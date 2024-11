Mac mini M4 : stockage modulaire amovible et amélioration significative du SSD

Le Mac mini M4 dispose d'un stockage amovible, cela a été révélé

Il utilise également deux disques SSD pour chaque configuration

Les changements pourraient permettre des mises à jour personnalisées pour le Mac

Le Mac mini (M4, 2024) d'Apple est décrit comme potentiellement le meilleur Mac jamais conçu – et sans aucun doute le plus compact à ce jour – et alors que les utilisateurs commencent à analyser cet ordinateur de poche, de nouvelles surprises agréables continuent de se révéler.

D'abord, grâce à une publication d'iFixit (via @MudkipOnYT), il est maintenant confirmé que le stockage interne SSD est modulaire et peut être retiré, plutôt que soudé à la carte mère. Cela signifie qu’il pourrait être possible d’envisager des mises à jour de stockage personnalisées.

Avant de trop s'emballer, il convient de rappeler que le Mac Studio (M2 Ultra) propose une configuration de stockage similaire, mais que les mises à jour personnalisées y sont difficiles : l’ordinateur utilise des SSD sur mesure développés par Apple, il n’est donc pas possible de simplement y insérer un remplacement standard.

Il reste à voir si les mises à jour sur le Mac mini M4 seront aussi compliquées, mais certains passionnés d'Apple ont déjà réussi à identifier le SSD en question et à augmenter la capacité de stockage du Mac mini à 2 To (Apple proposant même des configurations jusqu'à 8 To).

Deux pour le prix d'un

Partial teardown of M4 Mac Mini /w 16GB RAM & 256GB SSD. Interesting revealation: Wifi chip & antenna on the back of bottom air intake. SSD on a daughter board. And even the base 256GB version comes in two chips. No compromise in speed. Theoretically also end user upgradable. pic.twitter.com/vA2vQwkl7JNovember 8, 2024

Des questions subsistent quant à la faisabilité de remplacer les SSD de manière fréquente – potentiellement à un coût inférieur à celui de la configuration équivalente directement chez Apple – mais cette évolution prometteuse améliore la réparabilité et la personnalisation du Mac mini.

L'autre amélioration par rapport au précédent Mac mini (M2, 2023) d'Apple, repérée par @ohgkg (via MacRumors), réside dans le fait que même la version la plus basique de 256 Go utilise deux modules SSD, offrant ainsi des vitesses de lecture et d'écriture plus rapides par rapport à une puce unique.

En conséquence, aucune différence de vitesse entre la configuration de stockage de 256 Go et les autres options ne devrait être constatée, ce qui est rassurant pour ceux qui envisagent l'achat de la version M4 de base directement chez Apple.

Encore une fois, il s'agit d'un changement bienvenu, déjà observé sur le MacBook Air 13 pouces (M3, 2023). Le Mac mini M4 est désormais disponible à l’achat chez Apple, avec un prix de départ fixé à 699,00 € pour le modèle de base.