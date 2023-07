Test d'ExpressVPN, un service à la hauteur de toutes vos attentes

ExpressVPN dispose d'un énorme réseau mondial. Il est rapide, sécurisé, débloque Netflix et presque tout le reste, prend en charge les torrents, n'a pas besoin d'enregistrement sérieux (confirmé par un audit), propose des applications pour tout et est facile à utiliser. En bref, il s'agit d'un VPN de qualité qui tient ses promesses dans presque tous les domaines.

Le marché des réseaux privés virtuels (VPN) est un marché difficile, avec beaucoup de concurrence, mais ExpressVPN sait exactement comment se démarquer de la masse. Il empile les fonctionnalités professionnelles, offrant bien plus que n'importe qui d'autre.

Depuis 15 ans que TechRadar est en ligne, nous avons passé en revue des centaines de services VPN, et Mike Williams décortique régulièrement les services VPN pour voir comment ils fonctionnent vraiment. Allant au-delà de ce que les équipes marketing d'ExpressVPN nous disent, il analyse le service de fond en comble, pour vous dire si vous en avez vraiment pour votre argent, et si le service est vraiment à la hauteur de ses prétentions.

ExpressVPN offre des applications remarquablement faciles à utiliser avec des tonnes de fonctionnalités, et beaucoup de personnalisation pour les utilisateurs plus avancés, aussi. Ajoutez à cela un support client remarquable et des vitesses rapides et fiables, et vous obtenez un service que nous ne pourrions pas recommander davantage. C'est pourquoi ExpressVPN est toujours installé au sommet de notre liste des meilleurs VPN au monde.

ExpressVPN - Quelles sont les nouveautés ?

Les améliorations depuis notre dernier examen commencent par une mise à niveau majeure du réseau d'ExpressVPN. En juin 2022, la société a annoncé de réels progrès dans son passage de serveurs de 1Gbps à au moins 10Gbps, 70% de la bande passante mondiale en bénéficiant déjà, et le reste devant suivre " au cours des prochains mois ", nous a-t-on dit.

Il ne s'agit pas seulement de la bande passante du réseau : ExpressVPN affirme que de nombreux anciens serveurs ont quatre cœurs de CPU (unités de traitement), mais que les nouveaux modèles ont de 20 à 32 cœurs. La puissance de traitement supplémentaire signifie des connexions plus fiables pour tout le monde, et garantit que les serveurs puissent profiter pleinement des vitesses de réseau plus rapides.

Par ailleurs, ExpressVPN a lancé Aircove, un puissant routeur Wi-Fi 6 audité par Cure53 avec l'application routeur de la société intégrée. Installez-le à la maison et tous vos appareils connectés à Internet pourront utiliser ExpressVPN immédiatement, sans avoir à installer une seule application ou à s'inquiéter des limites de connexion des appareils.

Le prix d'Aircove semble également intéressant, à 169,90 $ au lancement (le prix normal est de 189,90 $). Mais si vous avez un budget limité, pas de problème : vous pouvez toujours installer l'application routeur ExpressVPN sur votre propre matériel (en supposant qu'il soit compatible) gratuitement. La page officielle de configuration du routeur contient plus d'informations à ce sujet.

Les principaux ajouts à l'application comprennent la protection du réseau pour iOS (version 14 ou ultérieure), une fonction qui réduit les risques de fuites de données en bloquant automatiquement votre connexion Internet si le VPN tombe en panne. Et si ce n'est pas votre plateforme Apple de prédilection, les applications Mac d'ExpressVPN fonctionnent maintenant nativement sur les Apple Silicon Macs (M1 et M2), offrant de meilleures performances et une consommation de batterie réduite.

Même si vous n'êtes pas intéressé par les ajustements d'applications, cela vaut la peine de regarder la fréquence à laquelle ExpressVPN publie des mises à jour. De nombreuses sociétés laissent des mois entre les mises à jour iOS, par exemple - en fait, certaines prennent plus d'un an - mais ExpressVPN sort quelque chose tous les 10 jours environ (vérifiez les notes de version iOS par vous-même). Même si vous rencontrez un problème, c'est le signe que vous n'aurez pas à vivre avec pendant longtemps, car les correctifs ne sont jamais loin.

Caractéristiques d'ExpressVPN

Un ensemble solide de fonctionnalités de base fournit plusieurs couches de protection de la vie privée. Le cryptage haut de gamme protège votre trafic contre les fouineurs, les DNS sécurisés empêchent votre FAI de voir votre trafic, et même si le VPN tombe en panne, un kill switch intervient pour bloquer votre connexion Internet et vous protéger.

ExpressVPN ne se contente pas de battre la concurrence sur les caractéristiques standard. Il possède ses propres technologies uniques. Lightway est le protocole VPN rapide et sécurisé d'ExpressVPN, par exemple. Et le système DNS intelligent MediaStreamer permet de débloquer certains sites web même sur des appareils qui ne peuvent pas exécuter les applications.

