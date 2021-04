VPN avec un essai gratuit : les meilleures options pour tester avant d’acheter en 2021

Il est parfois difficile d'envisager à quoi ressemblera notre vie dans quelques semaines, et encore moins dans un an ou deux. Nous comprenons donc pourquoi s'engager à long terme dans un logiciel comme un VPN peut sembler effrayant, surtout si vous ne l'avez jamais essayé.

Heureusement, la plupart des VPN les plus reconnus proposent des essais gratuits. Cela signifie que vous pouvez essayer les meilleurs services proposés sur le marché sans payer un centime ou faire de sacrifice sur la qualité.

En vérité, les essais totalement gratuits sont généralement assez rares - les fournisseurs de VPN préfèrent généralement proposer une " garantie de remboursement ". Mais cela reste la meilleure alternative si vous souhaitez découvrir des VPN sans vous ruiner. Surtout si vous voulez utiliser un VPN pour une seule occasion, comme regarder un événement sportif ou un film uniquement disponible à l’étranger.

Les VPN sont de fantastiques outils pour assurer votre sécurité et votre anonymat en ligne. Au-delà de la sécurité, l'essai gratuit d'un VPN peut également vous aider à accéder à du contenu géo-restreint. Par exemple, si vous voulez avoir accès au catalogue Netflix d’un autre pays que la France... activez votre VPN et vous pourrez profiter de n’importe quel contenu, où que vous soyez dans le monde.

1. ExpressVPN - le VPN avec un essai gratuit disponible maintenant

Comme la plupart des autres fournisseurs, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours. Mais si nous l'avons placé en tête de cette liste, c'est parce que c'est le meilleur VPN du marché. Rapide, sécurisé, facile à utiliser et, si vous vous engagez dans un abonnement d'un an, vous bénéficierez de 3 mois supplémentaires de stockage sur leur cloud sécurisé.

2. Surfshark - de grandes fonctionnalités à petit prix

Surfshark est devenu un VPN très populaire grâce à son prix incroyable, aucun autre fournisseur premium n'égale son offre à l'année pour à peine plus de 2€ par mois. Et si vous voulez l'essayer, une option est disponible pour le faire pendant sept jours sans même avoir à donner les détails de votre carte de crédit.

3. IPVanish – testez-le à moindre coût

IPVanish a réduit le coût de son abonnement d'un mois à seulement 4,99 $ (pour le premier mois). Vous pouvez l'utiliser comme une option d'essai abordable ou profiter de la garantie de remboursement de 30 jours en cas d'abonnement annuel. C'est bien d'avoir le choix !

Notre top 5 des meilleurs VPN avec un essai gratuit :

(Image credit: ExpressVPN)

Meilleur VPN avec essai gratuit 2021 - Garantie de remboursement de 30 jours sans risque à 100%.

Le meilleur VPN de tous, indépendamment de l'essai gratuit, est ExpressVPN. Le fait qu'il dispose d'une garantie de remboursement de 30 jours est juste un bonus.

En plus de cela, vous bénéficiez de l'une des meilleures sécurités du marché grâce à un cryptage de niveau professionnel, au déblocage du contenu DNS, à l'absence de logging, à la présence de la fonctionnalité kill switch, au support P2P et à la protection contre les fuites de données. Même le paiement est sécurisé avec comme méthode optionnelle le paiement en Bitcoin, si jamais vous décidez de poursuivre après l'essai gratuit.

Au-delà de la sécurité, vous bénéficiez également de tous les avantages d'un système de contournement de la géolocalisation qui vous permet de passer d'un pays à l'autre en donnant l'impression d'être toujours là où vous devriez être. Et cela fonctionne sur tous les appareils grâce aux versions iOS, Android, Mac et Windows.

Le SAV, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est un atout majeur, puisque vous pouvez obtenir de l'aide dès que vous en avez besoin. Le seul point négatif est que vous ne pouvez l'utiliser que sur cinq appareils à la fois. Ce n'est pas si mal (juste moins que d'autres services) et comme vous pouvez le configurer sur un routeur, cela permet de contourner ce problème à la maison.

En plus de la garantie de remboursement de 30 jours, Express VPN est l’un des meilleurs pour ce qui est du rapport qualité-prix ; si vous souscrivez à un abonnement annuel, vous bénéficierez d’une réduction de 49% et de 3 mois supplémentaires gratuits. Si ce n’était pas encore suffisant, en prenant leur abonnement, vous aurez pendant un an un accès illimité à BackBlaze pour stocker et sauvegarder n’importe quoi dans leur cloud sécurisé.

Obtenez notre VPN préféré avec un essai gratuit

Preuve que nous apprécions vraiment ExpressVPN, c'est le VPN que nous utilisons au bureau ! Et la bonne nouvelle (en plus du fait qu'il y est un essai gratuit de 30 jours, bien sûr) est que les lecteurs de TechRadar peuvent aussi bénéficier d'un petit avantage : ExpressVPN a accepté de vous donner trois mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel.

