Six des meilleurs smartphones pliables Android ont été testés sur leur autonomie — voici le meilleur

L’iPhone Duo est enfin officiel après des années de rumeurs.

Le premier smartphone pliable d’Apple adopte le même format proche d’un passeport que plusieurs appareils récemment lancés, notamment le Samsung Galaxy Z Fold 8, le Xiaomi 18 Fold et le Huawei Pura X Max.

Comme beaucoup de pliables de première génération, l’appareil d’Apple impose plusieurs compromis. L’autonomie constitue probablement l’une des principales interrogations.

Les Galaxy Z Fold 8 et leurs principaux concurrents ont donc été utilisés pendant plusieurs semaines afin de comparer précisément leur endurance.

Six des meilleurs pliables haut de gamme disponibles à l’international ont été soumis aux mêmes tests.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Au cours des derniers mois, une suite de tests de batterie baptisée CellMark a été développée avec l’aide de plusieurs modèles d’intelligence artificielle.

Après des centaines d’heures et de nombreuses itérations, la suite prend désormais en compte les particularités de chaque constructeur ainsi qu’un ensemble d’usages représentatifs d’un smartphone moderne.

Pour cette comparaison, le protocole EnduranceMark a été utilisé en boucle jusqu’à ce que la batterie atteigne 5 %.

Un résultat n’est considéré comme valide que lorsque le test a effectivement consommé au moins 80 % de la batterie.

Deux tests issus de cette suite ont été utilisés : Synthesizer, destiné à mesurer la consommation sous forte charge, et Doom Scroller, conçu pour simuler un long défilement de contenus sur les réseaux sociaux.

Le test ChargeMark a servi à enregistrer les temps de recharge.

À ces trois protocoles CellMark s’ajoutent un script de navigation Web chargeant vingt pages particulièrement lourdes, ainsi qu’une lecture vidéo locale en boucle.

Certains constructeurs limitent agressivement les applications exécutées en arrière-plan. Quelques appareils n’ont donc pas pu terminer certains protocoles, mais leurs résultats exploitables sont malgré tout conservés.

Ces mesures ne reproduisent évidemment pas parfaitement chaque usage réel.

Les résultats du test Doom Scroller du Galaxy Z Fold 8 se sont toutefois montrés très proches de l’autonomie observée pendant une utilisation quotidienne. La méthodologie s’appuie également sur vingt années d’expérience dans les tests de smartphones.

Manche 1 : Le test de recharge

Pendant des années, la vitesse de recharge des smartphones pliables commercialisés aux États-Unis est restée très inférieure à celle des modèles proposés sur d’autres marchés.

Swipe to scroll horizontally Smartphone Batterie 15 min 30 min 100% Débit moyen Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 33% 66% 69 minutes 69.6mAh / min Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 41% 71% 60 minutes 83.3mAh / min Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 26% 47% 54 minutes 54mAh / min Moto Razr Fold 6,000mAh 67% 67% 100 minutes 100mAh / min Oppo Find N6 6,000mAh 84% 84% 47 minutes 127.7mAh / min Honor Magic V6 6,660mAh 66% 66% 59 minutes 112.9mAh / min

La recharge 45 W du Galaxy Z Fold 8 permet d’atteindre 100 % en 69 minutes.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra maintient mieux sa puissance de 45 W et termine la recharge en une heure.

Le Moto Razr Fold, le Honor Magic V6 et l’OPPO Find N6 occupent les trois premières places par vitesse croissante, OPPO conservant l’avantage qu’il possède depuis plusieurs générations.

Le Google Pixel 11 Pro Fold arrive dernier sur ce critère.

Pour l’iPhone Duo, Apple annonce qu’un chargeur de 60 W permet de récupérer 50 % en environ 20 minutes.

Aucun temps de recharge complète n’est communiqué, les smartphones réduisant généralement leur puissance en fin de cycle pour préserver la batterie.

Sur le papier, la recharge de l’iPhone Duo semble donc se situer dans une zone proche de l’Honor Magic V6 et du Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Manche 2 : Le test de navigation Web

(Image credit: Nirave Gondhia)

Le deuxième protocole repose sur la navigation Web.

Chaque appareil exécute un script qui charge vingt des pages Web les plus lourdes disponibles puis les fait défiler afin de simuler une utilisation réelle.

La boucle permet d’estimer l’autonomie obtenue dans le cas d’une utilisation presque exclusivement consacrée au navigateur.

