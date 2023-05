PS5 Standard vs PS5 Digital Edition: Quelle console PlayStation 5 choisir ?

Sony PS5 241,09 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 299,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 543 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Processeur: AMD Zen 2, 8-core

RAM: 16 GB GDDR6

SSD: 825 GB

Lecteur de disque: 4K Blu-ray La PS5 continue d'impressionner avec sa manette révolutionnaire, ses temps de chargement ultra-rapides et ses jeux exclusifs. Elle est livrée avec un lecteur Blu-ray 4K, qui vous permet de profiter des avantages du cinéma à domicile. De plus, vous pouvez économiser de l'argent en échangeant des jeux sur disque avec vos amis ou dans les magasins. Pour La console la plus puissante jamais conçue

Double lecteur Blu-ray 4K

Les retours haptiques de la manette

Interface utilisateur rapide Contre Espace requis important

Plus chère que la Digital Edition

PS5 Digital Edition

Processeur: AMD Zen 2, 8-core

RAM: 16 GB GDDR6

SSD: 825 GB

Lecteur de disque: Aucun La PS5 Digital Edition est moins chère et identique à la PS5 Standard en termes de caractéristiques et de performances. En revanche, elle est totalement dépourvue de lecteur de disque : vous ne pouvez acheter que des jeux numériques et vous ne pouvez pas profiter des joies du visionnage des Blu-ray 4K. C'est néanmoins un bon choix pour les joueurs passionnés qui n'ont pas les moyens d'acheter la PS5 haut de gamme. Pour Moins chère et aussi puissante que la PS5

Jeu en 4K à 120 images/seconde

SSD ultra-rapide Contre Taille encombrante

Ne peut lancer que des jeux numériques

Coût plus élevé en cas de faible stock

Vous hésitez entre une PS5 Standard ou une PS5 Digital Edition ? Les deux consoles semblent pratiquement identiques lorsqu'elles sont placées l'une à côté de l'autre, et il peut donc être difficile de les départager. Nous avons rassemblé tout ce qu'il faut savoir afin de faciliter votre choix.

Comme son nom l'indique, la PS5 Digital Edition est une console entièrement numérique, dépourvue de lecteur de disque. La PS5 Standard peut quant à elle toujours accueillir des jeux physiques grâce à son lecteur de disque intégré. Ce qui est à prendre en compte si vous disposez d'une bibliothèque de jeux physiques, ou de jeux PS4.

Mais encore une fois, avez-vous vraiment besoin d'un lecteur de disque dans le monde numérique actuel ? Si vous disposez d'un budget réduit et que la bataille entre supports physiques et numériques ne vous préoccupe pas, vous pouvez opter pour la PS5 Digital Edition.

PS5 vs PS5 Digital Edition: Prix

Les deux déclinaisons de PS5 sont disponibles depuis le 19 novembre 2020. Elles étaient alors commercialisées aux prix de 399 € pour la version digitale, et 499 € pour la version Standard. Suite à l'inflation, Sony a décidé d'augmenter ses prix. La version Standard est aujourd'hui proposée au prix de 549 €, tandis que l'édition digitale est quant à elle disponible à 449 €.

Concrètement, pour 100 euros de plus vous disposez d'un lecteur de disques Blu-ray 4K qui vous permet de visionner des films en UHD, et de jouer aux jeux physiques de la PS5 et de la PS4. Si cela n'a aucune importance pour vous, la version digitale sera alors un meilleur choix.

Depuis qu'elle est de nouveau en stock, la PS5 bénéficie régulièrement de promotions intéressantes. Nous vous invitons à découvrir les offres PS5 actuellement proposées par les e-commerçants.

PS5 vs PS5 Digital Edition: Caractéristiques

Voici les caractéristiques officielles complètes de la PS5, ainsi que les différences entre les deux éditions. Les deux modèles de PS5 sont identiques en termes de performances, ce qui constitue une grande différence par rapport à la Xbox Series X et à la Xbox Series S, dont les prix sont nettement plus éloignés.

La seule différence réside dans le fait que la console PS5 la plus chère disposera d'un lecteur de disques Blu-ray Ultra HD. Pour le reste, les deux consoles utilisent le même processeur personnalisé, ainsi que le même disque SSD de 825 Go avec un débit brut de 5,5 Go/s (et jusqu'à 9 Go/s pour les données compressées). La capacité de stockage utilisable n'est toutefois que de 667,2 Go, ce qui signifie que l'espace est compté. Il y a une légère différence de poids et de dimensions entre la PS5 et son édition numérique, mais elles sont identiques pour le reste.

