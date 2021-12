Confidentialité et Cookies

La société par actions simplifiée de droit français nommée « GALAXIE MEDIA » (ci-après « GALAXIE MEDIA », « nous », « nos »), dont le siège est sis 144 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, au capital social de 501.411,05 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 424 382 026, édite l’édition française du site internet techradar.com, ci-après le « Site » ayant la qualité de responsable de traitement ou co-responsable de traitement au sens de la réglementation en matière de données personnelles, notamment le Règlement (UE) Général 2016-679 sur la Protection des Données personnelles (RGPD) pour tous les traitements de données personnelles d’Utilisateurs et de Visiteurs effectués via le Site.

Définitions

« Site » désigne la version française du site Internet techradar.com

« Services » désigne l’ensemble des fonctionnalités mises à disposition des Visiteurs et Utilisateurs du Site.

« Contenu » désigne l’ensemble des informations et publications accessibles sur le Site, dans sa version fixe, mobile et applicative.

« Visiteur » désigne tout internaute naviguant sur le Site.

1. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES VISITEURS PAR GALAXIE MEDIA

1.1. Données personnelles collectées par GALAXIE MEDIA

Les données personnelles collectées et traitées varient en fonction des services utilisés, vos choix et le paramétrage de votre terminal (notamment via des cookies et autres traceurs).

S’il ne s’agit ni d’une utilisation de notre formulaire de contact, ni d’une inscription à nos newsletters, les données personnelles collectées et traitées sont principalement des données relatives à vos préférences de navigation et à vos centres d’intérêts. Elles sont collectées par l’intermédiaire de cookies et autres traceurs. Pour en savoir plus sur les cookies et autres traceurs, se référer au chapitre 2 du présent document.

Nous vous proposons des options de partage des contenus de notre Site sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), notamment par l’intermédiaire de boutons de partage. L’accès à ces réseaux sociaux nécessite l’acceptation par vous de leurs conditions contractuelles comportant des dispositions relatives à la Règlementation sur les données personnelles pour les traitements effectués par eux, et ce indépendamment de nos pages sur lesdits réseaux sociaux.

Formulaire de contact

Tout Visiteur peut nous contacter via un formulaire de contact présent sur le Site. Pour cela il doit obligatoirement fournir son adresse e-mail afin que nous puissions répondre à sa demande.

Si le Visiteur ne nous fournit pas son adresse e-mail, il ne pourra pas nous contacter via le formulaire de contact.

Newsletters

Tout Visiteur a la possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs newsletters proposées par le Site. Pour cela il doit obligatoirement fournir son adresse e-mail.

L’inscription aux newsletters est gratuite et sans engagement de durée. Le Visiteur peut se désinscrire à tout moment grâce au lien de désabonnement au bas de chaque newsletter qu’il reçoit par e-mail.

Si le Visiteur ne nous fournit pas son adresse e-mail, il ne pourra pas s’inscrire aux newsletters.

1.2. Les données concernant les mineurs

Il est précisé que les mineurs ne peuvent fournir les informations nécessaires à l’inscription qu’avec l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale. L’utilisation des Sites par un mineur reste sous l’entière responsabilité des personnes détenant l’autorité parentale. Les titulaires de l’autorité parentale sont invités à surveiller l’utilisation faite par leurs enfants de l’accès aux Services et à garder présent à l’esprit que les Services sont destinés à toucher un large public et qu’en leur qualité de tuteur légal il est de la responsabilité des parents de déterminer quel Service est ou non approprié pour leur(s) enfant(s) et de surveiller l’utilisation qu’ils en font.

1.3. Finalités des traitements effectués par GALAXIE MEDIA et bases légales

Nous utilisons les données personnelles des Visiteurs pour les finalités suivantes :

Finalités Bases légales utilisées Envoi de newsletters au Visiteur, si celui-ci a choisi de s’abonner à une newsletter. Consentement du Visiteur Associer les données des Visiteurs à leurs données de navigation pour leur proposer du contenu personnalisé. Consentement du Visiteur Mise en place de jeux-concours ou d’autres opérations promotionnelles ou événementielles avec des partenaires commerciaux. Exécution d’un contrat avec le Visiteur Envoi du lot gagné par le Visiteur en cas de participation de celui-ci à un jeu-concours. Exécution d’un contrat avec le Visiteur Permettre le bon fonctionnement du Site (y compris pour nous permettre d’analyser l’usage qui est fait du Site, pour contacter les Utilisateurs au sujet du Site, pour la gestion des demandes relatives au droit d’accès, de rectification, d’opposition et au sort des données personnelles après le décès des personnes concernées, pour améliorer le Site et les services que nous offrons, pour permettre le règlement des différends, pour traiter les plaintes, pour corriger des problèmes de fonctionnement et pour la réalisation d’enquête de satisfaction). Intérêt légitime de GALAXIE MEDIA

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement du Visiteur, ces derniers sont informés qu’ils peuvent retirer leur consentement à tout moment. Pour cela, le Visiteur peut réafficher la bannière de consentement en cliquant sur le lien « Préférences Cookies » se trouvant en bas de page du site.

