Kingdom Come : Deliverance 2 : lancement prévu du RPG médiéval dans le courant de l'année

Le développeur Warhorse Studios a annoncé Kingdom Come : Deliverance 2, la suite du jeu de rôle (RPG) d'action-aventure médiéval en monde ouvert de 2018, qui sera lancé dans le courant de l'année.

Situé dans la Bohême du XVe siècle, le jeu reprend là où son prédécesseur s'est arrêté : avec l'humble fils de forgeron devenu héros Henry de Skalitz qui poursuit sa quête pour venger ses parents assassinés. Le monde de Kingdom Come : Deliverance a été considérablement étendu par rapport au jeu précédent, offrant des villes animées à explorer et une multitude d'activités annexes, comme la forge et le tir à l'arc, à découvrir.

Malgré tous ces ajouts au monde ouvert, le jeu se concentre toujours sur la narration avec plus de cinq heures de cinématiques. Il introduit également de nouveaux mécanismes de combat, notamment de nouvelles armes à distance comme les arbalètes et les premières armes à feu. Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, vous pouvez en avoir un bref aperçu dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Compte tenu des graphismes impressionnants présentés, qui semblent parfois presque photoréalistes, il n'est pas surprenant que le jeu soit exclusif aux consoles de la génération actuelle, notamment la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Xbox Series S, ainsi qu'au PC. Même le premier Kingdom Come : Deliverance était un titre incroyablement intensif à l'époque de son lancement, qui nécessitait un PC de jeu de très haut niveau pour fonctionner de manière fluide avec les paramètres graphiques les plus élevés.

Il a mis à rude épreuve la Xbox One et la PlayStation 4, avec de longs temps de chargement et des réductions notables des graphismes sur l'ensemble des jeux. Le tableau était encore plus sombre lorsqu'il a été lancé sur la Nintendo Switch plus tôt cette année, bien que le fait qu'il ait pu fonctionner sur un matériel aussi peu puissant soit impressionnant en soi. Comme son prédécesseur, Kingdom Come : Deliverance 2 est développé sur le moteur de jeu CryEngine et pourrait être une sérieuse vitrine technique pour les systèmes modernes.

Vous pourriez aussi aimer...

Meilleurs RPG 2024 : quels jeux de rôles (re)commencer cette année, sur PC et consoles ?

Meilleurs jeux FPS : les jeux de tir à la première personne incontournables