L'entreprise propose un vaste réseau de plus de 3 000 serveurs répartis dans 160 villes de 94 pays. L'Europe et les États-Unis ont la meilleure couverture, mais ExpressVPN a également de nombreux emplacements en Asie et plusieurs pays qui sont rarement représentés ailleurs. Il y a 26 pays d'Asie-Pacifique à lui seul, en comparaison, Mozilla VPN n'a qu'une trentaine de pays dans tout son réseau.

Tarifs d'ExpressVPN

Comme expliqué dans notre guide des prix et des offres ExpressVPN, le fournisseur a une structure de prix très simple avec seulement trois offres, et celles-ci commencent avec un produit facturé mensuellement pour 12,18€.

Ce n'est pas donné, mais CyberGhost, Hotspot Shield et Surfshark facturent tous environ 13€ pour leurs offres mensuelles, et ce n'est pas loin des 9 à 10€ facturés par la plupart des grands noms de VPN.

En souscrivant à l'abonnement de 6 mois d'ExpressVPN, le prix tombe à 9,39€ par mois. C'est une réduction raisonnable, et cela vous donne également plus de flexibilité que chez certains concurrents, qui ne proposent pas du tout d'offre de 6 mois.

L'abonnement annuel réduit encore le coût à un équivalent mensuel de 7,82€, soit une réduction considérable de 35 % par rapport à l'abonnement mensuel. Mais c'est toujours beaucoup plus que certains concurrents (Private Internet Access demande 3,10€ pour son offre annuelle, Windscribe est à 2,11€), surtout si vous êtes prêt à vous engager pour de longues périodes. Private Internet Access propose un abonnement de trois ans qui ne coûte que 1,79€ par mois pour la première période, par exemple, tandis qu'Ivacy ne facture actuellement que 1 € par mois pour son offre sur cinq ans.

Lorsque vous comparez les prix, assurez-vous de vérifier les petits caractères, car ExpressVPN est plus proche de nombreux concurrents que vous ne le pensez. Par exemple, de nombreux fournisseurs proposent des prix bas qui augmentent par la suite. IPVanish semble être un bon rapport qualité-prix à 3,75 $ par mois la première année, mais ce prix grimpe à 7,50 $ lors du renouvellement. Et NordVPN démarre à 4,92 $ mais se renouvelle à un coûteux tarif de 8,29 $.

Si vous décidez de vous inscrire, vous découvrirez un large éventail de méthodes de paiement, y compris les cartes, PayPal, Bitcoin, et une foule d'autres acteurs (Giropay, UnionPay, SOFORT, QIWI Wallet et plus encore).

Si vous n'êtes pas encore convaincu, l'installation de l'application Android ou iOS vous donne droit à une période d'essai de 7 jours. Et même après avoir remis votre argent, la garantie de remboursement de 30 jours d'ExpressVPN vous permet de tester le service en toute sécurité.

Vie privée et sécurité

La protection de la vie privée d'ExpressVPN commence par son choix de protocoles hautement sécurisés (OpenVPN et sa propre source ouverte Lightway), avec un cryptage de force industrielle pour protéger vos données même contre l'attaquant le mieux équipé.

La société ne se contente pas d'offrir une protection contre les fuites DNS pour empêcher les fuites de données sur vos activités en ligne hors du tunnel VPN - ExpressVPN exécute également son propre DNS privé, sans connaissance, crypté sur 256 bits sur chaque serveur.

Nous avons dirigé les applications mobiles et de bureau vers plusieurs sites web de test, et ils ont tous confirmé que les connexions d'ExpressVPN utilisaient son propre service DNS, et qu'aucun d'entre eux n'avait de fuites de DNS ou de trafic.

De nombreux VPN essaient maintenant de montrer qu'ils sont dignes de confiance en se soumettant à des audits indépendants, au cours desquels une société tierce inspecte leurs applications, leurs serveurs et leurs procédures pour confirmer qu'ils traitent correctement votre vie privée. Mais alors que la plupart des fournisseurs s'arrêtent à un ou deux audits, ExpressVPN en a eu plus de 12, avec six nouveaux rapports arrivés au cours des derniers mois seulement.

Les audits les plus récents (réalisés par les experts en cybersécurité Cure53) couvrent le gestionnaire de mots de passe Keys, Android et iOS, ainsi que les applications Mac, Windows et Linux.

Cure53 a vérifié que les applications étaient sécurisées et qu'elles ne pouvaient pas être exploitées par un pirate pour voler des données ou endommager le système de l'utilisateur. Les résultats ont été positifs, aucune des applications n'ayant de problème majeur, et ExpressVPN ayant corrigé immédiatement tout problème mineur. F-Secure a vérifié ces affirmations lors d'un autre audit.

Politique d'enregistrement des données

Sur le site web typique d'un VPN, vous trouverez généralement la mention " PAS D'ENREGISTREMENT " affichée en très gros caractères, mais souvent derrière cela, il y a une politique de confidentialité qui soit vous donne très peu de détails sur les spécificités, soit révèle que la société enregistre certaines de vos informations, en fin de compte.

