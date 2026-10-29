iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : j'ai utilisé les deux, et aucun ne mérite vraiment de perdre

L'iPhone Duo d'Apple n'est pas le premier smartphone pliable du marché. Ce n'est même pas le deuxième. Il arrive peut-être en quatrième, cinquième ou sixième position, après plusieurs appareils pliables remarquables, comme le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, le Samsung Galaxy Z Fold 8, le Motorola Razr Fold et bien d'autres modèles solides, performants et parfois excellents.

Mais cela n'enlève rien à son caractère particulier. Pour comprendre ce qu'Apple a voulu accomplir avec l'iPhone Duo, il faut le comparer à son concurrent le plus proche, commercialisé par Samsung quelques mois auparavant : le Galaxy Z Fold 8, au format passeport.

Les points communs ne manquent pas. Commençons par les écrans. Les deux smartphones disposent d'un écran principal intérieur pliable de 7,6 pouces. Apple utilise une dalle OLED Super Retina XDR, tandis que Samsung a choisi un écran Dynamic AMOLED 2X.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les écrans externes sont également très proches. L'iPhone Duo possède une dalle Super Retina XDR de 5,4 pouces, contre 5,5 pouces pour l'écran AMOLED du Galaxy Z Fold 8.

Au premier regard, les deux appareils partagent cette silhouette presque carrée, qui rappelle un petit passeport. Samsung a privilégié la symétrie, avec des coins pratiquement droits. Apple a opté pour un design légèrement asymétrique. Lorsque l'iPhone Duo est fermé, son écran de 5,4 pouces présente un côté plat du côté de la charnière et des coins arrondis à l'opposé. C'est une approche que nous avions déjà rencontrée sur certains modèles Pixel Fold de Google.

Des différences comme celles-ci, il y en a beaucoup. Et je pense qu'une partie des personnes qui m'interrogent sur ces deux smartphones cherchent surtout à me faire « admettre » que Samsung a conçu le meilleur appareil. Peut-être simplement parce que le constructeur coréen est arrivé avant Apple sur ce marché. Mais aussi parce que le Galaxy Z Fold 8 possède effectivement plusieurs qualités supérieures à celles de l'iPhone Duo. À l'inverse, le Duo surclasse également son concurrent dans certains domaines.

Examinons donc ces différences essentielles pour comprendre pourquoi, finalement, aucun des deux ne remporte une victoire incontestable.

Design et écrans

Sur le plan des matériaux, les deux smartphones sont remarquablement bien conçus. Apple utilise du titane poli, dont la surface brillante attire malheureusement les traces de doigts. Samsung préfère un cadre en aluminium brossé très agréable, avec également du titane sous l'écran.

Les protections en verre sont elles aussi particulièrement robustes. Apple utilise le Ceramic Shield 2 sur la face avant de l'iPhone Duo et le Ceramic Shield au dos. Samsung a notamment choisi le Gorilla Glass Victus 2 pour l'arrière du Galaxy Z Fold 8. Dans les deux cas, il s'agit de matériaux conçus pour résister à l'usage quotidien. Je dois toutefois reconnaître que j'utilise le Galaxy Z Fold 8 depuis un peu plus longtemps, et que son écran externe présente déjà quelques rayures visibles. Je n'ai absolument aucune idée de la manière dont elles sont apparues.

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Deux écrans pliables presque identiques, à une différence près

Passons aux écrans intérieurs flexibles, qui constituent évidemment l'intérêt principal de ces appareils. Dans les deux cas, leur diagonale atteint 7,6 pouces. En termes de surface disponible, les deux smartphones font donc pratiquement jeu égal. Leurs bordures sont également très proches : elles sont fines sur le Galaxy Z Fold 8 et peut-être encore un tout petit peu plus fines sur l'iPhone Duo.

Les coins de l'un sont presque droits, ceux de l'autre sont arrondis. Les deux écrans peuvent atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits. En revanche, l'écran intérieur de l'iPhone Duo possède une définition légèrement supérieure : 1 878 × 2 670 pixels, contre 1 848 × 2 448 pixels pour le Samsung Galaxy Z Fold 8. La différence reste assez faible, mais j'ai le sentiment que le Duo affiche des images très légèrement plus nettes.

Cela dit, cet écart de définition n'est pas ce qui distingue réellement leurs écrans intérieurs. Il faut plutôt s'intéresser à l'une des différences les plus importantes entre les deux modèles, dans un domaine où l'iPhone Duo surpasse clairement le Galaxy Z Fold 8.

