Les meilleures dashcams de 2022 : des caméras embarquées pour tous les budgets

Bienvenue dans notre guide des meilleures dashcams disponibles dans le commerce en 2022. Que vous recherchiez une caméra automobile bon marché ou une installation moderne à l'avant et à l'arrière de votre véhicule, nous avons passé des centaines d'heures à tester les meilleures caméras de surveillance de la route et nous les avons classées dans ce dossier régulièrement mis à jour.

Qu'il s'agisse de réduire le coût de votre assurance auto ou de prendre le volant en toute quiétude, il existe de nombreuses raisons d'envisager l'achat d'une dashcam. Montées sur votre pare-brise ou votre tableau de bord, ces caméras embarquées sont conçues pour capturer une vue claire de la route. Si vous optez pour un kit dispatché à l'avant et à l'arrière de votre véhicule, vous pourrez également voir ce qui se passe derrière vous, tandis que certains modèles proposent désormais un enregistrement intégral de vos itinéraires.

Quelle que soit la dashcam que vous choisirez, elle commencera à filmer dès que vous serez au volant (et parfois même lorsque votre véhicule sera garé). Pourquoi ? Pour que vous disposiez d'une preuve vidéo précieuse en cas d'incident. En effet, la plupart des dashcam peuvent détecter automatiquement ces derniers, grâce à des capteurs intégrés.

À l'heure actuelle, nous pensons que le meilleur choix pour la plupart des conducteurs est la Nextbase 622GW, qui enregistre des séquences 4K stables lorsque vous êtes sur la route. Elle dispose du service international what3words pour aider les services d'urgence à vous localiser en cas d'incident, ainsi que du support Alexa pour un contrôle mains libres facile.

Mais tout le monde n'a pas besoin d'une boîte noire aussi avancée. Ainsi, la Nextbase 522GW représente un excellent rapport qualité-prix. Plus abordable que la 622GW, elle assure l'essentiel, tout en offrant quelques extras utiles. Elle filme des séquences à une résolution respectable de 1440p, délivre un suivi GPS précis et prend en charge Alexa.

Vous préférerez peut-être une caméra embarquée suffisamment petite pour être cachée derrière votre rétroviseur. C'est exactement ce que propose la Dash Cam Mini 2 de Garmin, qui enregistre également des vidéos en Full HD avec HDR activé. Si vous souhaitez une caméra capable d'enregistrer à la fois l'avant et l'arrière (y compris l'intérieur de votre véhicule), jetez un œil à la Dash Cam Tandem.

Si votre kilométrage est élevé, cela peut valoir la peine de dépenser plus pour une solution d'enregistrement haut de gamme. La BlackVue DR900S-2CH a un prix élevé et les caractéristiques qui vont avec : elle est équipée de capteurs CMOS à l'avant et à l'arrière, qui peuvent filmer en Full HD dans un large champ de vision de 162 degrés.

Quel que soit le type de caméra que vous souhaitez installer dans votre voiture, vous trouverez les meilleures options dans la liste ci-dessous. Notre guide d'achat couvre un large éventail de niveaux de spécifications, pour tous les budgets.

Quelle dashcam acheter en 2022 ?

(Image credit: Nextbase)

Bien plus qu'une simple mise à niveau de la 522GW plus abordable (voir ci-dessous), la 622GW est devenue la nouvelle dashcam n°1. Lors de nos tests, elle a offert une qualité vidéo nettement améliorée et une meilleure stabilisation, ainsi que l'inclusion des services de géolocalisation what3words pour repérer les véhicules accidentés dans un rayon de trois mètres.

Lorsque nous avons choisi de filmer en 4K/30p, les séquences obtenues présentaient un aspect presque cinématographique, avec une définition extrêmement nette et des détails très précis, même en cas de faible éclairage. Il est ainsi beaucoup plus facile de repérer les numéros d'immatriculation ou d'identifier les éléments difficiles à voir d'un accident.

Un filtre polarisant intégré à l'avant de la caméra peut être orienté pour réduire les reflets des pare-brise, tandis que la stabilisation numérique de l'image - une autre première sur le marché des dashcam - permet d'atténuer les chocs et les secousses causés par les nids de poule et les mauvais revêtements routiers.