Swipe to scroll horizontally Smartphone Batterie 100 --> 0% Consommation Consommation Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 17 hours 44 minutes 5.64 %/hr 270.7 mAh/hour Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 14 hours 11 minutes 7.05 %/hr 352.5 mAh/hour Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 13 hours 52 minutes 7.21 %/hr 346.6 mAh/hour Moto Razr Fold 6,000mAh 20 hours 14 minutes 4.86 %/hr 291.7 mAh/hour Oppo Find N6 6,000mAh 18 hours 52 minutes 5.48 %/hr 328.8 mAh/hour Honor Magic V6 6,660mAh 18 hours 11 minutes 5.50 %/hr 366.3 mAh/hour

Le Galaxy Z Fold 8 se montre étonnamment efficace dans ce test, et son écran plus petit l’aide probablement.

Son taux de décharge est le plus faible de tous. Une batterie plus importante associée au même niveau de consommation offrirait théoriquement la meilleure autonomie globale.

Le Pixel 11 Pro Fold reste derrière ses concurrents, même si son taux de décharge n’est que le troisième plus élevé.

Le Motorola Razr Fold montre de son côté que son Snapdragon 8 Gen 5 est très bien optimisé pour la navigation Web.

Apple ne communique aucune estimation spécifique concernant la navigation Web de l’iPhone Duo. Impossible donc de savoir précisément à quoi s’attendre sur ce protocole.

Manche 3 : Le test de lecture vidéo

Le test de lecture vidéo permet de comparer plus directement certaines affirmations des constructeurs.

Un fichier 4K stocké localement est lu en boucle dans le lecteur multimédia par défaut, avec la luminosité réglée à 50 %.

Swipe to scroll horizontally Smartphone Batterie 100 --> 0% Annonce constructeur Consommation Consommation Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 20 hours 32 minutes 26 hours 4.87 %/hr 233.8 mAh/hour Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 20 hours 39 minutes 27 hours 4.84 %/hr 242.1 mAh/hour Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 18 hours 14 minutes 24 hours 5.48 %/hr 263.6 mAh/hour Moto Razr Fold 6,000mAh 20 hours 49 minutes 39 hours 4.80 %/hr 288.2 mAh/hour Oppo Find N6 6,000mAh 22 hours 47 minutes 26 hours 4.39 %/hr 263.4 mAh/hour Honor Magic V6 6,660mAh 21 hours 57 minutes 24 hours 4.56 %/hr 303.4 mAh/hour

Les fabricants annoncent souvent des autonomies très ambitieuses qui ne correspondent pas exactement aux résultats mesurés.

Samsung, OPPO et Honor proposent ici des estimations relativement proches des tests.

Le Moto Razr Fold et le Pixel 11 Pro Fold restent beaucoup plus éloignés de leurs chiffres officiels.

Pour l’iPhone Duo, Apple France annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran interne et 44 heures avec l’écran externe.

Si les résultats réels s’en approchent, l’iPhone Duo pourrait prendre la tête des pliables sur ce type d’usage.

Manche 4 : Le test de performances Synthesizer

La navigation Web et la lecture vidéo correspondent à des usages très courants, mais les constructeurs peuvent également optimiser spécifiquement leurs appareils pour ces scénarios.

Les smartphones sont beaucoup plus sollicités sous charge lourde.

Le test Synthesizer enchaîne des calculs portant sur des nombres premiers de plus en plus grands et réalise de nombreuses opérations d’entrée-sortie en arrière-plan afin de pousser fortement le processeur.

Swipe to scroll horizontally Smartphone Batterie Durée mesurée Projection Nombres premiers Opérations E/S Consommation Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 20 hours 32 minutes 5 hours 51 minutes 25.8M 5.57M 16.07% Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 20 hours 39 minutes 6 hours 03 minutes 27.0M 5.99M 15.54% Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 18 hours 14 minutes 7 hours 05 minutes 26.6M 4.21M 13.27% Moto Razr Fold 6,000mAh 20 hours 49 minutes 10 hours 55 minutes 31.5M 7.12M 8.60% Oppo Find N6 6,000mAh 22 hours 47 minutes 11 hours 32 minutes 31.4M 9.08M 8.15% Honor Magic V6 6,660mAh 21 hours 57 minutes 12 hours 37 minutes 33.4M 10.92M 7.45%

Pris séparément, ces résultats ne sont pas forcément surprenants.

Ensemble, ils montrent toutefois à quel point les fabricants équilibrent différemment puissance et efficacité.

Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra utilisent le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy et Samsung ne bride pas fortement les performances du processeur.

Le résultat se situe autour de cinq heures et demie d’autonomie projetée sous charge très élevée.

Le Tensor G6 du Pixel 11 Pro Fold paraît mieux optimisé que son prédécesseur, mais Motorola, Honor et OPPO affichent un meilleur équilibre entre performances et consommation.

Leurs appareils peuvent donc maintenir une forte charge beaucoup plus longtemps.