La PS5 fonctionne avec le chipset AMD Ryzen de troisième génération, doté de huit cœurs, de la nouvelle architecture Zen 2 et de la carte graphique Navi du fabricant. Sur le plan visuel, le GPU comprend 36 unités de calcul fonctionnant à 2,23 GHz et offrant 10,28 TFLOPs, tandis que la PS5 embarque 16 Go de RAM GDDR6 avec une bande passante de 448 Go/s. La console prend en charge le ray tracing, la technologie d'éclairage avancé qui était auparavant réservé aux meilleures cartes graphiques sur PC.

L'audio 3D est également un élément important de la PS5, quelle que soit l'édition de la console que vous possédez. L'audio 3D immersif est assuré par le moteur Tempest, qui traduit les sources sonores en centaines de sons, pour créer un son réaliste. Vous obtiendrez un meilleur son avec un casque, bien qu'une mise à jour du micrologiciel ait permis d'activer l'audio 3D via les haut-parleurs du téléviseur.

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores / 16 Threads, fréquence variable, jusqu'à 3,5 GHz ;

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores / 16 Threads, fréquence variable, jusqu'à 3,5 GHz ; GPU : Moteur graphique AMD Radeon™ RDNA 2, accélération Ray Tracing, fréquence variable, jusqu'à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) ;

: Moteur graphique AMD Radeon™ RDNA 2, accélération Ray Tracing, fréquence variable, jusqu'à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) ; Mémoire système : GDDR6 16 Go/448 Go/s de bande passante ;

: GDDR6 16 Go/448 Go/s de bande passante ; Lecteur optique (Version Standard) : Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV ;

: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV ; SSD : 825 Go, bande passante en lecture de 5,5 Go/s (brut) ;

: 825 Go, bande passante en lecture de 5,5 Go/s (brut) ; Disque de jeu PS5 : Ultra HD Blu-ray, jusqu'à 100 Go/disque ;

: Ultra HD Blu-ray, jusqu'à 100 Go/disque ; Sortie vidéo : Port HDMI OUT, prise en charge des téléviseurs 4K 120Hz, des téléviseurs 8K, VRR (HDMI 2.1) ;

: Port HDMI OUT, prise en charge des téléviseurs 4K 120Hz, des téléviseurs 8K, VRR (HDMI 2.1) ; Audio : Tempest 3D AudioTech ;

: Tempest 3D AudioTech ; Dimensions (PS5 Standard) : Environ 390mm x 104mm x 260mm sans la base ;

: Environ 390mm x 104mm x 260mm sans la base ; Dimensions (PS5 Digital Edition) : Environ 390 mm x 92 mm x 260 mm sans la base ;

: Environ 390 mm x 92 mm x 260 mm sans la base ; Poids (PS5 Standard) : 4,5 kg,

: 4,5 kg, Poids (PS5 Digital Edition) : 3,9 kg ;

: 3,9 kg ; Puissance (PS5 Standard) : 350W ;

: 350W ; Puissance (PS5 Digital Edition) : 340W ;

: 340W ; Entrée/sortie : Port USB Type-A (Hi-Speed USB) / Port USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 / Port USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) ;

: Port USB Type-A (Hi-Speed USB) / Port USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 / Port USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) ; Connectivité : Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1.

La PS5 peut prendre en charge une résolution allant jusqu'à 8K (mais pas avant l'arrivée d'une mise à jour du micrologiciel), ce dont de nombreux joueurs n'auront pas besoin sur leurs téléviseurs 1080p ou 4K. La question de savoir si tous les jeux fonctionneront nativement en 8K se pose, car nous supposons que seuls les titres les moins gourmands en ressources graphiques le feront. Pour l'instant, le seul jeu supportant la 8K (The Touryst) est limité à la sortie 4K. Cela signifie que la console est à l'épreuve du temps si vous achetez un plus beau téléviseur par la suite. En outre, la PS5 prend en charge les taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui vous permet de profiter de jeux plus fluides, à condition de disposer d'un téléviseur compatible HDMI 2.1. Grâce à une mise à jour du micrologiciel effectuée après le lancement, la PS5 prend également en charge la résolution 1440p.