Si vous avez la chance de disposer des deux smartphones côte à côte, il suffit d'orienter une source lumineuse vers leurs écrans intérieurs pour voir immédiatement la différence. La dalle flexible du Galaxy Z Fold 8 est magnifique et sa pliure reste généralement discrète. Mais dès qu'une lumière s'y reflète, une zone légèrement ondulée, d'environ un centimètre de largeur, devient visible au milieu de l'écran.

Sur l'iPhone Duo, il est beaucoup plus difficile de repérer cette zone. C'est grâce au revêtement nano-texturé de l'écran, une solution particulièrement intelligente imaginée par les ingénieurs d'Apple. Précisons toutefois que la pliure n'a pas totalement disparu.

Il reste possible de la sentir en passant le doigt au bon endroit. Mais lorsqu'on regarde directement l'écran pendant son utilisation, il devient extrêmement difficile de distinguer cette pliure, quelle que soit la lumière ambiante. Le revêtement nano-texturé diffuse les reflets au lieu de les concentrer. C'est une manière très astucieuse de résoudre le problème, et elle améliore véritablement l'expérience sur le grand écran intérieur.

Tout repose sur la charnière

Sous cette pliure, visible ou presque invisible, se trouve la charnière. Samsung perfectionne cette technologie depuis près d'une décennie. Le constructeur a progressivement créé des smartphones pliables toujours plus fins, plus légers et plus compacts, avec des charnières et des pliures moins perceptibles. Le Galaxy Z Fold 8 illustre parfaitement ces efforts. Sa charnière s'intègre soigneusement à l'arrière du téléphone et, lorsqu'on l'ouvre, on distingue à peine ses mécanismes.

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 Hinge mechanism closeup of the two phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8

Mais avec l'iPhone Duo, Apple semble avoir observé la concurrence en se demandant : « Comment pouvons-nous aller encore plus loin ? »

Lorsque vous dépliez un Samsung Galaxy Z Fold 8, il ne s'ouvre pas immédiatement de manière parfaitement plane. Il faut exercer une très légère pression supplémentaire pour que les deux moitiés s'alignent presque complètement. Avec l'iPhone Duo, il suffit de l'ouvrir pour qu'il soit parfaitement plat. Point final.

En examinant les parties supérieure et inférieure de la charnière du Galaxy Z Fold 8, on remarque de petites bosses à l'emplacement des mécanismes. Sur l'iPhone Duo, ces zones sont plates. La charnière devient presque invisible. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique : le pliable d'Apple bénéficie également d'une meilleure protection contre les éléments.

L'iPhone Duo possède une certification IP68, contre IP48 pour le Galaxy Z Fold 8. En théorie, le premier peut donc survivre à une immersion accidentelle dans l'eau, dans les conditions prévues par sa certification. Il dispose également d'une protection contre la poussière, même si je n'en déduirais pas qu'il peut résister au sable.

Le Galaxy Z Fold 8 propose une protection moins complète contre les particules solides. Sa certification IP48 assure néanmoins une résistance à l'eau, contrairement à ce que pourrait laisser penser une simple comparaison de leurs indices. Dans tous les cas, je déconseille d'exposer volontairement l'un ou l'autre à l'eau ou à la poussière. Mais sur le papier, l'iPhone Duo possède un avantage clair en matière de protection contre la poussière.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La conception de l'iPhone Duo n'est pourtant pas une réussite totale. Apple a construit un smartphone pliable sensiblement plus lourd et plus épais que son principal concurrent.

Le Galaxy Z Fold 8 ne pèse que 201 g, contre 254 g pour l'iPhone Duo. C'est une différence considérable. Déplié, l'iPhone Duo ne mesure que 5,2 mm d'épaisseur, ce qui en fait l'iPhone le plus fin jamais conçu. Mais le Galaxy Z Fold 8 descend à 4,5 mm. Une fois replié, il mesure 9,7 mm d'épaisseur, contre 11,3 mm pour l'appareil Apple.

En d'autres termes, Apple propose un smartphone à la fois plus lourd et plus épais. Lorsque j'ajoute le Folio avec support intégré à mon iPhone Duo, je sens clairement sa présence dans ma poche. Je n'ai pas installé de coque sur le Galaxy Z Fold 8, mais lorsque je le transporte, il m'arrive presque d'oublier qu'il est là. La différence est importante, et elle donne un avantage évident à Samsung.

