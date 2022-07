Meilleures caméras d'action 2022 : 13 modèles indispensables pour les sportifs et les aventuriers de l'extrême

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Vous recherchez une caméra d'action de qualité ? Notre guide détaillé est là pour vous aider. Après des centaines d'heures de tests, nous avons établi une liste régulièrement mise à jour des meilleures caméras d'action au monde. Que vous soyez à la recherche d'une qualité d'image irréprochable ou d'une valeur sûre, vous trouverez la caméra d'action idéale dans ce guide.

Quelle est la meilleure caméra d'action disponible à l'achat en 2022 ? GoPro reste le plus grand nom des caméras résistantes et étanches, et la GoPro Hero 10 Black est notre choix pour le titre de meilleure caméra d'action globale. Son excellente stabilisation HyperSmooth est disponible dans la plupart de ses modes de prise de vue, tandis que l'ajout de la vidéo slo-mo 4K/120p est véritablement utile.

Mais la Hero 10 Black n'est pas la caméra d'action la moins chère du monde, il est donc intéressant d'envisager d'autres solutions si votre budget est serré. Par exemple, l'Akaso Brave 7 LE continue d'offrir un ensemble de fonctionnalités et un bon rapport qualité-prix - c'est l'une des meilleures caméras d'action bon marché.

Si vous avez tendance à prendre des photos dans des conditions de faible luminosité, il est également intéressant de considérer l'Insta360 One R 1-Inch Edition, qui possède un capteur de 1 pouce de taille inhabituelle, même s'il n'est pas aussi agréable à utiliser qu'une GoPro.

Vous hésitez encore ? Consultez notre foire aux questions à la fin de ce dossier, pour mieux appréhender les éléments à privilégier avant d'acheter une nouvelle caméra d'action.

Notre sélection

Quelle caméra d'action acheter en 2022 ?

(Image credit: Future)

Le dernier modèle phare de GoPro ne marque pas un grand bond en avant par rapport à son prédécesseur, mais si vous recherchez la caméra d'action la plus raffinée et la plus puissante qui soit, ce modèle est fait pour vous. La principale amélioration de la Hero 10 Black est son nouveau processeur GP2, qui débloque une série de fonctions utiles. Nous avons trouvé que certaines d'entre elles, comme sa capacité à filmer des vidéos 4K/120p, étaient réellement impressionnantes, tandis que d'autres, comme son écran tactile beaucoup plus réactif, semblaient corriger les défauts du Hero 9 Black.

Le résultat est une caméra d'action plus polyvalente et plus amusante à utiliser que son prédécesseur, et un compagnon étanche idéal pour capturer des aventures en plein air ou des vidéos de vlogging en 4K. La stabilisation HyperSmooth de haute qualité de GoPro, qui est maintenant disponible dans plus de modes de prise de vue, a été excellente dans nos tests, et reste un atout majeur par rapport à votre smartphone. Il est possible de trouver un meilleur rapport qualité-prix ailleurs, notamment dans les GoPro plus anciennes comme la Hero 8 Black, mais nous pensons que la Hero 10 Black justifie son prix pour la majorité des gens.

Lire notre test complet : GoPro Hero 10 Black

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Déjà un rival avéré de la série GoPro Hero, la caméra modulaire Insta360 One R est maintenant disponible avec un capteur de 1 pouce. Dans nos tests, nous avons constaté que cela lui confère des capacités en basse lumière qui sont plus nettes, plus claires et plus détaillées que celles de ses rivales GoPro, ainsi qu'une plage dynamique native meilleure que celle de toute autre caméra d'action. Ses photos brutes sont impressionnantes, tandis que les vidéos sont nettes et percutantes, en modes 5,23K/25p et 4K/60p.

Cela dit, nous avons également constaté que les puissances de traitement de la GoPro sont plus efficaces dans l'ensemble, la vidéo de l'Insta360 One R souffrant de scintillement dans les zones détaillées. Le One R n'a pas non plus la simplicité d'un appareil photo GoPro, avec un logiciel plus lent lorsqu'il s'agit d'exporter. Malgré tout, l'Insta360 One R produit quelques-unes des meilleures photos et vidéos que l'on puisse obtenir d'une caméra d'action. Son capteur de 1 pouce gère également la culture de la stabilisation d'image mieux que la plupart. Une caméra 5K flexible avec de solides compétences en basse lumière, l'Insta360 One R est l'une des meilleures caméras d'action.

