvelle puce M2 d'Apple. Bien que la société ait pris soin de préciser que les puces M1 Pro et M1 Max auront toujours l'avantage en termes de performances, principalement grâce à leurs cœurs supplémentaires, la M2 représente une amélioration décente par rapport à la M1 standard.

La puce M2 est dotée d'un processeur à 8 cœurs, dont quatre cœurs d'”efficacité” et quatre cœurs de “performance”. Le GPU du M2 est une conception à 10 cœurs, soit deux de plus que le GPU du M1 d'Apple qui équipe le MacBook Pro 13 pouces (2020), et plus que la puce M2 du modèle de base du nouveau MacBook Air.

Elle est également dotée d'un moteur neuronal à 16 cœurs qui, selon Apple, est 40% plus rapide que le moteur neuronal de l'Apple M1, avec 20 millions de transistors additionnels et la prise en charge d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 24 Go, contre 16 Go maximum pour le M1.

(Image credit: Future)

En pratique, ces promesses tiennent-elles la route ?

Dans nos benchmarks, la puce M2 a obtenu de meilleures performances dans les tests CPU mono et multi-cœur, affichant une amélioration notable lorsqu'il s'agit de multitâches, avec plusieurs applications ouvertes en même temps.

Elle a par ailleurs également obtenu deux fois plus de points que le Surface Laptop 4 équipé du processeur haut de gamme Intel Core i7-1185G7, encore relativement récent.

Nous avons remarqué que le passage de puces Intel aux puces M1 fut une décision judicieuse, et avec le M2, il semble que celle-ci persiste à porter ses fruits. La nouvelle puce délivre des performances brillantes par rapport aux ordinateurs portables basés sur une technologie Intel dans une fourchette de prix similaire.

Les benchmarks ne racontent qu'une partie de l'histoire, cependant, mais la bonne nouvelle est que dans notre utilisation quotidienne du MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022), le MacBook Pro s'est comporté brillamment. macOS Monterey (macOS Ventura arrivera plus tard, et le MacBook Pro recevra une mise à niveau gratuite) s’avère rapide et réactif, et les différentes applications que nous avons testées - y compris Safari, Chrome, Final Cut Pro et GarageBand - se chargent rapidement et fonctionnent à merveille. Même avec une exécution simultanée.

Lorsque la puce M1 a été lancée, Apple a mis au point un outil formidable - Rosetta 2 - rendant compatible toute application conçue initialement pour le matériel Intel. Depuis lors, un nombre croissant d'applications s'exécutent en mode natif sur les matériels M1 et M2, ce qui se traduit par une expérience beaucoup plus fluide.

Les capacités de traitement vidéo du nouveau MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) restent impressionnantes, puisqu'il gère facilement plusieurs flux vidéo 8K à la fois. Le modèle précédent était également compétent en la matière, et à moins que vous ne procédiez à des charges de travail très intensives, vous ne verrez peut-être pas une énorme différence si vous passez du modèle M1 à un autre.

À moins que vous ne choisissiez une mémoire unifiée de 24 Go. La puce M1 disposait d’une capacité maximale de 16 Go, et cette augmentation devrait vous offrir une bien meilleure expérience en multitâche. Comme il s'agit d'une mémoire unifiée, non seulement elle peut être exploitée comme mémoire système, mais elle peut de même être utilisée par le GPU. Autrement dit, celui-ci pourra porter des projets graphiques beaucoup plus intensifs et complexes. Bien qu'il ne rivalisera pas avec les MacBook Pro M1 Max ou M1 Pro de la fin de l'année dernière, il devrait fournir un bon tremplin, compte tenu du prix moins élevé du MacBook Pro 13 pouces.

(Image credit: Future)

La puce M2 profite d'une plus grande bande passante mémoire, qui est maintenant de 100 Go/s (contre 68 Go/s pour la M1), donc même si vous prenez une version de 8 ou 16 Go, elle garantira une vitesse mémoire plus rapide.

Cette mémoire supplémentaire devrait également être utile pour l’exécution des jeux. En général, on ne s'attend pas à ce qu'un MacBook soit très performant en matière de jeux - mais Apple met en avant les capacités gaming du processeur M2, mentionnant lors de sa keynote WWDC 2022 que grâce à l'API Metal des puces M1 et M2, ainsi qu'à une nouvelle fonction de mise à l'échelle connue sous le nom de MetalFX, les MacBooks alimentés par M2 seront des machines de jeu redoutables.

Si des grands titres prenant en charge ces fonctionnalités, tels que No Man's Sky et Resident Evil Village, n'arriveront que plus tard, le nombre de jeux fonctionnant sous macOS ne cesse d'augmenter. Nous avons tout de même essayé quelques jeux sur ce dernier. Shadow of the Tomb Raider reste un titre graphiquement impressionnant, mais aux paramètres les plus élevés, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) a obtenu une moyenne de 29 images par seconde. C'est parfaitement jouable, avec un niveau de performance similaire (mais de meilleurs graphismes) à celui des consoles Xbox One et PS4.