1.4. Partage de données personnelles avec d’autres Utilisateurs

Vos données sont traitées par Galaxie Media. Elles ne peuvent être cédées ou rendues accessibles à aucun tiers, excepté :

Les prestataires de services qui soutiennent notre activité pour des raisons exclusivement techniques ou logistiques (prestataires d’hébergement et de maintenance du site, envoi de newsletters ou autres courriers électroniques).

Toute restructuration de notre société, y compris cession totale ou partielle d’actifs, fusion, absorption acquisition, scission et plus généralement toute opération de réorganisation.

Vos données pourront être partagées, sous réserve de votre accord, avec les autres sociétés du Groupe Galaxie Media et/ou les sociétés ou associations partenaires de Galaxie Media à des fins de prospections commerciale. La liste complète des sites du groupe et des sites partenaires est consultable sur le site www.galaxiemedia.fr.

Enfin, la société Galaxie Media peut être amenée à communiquer vos données à des tiers lorsqu’une telle communication est requise par la loi, une disposition réglementaire ou une décision judiciaire ou si cette communication est nécessaire pour assurer la protection et la défense de ses droits.

1.5. Durée de conservation des données personnelles

Nous supprimons les données personnelles données personnelles d’un Visiteur collectées par l’intermédiaire de cookies ou autres traceurs 6 mois après en avoir collecté le premier consentement.

1.6. Transfert des données personnelles hors Union européenne

Nous pourrons être amené à transférer les données personnelles des Visiteurs hors de l’Union européenne moyennant des garanties appropriées, notamment contractuelles, en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

1.7. Droits des Visiteurs

Conformément à la règlementation en vigueur, les Visiteurs possèdent un droit d’accès, de rectification des données les concernant, d’opposition aux traitements et d’en obtenir la limitation ou la portabilité dans la mesure où cela est applicable. Ils disposent également d’un droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leurs décès.

Les Visiteurs peuvent exercer leurs droits en :

adressant un courrier postal à GALAXIE MEDIA : 144 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine ;

ou

ou remplissant le formulaire mis à votre disposition en écrivant à dpo@galaxiemedia.fr

Un justificatif d’identité pourra vous être demandé.

Par ailleurs, les Visiteurs peuvent à tout moment demander à ne plus recevoir nos communications électroniques en utilisant le lien hypertexte prévu à cet effet dans chaque email que le Site leur adresse.

La société Galaxie Média prend très au sérieux la protection des données, et déploie tous les moyens à sa disposition dans l’objectif de transparence et de bonne gestion des données personnelles. C’est notamment pour cette raison que Galaxie Média a décidé de désigner un Délégué à la Protection des Données Personnelles. Ce dernier peut être contacté via ce formulaire, en optant pour « ce message concerne vos données personnelles ».

Si malgré tout cela, l’utilisateur n’est pas satisfait de la réponse apportée, il dispose du droit de saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), située 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

1.8. Sites tiers

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web exploités par des tiers. Veuillez noter que cette politique de confidentialité s’applique uniquement aux données personnelles que nous recueillons sur le Site. Nous ne sommes pas responsables des données personnelles que les tiers peuvent collecter, sauvegarder et utiliser sur leur propre site Web. Nous recommandons aux Visiteurs de lire attentivement la politique de confidentialité de chaque site Web qu’ils visitent.

1.9. Sécurité

Nous avons adopté des mesures de sécurité physiques, électroniques et administratives incluant l’utilisation de pare-feux étendus et de mots de passe permettant de sécuriser l’accès aux données personnelles. En outre, nous limitons l’accès aux données personnelles aux salariés qui ont besoin de connaître ces informations pour faire fonctionner, développer ou améliorer les services du Site.

1.10. Autorité publique

Nous pouvons être amenés à divulguer des données personnelles aux organismes et autorités légalement habilités dans le cadre d’une enquête sur des activités illégales pouvant engager notre responsabilité, la responsabilité du Visiteur ou la responsabilité d’un autre Utilisateur du Site.

2. LES COOKIES DEPOSES SUR LES TERMINAUX DES UTILISATEURS ET VISITEURS

2.1. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Le terme cookie recouvre tous les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé tels qu’un ordinateur ou un Smartphone. Un cookie a pour but de collecter des informations relatives à la navigation de l’internaute et de lui adresser des services adaptés à son terminal.

