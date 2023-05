Comment créer une chaîne YouTube

I. Introduction

Dans un monde de plus en plus numérique, YouTube est devenu l'une des principales plateformes de partage de vidéos qui permet de capter l'attention d'un public.

Que vous soyez entrepreneur, blogueur ou que vous cherchiez à vous exprimer par le biais de contenus vidéo, la création d'une chaîne YouTube peut être une aventure passionnante. Cependant, le processus de création d'une chaîne YouTube peut être décourageant pour les débutants.

Ce guide vous présente les différentes étapes de la création d'une chaîne YouTube, de la configuration de votre compte à l'optimisation de votre contenu pour un engagement maximal.

Qu'est-ce qu'une chaîne YouTube ?

Une chaîne YouTube c'est tout simplement un compte enregistré sur YouTube. Elle vous permet de charger des vidéos, de commenter et de faire des suggestions, de dialoguer avec d'autres utilisateurs dans plusieurs pays et de créer des playlists.

Sans chaîne YouTube, vous restez insignifiant sur YouTube. Le fait de vous connecter vous donne une présence publique et vous permet d'accéder plus facilement aux avantages de l'application.

Il est intéressant de noter que vous pouvez posséder plus d'une chaîne. Tout comme vous pouvez vous connecter avec les autres plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, l'utilisation de l'application est entièrement gratuite.

Avant de lancer votre chaîne, vous devez vous assurer que vous disposez des bons outils. Outre la configuration de votre caméra, le bon logiciel pour enregistrer un écran et les meilleurs logiciels de montage sont indispensables.

L'importance de créer une chaîne YouTube

Établir votre marque : La création d'une chaîne YouTube peut vous aider à établir votre présence personnelle ou celle de votre marque en ligne. Il s'agit en effet d'un outil de marketing de contenu qui vous permet d'atteindre un public plus large et de vous faire des adeptes. Vous pouvez utiliser votre chaîne pour partager votre histoire, présenter vos produits ou services et communiquer avec vos fans et vos clients.

Meilleure visibilité : YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde, après Google. Une présence sur la plateforme peut considérablement accroître la visibilité de votre marque professionnelle ou de votre marque personnelle, ce qui permet aux clients potentiels de vous trouver plus facilement.

Instaurer la confiance : Le fait de partager un contenu informatif de grande qualité sur votre chaîne YouTube peut vous aider à instaurer un climat de confiance avec votre public. Les gens sont plus enclins à faire confiance et à s'engager avec une marque ou une personne qui propose un contenu et des informations de valeur.

Améliorer votre référencement : En créant des vidéos captivantes et pertinentes et en optimisant votre chaîne, vous pouvez améliorer le référencement de votre site web et augmenter le trafic vers votre site. Cela peut conduire à une meilleure visibilité et à plus de conversions pour votre entreprise.

Créer une communauté : YouTube vous permet de dialoguer avec votre public et de créer une communauté autour de votre marque ou de votre image de marque personnelle. Vous pouvez répondre aux commentaires, demander un retour d'information et créer un sentiment de communauté parmi vos fans et ceux qui vous suivent.

Partager votre expertise : Si vous êtes expert dans un domaine particulier, la création d'une chaîne YouTube peut être un excellent moyen de partager vos connaissances et d'atteindre un public plus large. Vous pouvez créer des vidéos éducatives, des tutoriels et d'autres contenus qui mettent en valeur votre expertise et aident les autres à apprendre.

Générer des revenus passifs : YouTube vous permet de monétiser votre chaîne par le biais de publicités, de parrainages et d'autres moyens. Cela peut être un excellent moyen de générer des revenus passifs tout en soutenant votre marque ou votre image de marque personnelle.

Améliorer l'engagement des clients : En créant des vidéos captivantes et pertinentes et en répondant aux commentaires, vous pouvez améliorer l'engagement de vos clients et établir des relations plus solides avec vos fans et vos clients.