Comme sa sœur 522GW, ce modèle peut être contrôlé par la voix grâce aux fonctionnalités Alexa, mais il nécessite l'application mobile qui l'accompagne pour fonctionner, que nous n'avons pas considérée comme la meilleure que nous ayons essayée. Malgré le nouveau Wi-Fi double 2,4GHz + 5GHz, nous avons constaté qu'il avait encore du mal à se connecter à votre smartphone pour transférer des images et des clips vidéo.

Heureusement, l'écran tactile arrière de 3 pouces est net, clair et très facile à utiliser, tandis que l'inclusion de what3words se combine bien avec la fonction EmergencySOS de Nextbase - pour laquelle vous bénéficiez d'un an d'abonnement gratuit après achat de ce modèle.

Lire notre test complet (en anglais) : Nextbase 622GW

(Image credit: Garmin)

La Garmin Mini 2 est une minuscule dashcam qui disparaît presque derrière le rétroviseur de votre voiture, mais qui offre une vidéo Full HD avec HDR, une commande vocale fiable, une application smartphone décente et un système de fixation magnétique très simple.

L'installation de la Mini 2 est la même que celle des autres membres de la famille des dashcams Garmin. Le processus de configuration n'a pris que quelques minutes avec l'application pour smartphone Drive de Garmin (iOS et Android). Le système de montage simple mais efficace comprend une articulation à rotule pour positionner la caméra à l'angle parfait, tandis qu'un aimant de la taille d'une pièce de monnaie qui se colle à votre pare-brise maintient la dashcam bien en place.

Nous avons trouvé que la qualité vidéo était bonne pour la taille de la caméra. Elle enregistre en Full HD, 30 images par seconde avec HDR et produit des séquences suffisamment nettes pour faire ressortir les détails essentiels comme les plaques d'immatriculation, quelles que soient la lumière ambiante et les conditions météorologiques. À 140 degrés, le champ de vision de l'objectif n'est pas le plus large du marché, mais il offre tout de même une bonne vue de la route.

Un bouton permet de sauvegarder rapidement une partie de la vidéo (ou vous pouvez compter sur le capteur G pour détecter automatiquement une collision) et les commandes vocales pour des fonctions comme la prise de photos ou l'activation et la désactivation de l'enregistrement audio fonctionnent étonnamment bien.

En raison de sa taille compacte, la Garmin Dash Cam Mini 2 ne dispose pas d'un écran. Au lieu de cela, vous devez utiliser l'application smartphone pour vérifier la vue de la caméra et accéder aux enregistrements. Elle est également dépourvue de GPS, ce qui est dommage, mais c'est sans doute la seule caractéristique majeure qui manque ici. À moins que vous n'ayez besoin d'une dashcam avec des fonctions d'aide à la conduite comme les alertes de radars, la Garmin Dash Cam Mini 2 ne vous laissera pas sur votre faim.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Dash Cam Mini 2

(Image credit: Nextbase)

La Nextbase 622GW (en tête de ce classement) est sans doute l'une des dashcams les plus avancées actuellement disponibles, mais la 522GW reste le meilleur modèle polyvalent. Grâce à sa résolution nette de 1440p et à son objectif grand angle, elle fait très bien l'essentiel, mais elle offre également de nombreuses fonctions supplémentaires.

Nous avons trouvé que l'écran tactile de trois pouces à l'arrière était réactif, et il est également possible d'utiliser la fonctionnalité Alexa intégrée. Actuellement, vous pouvez demander à Alexa d'écouter de la musique, de passer des appels et d'écouter des livres audio via des appareils connectés, bien que les fonctionnalités de la dashcam (qui vous permettent de lui ordonner de "démarrer l'enregistrement", "d'arrêter l'enregistrement", de "protéger un enregistrement" et d'"envoyer vers un smartphone") nécessitent un peu plus de fluidité.

Tout cela n'est qu'un gadget et, pour être honnête, nous ne l'avons pas beaucoup utilisé, c'est donc une chance que le reste de l'interface utilisateur soit extrêmement simple. Les vidéos peuvent être partagées rapidement et facilement sur un appareil connecté via Bluetooth et Wi-Fi, tandis qu'un astucieux bouton SOS alertera les services d'urgence de votre emplacement et d'autres détails si vous ne réagissez pas à la suite d'un accident.

