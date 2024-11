Android 16 pourrait être lancé par Google à cette date, et voici ce qui nous attend

Un lancement anticipé d'Android 16 a été confirmé précédemment

Maintenant, nous pourrions avoir une date exacte : le 3 juin

Le système d'exploitation sera prêt à temps pour le Pixel 10

On entend récemment des rumeurs selon lesquelles Android 16 pourrait être lancé plus tôt en 2025 que prévu. Une nouvelle fuite va même plus loin en précisant une date exacte pour ce lancement.

Selon des sources relayées par Android Headlines, cette date serait le 3 juin 2025, un mardi. Cela coïncide avec les rumeurs précédentes qui annonçaient un lancement du système d'exploitation au deuxième trimestre 2025 (d'avril à juin).

Il faut noter que le déploiement d'Android 15 a été quelque peu chaotique. Après un aperçu en mai, la version finale du code de base a été finalisée en septembre, mais elle n'est apparue sur les téléphones Pixel qu'à la mi-octobre.

Cela a conduit à un lancement de la série Google Pixel 9 en août avec Android 14 préinstallé. Le fait d'avancer la sortie d'Android 16 pourrait signifier qu'il sera pleinement finalisé et sans bug – en théorie – lorsque le Pixel 10 arrivera.

Ce que nous savons à ce jour

La série Galaxy S24 recevra Android 16 sous la forme de One UI 8 de Samsung (Image credit: Samsung)

Le mois de juin est encore dans sept mois, mais quelques informations ont déjà fuité concernant les nouveautés attendues avec Android 16, notamment à travers des morceaux de code en développement repérés dans Android.

On peut s'attendre à une amélioration de la fonctionnalité « Ne pas déranger », offrant un contrôle accru sur les interruptions autorisées ou non. Les bulles flottantes pourraient aussi être plus largement utilisées pour les notifications à l'écran.

Une autre rumeur évoque un accès simplifié au plus haut niveau de protection de sécurité d'Android, via le panneau des Paramètres rapides. Il est également question d'une refonte de l'accès à ces mêmes Paramètres rapides.

Par ailleurs, Android 16 pourrait s'inspirer de l'île dynamique de l'iPhone pour les notifications en cours, du moins dans une certaine mesure. Bien sûr, rien ne garantit que toutes ces idées en développement se retrouveront dans Android 16 – il faudra attendre et voir.

Vous aimerez aussi