ExpressVPN fait les choses un peu différemment. L'habituelle vantardise " zero log " est remplacée par un document clairement écrit " Politique concernant les logs " qui explique précisément ce qu'ExpressVPN recueille, ce qu'il ne recueille pas, pourquoi le service fonctionne de cette manière et ce que cela signifie pour les utilisateurs.

La page indique que le service n'enregistre pas votre adresse IP lorsque vous vous connectez à ExpressVPN, la durée de votre connexion, l'adresse IP VPN qui vous est attribuée, ni aucune information sur les sites web ou les pages que vous visitez (y compris via des requêtes DNS), ni aucun de vos trafics.

La journalisation est minimale. L'entreprise enregistre les dates de connexion au service, le choix du serveur et le total des données utilisées. Mais comme elle ne stocke pas l'heure de la connexion, ni l'adresse IP qui vous est attribuée, personne ne peut utiliser ces données pour relier définitivement une action Internet à un compte ExpressVPN spécifique.

ExpressVPN est basé dans les îles Vierges britanniques. Malgré leur petite taille, les BVI régulent leurs propres affaires, et le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas la compétence pour obliger automatiquement ExpressVPN à divulguer des données.

Les Îles Vierges britanniques ne font pas partie de "14 Eyes", l'accord de partage de renseignements également connu sous le nom de SIGINT Seniors Europe (SSEUR), et ne sont pas connues pour être parties à l'un de ses accords de partage de renseignements.

En bref, tout plaignant potentiel devrait soulever la question devant la Haute Cour des îles Vierges britanniques, démontrer que les enregistrements sont liés à un crime grave (punissable d'un an ou plus de prison s'il s'est produit aux îles Vierges britanniques) et expliquer comment ces enregistrements fourniraient des preuves pertinentes dans cette affaire. Il est difficile de voir comment les enregistrements minimaux d'ExpressVPN pourraient fournir des preuves utiles de quoi que ce soit.

Il est clair qu'ExpressVPN comprend les enjeux et fait des efforts considérables pour les expliquer, correctement et complètement, à ses clients. C'est en soi rassurant, et c'est une énorme amélioration par rapport aux politiques de confidentialité sans détails de nombreux VPN.

Cependant, vous ne devez pas simplement faire confiance à ce que dit ExpressVPN. La société a fait auditer sa technologie TrustedServer et ses systèmes dorsaux par PricewaterhouseCoopers pour confirmer qu'elle tient ses promesses en matière de confidentialité.

En raison de restrictions légales, nous ne pouvons pas citer le rapport de synthèse, mais les clients peuvent le télécharger et le lire gratuitement.

Performances d'ExpressVPN

La vitesse est un facteur important dans le choix d'un VPN, et nous effectuons des tests intensifs pour déterminer les performances d'un service.

Nous avons vérifié les vitesses à partir d'un site résidentiel américain et d'un centre de données britannique, tous deux avec des connexions de 1Gbps. Nous avons utilisé l'application Windows standard d'ExpressVPN pour nous connecter à notre emplacement le plus proche, puis nous avons vérifié les vitesses de téléchargement rapportées par plusieurs sites et services de test de vitesse (site Web et application en ligne de commande de SpeedTest, nPerf, SpeedOf.me et bien d'autres). Nous avons pris au moins cinq résultats de chaque site, en utilisant deux protocoles (OpenVPN et Lightway d'ExpressVPN), et nous avons exécuté l'ensemble des tests le matin et le soir afin d'observer les variations dans le temps.

Les vitesses OpenVPN maximales d'ExpressVPN étaient capables de 355Mbps. Cela surpasse IPVanish (120Mbps), Surfshark (190Mbps), Ivacy (220Mbps) et d'autres, bien que certains aient fait beaucoup mieux. Les connexions OpenVPN de Mullvad ont atteint 600 Mbps, par exemple, et TorGuard a fait encore mieux avec 630 Mbps.

La véritable star est le protocole Lightway d'ExpressVPN, qui a accéléré ses vitesses de téléchargement à 540-560 Mbps. Il a ainsi dépassé des concurrents comme Hotspot Shield (210-375Mbps), ProtonVPN (360-510Mbps) et Private Internet Access (450-510Mbps). Cela dit, certains fournisseurs vont encore plus vite, et Atlas VPN, Hide.me, IPVanish, Surfshark et TorGuard ont tous atteint 700Mbps et plus lors de tests récents.

