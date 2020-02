Comment regarder tous les films et les séries Marvel dans l’ordre ?

Il n’est jamais trop tard pour s’offrir un marathon spécial Marvel Cinematic Universe (ou MCU). Surtout maintenant qu’Avengers: Endgame est disponible en VOD et que la phase 4 préparée par Disney se profile à l'horizon. En outre, la majorité des films Marvel seront diffusés en streaming sur la plateforme Disney Plus, dès le lancement de cette dernière le 24 mars. En 2020, nous verrons également de nouveaux films Marvel comme Black Widow, ainsi que des séries TV originales telles que The Falcon and The Winter Soldier en août.

Vous pourriez vous dire que regarder les films Marvel dans l'ordre est chose aisée. Cependant l’ordre de sortie des films ne correspond pas toujours à la frise chronologique de l’histoire. Par exemple, Captain America: First Avenger, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, constitue le premier vrai film du MCU. Même si Iron Man a occupé les écrans bien avant.

Respecter la chronologie du MCU vous aidera à mieux comprendre et suivre les trames de Black Widow et des Eternels, de même que les séries WandaVision et Loki. Qui sont tous liés, d'une certaine façon, aux films précédents. Vous trouverez donc ci-dessous les deux chronologies possibles (selon la trame globale du MCU ou selon les dates de sortie au cinéma). Mais aussi le classement des meilleurs films Marvel. Dans ce guide, nous lèverons régulièrement le voile sur le calendrier de programmation des films et séries Marvel sur Disney Plus.

Vous êtes prêts ? Le marathon Marvel peut commencer.

La vraie frise chronologique de l'univers cinématographique Marvel (MCU), c’est celle-ci ! Elle répertorie tous les films de Marvel en fonction de la trame générale, commençant par l’apparition du premier vengeur - Steve Rogers - au dernier combat épique du groupe de super-héros (voir le tragique Avengers: Endgame). Cette méthode de visionnage vous permettra de mieux comprendre les éléments-clé de l’histoire Marvel, entre l’apparition du Tesseract dans les années 40, la rencontre entre Captain Marvel et Nick Fury durant les 90’s, la création des Avengers puis leur dissolution. Sans oublier la quête génocidaire de Thanos, à la recherche des gemmes de l’Infini.

Voici donc la frise chronologique ultime du Marvel Cinematic Universe :

Captain America: First Avenger (Seconde Guerre Mondiale)

Captain Marvel (1995)

Iron Man (2010)

Iron Man 2 (2010)

L'Incroyable Hulk (~2011)

Thor (~2011)

Avengers (2012)

Iron Man 3 (6 mois après Avengers)

Thor : le monde des ténèbres (~2013)

Captain America : le Soldat de l'Hiver (~2013)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2014)

Avengers: l’Ère d'Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2016)

Doctor Strange (2016)

Black Panther (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Avengers: Infinity War (2017)

Ant-Man et la Guêpe (2017)

Avengers: Endgame (2017-2022)

Spider-Man: Far From Home (2022)

Lorsque les films Black Widow et Les Eternels sortiront cette année, tout comme les séries Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision commenceront, nous les intégrerons dans cette liste. Nous savons déjà que Black Widow se situera en partie après Captain America : Civil War. Il est toutefois possible que son intrigue soit plus diffuse dans le temps.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Si vous préférez voir les films du MCU méthodiquement, en fonction de leur ordre de sortie, privilégiez la liste suivante. Elle débute avec Iron Man en 2008 et se termine avec Avengers: Endgame et Spider-Man: Far From Home projetés en 2019. Suivre cette chronologie spécifique vous permet de vous replonger dans un beau voyage nostalgique. Par ailleurs, vous observerez comment les effets spéciaux et la réalisation des films Marvel ont été affinés au fil des années, supportés par des budgets toujours plus faramineux.

Phase 1 du MCU

Iron Man (2008)

L'Incroyable Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: First Avenger (2011)

Avengers (2012)

Phase 2 du MCU

Iron Man 3 (2013)

Thor : le monde des ténèbres (2013)

Captain America : le Soldat de l'Hiver (2014)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Avengers : l’Ère d'Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Phase 3 du MCU

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man et la Guêpe (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Phase 4 du MCU

Black Widow (1er mai 2020)

Les Éternels (6 novembre 2020)

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (12 février 2021)

Spider-Man 3 (16 juillet 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 mai 2021)

Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021)

Le futur du Marvel Cinematic Universe

Black Panther 2 (6 mai 2022)

Captain Marvel 2 (2022)

Ant-Man 3 (2022)

Blade (prochainement)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (prochainement)

Les Quatre Fantastiques (prochainement)

Quels films et séries Marvel sont ou seront disponibles sur Disney Plus ?

(Image credit: Disney Plus)

Le service de streaming vidéo Disney Plus sera lancé en France le 24 mars prochain. Dès le premier jour, de nombreux films Marvel seront consultables. La diffusion des plus récents, en revanche, se confrontera au principe de chronologie des médias (l’exception culturelle française !). Cette dernière impose un délai de 17 à 36 mois entre sa projection en salles et son ajout dans le catalogue Disney Plus. Distribuée via Canal Plus, la plateforme pourrait toutefois bénéficier des avantages de la chaîne payante qui réduit l’écart à 8 mois.

Voici donc la liste des films proposés au lancement de Disney Plus :

Iron Man

Thor

Iron Man 2

Captain America: First Avenger

Avengers

Iron Man 3

Captain America : le Soldat de l'Hiver

Thor : le monde des ténèbres

Les Gardiens de la Galaxie

Avengers : l’Ère d'Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Spider-Man: Homecoming

Thor: Ragnarok

Plus tard dans l’année, le service SVOD devrait inclure les films suivants :

Black Panther (4 mars 2020)

Avengers: Infinity War (25 juin 2020)

Ant-Man et la Guêpe (29 juillet 2020)

Captain Marvel (~août 2020)

Enfin, si vous souhaitez connaître les dates de sortie des premières séries originales du MCU, consultez l’agenda ci-dessous :

The Falcon and the Winter Soldier (Août 2020)

WandaVision (Décembre 2020)

Loki (printemps 2021)

What If...? (été 2021)

Hawkeye (automne 2021)

Ms Marvel (prochainement)

Moon Knight (prochainement)

She-Hulk (prochainement)

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Quels sont les meilleurs films Marvel ?

Peut-être ne voulez-vous pas perdre votre temps avec les pires films de l’écurie Marvel ? A l’instar du fastidieux Thor : le monde des ténèbres ou le soporifique Incroyable Hulk. Dans cet esprit, nous avons classé les films Marvel par ordre de qualité, sur la base de leurs scores IMDB (la plus grande base de votes cinéphiles). Ce classement, toutefois subjectif, peut évoluer au fil des nouvelles sorties ou des séances de revisionnage.