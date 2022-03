Comment regarder tous les films Spider-Man dans l'ordre : de Tobey Maguire à Tom Holland

Avez-vous déjà tenté d’attraper une araignée ? Compliqué, non ? Eh bien, se lancer dans un marathon englobant tous les films centrés sur Spider-Man s’avère encore moins aisé.



Sans doute le super-héros le plus populaire des comics Marvel et du MCU, Spider-Man a eu droit à plusieurs franchises cinématographiques différentes au cours des deux dernières décennies. En commençant par la trilogie phare du réalisateur Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle vedette. Il était alors assez facile de suivre les aventures solo du Tisseur… jusqu’à ce que la licence subisse son premier reboot. Puis son second.Sans parler du film d’animation et des spin-offs Sony. Dès lors, les apparitions de Spider-Man à l'écran ont fini par échapper à tout contrôle.

Il existe pourtant plusieurs options intéressantes pour démarrer un marathon vidéo consacré à Spidey. Nous les avons listé ci-dessous pour vous permettre de passer un moment sympa, plus ou moins long, avec l’araignée sympa du quartier. Alors, prêt pour une toile ?

Comment regarder les films Spider-Man dans leur ordre de sortie au cinéma ? Le plus simple aujourd’hui reste de lancer chaque film Spider-Man, en fonction de son année de sortie au cinéma. Soit en commençant par la trilogie Sam Raimi / Tobey Maguire qui a débuté en 2002, avant d’enchaîner sur les deux films "Amazing Spider-Man" introduisant Andrew Garfield en 2012… et enfin composer avec une autre trilogie, celle glissant Tom Holland sous le costume bleu et rouge du Tisseur.

• Spider-Man (2002) • Spider-Man 2 (2004) • Spider-Man 3 (2007) • The Amazing Spider-Man (2012) • The Amazing Spider-Man 2 (2014) • Spider-Man: Homecoming (2017) • Spider-Man: Far From Home (2019) • Spider-Man: No Way Home (2021)

Vous auriez ainsi une vue d'ensemble de l'évolution de Spider-Man à l'écran. Mais se concentrer uniquement sur ces films vous coupent d’une bonne partie de la mythologie actuelle. Si vous êtes fan du MCU dans son ensemble, cette méthode vous laissera un goût d’inachevé. Passons donc à l'option suivante !

La mythologie Marvel moderne, alias le Marvel Cinematic Universe (MCU), englobe Spider-Man dans un récit beaucoup plus vaste. La trilogie Spider-Man portée par Tom Holland n’est qu’une partie de ce tout. Et, depuis les événements de No Way Home, les incarnations de Maguire et Garfield appartiennent également à cet ensemble.



A noter que le Spider-Man initial du MCU est introduit dans Captain America: Civil War et fait quelques sauts de puce au sein des deux derniers films Avengers. Il convient donc de les inclure dans la boucle, si vous prenez le MCU comme épicentre de votre marathon.

Bon, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, et c'est là qu'entre en jeu votre amour des comics. Tout comme Spider-Man a existé sous de multiples formes à l'écran, il en est de même dans les comics Marvel dont il est issu. Il y a le Spider-Man de l'univers "Ultimate", les multiples versions terrestres (Terre-9500, Terre-982, etc.) et l'univers Terre-616 où il est apparu pour la première fois, créé par les brillants esprits de Stan Lee et Steve Ditko.

L'univers de la Terre-616 est en quelque sorte considéré comme le "noyau dur" dont beaucoup de films Spider-Man s'inspirent finalement. C'est ici que l'arc classique est né : il est mordu par une araignée radioactive, voit son oncle Ben mourir, tombe amoureux de Mary Jane, etc. Les films reprennent différents éléments de ces premières aventures, en les modifiant au fur et à mesure, mais on peut... en gros... tracer un parcours à travers la timeline de notre Spidey au sein des comics originaux.

Par exemple, Peter Parker était initialement tombé amoureux de Gwen Stacy, avant de n’avoir d’yeux que pour MJ. Tant et si bien que les deux films emmenés par Andrew Garfield devraient être visionnés en priorité. Vient ensuite la trilogie avec Tobey Maguire qui évoque la morsure d’une araignée radioactive et la mort de l’Oncle Ben qui vont forger la naissance de Spider-Man. Les trois derniers films avec Tom Holland se passent bien après ces événements - Peter Parker est le Tisseur depuis quelque temps déjà. Si vous recherchez une adaptation fidèle des comics, c’est la plus à même de vous combler.

Et pour finir, découvrez l'ultime combinaison de la filmographie Spider-Man ! Tout d'abord, la place de Spider-Man au cinéma est assez confuse, en grande partie à cause de tous les accords qui entourent les apparitions du personnage à l'écran. Bien que Disney soit propriétaire de la licence Marvel, c'est en fait Sony qui détient les droits sur le personnage de l’Homme-Araignée, grâce à un contrat permanent le liant à l’éditeur Marvel Comics. C'est la raison pour laquelle il a fallu tant de temps pour que Spider-Man rejoigne le MCU, en 2016.

Cela a également permis à Sony de faire évoluer le personnage dans d'autres directions qui ne sont pas (du moins immédiatement) liées au MCU. Ainsi, vous avez le superbe film d'animation Into The Spider-Verse (que vous ne devez absolument pas manquer) et sa suite à venir, ainsi que toute une série de spin-offs déjà sortis ou en préparation, à l’instar des deux blockbusters Venom. Bien que les détails ne soient pas encore clairs, on pense que, les obligations d’intégration au sein du MCU étant apparemment closes, Sony cherche maintenant à construire son propre univers interconnecté : le Sony’s Spider-Man Universe.

Ce dernier va-t-il se concrétiser ? En attendant d’obtenir une réponse des studios, vous pouvez choisir de visionner la frise chronologique préalable du SSMU - que voici.