Lire notre test complet (en anglais) : Insta360 One R 1 pouce (opens in new tab)

(Image credit: Future)

Image 1 of 2 Akaso Brave 7 LE (Image credit: Future ) Image 1 of 2

(Image credit: Future ) Image 1 of 2

3. Akaso Brave 7 LE La meilleure caméra d'action à petit prix Caractéristiques techniques Poids: 127 g Étanche: IPx7 (sans boîtier), jusquà 40 m (avec boîtier) Vidéo 4K : Jusqu'à 30 fps Vidéo 1080p: Jusqu'à 120 fps Vidéo 720p: Jusqu'à 240 fps Résolution: 20 Mpx Autonomie: 120 mn specifications Storage Size 64Go Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Double écran + Résistance à l'eau sans boîtier + Meilleure qualité de fabrication de sa catégorie Pourquoi attendre - Qualité appauvrie en 60 fps - Stabilisation électronique irrégulière - Les options moins chères offrent une meilleure qualité 4K

La Brave 7 LE offre une gamme incroyable de fonctionnalités pour son prix - si un écran orienté vers l'avant et l'étanchéité sont plus importants pour vous que la qualité vidéo pure, alors il devrait certainement figurer en haut de votre liste de favoris. Lors de nos tests, la qualité audio de ce modèle était meilleure que celle de tous les autres modèles non-GoPro que nous avons examinés (dans des environnements plus silencieux, en tout cas) et il possède une interface tactile fantastiquement intuitive.

Le seul petit bémol est que la qualité vidéo, bien que décente en résolution 4K, n'apparaisse pas tout à fait à la hauteur du reste des fonctionnalités de la Brave 7 LE. Il s'appuie fortement sur la réduction du bruit en cas de faible luminosité, ce qui donne à vos séquences une qualité molle, tandis que la stabilisation électronique de l'image est décente plutôt que leader de la catégorie. Néanmoins, pour son prix, c'est sans aucun doute l'une des meilleures caméras d'action du marché, et elle est inégalée en termes de nombre de fonctionnalités pour ce prix.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Il a maintenant été remplacé par la Hero 10 Black, mais la Hero 9 Black vaut toujours la peine d'être considéré si vous n'avez pas besoin des toutes dernières fonctionnalités - comme la vidéo 4K/120p ou un écran frontal amélioré. Étant donné que la différence de prix entre les deux modèles n'est pas énorme, nous pensons que la Hero 10 vaut le coût supplémentaire pour sa facilité d'utilisation améliorée, mais ce modèle a le même capteur, le même design et la plupart des mêmes fonctionnalités.

Parmi celles-ci, la possibilité de filmer des vidéos 5K, que nous avons trouvées très détaillées, grâce au capteur 23 Mpx qui a fait ses débuts sur ce modèle. Vous disposez également d'un écran couleur frontal très pratique (bien qu'un peu plus lent que celui de la Hero 10) et de l'option HyperSmooth Boost (la stabilisation la plus puissante de GoPro) dans tous les modes de prise de vue. La Hero 9 est également très polyvalente, grâce aux "Power Tools" qui incluent les "captures programmées" (qui permettent de définir une heure de début d'enregistrement) et la fonction HindSight (pour capturer les actions qui se sont produites 15 à 30 secondes avant que vous n'appuyiez sur le déclencheur). Mais la Hero 10 est plus aboutie et plus polyvalente, grâce à son nouveau processeur et à ses nouveaux modes de prise de vue.

Lire notre test complet (en anglais) : GoPro Hero 9 Black (opens in new tab)

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Les GoPro Hero 10 Black et Hero 9 Black lui ont succédé, mais ce modèle pourrait bien être le meilleur choix pour vous, surtout si vous n'avez pas besoin d'un écran frontal. Que vous manque-t-il d'autre par rapport aux derniers modèles de GoPro ? Ces deux successeurs proposent également des modes vidéo 5K et des options slo-mo améliorées. Mais si aucun de ces éléments n'est rédhibitoire pour vous, vous constaterez que la Hero 8 Black filme des vidéos 4K tout aussi impressionnantes, offre une stabilisation HyperSmooth presque identique (sauf dans les modes les plus exigeants) et a un écran couleur de moins à craindre.

