Notre première prise en main du MacBook Air (M2, 2022) montre qu'Apple pourrait bien disposer d’un nouveau best-seller informatique dans son catalogue. Le design plus fin et plus léger de cet héritier, ainsi que l’augmentation considérable de ces performances grâce à la puce maison M2, pourrait le placer aisément sur le trône des meilleurs ordinateurs portables 2022. Sans contestation aucune.

Au milieu de la présentation de nouveaux systèmes d’exploitation en version bêta, d’outils de développement, d’API et de fonctionnalités étonnantes, déroulée pendant la keynote de la WWDC 2022… un ovni matériel a su tirer son épingle du jeu : un tout nouveau MacBook Air équipé de la puce M2.

TechRadar était présent lors de cet événement très attendu dés développeurs partenaires d’Apple, comme des consommateurs. Nous avons donc passé un bon moment à évaluer le design et les performances de cette nouvelle génération prometteuse.



Le MacBook Air actuel (M1, 2020) reste notre choix n°1 au classement des meilleurs ordinateurs portables disponibles sur le marché. Et d'après notre bien trop brève rencontre avec le MacBook Air 2022, il y a de fortes chances qu'Apple tienne un champion de plus au sein de son catalogue.

Prix et disponibilité

Apple n'a pas encore annoncé de date de livraison pour le nouvel ordinateur portable, mais les précommandes sont ouvertes depuis le 6 juin.

Ce MacBook Air commencera à être expédié et sera disponible en rayon courant juillet, à partir de 1 499 €. Le modèle M1 continuera d’être distribué au prix réduit de 1 199 € - bien que les étudiants, comme les enseignants, pour cent euros de moins.

Cette augmentation tarifaire demeure raisonnable, compte tenu de l’amélioration du processeur. Néanmoins, elle donne l’impression de disposer d’un moins bon rapport qualité-prix que l’édition de 2020, devenue extrêmement populaire grâce à son prix relativement abordable sans rogner sur les performances. Bien au contraire.

Design

L'un des remaniements les plus radicaux qu'Apple ait fait subir au MacBook Air emblématique concerne la conception de cette série, aujourd’hui plus moderne et élégante. Comme son nom l'indique, le MacBook Air est le MacBook le plus fin et le plus léger produit par Apple - et avec le nouveau modèle MacBook Air 2022, Apple exige plus d’optimisations, en réduisant la taille et le poids global de l'ordinateur portable. Tout en augmentant la taille de l'écran.

Les ingénieurs de la société y sont parvenus partiellement en rognant les bordures qui entourent l'écran ; les bordures épaisses des écrans des MacBook Air précédents commençaient à sembler plutôt dépassées, surtout lorsqu'on les comparait à des modèles Windows rivaux et haut de gamme comme le Dell XPS 13. Les bordures fines du nouveau MacBook Air lui donne ainsi un aspect minimaliste plus recherché.

La webcam du MacBook Air adopte désormais une définition 1080p, pour correspondre à celle des nouveaux MacBooks Pro. Ce gain de résolution (ainsi que l'amélioration de l'image et de la gestion de la faible luminosité grâce à la nouvelle puce M2), est clairement bienvenu pour tous les utilisateurs dépendant au quotidien des visioconférences - ou des appels vidéo auprès de leur famille et de leurs amis. A l'heure du travail hybride, c'est le cas de la plupart d'entre nous.

Ce qui s’avère moins réjouissant, c'est que la combinaison d'une webcam plus grande et de bords plus fins signifie qu'il existe une "encoche" visible entourant la caméra et recouvrant la barre de menu. Il s'agit de la même encoche que celle que l'on trouve sur le MacBook Pro 14 pouces (2021) et le MacBook Pro 16 pouces (2021). Un élément qui divise encore à ce jour.

Ici, l'encoche ne nous a pas dérangés, car Apple a élargi l'écran vers le haut. Ce qui permet de bénéficier d’une surface d'écran supérieure - un compromis vraiment décent pour le nouveau MacBook Air.

Doté d'un écran de 13,6 pouces, contre les 13,3 pouces du modèle précédent, le MacBook Air (M2, 2022) dispose d’un affichage plus généreux. La résolution a également été augmentée de 2 560 x 1 600 à 2 560 x 1 664 pixels. Cela signifie que l'écran plus grand ne perd pas en netteté.

La nouvelle dalle Liquid Retina est également plus lumineuse de 100 nits, ce qui la porte à 500 nits. En outre, elle prend en charge un milliard de couleurs. Après avoir utilisé le MacBook Air 2022 équipé de la technologie M2, nous avons pu constater une amélioration immédiate de l'éclat de l'écran sur le nouveau modèle. Il n'y a pas de support ProMotion, cependant.

Un autre grand changement conceptuel réside dans l’uniformisation de l’appareil qui ne repose plus sur un avant plus fin et un arrière plus épais. Il y a un véritable équilibre trouvé sur cette nouvelle édition.

Nous accueillons en outre de nouveaux coloris. Les personnes qui espèrent des couleurs vives et pastel comme celles de l'iMac 24 pouces seront déçues par les couleurs relativement discrètes que sont le gris sidéral, l'argent, la lumière stellaire et le bleu minuit. Nous les avons toutes aperçues lors de l'événement Apple, et notre préférée demeure de loin le bleu minuit. Chaque couleur est livrée avec des câbles d'alimentation assortis - une touche très connotée Apple.

En dehors des différentes teintes disponibles, l'ordinateur portable dispose de la fonction de recharge MagSafe ainsi que de deux ports Thunderbolt et d'une prise casque. Il est également aussi fin et léger que nous l'espérions : 11 mm d'épaisseur seulement et un poids de 1,2 kg raisonnable.

Le modèle de base standard est livré avec un chargeur de 30 W, mais vous pouvez opter pour un adaptateur de 67 W pour 65 €, qui vous permet de réalimenter 80% de la capacité de la batterie en 20 minutes seulement.



Performances

Lors de notre prise en main, nous n'avons pas eu l'occasion de tester pleinement les performances du nouveau MacBook Air, mais nous avons aimé ce que nous avons vu.

Le dernier processeur M2 qui l'équipe est une puce de deuxième génération à 5 nanomètres qui, selon Apple, délivre un CPU, un GPU (avec 10 cœurs) et un moteur neuronal plus rapides que leur prédécesseurs - respectivement de 18%, de 35% et de 40%.

La version précédente de l'ordinateur portable intègre le SoC Apple M1 qui combine le CPU, le GPU et d'autres composants dans un processeur à 8 cœurs capable de performances étonnantes.

Le modèle 2020 a surpassé les éditions incluant des processeurs Intel, avec un CPU 3,5 fois plus performant et un GPU 5 fois plus réactif. La puce M2 va donc bien plus loin encore, deux ans à peine après la présentation d’Apple M1.

Nous avons testé le MacBook Air 2022 sous macOS Monterey, puisque le nouveau macOS Ventura ne sera pas déployé avant la fin de l'année. Il s’avère rapide et réactif, même avec plusieurs applications ouvertes en même temps. Nous avons joué rapidement avec Final Cut Pro, en montant un film depuis plusieurs sources 4K, et le logiciel s'est comporté brillamment. Tout en restant globalement silencieux, du fait de son absence de ventilateur.

Le MacBook Air (M2, 2022) fera bientôt l'objet d'un examen plus approfondi de notre part, mais nos premiers essais montrent d’ores et déjà qu'Apple se destine à occuper encore une fois la première marche du podium cette année, dans la catégorie ordinateurs portables grand public.