La plupart des jeux n'exploiteront pas au maximum ces possibilités à court terme - en effet, Spider-Man : Miles Morales propose un mode de performance à 60 images par seconde, qui réduit les effets visuels pour atteindre un taux de rafraîchissement plus élevé que les 30 images par seconde habituelles de la PS4.

Les deux consoles sont équipées d'une seule manette sans fil DualSense, qui propose des gâchettes adaptatives et un retour haptique permettant d'accroître la sensation de réalisme dans les jeux. Elles peuvent également lire les meilleurs jeux PS4 (naturellement, les copies physiques que vous possédez ne fonctionneront pas sur la PS5 Digital Edition), et vous pouvez acheter un disque dur externe pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire pour ces titres plus anciens. En revanche, vous ne pouvez pas jouer aux jeux de la PS5 à partir d'un disque dur externe, mais vous pouvez mettre à niveau le stockage SSD interne de la PS5 ou les stocker sur un disque externe.

PS5 vs PS5 Digital Edition: les jeux

Hormis le fait que l'une puisse jouer à partir de disques et l'autre exclusivement à partir du système de stockage interne de la console, la PS5 et la PS5 Digital Edition prennent en charge les mêmes jeux. Avec des spécifications internes identiques, vous pouvez profiter de jeux en 4K à des taux de rafraîchissement rapides sur la PS5 et son homologue numérique.

Sony a prévu d'excellents titres exclusifs à jouer sur les deux machines. À l'heure actuelle, vous pouvez jouer à de grands succès comme The Last of Us 2, Gran Turismo 7, God of War : Ragnarök, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi : Survivor, et bientôt Final Fantasy 16.

C'est sur le front de la rétrocompatibilité que les choses deviennent un peu plus obscures. Oui, l'édition numérique de la console peut lire les titres PS4, mais elle ne peut évidemment pas lire votre collection existante sur disques. Au lieu de cela, vous devrez les acheter à nouveau en version numérique.

Le service PS Plus remanié comprend désormais une bibliothèque de jeux numériques pour les abonnés au PS Plus Extra ou Premium, ce qui permet d'économiser de l'argent sur le long terme. C'est sans compter les jeux gratuits du PS Plus chaque mois, qui constituent un bonus appréciable pour toutes les catégories.

Il convient de noter que tous les jeux PS4 ne sont pas compatibles avec la PS5, même si la liste des jeux PS4 incompatibles est franchement minuscule. À moins de vouloir rejouer à Afro Samurai 2 : Revenge of Kuma Volume One ou à Shadwen, ce ne sera pas un problème pour la plupart des joueurs.

PS5 vs PS5 Digital Edition: Verdict

Le choix de la PS5 idéale dépend donc en grande partie de vos préférences et de votre budget. Si vous êtes un joueur passionné et que vous n'avez pas les moyens de faire le grand saut vers la PS5 Standard, optez pour la console numérique. Les jeux de la nouvelle génération seront toujours un régal sur ce modèle d'entrée de gamme, et c'est une excellente chose que les performances soient les mêmes sur les deux modèles.

Mais nous pensons que si vous en avez les moyens, vous devriez opter pour la console PS5 Standard à disque. Vous aurez ainsi accès aux joies du visionnage des Blu-ray 4K (ils sont plus beaux que les flux Netflix 4K, honnêtement !). Sans parler de l'argent économisé au fil des années, grâce aux échanges de jeux et reventes auprès des boutiques.

La question de la propriété numérique est également à prendre en compte, qu'il s'agisse de musiques, de films ou de jeux. En effet, si, en 2035 ou à une autre date lointaine, Sony décide de désactiver la distribution numérique de la PS5, où pourrez-vous retélécharger vos jeux ? Rappelez-vous que Sony avait prévu de fermer les magasins PS3, Vita et PSP l'année dernière avant de revenir sur sa décision.

Si les serveurs de Sony sont mis hors service en raison de circonstances imprévisibles, il peut être rassurant de disposer d'une collection de jeux physiques. Et dans l'éventualité où vos disques cesseraient de fonctionner, vous aurez au moins une belle boîte pour vous remémorer vos souvenirs ...