Manche 5 : Le test de défilement continu

(Image credit: Nirave Gondhia)

CellMark intègre également un test reproduisant l’utilisation intensive d’un réseau social.

Le protocole Doom Scroller fait défiler continuellement des cartes à l’écran afin de reproduire une longue session de consommation de contenu.

Les appareils OPPO et Motorola posent toutefois une difficulté particulière : leurs systèmes empêchent CellMark de maintenir certains tests au-delà d’environ neuf heures.

Les résultats restent malgré tout riches en informations.

Swipe to scroll horizontally Smartphone Durée (~100 à 5 %) Cartes parcourues Consommation Consommation Température Galaxy Z Fold 8 9 h 58 13,257 9.22 % per hour 442.6 mAh/hour Correcte Galaxy Z Fold 8 Ultra 13 h 04 16,144 7.19 % per hour 359.7 mAh/hour Critique Pixel 11 Pro Fold 10 h 54 14,087 8.62 % per hour 414.2 mAh/hour Correcte Moto Razr Fold 14 h 53 18,067 6.31 % per hour 420.2 mAh/hour Correcte Oppo Find N6 - 12,432 2.42 % per hour 145.2 mAh/hour Nominale Honor Magic V6 - 12,415 2.79 % per hour 167.3 mAh/hour Nominale

Le châssis particulièrement fin du Galaxy Z Fold 8 Ultra, associé à sa batterie plus importante, provoque une chauffe nettement supérieure à celle de ses concurrents.

Le corps plus épais de l’iPhone Duo et sa chambre à vapeur devraient théoriquement mieux maîtriser cet aspect, même si la puce A20 Pro reste extrêmement puissante.

Le Galaxy Z Fold 8 montre qu’un appareil compact peut éviter les problèmes de surchauffe malgré l’utilisation du même processeur que son grand frère.

Le Pixel 11 Pro Fold confirme de son côté les progrès du Tensor G6 face au Tensor G5.

L’Honor Magic V6 ressort encore particulièrement bien.

Swipe to scroll horizontally Smartphone Durée Nominale Correcte Sérieuse Critique Galaxy Z Fold 8 9 h 58 46.0% 54.0% 0% 0% Galaxy Z Fold 8 Ultra 13 h 04 68.8% 0.5% 3.1% 27.5% Pixel 11 Pro Fold 10 h 54 44.2% 55.8% 0% 0% Moto Razr Fold 14 h 53 83.2% 16.8% 0% 0%

Les tests du Find N6 et du Razr Fold se sont arrêtés après environ neuf heures.

Les deux appareils semblent néanmoins afficher parmi les niveaux de consommation et de chauffe les plus faibles.

Le choix du processeur joue ici un rôle majeur.

Le Find N6 possède un cœur de performance de moins que certains concurrents, tandis que le Razr Fold utilise le Snapdragon 8 Gen 5 plutôt que sa version Elite plus puissante.

Ces décisions semblent clairement favoriser l’autonomie, particulièrement lorsque la gestion thermique est prise en compte.

Le test de 24 heures du Galaxy Z Fold 8

(Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Quelques jours avant publication, le Galaxy Z Fold 8 a été soumis à une nouvelle session dans des conditions plus favorables afin de déterminer l’influence de certains réglages.

Le résultat montre une différence spectaculaire.

Avec la synchronisation des données en arrière-plan désactivée et la luminosité fixée à 40 %, le test Doom Scroller a atteint 24 heures et 42 minutes.

Le résultat dépasse d’environ 150 % les autres mesures réalisées avec le Galaxy Z Fold 8.

Les constructeurs recommandent également d’ouvrir les smartphones pliables pendant la recharge la plus rapide, notamment pour faciliter la dissipation thermique.

Pendant cette session, les 8 907 mesures de télémétrie enregistrées ont toutes signalé un niveau thermique nominal.

La conclusion pratique est simple : un smartphone pliable ouvert dissipe mieux sa chaleur.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple affirme que l’iPhone Duo offre une autonomie supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro Max.

Les caractéristiques françaises officielles annoncent jusqu’à 31 heures de lecture vidéo avec l’écran intérieur et 44 heures avec l’écran extérieur.

Associés à un châssis plus épais et à une gestion thermique potentiellement meilleure, ces chiffres pourraient permettre au premier pliable d’Apple de devenir une nouvelle référence sur l’autonomie.

Le véritable verdict devra toutefois venir d’usages intensifs comparables à Doom Scroller.

Les données disponibles rendent au minimum crédible l’idée que l’iPhone Duo puisse rivaliser avec le Galaxy Z Fold 8.

Les véritables tests permettront de le confirmer après sa commercialisation.