ExpressVPN nous a impressionnés par sa vitesse brute, en particulier lors de l'utilisation du protocole Lightway. (Image credit: Speedtest.net)

Swipe to scroll horizontally Comparez ExpressVPN à d'autres fournisseurs de VPN Row 0 - Cell 0 WireGuard (ou propriétaire) OpenVPN ExpressVPN 540 à 560 Mbps 375 à 385 Mbps NordVPN 700 à 820 Mbps 220 à 250 Mbps Surfshark 720 à 790 Mbps 130 à 140 Mbps PIA 320 Mbps 170 à 190 Mbps Proton VPN 360 à 670 Mbps 200 à 440 Mbps CyberGhost 830 à 850 Mbps 300 à 415 Mbps Hotspot Shield 300 à 310 Mbps 200 à 210 Mbps Hide.me 550 à 900 Mbps 440 à 450 Mbps IPVanish 880 à 890 Mbps 120 à 160 Mbps Windscribe 200 à 490 Mbps 120 Mbps Mullvad 740 à 820 Mbps 480 à 490 Mbps TunnelBear — 310 à 380 Mbps PureVPN 180 à 640 Mbps 120 Mbps

Netflix et le déblocage des flux mondiaux

Contrairement à la plupart de ses concurrents, ExpressVPN ne se contente pas de faire de vagues déclarations sur ses capacités de déblocage. L'entreprise précise publiquement quelles plateformes sont prises en charge : Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Disney Plus, Google, Wikipedia, YouTube et autres. Il est bon de voir un fournisseur être franc sur ce qu'il prétend faire.

Pour nous faire une idée des capacités de déblocage d'ExpressVPN, nous avons essayé d'accéder à 12 sites de streaming populaires à partir d'un certain nombre d'emplacements ExpressVPN.

Le service a donné d'excellents résultats avec Netflix, nous permettant d'accéder à Netflix US sur trois des cinq serveurs que nous avons essayés, et débloquant également Netflix Australie, Canada, Japon et Royaume-Uni.

C'était la même histoire avec d'autres plateformes américaines, ExpressVPN nous a permis d'accéder à Amazon Prime Video et Disney Plus.

Les bonnes nouvelles se sont poursuivies en Australie, où nous avons réussi à diffuser le contenu de 9Now et 10Play. Et lors de nos derniers tests au Royaume-Uni, ExpressVPN a réussi à débloquer BBC iPlayer, ITV et Channel 4.

Ces résultats sont excellents, mais un VPN de qualité ne se contente pas de vous donner un accès immédiat - il s'occupe aussi de ce qui se passe si une plateforme bloque une nouvelle plage d'IP et que votre serveur préféré ne fonctionne plus.

Si vous vous plaignez auprès de nombreux VPN, ils vous répondront simplement que " nous ne garantissons pas l'accès aux plateformes de streaming ", ce qui vous laissera dans l'embarras.

ExpressVPN surveille de manière proactive ses propres performances de déblocage, ce qui lui donne une chance de détecter et de corriger tout problème avant même que vous ne le remarquiez.

Les rares fois où nous avons eu des problèmes de déblocage avec ExpressVPN, nous avons ouvert une session de chat en direct, parlé à un agent en quelques minutes, et soit nous avons eu des recommandations sur les endroits à essayer, d'autres conseils de dépannage, ou on nous a dit que c'était un problème connu qui serait bientôt corrigé (ce qui a toujours été vrai). C'est ce que nous appelons de l'aide.

Capacité de torrenting

Le site web d'ExpressVPN ne fait pas la publicité de son support P2P, mais nous avons creusé dans les détails, effectué quelques tests, et trouvé qu'il est bien plus favorable aux torrents que la plupart de ses concurrents.

Par exemple, les utilisateurs de P2P ne sont pas contraints d'utiliser un petit nombre de serveurs surchargés. Vous pouvez accéder aux torrents à partir de l'ensemble des sites ExpressVPN.

Il n'y a pas non plus d'obstacles liés à la bande passante ou au transfert. La société affirme qu'elle n'étranglera jamais votre connexion.

Le test de performance avec les torrents est un défi car il y a de nombreux facteurs qui peuvent affecter les vitesses, mais nous avons essayé de télécharger en utilisant trois emplacements (États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas), sans problème de connexion ou autre, et nous avons vu grosso modo la performance à laquelle nous nous attendions dans chaque cas.

Ajoutez à cela d'autres caractéristiques clés du service - pas de journaux d'activité, beaucoup d'emplacements, des applications pour tout, le support Bitcoin, la garantie de remboursement de 30 jours - et ExpressVPN semble être un excellent choix de VPN pour tous vos besoins en matière de torrents.

Installation et configuration d'ExpressVPN

Installer une application VPN et la faire fonctionner correctement peut parfois être un défi, mais le site Web bien conçu d'ExpressVPN réduit les tracas à un minimum absolu.

Connectez-vous au tableau de bord de votre compte, par exemple, et le site Web détecte le type d'appareil que vous utilisez, affiche un bouton de téléchargement pour cette application, et vous permet d'obtenir une copie en un seul clic.

Si vous avez besoin d'une application pour une autre plateforme, cliquez sur "Configurer sur tous vos appareils" pour accéder aux liens pour Windows, iOS, Amazon Fire, Mac, Android, Linux et autres. En sélectionnant l'un d'entre eux, vous obtiendrez d'autres liens de téléchargement et des instructions.

Même ces derniers sont bien plus utiles que vous ne l'imaginez. Cliquez sur le lien "Android" avec la plupart des VPN et vous serez probablement redirigé vers Google Play. ExpressVPN a un lien vers le Play Store, mais il vous donne aussi un code QR, un bouton pour vous envoyer par email un lien d'installation (idéal si vous avez besoin de l'installer sur un autre appareil), et même une option pour les experts pour télécharger directement le fichier APK.