2.2. Quelle est la durée de vie d’un cookie ?

A l’exception des cookies techniques, l’enregistrement de cookies sur le terminal d’un Visiteur nécessite son consentement. En continuant à utiliser le Site après avoir vu la bannière cookies s’afficher sur la page d’accueil du Site, l’Utilisateur ou le Visiteur consent à l’enregistrement de cookies sur son terminal. Ce consentement est valide durant une période de 6 mois.

2.3. Quels cookies sont déposés sur le terminal du Visiteur ?

L’utilisation du Site conduit à l’implantation, par GALAXIE MEDIA ou par des tiers, de cookies sur le terminal du Visiteur à des fins diverses tel qu’exposé ci-après :

Cookies techniques

Il s’agit des cookies indispensables à la navigation sur le Site qui permettent au Visiteur d’utiliser les principales fonctionnalités du Site et de sécuriser sa connexion. Si le Visiteur décide de désactiver ces cookies, il se peut que son expérience de navigation soit limitée et qu’il ne puisse pas utiliser toutes les fonctionnalités du Site.

Cookies d’analyse de navigation

Ces cookies enregistrent des informations relatives à la navigation sur le Site dans le but de permettre à GALAXIE MEDIA de connaître par exemple le nombre de pages affichées par le Visiteur.

Cookies de partage (réseaux sociaux)

Le Visiteur a la possibilité de partager des contenus du Site avec d’autres personnes via divers réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter. Lorsque l’Utilisateur ou le Visiteur utilise ces boutons de partage (par exemple : « partager » ou « j’aime »), un cookie tiers est installé.

Cookies de publicité

Il s’agit des cookies utilisés pour présenter aux Visiteurs des publicités ou adresser des informations adaptées à leurs centres d’intérêts sur notre Site ou en dehors de notre Site lors de leur navigation sur internet. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où le Visiteur voit une publicité et pour aider à mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire. GALAXIE MEDIA informe le Visiteur que certaines sociétés tierces peuvent utiliser leur propre outil de publicité sur le Site. Ces sociétés tierces peuvent utiliser les technologies de cookies et de balises afin de recueillir des informations pour mesurer l’efficacité des annonces.

Veuillez noter que l’émission et l’utilisation de cookies déposés par des tiers sont soumises aux politiques de cookies des personnes qui les déposent. Seuls ces tiers ont la possibilité d’accéder aux informations qu’ils contiennent.

2.4. Comment désactiver les cookies ?

Paramétrage des cookies sur le Site

Nous offrons aux Visiteurs la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies déposés via le Site par type de cookies, par les moyens se trouvant ci-dessous. Vous pouvez à tout moment accéder à vos paramètres de gestion des cookies et autres traceurs en cliquant sur « Préférence cookies » depuis le footer du site.

Attention, si vous désactivez tous les cookies émis par notre site, cette action neutralisera le cookie déposé afin d’enregistrer votre consentement ou votre refus. Cela revient donc à une réinitialisation de vos paramètres et implique que vous deviez à nouveau exprimer votre choix en matière de Cookies.

Paramétrage du navigateur

Le Visiteur peut également désactiver l’ensemble des cookies en paramétrant son navigateur Internet. Toutefois, la désactivation de cookies peut empêcher un Visiteur de profiter pleinement des fonctionnalités de nos services.

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur :

Téléchargement d’un module complémentaire au navigateur pour la désactivation de Google Analytics

Si le Visiteur ne souhaite pas transmettre d’informations à Google Analytics, il peut télécharger et installer le module accessible via le lien suivant. Ce module est compatible avec Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox et Opera.

Refuser un Cookie de mesure d’audience

Des Cookies peuvent être déposés par Médiamétrie à des fins purement statistiques de mesure de l’audience de nos sites Internet, nos pages visitées et les interactions que vous réalisez lors de votre visite. Si vous ne souhaitez pas que notre site dépose des Cookies dans votre navigateur à des fins de mesure d’audience, vous pouvez cliquer sur ce lien de désactivation.

Refuser un Cookie publicitaire

Vous pouvez exercer votre choix d’accepter ou de refuser le dépôt et l’exploitation des cookies par le biais de notre plateforme de gestion des consentements ou celle proposée par les professionnels de la publicité en ligne, puis en suivant les instructions qui y sont données. Nous tenons à vous rappeler que vos choix en matière de Cookies dépendent du navigateur et de l’appareil (ordinateur, smartphone, tablettes) que vous utilisez. En outre, procéder à une désactivation stoppe l’affichage des publicités ciblées en fonction de vos centres d’intérêt mais pas les autres types de publicité. Désactiver les cookies empêche, en effet, la collecte d’information permettant un meilleur ciblage publicitaire mais n’empêche pas l’affichage de bannière en tant que tel.