(Image credit: Garmin)

La 67W remplace la déjà très bonne 66W de Garmin par quelques fonctionnalités connectées supplémentaires qui ne font que renforcer un ensemble très attractif. De la taille d'une boîte d'allumettes, la 67W est l'une des plus petites dashcams que nous ayons eu l'honneur de tester - en fait, elle n'est usurpée que par la Mini de Garmin, qui est elle-même incroyablement petite.

Ce petit boîtier renferme un capteur de qualité supérieure capable de capturer des séquences 1440p nettes et de les améliorer dans des conditions météorologiques difficiles grâce à une fonction HDR (High Dynamic Range). Lors de nos tests, les images étaient superbes et les pixels supplémentaires ont permis d'effectuer des incursions dans les séquences sur l'ordinateur pour lire les plaques d'immatriculation ou repérer des éléments mineurs qui pourraient constituer des preuves importantes.

Facile à installer, simple à utiliser et accompagnée d'une application smartphone très propre, la 67W va encore plus loin que son prédécesseur en ajoutant des fonctions connectées, comme la possibilité de télécharger automatiquement tous les clips enregistrés sur le cloud de Garmin lorsque la caméra détecte un réseau Wi-Fi de confiance.

Gardez à l'esprit que Garmin vous facturera un abonnement pour le stockage - et si vous voulez tirer le meilleur parti de ses fonctions connectées, comme la possibilité de contrôler à distance une voiture garée de n'importe où dans le monde, vous devrez brancher la caméra sur la source d'alimentation principale de votre véhicule.

Vous devrez également vous assurer que la caméra est connectée à un réseau Wi-Fi, ce qui implique de se garer à côté d'un routeur de confiance ou d'investir dans un hotspot mobile, qui nécessitera également une alimentation constante. Vous pouvez voir comment cela peut vite devenir coûteux.

Quoi qu'il en soit, si vous voulez simplement des images de grande qualité enregistrées automatiquement par un appareil qui tient dans une poche de chemise, ne cherchez pas plus loin.

Lire notre test complet : Garmin Dash Cam 67W

(Image credit: Nexar)

5. Nexar Pro Une option à double caméra conçue pour les conducteurs chevronnés Caractéristiques techniques Qualité vidéo: 1080p (avant) / 720p (arrière) Angle de vue: 135 degrés Traceur GPS: Oui Mémoire: 32 Go (extensible) Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design soigné + Facile à installer et à câbler Pourquoi attendre - La caméra intérieure se colle à l'écran - La sauvegarde sur le cloud nécessite un smartphone

Destiné à ceux qui passent de longues heures au volant, le Nexar Pro est un système à double caméra qui peut enregistrer des vidéos à l'intérieur comme à l'extérieur d'un véhicule. Composée de deux unités de caméra distinctes reliées par un câble, la configuration nous a semblé assez élégante - même si elle occupe une bonne partie de l'écran.

L'application Nexar est au cœur de l'expérience de la double caméra : c'est là que vous pouvez affiner les paramètres, générer des rapports d'incidents et sauvegarder les clips enregistrés sur le cloud (Nexar intègre gratuitement le stockage sur le cloud). Parmi les autres outils utiles, citons les alertes d'effraction si quelqu'un tente de s'introduire dans votre voiture, ainsi que l'enregistrement des données GPS.

Cette dashcam n'enregistre pas en 4K, mais nous avons trouvé que sa vidéo 1080p était parfaitement utilisable. La caméra externe s'en sort bien, même dans des situations de prise de vue délicates, qu'il s'agisse de fortes pluies ou d'un soleil radieux. Il existe des dashcams plus abordables avec moins de fonctionnalités, mais si la sécurité automobile reste cruciale pour vous, la Pro est difficile à battre en termes de protection et de rapport qualité-prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Nexar Pro

(Image credit: Viofo)

Nous ne vous en voudrons pas si vous n'avez jamais entendu parler de Viofo, car ce n'est certainement pas le plus grand nom du secteur des dashcams, mais son modèle Pro Duo à résolution 4K représente un excellent rapport qualité-prix.

La caméra frontale est un peu plus encombrante que celle de nombreux concurrents de cette liste, mais elle dispose d'un module GPS intégré, ce que de nombreuses autres marques proposent en option. Sa coque en plastique a l'air basique, mais elle abrite une technologie plutôt impressionnante qui dément sa qualité de fabrication générale.