Grâce à sa compatibilité avec GoPro Labs, qui est la nouvelle plateforme du fabricant permettant d'essayer des fonctionnalités bêta inédites, il offre également une grande partie de la même polyvalence. Avec les mêmes " pinces " repliables sur le dessous pour le fixer à des accessoires sans boîtier, une étanchéité jusqu'à dix mètres et la compatibilité avec les accessoires Mods de GoPro, nous pensons que le Hero 8 Black reste un appareil polyvalent fantastique pour son prix actuel.

Lire notre test complet (en anglais) : GoPro Hero 8 Black (opens in new tab)

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

La DJI Action 2 est une alternative modulaire aux caméras d'action GoPro, et elle pourrait bien être le meilleur choix pour vous, à condition que vous soyez d'accord avec ses limites. L'Action 2 est un petit cube métallique, que vous pouvez acheter avec l'une des deux unités supplémentaires (soit une batterie standard, soit une batterie avec un deuxième écran pour le vlogging). Nous avons particulièrement apprécié son système de fixation magnétique, qui est beaucoup moins compliqué que les supports GoPro. Si vous êtes un amateur de gadgets, c'est un vrai bonheur.

En revanche, nous avons constaté que l'Action 2 surchauffait un peu lors du tournage de vidéos 4K, avec des enregistrements limités à environ cinq minutes. Cela signifie qu'il s'agit d'une caméra d'action pour ceux qui cherchent à filmer des clips plus courts. De plus, si l'unité principale est étanche jusqu'à 10 m, ni le module d'alimentation ni le module d'écran tactile avant ne sont étanches sans étui. Si ce n'est pas un problème pour vous, nous avons trouvé que les vidéos tournées à la lumière du jour étaient superbes, tandis que Horizon Steady, qui vous permet d'incliner l'Action 2 de près de 180 degrés sans affecter l'image, est une astuce utile pour une caméra d'action.

Lire notre test complet (en anglais) : DJI Action 2 (opens in new tab)

(Image credit: Future)

7. GoPro Hero 7 Black Officiellement abandonnée, mais toujours disponible à la vente Caractéristiques techniques Poids: 118 g Étanche: Jusqu'à 10 m Vidéo 4K: Jusqu'à 60 fps Vidéo 1080p: Jusqu'à 240 fps Vidéo 720p: Jusqu'à 240 fps Résolution: 12 Mpx Autonomie: 1-3 h specifications Storage Size 32Go Colour Noir Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente qualité photo et vidéo 4K + Stabilisation HyperSmooth très efficace Pourquoi attendre - Capricieuse avec les commandes vocales - L'écran ne réagit pas toujours

Elle a maintenant été évincée de la gamme officielle de GoPro, la Hero 8 Black étant officiellement l'option d'entrée de gamme de la société. Mais il reste beaucoup de stock de la Hero 7 Black à bon prix, et elle vaut la peine d'être considérée si vous avez besoin d'une caméra d'action plus basique qui a toujours l'excellente stabilisation HyperSmooth de GoPro. Bien qu'elle puisse filmer des vidéos 4K, la Hero 7 Black ne propose pas le mode de prise de vue " linéaire ", qui corrige la distorsion en œil de poisson que vous obtenez dans les modes de prise de vue plus larges, et il n'y a pas non plus de mode 100 Mbps à haut débit.

Mais si vous vous contentez de filmer principalement en 2,7K ou 1080p, nous avons constaté que la Hero 7 Black capture des vidéos d'excellente qualité à des fréquences d'images allant jusqu'à 120p, tout en offrant les versions originales de TimeWarp (pour filmer des hyperlapses) et de la stabilisation HyperSmooth pour lisser tout tremblement. L'autre grande différence avec les GoPros récentes est que ce modèle n'a pas de pinces de fixation intégrées, ce qui signifie que vous aurez besoin du cadre de fixation inclus pour le fixer à des objets. Mais ce n'est pas un problème majeur et, à bien d'autres égards (autonomie de la batterie, robustesse, étanchéité et superphotos de 12 Mpx), ce modèle n'a rien à envier à la Hero 8 Black.

