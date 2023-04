Stocks de PS5 : où acheter une PlayStation 5 en 2023

Après deux années de pénurie, la PS5 est de nouveau disponible à l'achat depuis quelques mois. En avril 2023, il est désormais tout à fait possible de se procurer la console seule ou en pack avec des jeux ou des accessoires, et même de profiter de réductions intéressantes sur la console phare de Sony.

Nous suivons les réapprovisionnements de stock de la PS5 depuis plusieurs années, et nous pouvons vous dire en toute confiance que c'est désormais le meilleur moment pour envisager d'acheter la console. Non seulement il est beaucoup plus facile de mettre la main sur une PS5, et en plus les offres groupées ne manquent pas, que cela soit en ligne ou en magasin. L'excellent God of War Ragnarok est par exemple proposé avec la console japonaise.

Dans quelles boutiques la PS5 est-elle en stock ?

La Playstation 5, en édition standard ou numérique, est disponible en magasin, ainsi que chez la plupart des revendeurs en ligne. Nous avons réuni les meilleures offres du moment juste en dessous de cet encart.

Où acheter la PS5 (édition Standard) ?

Où acheter la PS5 (édition numérique) ?

Notez qu'il est également possible d'acheter la Playstation 5 directement sur le site officiel de Sony. Jusqu'au 16/04/2023, Sony vous fait profiter de 50 € de remise sur les packs PS5 God of War Ragnarok.

Réapprovisionnement de la PS5 - Questions fréquemment posées

Combien coûte une PS5 ? Proposées initialement aux prix de 499 € (PS5 Standard) et 399 € (PS5 Digital Edition), les consoles de Sony n'ont pas échappé à l'inflation et ont subi une augmentation de prix de 50 € en Europe. Les deux consoles sont donc désormais respectivement proposées à 549,99 € et 449,99 €.

Dois-je acheter la PS5 Standard ou la PS5 Digital Edition ? La PS5 standard est capable de lire les disques Blu-ray Ultra HD et les jeux physiques, ce qui en fait la console la plus polyvalente si vous souhaitez constituer une collection de jeux physiques, ou même profiter de vos jeux PS4. En revanche, la PS5 Digital Edition est un peu moins chère et n'inclut pas de lecteur de disque, comme son nom l'indique. Cela signifie que vous êtes uniquement limité à l'achat et à la lecture de jeux digitaux, accessibles depuis le PlayStation Store.

Que faire en cas de nouvelle pénurie de stock de PS5 ? Dans l'éventualité où la PS5 serait de nouveau en rupture de stock en 2023, vous devriez demander à être alerté, dans le but de ne pas rater un prochain réapprovisionnement. La plupart des sites marchands proposent cette option à leurs clients. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la page de la PS5 que vous souhaitiez vous procurer et cliquer sur Recevoir une alerte, M'alerter, ou encore Me prévenir lorsque ce produit sera disponible. Comme vous pouvez le constater, l'option peut porter un nom légèrement différent en fonction du site marchand, mais le principe reste le même. Ainsi, lorsque la PS5 sera de nouveau disponible, vous recevrez un mail quelques jours auparavant.

J'ai réussi à acheter une PS5 - et maintenant ?

Maintenant que vous êtes en possession de la dernière console de Sony, vous pouvez jouer aux derniers blockbusters PS5 en date, de préférence sur une TV 4K ! Si vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux tous les mois, sans en payer le prix fort à chaque fois, vous pouvez également prendre un abonnement au Playstation Plus. Ce service vous permet dans un premier temps d'accéder au mode multijoueur de vos jeux préférés, mais également de profiter de plusieurs jeux à télécharger chaque mois. Par ailleurs, vous pourrez également profiter des avantages du PS Now, en fonction de la formule pour laquelle vous optez. Ce qui signifie que vous pourrez profiter sur votre PS5 d'une grande bibliothèque de jeux PS4, PS3 et PS2, qui s'agrandit régulièrement. Vous pourrez accéder à des classiques tels que God of War, Bloodborne, ou encore The Last of Us Remastered.

Vous pouvez également vous procurer une autre manette DualSense afin de jouer à deux, un casque PS VR pour profiter d'une expérience en réalité virtuelle des plus immersives, un SSD PS5 pour élargir la capacité de stockage de votre console, ou encore un casque micro sans-fil Pulse 3D pour communiquer avec les autres joueurs !