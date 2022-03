Bugs Microsoft Teams : comment résoudre les plus fréquents et les plus embêtants ?

Microsoft Teams est devenu extrêmement populaire au cours de ces deux dernières années, la pandémie de Covid-19 ayant entraîné un afflux considérable d'utilisateurs qui ont fait appel à l'outil de visioconférence pour garder le contact avec leur entreprise ou leurs clients... et rester productifs lorsque les mesures de distanciation sociale les ont contraints à travailler à domicile.

Malgré l'expansion rapide de sa base d'utilisateurs, Microsoft Teams présente quelques bugs récurrents. En fait, sa croissance affolante, combinée au fait que Microsoft ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités, provoque quelques soucis de mise en service ou de prise en charge de vos périphériques. Si vous êtes concerné par ces derniers, ce guide pratique devrait vous éclairer. Voici une liste de quelques-uns des problèmes les plus courants de Microsoft Teams et la meilleure façon de les résoudre.

(Image credit: Future)

Votre microphone ou votre webcam ne fonctionne pas

L'un des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs de Teams (ou de toute autre plateforme de visioconférence) est le dysfonctionnement de la webcam ou du microphone. Bien sûr, il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous pouvez rencontrer des difficultés, et votre premier port d'appel devrait être votre matériel. Tout est branché correctement ? Vérifiez les connexions, rebranchez tout et redémarrez Teams.

Si cela ne résout pas le problème, il est probable que ce soit un problème logiciel qui vous pose problème. Là encore, il suffit d'une simple correction. Assurez-vous que votre microphone et votre webcam sont tous deux activés pendant un appel. Il devrait y avoir un interrupteur à bascule pour les deux lorsque vous rejoignez un nouvel appel. Si le problème persiste, vous devrez peut-être activer les autorisations dans Teams. Si vous êtes un utilisateur Windows, tapez "webcam" dans la barre de recherche, et assurez-vous que la section intitulée "Autoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra" affiche la position "Activée/On". Les utilisateurs de Mac peuvent effectuer un processus similaire en se rendant dans les Préférences Système, en sélectionnant Sécurité, Confidentialité, puis Caméra.

(Image credit: Microsoft)

Vous ne pouvez pas créer une nouvelle équipe

Sans surprise, l'une des fonctions les plus utiles de Microsoft Teams est la possibilité de créer ses propres équipes sur mesure, où l'on peut partager des informations et mener des discussions à plus petite échelle. Cependant, certains utilisateurs de Teams ont signalé des problèmes lorsqu'ils ont tenté de créer une nouvelle équipe dans la plateforme. Malheureusement, il peut s'agir d'une politique délibérée de la part de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Les administrateurs système ont la possibilité d'empêcher les individus de créer de nouvelles équipes ou de nouveaux groupes. Si vous avez du mal à créer une nouvelle équipe, il serait bon de contacter votre service informatique pour voir si le problème peut être résolu.

(Image credit: Microsoft)

Teams n'affiche que les anciens messages

L'un des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs de Teams est l'impossibilité d'afficher les derniers messages et discussions. Si vous ne parvenez pas à afficher les fils de discussion les plus récents, il est peut-être temps de redémarrer Teams. La manière de procéder varie légèrement en fonction du système d'exploitation que vous utilisez.

Pour les utilisateurs de Windows, faites un clic droit sur l'icône Teams et sélectionnez "Quitter". Cela fermera complètement le programme d'une manière qui ne se produirait pas si vous fermiez simplement la fenêtre qu'il occupait. Pour les utilisateurs de Mac, trouvez l'icône Teams dans votre dock, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez à nouveau "Quitter". Une fois que c'est fait, rechargez Teams et vous devriez voir apparaître les derniers messages.

(Image credit: Microsoft)

Vous ne recevez pas de notifications

À une époque où la communication à distance est plus importante que jamais, les notifications ont pris une importance accrue pour s'assurer que les choses ne passent pas à travers les mailles du filet. Cependant, certains utilisateurs de Teams signalent qu'ils ont cessé de recevoir des notifications. Si c'est le cas, vérifiez si vos autorisations ont changé. Tout d'abord, vérifiez si les bons paramètres sont activés dans l'application Teams en cliquant sur votre photo de profil et en naviguant jusqu'à "Paramètres", puis en choisissant "Notifications". Si vous utilisez l'application Web Teams, vous devrez activer les notifications d'une manière légèrement différente. Au lancement de l'application, vous recevrez une invite dans le coin inférieur droit vous demandant si vous souhaitez recevoir des notifications. Assurez-vous de choisir de les activer.

(Image credit: Microsoft)

Vous ne pouvez plus vous connecter

Parfois, vous n'aurez même pas la chance de rencontrer un problème en utilisant Teams, car une erreur de connexion vous empêchera d'accéder à la plateforme. Bien entendu, vérifiez d'abord que vous avez correctement saisi vos informations de connexion. Si vous êtes sûr que tout est correct mais que vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, vous recevrez probablement un message d'erreur. Voici quelques-uns des messages les plus courants :

0xCAA20003 : Problème d'autorisation

0xCAA82EE2 : La demande a expiré

0xCAA20004 : La demande nécessite une approbation

Notez votre code d'erreur et contactez votre service informatique. Il devrait pouvoir vous aider à accéder plus efficacement au logiciel.

(Image credit: Microsoft)

L'interface Teams reste figée

Si votre application Teams continue de se figer, vous devriez essayer de quitter l'application de force et de la relancer. La méthode éprouvée "Ctrl, Alt, Suppr" est votre amie ici, trouvez simplement Teams dans le gestionnaire de tâches et cliquez sur Terminer la tâche. Si cela ne résout toujours pas le problème, essayez d'utiliser l'application web comme solution temporaire en attendant de trouver une solution plus permanente.

(Image credit: Microsoft)

Un problème persiste ?

Comme tout programme, Teams n'est pas parfait. Au fur et à mesure des mises à jour et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux problèmes ne manqueront pas de surgir. De plus, les utilisateurs inexpérimentés sont susceptibles de rencontrer des obstacles qui ne sont pas de la faute de Microsoft.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application et que les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, n'oubliez pas de consulter la page du support Microsoft pour vérifier si le service fonctionne correctement. En outre, la communauté technique de Microsoft est toujours prête à vous aider. Quelqu'un sera certainement en mesure de vous aider, quel que soit le problème que vous rencontrez.