Au lieu d'une batterie rechargeable traditionnelle, il fonctionne avec des super condensateurs, ce qui signifie que sa source d'énergie est conçue pour durer et peut résister à une gamme de températures extrêmes sans nuire à ses performances. En plus de cela, vous avez la possibilité d'enregistrer des vidéos 4K (3840 x 2160p) que nous avons trouvées impressionnantes, les séquences obtenues offrant une grande quantité de détails. Il existe également un mode Wide Dynamic Range pour obtenir des couleurs riches dans toutes les conditions météorologiques.

Malheureusement, l'enregistrement 4K n'est possible qu'à 30 images par seconde, ce qui n'est pas le meilleur moyen de ralentir les séquences. Cependant, l'enregistrement double (caméras avant et arrière) n'est de toute façon disponible qu'en Full HD (1080p) et il est effectué à 60 images par seconde pour des résultats beaucoup plus fluides.

Dans nos tests, l'installation a été très facile et Viofo propose une application smartphone pour revoir et sauvegarder rapidement les clips. Malheureusement, l'installation de la double caméra nécessite le retrait des éléments de décoration intérieure de votre véhicule et de ranger intelligemment les longs fils. Le processus peut être désordonné et exaspérant, mais il en vaut la peine pour éviter un enchevêtrement de câbles d'alimentation.

Le fait que vous bénéficiez de la vision nocturne, d'un mode parking, de la détection de mouvement, de l'enregistrement automatique en cas d'urgence, du suivi GPS et du double canal 1080p à ce prix en fait un ensemble qui vaut la peine d'être considéré si vous faites beaucoup de kilomètres et que vous voulez une couverture totale par caméra qui ne coûte pas une fortune.

(Image credit: Garmin)

7. Garmin Dash Cam Tandem Un design compact et une excellente qualité d'image Caractéristiques techniques Qualité vidéo: Objectif frontal de 1440p, objectif intérieur de vision nocturne de 720p Angle de vue : Double 180 degrés Traceur GPS: Oui Mémoire: Carte MicroSD fournie Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un appareil compact + Design polyvalent à double objectif Pourquoi attendre - Vision nocturne de mauvaise qualité - L'application Garmin n'est pas la meilleure

La première dashcam à double objectif de Garmin vous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture pendant que vous conduisez, ce qui est pratique pour les chauffeurs de taxi et autres personnes souhaitant garder un œil sur leurs passagers. Très compacte, la Dash Cam Tandem est dotée d'un support magnétique à clipser et peut être facilement installée sous le rétroviseur et retirée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Deux longueurs de câble USB sont fournies (la plus longue vous permet de faire passer le câble dans l'habitacle de la voiture sans encombre), ainsi qu'une prise USB pour allume-cigare avec deux ports pour charger votre téléphone en même temps. Cependant, si vous souhaitez utiliser la dashcam pour enregistrer des incidents, par exemple si votre voiture est heurtée sur le parking pendant que vous faites vos courses, vous devrez la faire installer par un professionnel pour qu'elle enregistre en permanence.

Pour contrôler la caméra, il faut utiliser l'application Garmin Drive (Android et iOS), qui permet de visionner les séquences vidéo et audio de vos déplacements sans avoir à retirer la carte microSD de la caméra. Nous avons trouvé que la qualité des images était généralement excellente, en particulier celle de la caméra avant. Et bien que la caméra arrière ait eu quelques difficultés dans des conditions de très faible luminosité, vous pouvez toujours distinguer les passagers assez clairement en noir et blanc. Il y a également une option "picture-in-picture" qui vous permet de visualiser simultanément les images des caméras arrière et avant.

Très utile, les images sont affichées avec un horodatage, la vitesse du véhicule et sa localisation. La commande vocale est également fournie, ce qui permet un contrôle mains libres avec des instructions telles que "OK Garmin, prends une photo" ou "OK Garmin, enregistre la vidéo". Les mises à jour des alertes des caméras de sécurité seront également ajoutées à l'application prochainement.