Lire notre test complet (en anglais) : GoPro Hero 7 Black (opens in new tab)

(Image credit: Future)

8. Insta360 One R Une option modulaire imparfaite mais toujours impressionnante Caractéristiques techniques Poids: 130,5 g Étanche: Jusqu'à 5 m (avec boîtier) Vidéo 5,7K : Jusqu'à 30 fps Vidéo 4K: Jusqu'à 30 fps Vidéo 1080p: Jusqu'à 200 fps Résolution: 18,5 Mpx Batterie: 1 150 mAh Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Une conception modulaire offrant une polyvalence inégalée + Qualité d'image 4K et 360 degrés solide Pourquoi attendre - Très petit écran - Des bugs importants au lancement

La GoPro Hero 9 Black peut offrir des compléments pratiques, mais l'Insta360 One R est une caméra d'action proprement modulaire, composée d'une batterie, d'une commande et d'un bloc caméra. Cela signifie que vous pouvez changer ce dernier à volonté pour l'adapter à votre situation de tournage, en choisissant entre une caméra d'action 4K et une caméra à 360 degrés. Il existe même un bloc capteur de 1 pouce (voir l'édition Insta360 One R 1-Inch au numéro 2). Mais ce modèle de base tient-il sa promesse d'être trois caméras en une ? À bien des égards, oui : une fois attachée, la One R est à peine plus grande que la Hero 8 Black et semble étonnamment solide - bien que vous deviez installer le boîtier de protection pour la rendre étanche. La qualité d'image est également nette et relativement stable, avec de bons détails dans les zones sombres.

À d'autres égards, cependant, elle est moins réussie : nous avons constaté que le traitement des images (du moins sur le module 4K) ne pouvait pas égaler celui de la Hero 8 Black ou de la Hero 9 Black, tandis que l'écran tactile de 1,3 pouce est trop petit pour cadrer des séquences en 16:9. Il est bon de rappeler, cependant, que l'ensemble à double objectif coûte moins cher que la GoPro Max seule. Pour ce prix, vous bénéficiez d'une approche modulaire flexible et bien exécutée, qui vous permet de réaliser de superbes vidéos 4K et de solides séquences à 360 degrés. Si les mises à jour logicielles permettent de résoudre certains problèmes de traitement, l'Insta360 One R vaut le coup d'œil pour ceux qui veulent bricoler à la fois des vidéos à 360° et des séquences de caméra d'action standard.

Lire notre test complet (en anglais) : Insta360 One R (opens in new tab)

(Image credit: TechRadar)

Si vous souhaitez uniquement filmer des séquences de caméra d'action traditionnelle (c'est-à-dire des vidéos non 360) avec la meilleure qualité possible, les GoPro Hero 8 Black et Hero 9 Black restent de meilleurs choix. Mais si vous aimez l'idée de pouvoir recadrer vos vidéos après qu'elles aient été tournées, et si vous recherchez une excellente qualité audio, alors la Max vaut la peine d'être considéré.

La caméra d'action la plus chère de GoPro utilise deux objectifs fisheye pour filmer des vidéos sphériques de 5,6K, que vous pouvez ensuite recadrer en vidéo 2D standard à l'aide du logiciel OverCapture. Elle est également dotée de nombreuses fonctionnalités, notamment un système audio à six microphones (qui enregistre un son excellent, même s'il n'est pas à la hauteur des prétentions de GoPro en matière de "micro canon"), des modes de prise de vue comme TimeWarp et des doigts de fixation intégrés qui vous permettent de ne pas avoir besoin d'un support supplémentaire pour la fixer à quoi que ce soit.

En revanche, elle n'offre pas la meilleure qualité vidéo 2D (en raison de la nécessité de la convertir à partir d'une image fish-eye et de la résolution maximale de 1440/60p) et ne peut pas tout à fait égaler la Hero 8 Black ou la Hero 9 Black dans les situations de faible luminosité. Mais elle reste la meilleure caméra d'action à 360 degrés étanche.