Swipe to scroll horizontally iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : caractéristiques techniques Row 0 - Cell 0 iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 Dimensions Déplié : 164,6 × 117,8 × 5,2 mm ; plié : 84,1 × 117,8 × 11,3 mm Déplié : 123,9 × 161,4 × 4,5 mm ; plié : 123,9 × 81,9 × 9,7 mm Poids 254g 201g Écran Principal : Super Retina XDR 7,6 pouces ; externe : Super Retina XDR 5,4 pouces Principal : Dynamic AMOLED 2X 7,6 pouces ; externe : Dynamic AMOLED 2X 5,5 pouces Résolution Principal : 1 878 × 2 670 ; externe : 1 398 × 2 034 pixels Principal : 2 448 × 1 848 ; externe : 1 972 × 1 248 pixels Taux de rafraîchissement 1 à 120 Hz sur les deux écrans 1 à 120 Hz sur les deux écrans Luminosité maximale 3,000 nits 3,000 nits CPU A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM 12 Go 12 Go, ou 16 Go sur le modèle 1 To Stockage 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To 256 Go, 512 Go, 1 To OS iOS 27 Android 17 avec One UI 9 au lancement Appareils photo arrière Principal 48 Mpx (f/1,6), ultra grand-angle 48 Mpx (f/2,2) Principal 50 Mpx (f/1,8), ultra grand-angle 50 Mpx (f/1,9) Caméras frontales Center Stage 12 Mpx (f/2,2) à l'extérieur, 4 Mpx (f/1,8) à l'intérieur 10 Mpx (f/2,2) à l'intérieur et 10 Mpx (f/2,2) à l'extérieur Batterie Environ 4 800 mAh 4,800mAh Chargement 60 W filaire, 35 W sans fil 45 W filaire, 20 W sans fil Coloris Blanc stellaire, ciel nocturne Lavande, Graphite, Blanc et Pistache, ce dernier étant exclusif à Samsung.com

Place à l'écriture

Il faut néanmoins reconnaître que le Galaxy Z Fold 8, comme le Galaxy Z Fold 8 Ultra, a sacrifié quelque chose pour atteindre une telle finesse. Il ne possède pas de couche de numérisation capable de prendre en charge le S Pen ou un autre stylet numérique actif.

L'iPhone Duo, en revanche, est compatible avec l'Apple Pencil. Pour le moment, cela concerne uniquement l'Apple Pencil USB-C. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il n'est pas possible de recharger un Apple Pencil en le fixant magnétiquement sur l'iPhone Duo. Il faut le brancher séparément pour le recharger, puis l'associer au téléphone. Cette solution n'est donc pas parfaite, mais elle rend la partie tablette de l'iPhone Duo encore plus utile.

Ce n'est pas seulement une opinion personnelle : je parle aussi d'expérience. J'ai déjà utilisé un stylet avec les smartphones pliables Samsung. Le Galaxy Z Fold 6 était le dernier modèle compatible avec le S Pen. Le stylet ne pouvait pas être rangé à l'intérieur du téléphone, mais il était possible d'acheter une coque spéciale avec un emplacement prévu à cet effet.

J'adorais pouvoir déplier le téléphone et commencer immédiatement à dessiner. Car c'est précisément ce qui rend les smartphones pliables aussi intéressants. Ce sont de véritables appareils deux-en-un, qui réunissent un téléphone et une tablette dans votre poche. Alors pourquoi ne voudrait-on pas dessiner sur cette tablette ?

Il est bien sûr possible de dessiner sur les deux smartphones avec un stylet capacitif classique. Mais les stylets numériques capables de reconnaître la pression et l'inclinaison sont nettement plus agréables à utiliser.

La photographie les départage-t-elle ?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Passons aux appareils photo. C'est un autre domaine dans lequel les deux smartphones se ressemblent beaucoup. Le Samsung Galaxy Z Fold 8 possède un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 Mpx à l'arrière. L'iPhone Duo se contente de deux capteurs de 48 Mpx. D'après mon expérience, cette différence de deux mégapixels n'a pratiquement aucune conséquence visible.

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Les deux ensembles photographiques se montrent finalement très proches, et leur principale différence concerne surtout leur positionnement sur le dos du smartphone. Personnellement, je préfère le module horizontal de l'iPhone Duo. Lorsque je replie le téléphone et le pose sur une table, écran vers le haut, il reste relativement stable. Le Galaxy Z Fold 8, au contraire, a tendance à basculer légèrement sur son bloc photo.