Dans une touche d'installation soignée, ExpressVPN ne vous oblige pas à trouver et à entrer manuellement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Au lieu de cela, tout ce que vous avez à faire est de copier le code d'activation unique affiché sur votre page de téléchargement, et de le coller dans l'application lorsque cela vous est demandé. Le logiciel met alors automatiquement en place vos identifiants de connexion - vous n'avez pas besoin d'utiliser le meilleur gestionnaire de mots de passe pour être rapidement opérationnel.

Applications Windows

L'application Windows d'ExpressVPN a une interface confortable et familière qui vous met immédiatement à l'aise. Un gros bouton On/Off vous permet d'activer le service quand vous le souhaitez, un affichage clair de l'état vous montre le serveur actuel, un bouton Choisir l'emplacement vous permet de sélectionner autre chose, et un bouton de menu en haut à gauche vous permet d'accéder rapidement à d'autres fonctionnalités.

Le client facilite considérablement le choix du meilleur serveur en affichant toujours les trois options les plus probables : le plus proche, celui qui est actuellement sélectionné dans la liste et l'emplacement auquel vous avez accédé en dernier. Pas besoin d'ouvrir une liste d'emplacements, de chercher, de trier, d'appliquer des filtres ou quoi que ce soit d'autre, il vous suffit de cliquer sur le serveur dont vous avez besoin et vous serez généralement connecté en une fraction de seconde (c'est vraiment rapide).

Vous pouvez toujours consulter la liste complète des emplacements, bien sûr, et elle offre toutes les commodités que vous attendez. Les lieux sont regroupés par continent et par pays, un champ de recherche vous permet de trouver des lieux par mot-clé, ou vous pouvez ajouter des lieux individuels à une liste de favoris pour les retrouver rapidement plus tard.

L'application fait également un usage intelligent de l'icône de la barre d'état système. En cliquant avec le bouton droit de la souris, vous affichez un menu comprenant vos trois derniers emplacements, et en choisissant l'un d'entre eux, vous vous connectez immédiatement, sans avoir à ouvrir l'application complète.

Une boîte de dialogue de paramétrage nous a permis de choisir entre quatre variantes de protocole : Lightway d'ExpressVPN ou OpenVPN, tous deux en version UDP ou TCP (L2TP et IKEv2 ont été abandonnés, car ils sont moins sûrs).

Par ailleurs, un kill switch bloque tout le trafic internet si la connexion VPN est interrompue, ce qui réduit les risques de fuite de données. Il n'y a pas de configuration à faire, il est activé par défaut et toujours prêt à protéger votre vie privée.

Et ça marche ! Nous avons simulé toutes sortes de situations extrêmes - abandonner le VPN, mettre en pause ou fermer les services Windows d'ExpressVPN, et tous ses processus - mais l'application a supporté tout ce que nous lui avons lancé, et a gardé notre trafic protégé en permanence.

Les touches techniques de bas niveau comprennent une protection de base contre les fuites IPv6 et la possibilité d'accéder aux appareils du réseau local lorsque vous êtes connecté au VPN.

L'un des points forts de l'application est la prise en charge du tunneling fractionné, une technologie intelligente qui permet de définir les applications qui utilisent le VPN et celles qui utilisent votre connexion Internet habituelle. Si une application ne fonctionne pas lorsque votre VPN est activé (un client de messagerie, par exemple), vous pouvez lui faire utiliser votre connexion internet normale à la place. Et si vous jouez, la redirection du trafic de jeu hors du tunnel VPN devrait améliorer les performances.

MacOS et applications Mac

L'application Mac d'ExpressVPN ressemble beaucoup à l'application Windows, du moins au début : elle montre l'emplacement actuel, une icône de paramètres, un gros bouton de connexion et rien d'autre pour se mettre en travers. Même les débutants comprendront immédiatement ce qu'il faut faire.

Il existe quelques petites différences au niveau de l'interface, mais il s'agit essentiellement d'améliorations. Par exemple, l'application Windows n'affiche que vos deux derniers emplacements dans sa liste Récents, alors que l'application Mac dispose d'un onglet Récents distinct dans lequel elle en répertorie bien d'autres.

La boîte de dialogue Paramètres Mac est présentée un peu différemment, mais les options sont organisées exactement de la même manière. Et si vous êtes habitué aux applications VPN Mac qui laissent de côté la plupart des fonctionnalités Windows les plus avancées, bonne nouvelle : celle-ci dispose du kill switch, du support WireGuard et OpenVPN, de la protection contre les fuites IPv6 et bien plus encore.

Il y a une omission importante : il n'y a pas de tunnel divisé sur Mac. Mais l'application se rattrape avec le tracker d'ExpressVPN et le Threat Manager qui bloque les logiciels malveillants (pas encore disponible sur Windows). Nous ne l'avons pas testé en profondeur et ne pouvons donc pas nous prononcer définitivement sur son efficacité, mais toute couche de protection supplémentaire est la bienvenue. (Et s'il vous pose problème, vous pouvez toujours le désactiver).