Le seul petit problème que nous avons rencontré est que l'application ne soit pas aussi intuitive que nous l'aurions souhaité et qu'elle ne se connecte pas automatiquement à la connexion Wi-Fi lors de la visualisation des séquences de nos trajets. À part cela, il s'agit d'une option coûteuse mais excellente pour ceux qui veulent garder un œil sur leur voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Dash Cam Tandem

(Image credit: Kenwood / Future)

8. Kenwood DRV-A601W Une option 4K solide sans fioritures Caractéristiques techniques Qualité video: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Angle de vue: 161 degrés Traceur GPS: Oui Mémoire: MicroSD (64 Go inclus) specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente qualité vidéo + Boîtier compact et soigné + Facile à installer et à utiliser Pourquoi attendre - Peu de fonctionnalités - Les suppléments s'accumulent rapidement

La Kenwood DRV-A601W fait tout ce que vous lui demandez, et le fait bien, sans pour autant inclure les nombreuses fonctionnalités supplémentaires inutiles - comme les avertissements d'assistance au maintien dans la voie et les alertes de limitation de vitesse - avec lesquelles de nombreux appareils modernes tentent de séduire les acheteurs potentiels.

Nous avons trouvé que les séquences 4K étaient fluides, tandis que l'ajout d'un filtre polarisant amovible et de la technologie HDR intégrée signifie qu'il est possible d'obtenir des images incroyablement nettes et claires, même dans des conditions météorologiques défavorables ou des situations de faible luminosité.

Cela dit, le DRV-A601W est cher ; des concurrents de prix similaire offrent une qualité vidéo tout aussi bonne avec l'ajout de fonctions innovantes, comme le service de géolocalisation Emergency SOS que l'on trouve sur le Nextbase 622GW.

Kenwood met également en avant sa caméra de recul, qui offre des images de qualité HD fantastiques pour capturer les collisions arrière et autres, ainsi que son kit de câblage qui permet à la caméra de consommer une certaine quantité d'énergie lorsque le contact est coupé, sans vider la batterie du véhicule. Cela ouvre des possibilités en matière de surveillance des parkings et permet de contourner la technologie moderne d'arrêt/démarrage du moteur qui peut souvent couper l'alimentation des caméras et des terminaux d'enregistrement.

Cependant, l'ajout de ces extras peut s'avérer coûteux, et il existe des modèles tels que la Viofo A139 qui offrent une excellente configuration à trois caméras pour le même prix que l'unité frontale de Kenwood. Bien sûr, il ne peut pas rivaliser en termes de qualité vidéo, mais si vous voulez une protection complète avec un budget limité, des options existent.

Lire notre test complet (en anglais) : Kenwood DRV-A601W

(Image credit: Vava)

9. Vava 2K Dual Dash Cam Une configuration à deux caméras solide, avec une application simple à utiliser Caractéristiques techniques Qualité vidéo: 2K avant / 1800p arrière Angle de vue: 155 degrés Traceur GPS: Oui Mémoire: Carte MicroSD (non incluse) Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design robuste + Transfert de données par Wi-fi + Application smartphone simple Pourquoi attendre - Le métrage arrière n'est pas parfait - L'appareil chauffe

Vava rejoint la liste croissante des nouveaux venus dans le domaine des dashcams, qui comprend des marques comme Vantrue et Viofo, mais elle offre un degré de qualité de fabrication et de finition qui pourrait facilement rivaliser avec certains des plus grands noms du marché.

La Vava 2K Dual Dash Cam est livrée dans un emballage de haute qualité, soigneusement compartimenté, et donne immédiatement l'impression d'être une offre haut de gamme. Cela se reflète par son prix assez élevé, mais malheureusement, nous avons trouvé que ses images n'étaient pas aussi nettes, détaillées ou claires que celles de certains de ses concurrents 4K plus haut dans ce guide.

En plus de cela, la caméra arrière, qui est soigneusement intégrée dans la seule unité en forme de losange, capture principalement ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle, plutôt que les choses importantes qui se passent à l'extérieur de la fenêtre arrière.

Cela dit, certains détails supplémentaires, notamment un bouton physique sans fil permettant d'enregistrer des séquences à la volée et de capturer des images fixes pendant la conduite, sont très appréciables. De plus, des fonctionnalités telles que le détecteur de fatigue du conducteur et l'éclairage infrarouge de l'habitacle sont des extras très appréciables.

C'est une bonne petite dashcam, mais elle ne capture pas les images aussi bien que les produits dotés de caméras avant et arrière distinctes.