Pour comparer plus précisément leurs résultats, les photographies ci-dessous permettent d'observer les différences.

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Comparing Ultrawide cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing wide cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing wide cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing Ultrawide cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing Ultrawide cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing wide cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8

Les deux téléphones possèdent également une caméra sur l'écran externe.

Sur l'iPhone Duo, il s'agit d'une caméra Center Stage de 12 Mpx, capable de prendre de très beaux portraits, comme le montre la comparaison ci-dessous. Le Galaxy Z Fold 8 possède quant à lui une caméra de 10 Mpx. Encore une fois, la différence est suffisamment faible pour être presque négligeable.

Votre préférence dépendra surtout du rendu photographique que vous appréciez. Les smartphones Samsung ont parfois tendance à accentuer un peu trop la saturation des couleurs, même si ce phénomène est moins marqué sur les derniers modèles. Globalement, vous pouvez vous attendre à obtenir d'excellentes photographies avec l'iPhone Duo comme avec le Galaxy Z Fold 8.

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing cover camera selfies on the passport-style folding phones

iPhone Duo Galaxy Z Fold 8

La situation change quelque peu lorsque l'on examine les caméras situées dans les écrans intérieurs.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 utilise un véritable poinçon pour accueillir sa caméra intérieure de 10 Mpx. Celle-ci se montre convaincante pour les selfies et les appels vidéo. Sur l'iPhone Duo, Apple a dissimulé une caméra derrière des pixels dont l'apparence diffère légèrement du reste de l'écran flexible.

Ce n'est déjà pas mon aspect préféré de l'iPhone Duo. Mais ce qui me dérange encore davantage, c'est la définition de seulement 4 Mpx de cette caméra. Elle suffit pour FaceTime, mais reste loin d'être idéale pour la photographie. Sur ce point, le Galaxy Z Fold 8 remporte clairement la manche.

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 comparison Comparing inner screen cameras on the passport-style folding phones iPhone Duo Galaxy Z Fold 8

Toujours à propos des caméras, l'iPhone Duo ne possède ni Face ID ni appareil photo dédié à la reconnaissance faciale. Il faut se contenter de Touch ID. C'est une omission importante pour un iPhone aussi coûteux. Samsung propose au contraire le déverrouillage facial, ce qui facilite l'accès au Galaxy Z Fold 8 et à certains services protégés par mot de passe.

Deux approches très différentes du logiciel

Parlons maintenant du logiciel.

Samsung développe des smartphones pliables depuis suffisamment longtemps pour avoir compris comment exploiter pleinement un appareil deux-en-un. Son logiciel ne semble jamais maladroit ou inadapté. Les deux écrans sont utilisés efficacement. Sur l'iPhone Duo, les choses sont un peu différentes. Apple donne parfois l'impression de découvrir certaines contraintes de ce nouveau format au fur et à mesure.

L'iPhone Duo fonctionne sous iOS 27, mais il constitue en réalité un hybride entre téléphone et tablette. Le dock reste toujours disposé verticalement sur la droite, aussi bien sur l'écran intérieur que sur l'écran externe. Le multitâche en écran partagé permet d'afficher deux applications simultanément, mais jamais davantage. Il n'est pas non plus possible d'afficher deux instances de la même application. On peut éventuellement ajouter une vidéo en mode image dans l'image, mais je ne suis pas certain que cela compte comme une véritable troisième application.

Sur le Galaxy Z Fold 8, comme sur les autres modèles de la gamme, il est possible d'afficher trois applications complètes : deux côte à côte, puis une troisième fenêtre flottante par-dessus. Cela dit, sur un écran de seulement 7,6 pouces, je ne suis pas certain que cette troisième application soit particulièrement utile. L'affichage devient vite encombré. Malgré tout, Samsung donne l'impression d'avoir parfaitement compris le fonctionnement d'un smartphone pliable, tandis qu'Apple continue d'apprendre.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Passons aux performances. L'iPhone Duo utilise la puce A20 Pro d'Apple, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 8 embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy de Qualcomm. Ce sont deux excellents processeurs mobiles, performants et économes en énergie, gravés en 2 nm. Ils contribuent à assurer une autonomie suffisante pour toute une journée. Les deux smartphones possèdent par ailleurs des batteries de capacité comparable, autour de 4 800 mAh.