(Image credit: Future)

Surf Shark est un VPN qui prouve qu'il est possible d'avoir une version abordable d'un produit tout en profitant de fonctionnalités puissantes. Ce VPN propose un essai gratuit de sept jours qui ne nécessite aucune information bancaire et une garantie de remboursement de 30 jours. Pour ce qui est du prix, Surf Shark propose ses services moitié moins chers que la plupart de ses concurrents, le tout en bénéficiant de nombreuses fonctions de sécurité et de déblocage des restrictions géographiques.

Seulement, l'essai gratuit ne concerne que les applications mobiles et Mac, au moment de cette publication. Néanmoins, elle vous donne accès à plus de 3 200 serveurs répartis sur plus de 60 sites et, surtout, elle permet de débloquer Netflix, ce qui n'est pas le cas de nombreux VPN bien moins chers. Les vitesses sont excellentes et la sécurité est féroce avec le cryptage AES-256, les protocoles IKEv2, OpenVPN UDP et TCP et une fonctionnalité kill switch, pour ne donner que quelques exemples. Malgré la complexité des systèmes, l'application est claire et facile à utiliser, même pour les débutants.

(Image credit: IPVanish)

Tout d'abord, IPVanish est un très bon choix si vous cherchez un nouveau VPN. Il possède toutes les fonctionnalités de sécurité que vous attendez d'un fournisseur haut de gamme, une excellente réputation pour le déblocage des services de streaming, plus de 1 600 serveurs dans le monde, et l'avantage supplémentaire qu'un seul abonnement couvre un nombre illimité d'appareils. Vous disposez donc déjà de l’essentiel des fonctionnalités nécessaire pour un bon VPN.

Mais en ce moment, c'est encore mieux. En effet, IPVanish a réduit le coût d'un abonnement d'un mois à moins de 5 $, alors que la plupart des autres services de cette liste coûtent plus de 10 $. Il faut noter que le site ne possède pas encore de version française il vous faudra donc payer en dollar ; cependant en euros un abonnement d’un mois ne vous coûtera que 4,20 euros environ.

Ainsi, bien qu'IPVanish n'offre qu'une garantie de remboursement de 30 jours (comme la plupart de ses concurrents) sur son abonnement annuel, vous n'avez qu'à débourser 4,20 euros si vous voulez l'essayer sans avoir à payer pour une année ou deux et demander ensuite un remboursement.

(Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shield est un très bon VPN qui se distingue surtout par la vitesse de connexion de ses 1 800 serveurs répartis dans 70 pays. Grâce à son propre protocole Catapult Hydra, il vous offre de superbes vitesses, où que vous soyez, et fonctionne sur iOS, Android, Mac et Windows.

Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est que vous pouvez profiter de sa version gratuite complète, qui est un excellent reflet de l’offre premium, mais qui est limitée à une utilisation de 500 Mo par jour. Si vous voulez savoir à quel point Hotspot Shield est efficace, téléchargez d'abord la version gratuite et essayez-la. Si vous savez déjà que 500 Mo ne suffiront jamais, vous pouvez essayer l’offre premium avec une garantie de remboursement de 45 jours.

(Image credit: CyberGhost)

5. CyberGhost Un VPN très modulable avec une garantie de remboursement de 45 jours. Type d'essai gratuit: Garantie de remboursement de 45 jours | Nombre de serveurs : 6,900+ | Emplacement des serveurs: 110+ | Nombre maximal d'appareils pris en charge: 7 | Plate-formes: Windows, Mac, Android, iOS, Linux 37,12 € Voir à Cdiscount FR 57,99 € Voir à Cdiscount FR Beaucoup d’options de client Excellentes performances Prise en charge de Torrent Problèmes d'interface

CyberGhost est l'un de nos services VPN préférés pour débloquer du contenu vidéo grâce à sa sélection de serveurs. Il suffit de choisir le service que vous voulez que ce soit Netflix, Hulu, et bien d’autres, puis le VPN sélectionnera le serveur le plus adapté pour obtenir les meilleures performances.

Les fondations sont solides avec plus de 6 000 serveurs répartis dans plus de 80 pays, la compatibilité avec toutes les plates-formes (PC, Mac, Mobile) et un impressionnant service d'assistance par chat en direct. Vous bénéficiez également d'une redirection HTTPS automatisée et d'une compression des données en option pour assurer votre sécurité et vous faire économiser de l'argent. Cependant, l'interface pourrait être plus simple et la période d'essai sur PC n'est que de 24 heures.

La garantie de remboursement dure 45 jours, ce qui est un peu plus que les normes du secteur. Mais cela ne s'applique pas à l’abonnement d'un mois, où la garantie est réduite à 14 jours.