Lire notre test complet (en anglais) : GoPro Max (opens in new tab)

(Image credit: Future)

Présentée comme "la plus petite caméra d'action du monde", l'Insta360 Go 2 est une action cam vraiment minuscule, conçue pour un enregistrement rapide et facile. Malgré sa petite taille, la Go 2 peut capturer d'excellentes vidéos 1440p à 50 fps, avec de bons détails et une gamme dynamique décente. Ses capacités de stabilisation de l'image ne sont pas à la hauteur de celles de la GoPro Hero 9 Black, mais le système FlowState de la Go 2 permet de lisser assez bien les mouvements de marche.

La plus grande amélioration par rapport à l'Insta360 Go original est probablement le boîtier de charge mis à jour. Des boutons et un mini écran de mode transforment l'expérience utilisateur, vous permettant de déployer l'étui comme une télécommande. Il peut également augmenter considérablement l'autonomie de la batterie et servir de trépied pour faciliter l'autoportrait. Ajoutez une étanchéité de 4 mètres à la fiche technique et, même si elle ne représente pas une innovation totale, la Go 2 s'impose comme une caméra d'action polyvalente, accessible et convenablement portable.

Lire notre test complet (en anglais) : Insta360 Go 2 (opens in new tab)

Image 1 of 2 (Image credit: Future ) Image 1 of 2 (Image credit: Future ) Image 1 of 2

11. Akaso EK7000 Un rapport qualité-prix incontournable Caractéristiques techniques Poids: 59 g Étanche: Jusqu'à 30 m (avec boîtier) Vidéo 4K: Jusqu'à 25 fps Vidéo 1080p: Jusqu'à 60 fps Vidéo 720p: Jusqu'à 120 fps Résolution: 12 Mpx Autonomie: 90 minutes specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Des résultats étonnamment bons en résolution 1080p/60fps + Interface décente + Livré avec de nombreux accessoires Pourquoi attendre - Les mouvements 4K sont passables - Pas de stabilisation

Si l'Apeman A100 (voir n°4) reste notre choix pour le titre de meilleure caméra d'action bon marché, l'EK7000 pourrait bien faire l'affaire si vous avez besoin d'un produit encore plus abordable et qui filme de bonnes séquences en 1080p. Les inconvénients sont qu'il n'y a pas de stabilisation et que vous ne pouvez pas modifier votre champ de vision à partir de l'angle "large" natif. Mais son utilisation est relativement intuitive et la qualité 1080p est étonnamment décente si l'on considère le prix très bas de l'EK7000.

Bien qu'elle puisse filmer des séquences en 4K/25p, celles-ci sont très saccadées. Nous ne la considérerions donc que comme une caméra d'action 2,7K ou 1080p. La stabilisation électronique intégrée nous a également manqué et la qualité audio n'est pas excellente. Néanmoins, si vous avez besoin d'une caméra casque très abordable et que vous pouvez vous accommoder de ses limites, il ne fait aucun doute que l'EK7000 offre une qualité incroyable.

À considérer également...

(Image credit: Future)

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une caméra d'action, la DJI Pocket 2 vaut la peine d'être considérée si vous êtes un cinéaste ou un vlogueur voyageant seul. Son cardan intégré à trois axes n'est pas seulement utile pour stabiliser les images. Combiné au suivi du visage de la Pocket 2, il permet à la caméra de vous suivre automatiquement de gauche à droite lorsque vous vous déplacez devant elle.

Contrairement à l'Osmo Pocket original, la Pocket 2 est dotée d'un plus grand capteur de 1/1,7 pouce qui permet de prendre des photos de 64 Mpx et des vidéos 4K/60p à 100 Mbps. Vos possibilités de capturer du son de haute qualité sont également bien meilleures, grâce à l'inclusion de quatre microphones et d'un Creator Combo en option qui comprend un micro externe sans fil. La Pocket 2 n'est pas étanche en soi, mais vous pouvez acheter un étui résistant à l'eau qui la protège jusqu'à une profondeur de 60 mètres.

La Pocket 2 n'est pas aussi robuste et résistante qu'une GoPro, mais elle constitue une option de vlogging plus simple et plus polyvalente si vous êtes prêt à la ranger en toute sécurité entre deux prises de vue.