En résumé, il s'agit d'une application Mac sympathique, un mélange bien conçu de puissance et de facilité d'utilisation. Elle vaut la peine d'être essayée.

Applications Android

L'application Android est agréable à regarder, avec des interfaces en mode portrait et en mode paysage adaptées aux tablettes. Comme sur l'ordinateur de bureau, les lieux les plus proches, ceux qui sont actuellement sélectionnés et ceux qui ont été récemment utilisés sont toujours visibles et, dans de nombreux cas, il suffit d'appuyer sur un bouton pour se connecter ou se déconnecter.

La liste complète des lieux est disponible si vous en avez besoin. L'apparence et la convivialité de l'application ressemblent beaucoup à celles des applications de bureau, avec des lieux regroupés par pays et par continent, et un champ de recherche si vous ne trouvez pas quelque chose. Il suffit de taper quelques caractères d'un pays ou d'une ville pour que les correspondances s'affichent.

Vous pouvez créer une liste de favoris très facilement - il vous suffit de glisser vers la droite sur le lieu de votre choix - mais cela ne sera peut-être pas évident pour les personnes qui utilisent l'application pour la première fois.

Une fenêtre de résumé de protection affiche les détails de votre emplacement VPN actuel, votre adresse IP, et le temps que vous avez passé à utiliser le service récemment. Nous ne voyons pas l'utilité d'un tableau montrant que nous utilisons le VPN principalement le mercredi (par exemple), mais les informations sur l'emplacement et l'adresse IP sont pratiques, et si vous n'aimez pas le résumé de protection, vous pouvez le désactiver d'un simple clic.

Un assistant de sécurité vous rappelle les mesures à prendre pour "protéger votre appareil" et "préserver votre vie privée" (maintenir Android à jour, utiliser le Privacy Checkup de Facebook, etc.) Ce sont des suggestions raisonnables et il est logique d'y jeter un coup d'œil, mais nous préférerions que l'assistant de sécurité soit caché dans un menu plutôt que dans la fenêtre principale de l'application (ou au moins, que ce soit une option).

La section Paramètres comprend un kill switch intégré pour vous protéger en cas de coupure de la connexion. La prise en charge des protocoles inclut OpenVPN et le protocole Lightway propre à ExpressVPN, et le tunneling divisé permet de définir quelles applications doivent ou ne doivent pas utiliser le VPN.

La fonction de connexion automatique est particulièrement appréciée, car elle vous permet de vous connecter au VPN chaque fois que vous rejoignez des réseaux non fiables (comme le Wi-Fi public).

La fonction "Raccourcis d'applications et de sites web" fournit une barre d'outils configurable sur la fenêtre de connexion qui peut contenir jusqu'à cinq raccourcis pour vos applications préférées. Il s'agit d'une idée très simple, mais utile, qui facilite le lancement des applications les plus utilisées d'une simple pression dès que vous êtes connecté.

En cas de problème, l'aide in-app vous permet d'accéder rapidement aux documents d'assistance sans avoir à vous rendre sur le site web, tandis qu'un lien "Envoyez-nous un e-mail" devrait vous permettre d'obtenir une assistance rapide si vous en avez besoin.

Il n'y a pas autant de fonctionnalités de niveau expert que dans certaines applications - vous ne pouvez pas définir vos serveurs DNS préférés, par exemple - mais l'offre Android d'ExpressVPN a plus qu'assez de fonctionnalités pour la plupart des gens, tout en restant facile à utiliser. Mieux encore, installez l'application et vous pourrez essayer le service gratuitement pendant sept jours, une offre que vous n'obtiendrez pas si vous vous inscrivez sur le site web. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par les applications VPN Android, ExpressVPN doit figurer sur votre liste de présélection.

Applications iOS et iPhone

L'application iOS d'ExpressVPN s'ouvre avec la même interface propre et claire que celle que vous verrez sur d'autres plateformes : elle affiche un emplacement recommandé, un gros bouton Connecter pour se connecter, et un bouton de menu pour explorer davantage.

Le sélecteur de lieux bien conçu offre plusieurs façons de trouver des villes ou des pays spécifiques. Vous pouvez ajouter des lieux fréquemment utilisés à vos favoris en glissant vers la droite, à condition que vous sachiez qu'il s'agit d'une option, et une liste des lieux récents répertorie tout ceux auxquels vous avez accédé dernièrement.

Le choix du protocole est limité à IKEv2, Lightway UDP et TCP ; il n'y a plus d'OpenVPN. Nous ne sommes jamais ravis de voir des options disparaître, mais Lightway et IKEv2 ont bien fonctionné pour nous, et il est probable qu'ils fourniront tout ce dont vous avez besoin.

Une nouvelle fonction de protection du réseau agit comme un kill switch, bloquant l'accès à Internet si le VPN tombe et ne peut pas être rétabli.