Enfin, certains cookies de publicité comportementale sont déposés dans votre navigateur par nos partenaires tiers. Pour obtenir plus d’informations sur leur activité et exercer votre choix, vous pouvez également cliquer sur les liens suivants :

Refuser un Cookie émis par un réseau social

Si vous ne souhaitez pas que notre site dépose des cookies dans votre navigateur afin d’accéder à des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux, cliquez sur les liens de la liste suivante. Ceux-ci vous permettront d’accéder à plus d’information et d’exercer votre choix. A noter que la désactivation de ces cookies entraîne le dépôt d’un cookie ayant pour unique utilité de neutraliser l’ensemble des cookies émis par le réseau social concerné.

Cookies et autres traceurs utilisés par notre partenaire Alliance Gravity

Galaxie Media, éditeur et régie de l’édition française de Techradar.com est membre de l’Alliance Gravity Data Media (ci-après « L’Alliance Gravity »).

Afin que les publicités apparaissant sur notre Site, les Sites des Membres Gravity ou d’autres sites, soient les plus pertinentes possible, Gravity collecte, rapproche et analyse des informations pseudonymes issues de votre navigation sur les sites des Membre Gravity (activités en ligne, visites, pages vues, liens et publicités vues…) ou sur des applications mobiles éditées par les Membres Gravity et des partenaires, à l’aide d’une ligne de code insérée dans les pages que vous visitez (Tag Gravity opéré par la société mediarithmics). Le Tag Gravity permet également de limiter le nombre de fois vous voyez une publicité sur notre Site, les Sites des Membres Gravity ou d’autres sites et de mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire.

Qu’est-ce que le Tag Gravity ?

Le Tag Gravity et les autres identifiants placés dans les cookies utilisés par Gravity et les membres de l’Alliance Gravity, sont associés entre eux pour chaque appareil sur lequel vous vous connectez. Ces données ne comportent aucune donnée permettant à Alliance Gravity de vous identifier directement. Ces données sont croisées avec des données de navigation et autres informations collectées à l’occasion de vos relations avec les Membres du réseau Alliance Gravity, et rendues pseudonymes avant toute utilisation par Alliance Gravity, aux fins de dresser votre profil d’utilisateur et y associer des centres d’intérêts à partir desquels des publicités seront servies pour le compte de partenaires annonceurs.

Ces échanges de cookies permettent ainsi :

à Gravity d’enrichir les profils des utilisateurs à partir de données détenues par d’autres personnes que les Membres Gravity ou Gravity, et réciproquement.

aux clients des partenaires proposant ces services d’échanges de cookies d’enrichir les profils des utilisateurs à partir de données détenues par les Membres Gravity ou Gravity, à des fins de ciblage publicitaire.

Ces collectes et associations sont effectuées dans des conditions permettant d’assurer votre pseudonymat.

Quelle conséquence sur l’affichage de publicités ?

Seules les publicités concernant des actualités, produits ou services susceptibles de vous intéresser et dont vous n’auriez pas nécessairement eu connaissance autrement seront affichées sur les pages visitées.

En cas de refus d’utilisation du Tag Gravity, des publicités continueront à s’afficher sur les pages internet que vous visitez, mais ne seront plus adaptées à vos centres d’intérêts.

Durée d’utilisation des cookies Gravity et des données pseudonymes recueillies et associées par l’Alliance Gravity

Les données pseudonymes recueillies via le Tag Gravity sont conservées par l’Alliance Gravity pour un maximum de 12 mois à partir de la date de la collecte. Les cookies Gravity expirent 12 mois après leur dépôt.

Vous pouvez désactiver la réception de publicités personnalisées servies par l’intermédiaire de l’Alliance Gravity, en cliquant sur ce lien.

Attention, cette désactivation :

n’affecte pas l’affichage de publicités servies par d’autres partenaires

n’affectent pas les centres d’intérêt que vous communiquez expressément à Galaxie Media.

3. INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL

La présente politique de confidentialité et politique cookies peut être mise à jour périodiquement et à tout moment. Nous informerons les Visiteurs de toute modification substantielle ayant trait à l’exploitation de leurs données personnelles.

En cas de question concernant la présente politique de confidentialité ou l’utilisation de vos données personnelles, veuillez nous contacter en remplissant le formulaire mis à votre disposition par simple demande à dpo@galaxiemedia.fr.