Lire notre test complet (en anglais) : DJI Pocket 2 (opens in new tab)

GoPro Hero 7 Silver Une superbe affaire (si vous pouvez encore la dénicher) Caractéristiques techniques Poids: 118 g Étanche: Jusqu'à 10 m Vidéo 4K: Jusqu'à 30 fps Vidéo 1080p: Jusqu'à 60 fps Vidéo 720p: Jusqu'à 60 fps Résolution: 10 Mpx Autonomie: 1-3 h Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente qualité vidéo 4K + Facile à utiliser Pourquoi attendre - L'écran LCD peut parfois manquer de réactivité - Disponibilité réduite

Autrefois caméra d'action de milieu de gamme lors de son lancement en 2018, la Hero 7 Silver ne fait officiellement plus partie du catalogue GoPro - bien que vous puissiez encore l'acheter à des prix de plus en plus alléchants. Si vous recherchez principalement un modèle de point-and-shoot avec des contrôles manuels limités et une qualité d'image 4K décente, il y a certainement des arguments en sa faveur.

Comme les GoPros plus récentes, elle est étanche jusqu'à dix mètres et offre à la fois un écran tactile de 2 pouces et des commandes vocales. Sa stabilisation vidéo n'est pas aussi puissante que celle de l'HyperSmooth et vous ne pouvez filmer qu'en 4K/30p, au lieu des 60 images par seconde offertes par les modèles à partir de la Hero 7 Black. Mais elle reste une option de bon rapport qualité-prix pour les débutants ou ceux qui recherchent une caméra d'action plus basique, si vous pouvez la trouver en stock.

Lire notre test complet (en anglais) : GoPro Hero 7 Silver (opens in new tab)

FAQ

Que dois-je rechercher prioritairement lorsque j'achète une caméra d'action ? Si la caméra d'action qui vous convient le mieux dépend de ce que vous aimez photographier et de la manière dont vous le faites, toute bonne caméra d'action doit posséder certaines caractéristiques essentielles. Elle doit être suffisamment robuste pour supporter des conditions difficiles et être étanche jusqu'à quelques mètres au moins. Elle doit également être facile à utiliser et à manipuler, même dans des conditions extrêmes. Les écrans tactiles peuvent faciliter le contrôle d'une caméra d'action, mais si vous prévoyez de filmer en portant des gants, il peut être plus judicieux de choisir un modèle avec des boutons physiques. Vous utiliserez probablement une caméra d'action en mouvement, la stabilisation de l'image est donc une caractéristique importante à rechercher. Elle permet d'atténuer les vibrations de la caméra (causées par les mains ou le guidon) pour obtenir des images plus nettes. La qualité de la stabilisation de l'image peut varier de manière significative, il est donc utile de réfléchir au degré de fluidité que doit avoir votre vidéo (ou si vous pouvez vous accommoder de quelques tremblements). Un capteur de plus haute résolution peut être utile : la stabilisation d'image numérique recadre souvent l'image pour éliminer les mouvements. Les séquences recadrées en 4K seront plus belles que les vidéos réduites en 1080p. Un grand nombre des meilleures caméras d'action de 2021 offrent également une connectivité au smartphone, ce qui vous permet de monter facilement et de partager rapidement vos dernières vidéos. Certains modèles prennent également en charge le live-streaming directement sur des plateformes comme YouTube. Cela peut être exigeant pour l'autonomie de la batterie, mais sera utile si vous prévoyez de vlogguer directement sur les médias sociaux. La plupart des caméras d'action peuvent filmer des séquences au ralenti à plus de 120 images par seconde, et certains modèles haut de gamme proposent également des modes de prise de vue plus créatifs, tels que les hyperlapses. Certains effets créés par la caméra peuvent être reproduits à l'aide d'un logiciel de montage, mais il vaut la peine d'opter pour une caméra dotée de préréglages créatifs si vous souhaitez varier vos vidéos sans trop d'efforts. La majorité des modèles sont livrés avec une série d'options de fixation. Si vous prévoyez de l'utiliser pour une activité plus spécialisée, vérifiez qu'il existe une fixation adaptée à vos besoins. Certaines caméras d'action vont plus loin en proposant une configuration modulaire qui vous permet d'augmenter vos prises de vue avec des accessoires en option, tels que des microphones, des lumières ou même un objectif à 360 degrés.