L'application iOS inclut désormais le Gestionnaire de menaces, qui permet de bloquer les traqueurs ou les communications avec des sites malveillants.

Nous avons vu des applications VPN plus riches en fonctionnalités, mais dans l'ensemble, l'offre iOS d'ExpressVPN est agréable, facile à utiliser et offre les fonctionnalités dont la plupart des gens ont besoin. Et si vous souhaitez tester le service par vous-même, bonne nouvelle : comme pour Android, un essai sans risque de 7 jours est disponible.

Extensions de navigateur

Les applications ExpressVPN sont généralement très soignées et agréables à utiliser, mais ce n'est pas la seule façon de travailler avec le VPN. La société propose également des extensions Chrome et Firefox qui vous permettent de contrôler ses applications Windows, Mac ou Linux directement depuis votre navigateur.

Pourquoi ? Supposons que vous utilisiez Chrome sur Windows 11 et que vous réalisiez que vous devez débloquer le site web actuel. Vous devez alors quitter le navigateur, lancer l'application ExpressVPN, choisir l'emplacement dont vous avez besoin, et revenir à Chrome lorsque vous avez terminé.

En installant l'extension du navigateur, vous obtenez une icône ExpressVPN dans votre barre d'adresse. En cliquant dessus, vous obtenez une interface presque identique à celle de l'application de bureau, avec le même écran principal et la même liste d'emplacements. L'extension transmet votre commande à l'application normale, qui se connecte à l'emplacement pour vous. De cette façon, vous avez débloqué votre site en quelques clics, sans avoir besoin de trouver l'application ExpressVPN, ni même de quitter votre navigateur.

Ce n'est pas toujours aussi pratique qu'il y paraît. Si vous avez marqué certains des emplacements les plus utiles comme favoris, par exemple, vous vous attendez peut-être à pouvoir cliquer simplement sur l'un d'entre eux, mais il y a un problème : les favoris ne sont pas pris en charge par l'extension du navigateur. Vous pouvez trouver des serveurs à l'aide du sélecteur d'emplacement habituel, mais si vous devez effectuer un travail supplémentaire, vous feriez mieux de basculer vers l'application comme d'habitude.

Il y a aussi de bonnes nouvelles, cependant, sous la forme de quelques outils de protection de la vie privée. L'extension Chrome et Firefox comprend des paramètres pour empêcher la géolocalisation HTML5 de révéler votre emplacement réel lorsque vous êtes connecté au VPN, ainsi que le blocage des fuites WebRTC au niveau du navigateur, et l'utilisation de HTTPS Everywhere pour forcer automatiquement les connexions aux versions HTTPS des sites Web chaque fois qu'elles sont disponibles.

L'extension de navigateur ne conviendra pas à tout le monde, en particulier parce que vous devez avoir l'application ExpressVPN installée pour l'utiliser. Mais la possibilité de contrôler l'application depuis votre navigateur est une fonctionnalité vraiment utile que vous ne trouverez pas chez la concurrence, et dans l'ensemble, c'est un ajout très appréciable à l'offre.

Support client ExpressVPN

Comme toute autre technologie de réseau, un VPN peut se comporter de bien des manières, et comprendre exactement ce qui se passe peut être un véritable défi. C'est pourquoi même l'utilisateur le plus expérimenté peut bénéficier d'une assistance VPN de qualité.

Le site d'assistance d'ExpressVPN commence bien avec sa longue liste de guides de dépannage. Que vous essayiez de diagnostiquer des vitesses lentes ou des connexions interrompues, de comprendre les messages d'erreur, de changer votre mot de passe ou d'annuler votre compte, vous trouverez des informations utiles à portée de main.

La plupart des articles sont bien rédigés et abordent tous les domaines clés. Ils ne présument pas de connaissances techniques, mais prennent le temps d'expliquer le contexte, proposent plusieurs suggestions pour résoudre la plupart des problèmes et renvoient à d'autres articles pertinents. Par exemple, là où d'autres VPNs peuvent avoir une seule ligne suggérant d'"essayer un autre serveur" pour aider à diagnostiquer les problèmes de vitesse, ExpressVPN renvoie également à un article détaillé expliquant comment trouver le meilleur emplacement pour vous.

Les articles sur l'installation sont encore plus impressionnants. Vous n'avez pas seulement un tutoriel d'installation générique par plateforme, par exemple. Il y a des guides couvrant l'installation de l'application, la mise en place de connexions manuelles, ou l'utilisation d'applications tierces telles que OpenVPN GUI. Et il ne s'agit pas seulement de Windows. Vous trouverez des tutoriels pour Mac, iOS, Android, Linux, Chromebooks, Smart TVs, routeurs, et... vous voyez l'idée.

Un moteur de recherche précis analyse plus de 250 de ces articles pour trouver ce qui correspond à vos besoins. Il est extrêmement rafraîchissant d'entrer des mots-clés sur un site d'assistance VPN et de voir réellement beaucoup de contenu utile. OpenVPN a 39 occurrences, DNS en a 56, il y en a 112 pour Android, 13 pour Ubuntu, 7 pour DD-WRT, et la liste continue.

