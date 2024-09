La PS5 Pro annoncée et révélée officiellement par Sony

Sony a officiellement dévoilé la console PS5 Pro, confirmant son existence, ainsi qu'une foule de caractéristiques sur le renouvellement de la génération intermédiaire, telles que les spécifications, le design et les capacités.

La console fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis longtemps, et après un flux constant de rumeurs et de fuites au cours des deux derniers mois, c'est presque un soulagement d'avoir enfin quelque chose d'officiel de la part du géant du jeu lui-même.

La PS5 Pro semble être nettement plus puissante que le modèle de base, et le présentateur Mark Cerny s'est montré incroyablement confiant quant à sa capacité à poursuivre la progression de la génération PS5.

Nous avons eu un aperçu du design de la PS5 Pro lors de la présentation, et nous en avons inclus quelques photos ci-dessous.

Image 1 of 4 (Image credit: Sony) (Image credit: Sony) (Image credit: Sony) (Image credit: Sony)

Sony a également confirmé la date de sortie et le prix de la PS5 Pro, ainsi que ses caractéristiques techniques.

En bref, la console sera lancée le 7 novembre de cette année au prix de 799,99 €, les précommandes débutant le 26 septembre.

Les spécifications principales sont que le GPU est maintenant considérablement amélioré avec « 67% d'unités de calcul en plus » et une mémoire 28% plus rapide. Cela permet d'obtenir un rendu plus rapide d'environ 45 % en moyenne. Le SSD a également été amélioré, et il y aura désormais 2 To de stockage interne. Pour en savoir plus sur les spécifications de la console, rendez-vous sur notre page dédiée, dont le lien figure ci-dessus.

Il y aura beaucoup d'informations à venir sur la nouvelle console avant son lancement et nous sommes impatients de voir ce qu'elle peut apporter aux meilleurs jeux de la PS5.

Pour un récapitulatif complet de la présentation, vous pouvez consulter la présentation complète ci-dessous si vous souhaitez un récapitulatif complet de l'annonce.

PS5 Pro Technical Presentation hosted by Mark Cerny - YouTube Watch On