Lire notre test complet (en anglais) : Vava 2K Dual Dash Cam

(Image credit: Thinkware)

10. Thinkware T700 Une caméra ultra connectée pour les chauffeurs paranoïaques Caractéristiques techniques Qualité vidéo: 1080p à 30 images/seconde Angle de vue: 140 degrés et 127 degrés Traceur GPS: Oui Mémoire: MicroSD (incluse) Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Accès facile aux séquences vidéo + Excellente vision nocturne + Connectée en permanence Pourquoi attendre - Une configuration complète est nécessaire - La connectivité entraîne des frais mensuels

La Thinkware T700 se concentre sur des fonctions supplémentaires intelligentes, plutôt que d'exploser le budget avec des capteurs d'images dernier cri et des résolutions vidéo énormes. Le résultat est une qualité d'image HD tout à fait satisfaisante, voire irréprochable, avec une bonne dose de fonctions en ligne qui en font un outil idéal pour les propriétaires de voitures particulièrement paranoïaques.

En effet, cette caméra accepte la carte V-Sim de Vodafone, ce qui signifie que pour quelques euros par mois, vous pouvez disposer d'une caméra 4G LTE constamment connectée que vous pouvez utiliser via un smartphone depuis pratiquement n'importe où dans le monde.

Pour cette raison, le T700 doit être câblé dans l'alimentation électrique du véhicule pour tirer le meilleur parti de ces fonctions à distance, ce que nous avons trouvé à la fois compliqué et un peu délicat. Cela dit, une fois la configuration initiale terminée, il est très facile de télécharger rapidement des clips sur un smartphone, de recevoir des avertissements lorsque la voiture a été impliquée dans un accident de stationnement et d'espionner les enfants lorsqu'ils s'emparent des clés de votre voiture.

(Image credit: Vantrue)

Tapez les mots "dash cam" dans Amazon et le nombre de résultats de recherche qui apparaissent peuvent être intimidants. Mais au milieu de cette pile d'offres se trouve cette marque chinoise qui propose des dashcams de qualité professionnelle qui coûtent jusqu'à deux fois moins cher que certaines des marques leaders du marché.

La lentille frontale, qui est sans doute la plus importante ici, est composée de six éléments en verre individuels et offre une ouverture f/1,8, que nous avons trouvée brillante pour capturer des images nettes dans des situations de faible luminosité.

En plus de cela, un second objectif f/2 fait face à l'habitacle et est soutenu par quatre lumières LED IR pour renforcer les images souvent troubles et sombres via un excellent capteur Sony IMX323. Bien qu'elle ne convienne pas à tout le monde, cette fonctionnalité est parfaite pour les conducteurs professionnels qui souhaitent ou non revivre les incidents qui se produisent tard le vendredi soir. Il y a également un microphone intégré pour enregistrer le son.

L'enregistrement continu en boucle est une évidence, tout comme la technologie du capteur G qui détecte un incident et enregistre automatiquement la séquence sur la carte microSD. Toutefois, les acheteurs devront opter pour un support GPS en option pour enregistrer les données relatives à la vitesse et à la localisation en même temps que le fichier vidéo.

Grâce au brillant capteur Sony, nous avons trouvé que la qualité d'image était généralement très bonne, tandis que la connexion de l'appareil à un ordinateur portable ou à un PC est aussi simple que possible. Les séquences avant et arrière sont facilement divisées en deux fichiers distincts, ce qui réduit le temps passé à parcourir les différents dossiers pour trouver le clip souhaité.

Le mode Parking est également intéressant à ce prix, car il peut être activé pour enregistrer automatiquement dès qu'il détecte un mouvement. Hélas, il nécessite une source d'alimentation, et doit donc être soit câblé dans le véhicule via un accessoire séparé, soit relié à une source d'alimentation externe.

(Image credit: Viofo / Future)

12. Viofo A139 Une option décente à trois caméras pour les chauffeurs professionnels Caractéristiques techniques Qualité vidéo: 2560 x 1440p / 1920 x 1080p Angle de vue: 140 / 170 degrés Traceur GPS: Oui Mémoire: MicroSD (non incluse) specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Pack de trois caméras + Facile à utiliser Pourquoi attendre - La qualité d'enregistrement vidéo pourrait être optimisée - L'installation prend du temps

En dehors des chauffeurs de métier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont légitimement besoin d'une installation à trois caméras comme celle-ci, où des unités individuelles capturent des images du pare-brise, de l'arrière et de l'intérieur de l'habitacle. Mais si vous êtes l'une de ces personnes, l'offre de Viofo est séduisante, car elle propose beaucoup de technologie pour un prix raisonnable.