À quoi sert une caméra d'action ? Les meilleures caméras d'action sont compactes, résistantes et faciles à utiliser. Grâce à leur conception robuste, les caméras d'action peuvent être utilisées pour filmer des séquences dans des situations où la plupart des caméras standard ne peuvent pas survivre. Et comme les meilleures options offrent une stabilisation d'image exceptionnelle, les caméras d'action sont idéales pour enregistrer des vidéos fluides lorsque vous êtes en déplacement. De nombreuses personnes utilisent des caméras d'action pour capturer des séquences de leurs activités aventureuses, comme le VTT, le parachutisme ou le snowboard. Les meilleures caméras d'action sont également étanches, de sorte que certains amateurs de plein air les utilisent pour filmer des sports nautiques ou enregistrer des vidéos sous-marines pendant qu'ils nagent ou plongent. La plupart des caméras d'action sont livrées avec une série de supports, qui permettent de les fixer facilement à votre casque, à votre guidon ou même à une sangle qui s'enroule autour de votre poitrine. Vous devriez donc toujours pouvoir trouver une fixation qui vous convienne. Les caméras d'action peuvent également être installées à l'intérieur des véhicules, soit pour enregistrer la route comme une caméra de remplacement pour tableau de bord, soit pour capturer ce que fait le conducteur. Plusieurs séries de sport automobile utilisent des caméras d'action embarquées pour enregistrer les pilotes. Cependant, tout le monde n'utilise pas les caméras d'action pour les activités extrêmes. Comme les meilleurs modèles sont faciles à contrôler, ils disposent de modes de prise de vue créatifs et offrent d'excellentes options de connectivité (y compris la prise en charge du streaming en direct), de nombreux vlogueurs utilisent des modèles comme la GoPro Hero 10 Black pour filmer des vidéos destinées aux médias sociaux. La stabilisation de l'image signifie qu'ils sont parfaits pour marcher et parler, tandis que leur taille compacte fait que les caméras d'action sont idéales pour les enregistrements en déplacement. Certains créateurs de contenu utilisent des caméras d'action comme deuxième caméra à côté de leur modèle principal sans miroir, pour filmer des b-rolls au ralenti ou capturer des angles supplémentaires pour ajouter de la variété à leurs vidéos.

Les caméras d'action font partie des appareils photo les plus robustes du marché. Nous les soumettons donc à des tests rigoureux pour nous assurer qu'elles sont à la hauteur de leur réputation et qu'elles peuvent prendre d'excellentes photos et vidéos.

Nous soumettons chacune d'entre elles à toute une série de tests en conditions réelles, notamment le cyclisme, la natation et, si possible, une expérience comme un parcours d'aventure. Ces tests nous donnent non seulement une bonne idée de la capacité de chaque modèle à résister aux éléments, mais aussi de sa facilité d'utilisation dans des conditions difficiles.

En ce qui concerne les séquences, nous enregistrons dans une variété de résolutions et de fréquences d'images afin d'évaluer les forces de chaque caméra d'action, et nous examinons ces clips sur un moniteur calibré. Nous examinons la reproduction des couleurs par défaut et les niveaux de bruit dans les ombres et les hautes lumières, et nous recherchons les problèmes courants de qualité d'image, notamment l'écrêtage, la flexibilité, la distorsion en barillet et le traitement excessif.

Nous procédons de la même manière pour analyser la stabilisation de l'image de chaque caméra, qui est cruciale pour maintenir la qualité de l'image pendant le mouvement, et nous examinons également la qualité de tous les modes de prise de vue spéciaux, y compris le ralenti et les timelapses.

Pour les tests d'autonomie de la batterie, nous enregistrons en continu à différentes résolutions et fréquences d'images. Nous notons à la fois la durée de vie des caméras d'action et les cas où elles doivent s'éteindre pour cause de surchauffe. Enfin, nous évaluons la convivialité de chaque caméra, en testant à la fois leur interface tactile et les applications qui les accompagnent.