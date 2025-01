Google Pixel 9a : son lancement attendu dans moins de deux mois se précise

Le Google Pixel 9a sera apparemment mis en précommande le 19 mars

Si l'on se fie au passé, il pourrait également être annoncé à cette date

Il serait expédié à partir du 26 mars

Le Google Pixel 9a s’annonce comme une alternative milieu de gamme au reste de la série Pixel 9, et pour ceux qui l’attendent, l’attente ne devrait plus être très longue. D’après les précédents rapports, une annonce était attendue en mars, et désormais, des rumeurs précisent les dates exactes de précommande et d’expédition.

Selon une source citée par Android Headlines, le Google Pixel 9a serait disponible en précommande dès le 19 mars, avec un début d’expédition fixé au 26 mars. Ce jour-là, il devrait également être disponible en magasin, d’après la même source.

Aucune date d’annonce officielle n’a encore été précisée, mais si Google suit la même stratégie que pour le Pixel 8a – dont les précommandes avaient été ouvertes le jour même de l’annonce –, alors tout porte à croire que le Pixel 9a sera dévoilé le 19 mars.

Une annonce en mars serait plus précoce que prévu, puisque le Pixel 8a avait été lancé en mai dernier. Pourtant, toutes les indications pointent vers un lancement avancé cette année.

Le Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Le mois de mars a du sens

Un lancement en mars semble d’ailleurs plus logique. Présenter le Pixel 9a en mai le rapprocherait trop du lancement probable du Google Pixel 10 en août, ce qui risquerait de le rendre obsolète plus rapidement.

En parallèle, plusieurs rapports ont déjà donné un bon aperçu des caractéristiques attendues du Pixel 9a. Parmi les éléments notables, une énorme batterie de 5 100 mAh – la plus grande jamais intégrée dans un Pixel – couplée à un écran compact de 6,28 pouces. Une combinaison plutôt inhabituelle, qui pourrait faire du Pixel 9a un smartphone particulièrement endurant.

Côté fiche technique, le Pixel 9a devrait embarquer un processeur Tensor G4, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, ainsi qu’un capteur frontal de 13 MP. Si le prix reste compétitif, ce modèle pourrait bien devenir un incontournable du milieu de gamme. Verdict en mars.