Si le site web ne peut pas vous aider, l'équipe d'assistance d'ExpressVPN est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par email et chat en direct.

ExpressVPN recommande le chat en direct pour les résultats les plus rapides, mais nous avons quand même envoyé une question par email pour vérifier les temps de réponse. Bien que la société indique que la réponse peut prendre jusqu'à 24 heures, nous avons reçu un message amical, détaillé et utile en moins d'une heure. C'est beaucoup plus rapide que ce à quoi nous nous attendions, et la réponse contenait tout ce dont nous avions besoin pour diagnostiquer et résoudre notre problème.

Le chat en direct s'est également très bien comporté. Nous avons effectué plusieurs vérifications sur le service, il y avait toujours des agents disponibles, et nous avions généralement une première réponse authentique (un vrai commentaire sur nos problèmes, et pas seulement une réponse automatisée du type "Je suis Steve et je suis là pour vous aider") dans les deux minutes qui suivaient.

La qualité de l'assistance par chat était également bien supérieure à la moyenne, avec des agents prêts à passer un long moment à nous guider patiemment à travers des étapes de diagnostic bien choisies.

Si vous êtes un expert en réseaux, il est tentant de penser que cela n'a pas vraiment d'importance. Vous savez ce que vous faites, il n'est donc pas nécessaire de payer une prime pour ce genre d'accompagnement, n'est-ce pas ?

Peut-être, mais gardez à l'esprit que l'assistance VPN ne se limite pas à l'explication des détails techniques de bas niveau. Nous avons également posé des questions sur l'état du système, comme des problèmes de connexion temporaires, ou sur le meilleur serveur à utiliser pour Netflix ou Amazon Prime aux États-Unis. Contrairement à certains fournisseurs, il n'est pas nécessaire d'attendre un jour pour obtenir une réponse par e-mail - nous avons toujours eu des conseils utiles dans les minutes qui ont suivi notre demande, et cette capacité à obtenir une aide rapide fait une énorme différence dans l'expérience globale du service.

Examen d'ExpressVPN : verdict final

ExpressVPN est un service de qualité supérieure qui dépasse nos attentes dans tous les domaines, de la couverture de la plateforme à la confidentialité, en passant par la facilité d'utilisation, les capacités de déblocage et l'excellente assistance à la clientèle. ExpressVPN est plus cher que la plupart de ses concurrents, mais on comprend pourquoi : il s'agit d'un service soigné, puissant et professionnel. Dans l'ensemble, c'est un service cinq étoiles qui répondra aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Note TechRadar : ⭐⭐⭐⭐⭐

Abonnez-vous si :

✔️ Vous voulez un VPN que vous pouvez configurer et oublier : La fonction d'auto-connexion d'ExpressVPN signifie que vous vous connectez une fois et que vous êtes toujours protégé.

✔️ Vous voulez accéder à du contenu partout : avec plus de 160 emplacements dans le monde, vous pourrez accéder à du contenu local où que vous soyez.

✔️ Vous avez besoin d'un VPN auquel vous pouvez confier votre vie : grâce aux audits réguliers d'ExpressVPN et à sa politique d'absence de logs, vous pouvez être certain que vos informations sont à l'abri des régimes oppressifs.

Ne vous abonnez pas si :

❌ Vous avez un budget strict : en période de crise liée au coût de la vie, ExpressVPN est un choix onéreux. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer ses prix, nous vous recommandons de vous tourner vers NordVPN ou Surfshark.

❌ Vous avez besoin d'une suite de sécurité complète : ExpressVPN se targue d'être le meilleur VPN, et c'est là qu'il concentre son attention. Si vous avez besoin d'une solution tout-en-un avec des capacités antivirus intégrées, Express n'est peut-être pas le bon choix pour vous.

❌ Vous voulez une application Linux : bien qu'ExpressVPN prenne en charge les installations Linux, il n'utilise qu'une interface en ligne de commande. Si vous avez besoin d'une interface utilisateur graphique (GUI), vous devriez envisager Surfshark ou Private Internet Access.

Swipe to scroll horizontally Résultats des tests d'ExpressVPN : Caractéristiques Commentaires Évaluation Design Un design simple et épuré qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. ⭐⭐⭐⭐⭐ Facilité d'utilisation Des applications intuitives avec une fonctionnalité de connexion automatique facilitent la vie. ⭐⭐⭐⭐⭐ Performances Assez rapide pour tout ce que vous pouvez lui demander, mais plus lent que NordVPN et Surfshark ⭐⭐⭐⭐ Déblocage Un accès facile aux contenus du monde entier ⭐⭐⭐⭐⭐ Sécurité et vie privée Express offre une protection de niveau militaire pour une totale tranquillité d'esprit ⭐⭐⭐⭐⭐ Assistance à la clientèle Toujours disponible, aimable et serviable ⭐⭐⭐⭐⭐ Prix Plus cher que les principaux concurrents ⭐⭐⭐