Cependant, pour les joueurs PC habitués à un framerate de 60 images par seconde - ou plus - ces performances ne seront pas très impressionnantes. Gardez à l'esprit, cependant, que le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) utilise des puces graphiques intégrés, plutôt qu'une carte graphique dédiée comme le font les meilleurs PC portables gamer beaucoup plus chers. À cet égard, le résultat est relativement louable.

En baissant les paramètres, on obtient une moyenne de 46 images par seconde beaucoup plus solide, ce qui rend le gameplay plus fluide et plus réactif. En outre, même si les paramètres graphiques sont au plus bas, le jeu reste toujours aussi beau.

Nous avons également joué à Tunic, un magnifique titre isométrique fortement inspiré des opus SNES de Zelda. Il s’est admirablement comporté sur le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022). Ce sont ces jeux indépendants plus stylisés, plutôt que les jeux AAA nerveux, qui semblent fonctionner le mieux sur le nouveau MacBook Pro.

(Image credit: Future)

Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) que nous avons reçu en test est équipé de 16 Go de mémoire, nous n'avons donc pas pu tester l'impact de 24 Go, mais il devrait être perceptible pour les projets intensifs. Pour la plupart des utilisateurs, 16 Go devraient s’avérer suffisants, tandis que la configuration de 8 Go semble un peu trop faible de nos jours. Il est toujours impossible pour un utilisateur de mettre à niveau lui-même les composants d'un MacBook, vous êtes donc coincé avec la configuration que vous achetez. Dans cette optique, nous vous recommandons d'opter pour la plus grande quantité de mémoire (et de stockage) que vous pouvez vous permettre.

Une différence clé, comme avec les modèles précédents, est que tandis que le MacBook Air possède un design sans ventilateur, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) en ajoute. Cela lui permet de travailler intensément plus longtemps sans surchauffer.



Au cours de nos tests, le ventilateur a semblé se déclencher rarement, voire pas du tout. Cela signifie que le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est presque complètement silencieux lorsqu'il est en activité.

Note : 4,5/5

Autonomie

Très endurant

Chargement légèrement plus rapide

La puce M1 était impressionnante en termes d'efficacité énergétique, ce qui permettait à la nouvelle génération de MacBooks d'offrir d'excellentes performances, tout en proposant une autonomie impressionnante, supérieure à celle de nombreux concurrents sous Windows.

Lorsque la mise à jour M2 a été annoncée, au sein du nouveau MacBook Pro 13 pouces, Apple a tenu à souligner qu'elle dispenserait une augmentation de 18% des performances du CPU tout en consommant la même quantité d'énergie.

Dans notre test d'autonomie, qui consiste à faire tourner une vidéo 1080p en boucle jusqu'à ce que la batterie s'épuise, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) a tenu une durée impressionnante de 15 heures et 31 minutes, soit presque deux heures de plus que le MacBook Pro 13 pouces M1 dans un scénario similaire.

À titre de comparaison, le dernier MacBook Pro équipé d'un processeur Intel, le MacBook Pro (13 pouces, 2020), n'a tenu que 8 heures et 31 minutes au cours du même test, ce qui montre à quel point la puce M2 est exceptionnelle.

Apple a également augmenté la puissance de l'adaptateur secteur, qui passe de 61 à 67 W, ce qui signifie que la batterie se charge un peu plus rapidement. Il n'y a pas de chargeur MagSafe, cependant, comme sur le nouveau MacBook Air, ou les MacBooks Pro de l'année dernière. Un autre sacrifice desservant le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) du fait de son design stagnant.

Note : 5/5

Faut-il acheter le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si…

Vous recherchez un MacBook Pro des plus endurants

L'autonomie du nouveau MacBook Pro 13 pouces est excellente, et devrait facilement durer toute une journée de travail, en fonction des tâches que vous effectuez.

Vous rêvez de tester la nouvelle puce M2

Le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) est le premier appareil à être équipé de la nouvelle puce M2 d'Apple, donc si vous voulez absolument l'essayer, c'est le portable qu'il vous faut.

Vous utilisez toujours la Touch Bar

Ce modèle conserve la barre tactile, donc si vous exploitez beaucoup cette fonctionnalité et que vous regrettez sa disparition sur d'autres MacBooks, vous serez ravi de la retrouver ici.

Ne l'achetez pas si…

Vous aimez l’originalité

Contrairement à la plupart des autres Macs et MacBooks d'Apple, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) n'a pas eu droit à un nouveau design plus coloré et chic.

Il vous faut une webcam 1080p

Parce qu'il n'y a pas de nouveau design, le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022) ne bénéficie pas non plus de la nouvelle webcam 1080p, et conserve la version 720p des modèles précédents, de plus en plus dépassée.

Vous êtes un joueur actif

Il y a des signes prometteurs : le portage des jeux sur MacBook seront bientôt meilleurs, mais pour l'instant, si vous cherchez un ordinateur portable gaming, vous devriez regarder ailleurs.