Le dispositif complet est compact et assez simple à installer sans trop empiéter sur la surface du pare-brise. Il faut simplement se préparer à faire face à de nombreux fils qui traînent et s'habituer à les cacher dans la doublure du toit de la voiture ou sous le tapis.

Lors de nos tests, les images capturées par la caméra frontale étaient tout à fait satisfaisantes dans la plupart des cas. Cela dit, elle reste loin derrière certains des leaders du marché, qui offrent désormais des capacités 4K impressionnantes, une excellente capture en basse lumière et la technologie Wide Dynamic Range pour toutes les conditions de conduite.

La Viofo utilise les capteurs d'image Sony Starvis, qui fonctionnent bien lorsqu'il s'agit de capturer des séquences en basse lumière, bien que la baisse de résolution signifie qu'une partie de la qualité est perdue dans des conditions de conduite médiocres. Vous serez en mesure de visionner les images à l'aide de certains logiciels vidéo, mais les détails éloignés deviennent flous.

Les caméras intérieure et arrière capturent 170 degrés d'action, grâce à un large champ de vision, tandis que la caméra intérieure utilise également six LED pour aider à ses capacités infrarouges. Même dans les conditions de conduite les plus sombres, il nous a été facile de distinguer ce qui se passait à l'intérieur de la voiture.

À ce prix, la A139 est en concurrence avec de nombreuses caméras fantastiques figurant sur cette liste, dont la plupart offrent un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires; une application plus intuitive et des écrans tactiles pour une interaction plus facile. De plus, la caméra Viofo A129 Pro Duo (notre n°6 dans ce classement) est disponible à un prix très similaire. À moins que vous n'ayez absolument besoin de visualiser l'habitacle de votre automobile, la A129 à plus haute résolution (avec écran arrière) est un meilleur achat.

Lire notre test complet (en anglais) : Viofo A139

Les meilleures dashcams sont généralement dotées d'une technologie similaire et, pour la plupart, se montent quelque part le long du pare-brise ou de la vitre avant d'une voiture. Bien entendu, l'endroit où vous placez votre dashcam ne doit pas vous empêcher de voir la route.

L'arrivée des caméras orientées vers l'arrière (ou des kits complets contenant à la fois l'avant et l'arrière) nécessite un peu plus d'installation, car elles impliquent souvent des câbles allant de l'avant à l'arrière. Il faut donc s'attendre à un peu de bricolage au niveau de la doublure du toit de la voiture pour les installer correctement.

Les dashcams enregistrent de petites séquences d'images, généralement par tranches d'une à deux minutes à la fois. Les caméras enregistrent continuellement par-dessus le clip le plus ancien afin d'éviter que la carte mémoire ne se remplisse également.

Alors que les anciens modèles nécessitaient généralement que l'utilisateur enregistre ou marque manuellement le clip approprié en cas d'accident, la nouvelle technologie de détection des incidents basée sur le capteur G a pris le relais et s'en occupe désormais automatiquement.

Il existe également des dash cams dotées de fonctionnalités supplémentaires qui, comme toute autre technologie, se traduisent par un prix plus élevé.

Ces caractéristiques supplémentaires peuvent inclure des objectifs multiples pour une couverture frontale et arrière, ainsi qu'un capteur plus sophistiqué pour une meilleure qualité vidéo. Certaines caméras n'enregistrent que des séquences HD 720p, par exemple, alors que beaucoup d'autres proposent désormais des captures Full HD (1080p) et 4K. La vision nocturne et le Wi-Fi ou Bluetooth intégré pour faciliter le transfert de fichiers peuvent également être inclus.

La popularité croissante de la commande vocale a également fait son chemin vers les modestes dashcams, alors attendez-vous à l'intégration d'Alexa et d'autres technologies à commande vocale dans les modèles haut de gamme.

De nombreux modes de stationnement sont également possibles. Ceux-ci utilisent une fonction de surveillance par intervalles pour capturer les détails des mauvais traitements infligés a votre voiture lorsque vous êtes en train de faire des courses.