Dans nos benchmarks, les résultats étaient très proches, même si Apple conserve un léger avantage. Les deux smartphones peuvent effectuer du montage vidéo : l'iPhone enregistre jusqu'en 4K, tandis que Samsung peut atteindre la 8K. Ils sont également capables de faire fonctionner des jeux de qualité console, de naviguer sur le Web, de gérer les e-mails et d'exécuter plusieurs applications simultanément. Les performances sont excellentes dans les deux cas.

Mais avec l'arrivée tardive d'Apple sur le marché des écrans pliables, les développeurs doivent encore adapter leurs applications. Beaucoup ne s'affichent pas correctement sur le grand écran intérieur, et certaines rencontrent même des problèmes sur l'écran externe. D'autres fonctionnent très bien, voire remarquablement bien. Quelques développeurs ont même imaginé des applications complètement originales, comme Toastie, DeckMan ou Tiny Computers. Je n'ai pas vu d'équivalent aussi amusant sur les modèles Samsung. En revanche, le constructeur coréen possède une telle avance dans ce domaine que la quasi-totalité des grandes applications semblent déjà correctement adaptées à ses smartphones pliables Android.

Je ne doute pas qu'Apple finira par rattraper son retard. Nous n'en sommes qu'au début, et la marque s'est désormais engagée sur ce marché. Nous verrons probablement arriver un iPhone Duo 2 dans un an ou deux. D'ici là, la compatibilité des applications ne sera peut-être plus un sujet de discussion. En revanche, nous pourrions encore parler du choix d'Apple de placer le dock sur le côté. J'espère qu'avec l'iPhone Duo 2 ou iOS 28, le constructeur donnera davantage de possibilités de personnalisation aux utilisateurs, notamment celle de replacer le dock en bas de l'écran.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Reste enfin la question du prix. En France, l'iPhone Duo débute à 2 339 € avec 256 Go de stockage, contre 1 999 € pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 avec la même capacité. Samsung dispose donc d'un avantage de 340 € au tarif catalogue. Le Galaxy Z Fold 8 peut atteindre 1 To de stockage, pour 2 599 €. L'iPhone Duo monte quant à lui jusqu'à 2 To, mais cette version coûte 3 839 €. Les configurations intermédiaires de l'iPhone Duo sont proposées à 2 589 € pour 512 Go et 3 089 € pour 1 To.

Ce sont des smartphones très chers. Je pense que beaucoup d'acheteurs profiteront d'offres de reprise, de solutions de paiement échelonné ou de formules de location pour réduire la dépense immédiate. Samsung possède clairement l'avantage du prix, mais aucun de ces appareils n'est véritablement abordable. Lorsque l'on me demande si ces smartphones valent leur prix, je rappelle qu'il s'agit d'appareils deux-en-un, combinant un téléphone et une tablette. Sous cet angle, leur rapport qualité-prix est peut-être meilleur qu'on ne l'imagine.

Alors, qui gagne ce duel ? Personne. Tout le monde. La vérité, c'est que j'ai beaucoup de mal à déterminer lequel de ces smartphones pliables je préfère réellement. J'adore la finesse et la légèreté du Samsung Galaxy Z Fold 8. Mais l'écran intérieur de l'iPhone Duo, dont la pliure est presque invisible, change profondément l'expérience. C'est un magnifique téléphone et une superbe petite tablette. Oui, le Duo est plus lourd, et cet aspect me dérange. Mais je pense qu'Apple progressera également sur ce point au fil des générations.

Finalement, il n'y a ni vainqueur ni perdant. Nous avons affaire à deux excellents smartphones pliables au format passeport. L'iPhone Duo séduira naturellement les utilisateurs d'iOS et les personnes attachées à l'écosystème Apple. Cela fait des années qu'elles attendent ce produit. Avec le Galaxy Z Fold 8, Samsung a introduit un nouveau format qui, selon moi, trouve presque parfaitement le juste milieu entre le Galaxy Z Fold 8 Ultra, plus grand et plus haut, et le Galaxy Z Flip 8, plus compact. C'est un excellent appareil pour regarder des contenus et travailler, qui se glisse facilement dans une poche tout en étant sensiblement plus léger que l'iPhone Duo.

Mon conseil est donc de comparer attentivement leurs caractéristiques et de déterminer dans quel univers vous souhaitez évoluer : iOS ou Android. Vous pourrez ensuite choisir celui qui correspond le mieux à vos habitudes. Je suis sincèrement convaincu que vous serez satisfait dans les deux cas.