(Image credit: Nextbase)

Faut-il installer une dashcam dans sa voiture ? Oui, absolument. Certains conducteurs n'aiment pas l'idée qu'une caméra surveille en permanence leur véhicule, mais certains modèles de dash cam (comme la Garmin Dash Cam Mini 2) sont suffisamment compacts et subtils pour disparaître derrière le rétroviseur central. En d'autres termes, une fois qu'elles sont en place, vous les oubliez rapidement ; elles restent là, à surveiller tranquillement, prêtes à enregistrer des images si vous êtes pris dans un accident. Si le pire devait arriver et que vous deviez prouver votre innocence, les images de la dashcam pourraient vous aider. Ces images peuvent également être paramétrées pour inclure votre vitesse, ainsi que l'heure et la date, afin de renforcer la validité de vos preuves si la responsabilité est contestée par l'autre partie. En plus de surveiller la route, les dashcams peuvent être utilisées pour enregistrer les images du pare-brise arrière, si vous avez la malchance d'être percuté par un autre automobiliste. Même si vous n'êtes pas directement impliqué dans une collision, les dashcams peuvent toujours être utiles. Beaucoup d'entre elles disposent d'un bouton permettant de sauvegarder rapidement les dernières secondes de la vidéo. Ainsi, si vous avez besoin d'enregistrer quelque chose à l'avance, comme un accident entre deux autres véhicules, un exemple de mauvaise conduite ou autre chose de notable, vous pouvez fournir cette preuve à quiconque en a besoin. Une autre caractéristique utile de certaines dash cams est qu'elles appellent les services d'urgence si un accident est détecté et que vous ne répondez pas ; elles peuvent alors partager votre position et s'assurer que les secours arrivent. En outre, de nombreuses dashcam sont dotées de fonctions supplémentaires d'aide à la conduite. Il s'agit notamment d'alertes vous informant de la présence de radars et de feux rouges à proximité, ainsi que d'un message vous indiquant que le véhicule qui vous précède a démarré - au cas où vous n'auriez pas fait attention lorsque vous étiez assis dans le trafic. Enfin, certaines dashcams peuvent être installées de façon permanente dans votre véhicule et câblées, ce qui leur permet d'être alimentées en permanence. Associée à un mode de stationnement spécial, cette solution permet à la caméra de détecter les impacts et d'enregistrer des images lorsque la voiture est garée, ce qui peut constituer une preuve utile lorsque votre voisin se gare mal.

(Image credit: Nextbase)

Presque toutes les dashcams peuvent être installées dans une voiture sans modification permanente. Elles peuvent être fixées au pare-brise à l'aide d'une ventouse ou d'un tampon adhésif amovible, et alimentées par un port USB ou par la prise 12 V présente dans presque toutes les voitures. Pour tester les dashcams, nous les installons dans notre voiture, les fixons au pare-brise et les couplons à notre smartphone comme si nous les avions achetés nous-mêmes.

Nous conduisons ensuite, de jour comme de nuit, pour tester la façon dont la caméra gère les différentes conditions d'éclairage et, idéalement, les conditions météorologiques. Les images sont ensuite transférées sur un smartphone ou un ordinateur et visionnées pour vérifier la qualité et la lisibilité des détails clés, comme les plaques d'immatriculation des véhicules. Cela nous donne également l'occasion de voir à quel point il est facile (ou difficile) de visualiser, transférer et sauvegarder les séquences enregistrées.

Les fonctions supplémentaires, telles que les assistants vocaux et les systèmes d'aide à la conduite, font l'objet d'un examen approfondi. Nous testons également la facilité avec laquelle il est possible de les désactiver ou de les adapter à nos préférences personnelles. La possibilité de désactiver rapidement et facilement l'enregistrement audio est essentielle, surtout lorsque l'on transporte des passagers qui ne veulent pas que leurs conversations soient enregistrées.

Naturellement, il n'est pas possible d'effectuer un crash sur un véhicule pour voir si la dashcam détecte bien les collisions. En revanche, en appuyant fermement sur la dashcam, nous pouvons simuler une collision, ce qui nous permet de voir ce qui se passe lorsque les images sont enregistrées. Il est également possible de déclencher un enregistrement en alimentant la caméra avec une batterie portable et en la tapant contre notre bureau. Cela peut sembler rudimentaire, mais cela fonctionne et satisfait notre compagnie d'assurance.

Parfois, le fait de passer sur un dos d'âne particulièrement agressif peut déclencher un enregistrement de la dashcam. Dans ces cas-là, nous apprenons que le capteur G de la caméra est trop sensible et qu'il doit être réglé, à condition que le système de menu comprenne une telle option.