Offrir un aperçu des coulisses : YouTube est une plateforme idéale pour donner à vos fans et à vos clients un aperçu des coulisses de votre marque ou de votre vie personnelle. Vous pouvez créer des vidéos qui présentent votre équipe, votre bureau ou votre vie quotidienne, ce qui permet à votre public d'établir un lien plus personnel avec votre marque.

Garder une longueur d'avance sur la concurrence : En créant et en partageant du contenu sur YouTube, vous pouvez garder une longueur d'avance sur vos concurrents et rester à la pointe de votre secteur d'activité. Vous pouvez présenter vos produits, vos services et votre expertise, et vous imposer en tant que leader du secteur.

Atteindre un public international : YouTube a une audience internationale, ce qui vous permet de toucher des personnes du monde entier.

Cela peut s'avérer particulièrement utile si vous avez un produit ou un service qui s'adresse à un public international. YouTube fournit également des analyses et des informations qui vous permettent de suivre le succès de votre chaîne et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer votre contenu, toucher un plus grand nombre de personnes et développer votre chaîne.

(Image credit: Burst / Pexels)

II. Identifier votre niche

Lorsque vous démarrez une chaîne YouTube, la première étape est d'identifier votre niche. Pour ce faire, vous devez vous poser quelques questions fondamentales, telles que :

- Qu'est-ce qui m'intéresse ?

- Quels sont mes sujets de prédilection ?

- Sur quels sujets les gens viennent-ils me demander conseil ?

- Quelles sont mes passions ?

Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez commencer à délimiter votre secteur d'activité. Plus vous serez précis, plus il vous sera facile de cibler votre public.

Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans le créneau que vous avez choisi, mais vous devez être passionné et bien informé sur le sujet. Examinez vos loisirs, vos compétences et vos centres d'intérêt pour trouver un créneau qui vous corresponde. En outre, réfléchissez au type de contenu que vous souhaitez créer, qu'il soit éducatif, divertissant ou informatif. En vous concentrant sur un créneau spécifique, vous vous démarquerez et attirerez un public qui s'identifiera à votre contenu.

Choisir un sujet

Une fois que vous avez identifié votre secteur de niche, il est temps de choisir un sujet. Faites un brainstorming pour trouver des idées de contenu correspondant à votre niche et réfléchissez au type de vidéos qui suscitera l'intérêt de votre public. Faites des recherches sur les sujets populaires dans votre domaine et dressez une liste d'idées de vidéos potentielles.

Avant de créer du contenu, demandez-vous si le sujet est pertinent, intéressant et unique. Vous voulez créer un contenu qui se démarque de la concurrence et qui apporte une valeur ajoutée à votre public.

Identifiez votre public cible

Ensuite, identifiez votre public cible. Comprendre l'âge, le sexe, la localisation, les intérêts et les comportements de votre public vous aidera à créer un contenu qui trouve un écho chez lui. Utilisez des outils tels que YouTube Analytics pour analyser les préférences de votre public.

En outre, examinez les chaînes de vos concurrents et les caractéristiques démographiques de leur public afin de repérer les failles du marché. En créant du contenu qui comble une lacune du marché, vous vous démarquerez et attirerez un public fidèle.

Faire des recherches sur votre niche

Après avoir identifié votre niche et votre public cible, il est temps de faire des recherches sur votre niche. Familiarisez-vous avec les dernières tendances, les actualités et les innovations dans votre secteur d'activité. Rejoignez des communautés en ligne et dialoguez avec d'autres créateurs de contenu dans votre domaine. En outre, consommez sans modération le contenu de vos concurrents pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Effectuer des recherches continues vous aidera à rester à jour et pertinent dans votre niche.

Identifier la concurrence

En tant que YouTubeur, il est important de savoir qui sont vos concurrents, ce qu'ils font et comment ils se comportent sur la plateforme. Voici quelques conseils et astuces pour identifier vos concurrents sur YouTube et garder une longueur d'avance.

Utilisez la recherche par mots-clés pour identifier vos concurrents

La recherche de mots-clés est un élément essentiel de toute stratégie YouTube. Elle vous aide à comprendre ce que votre public recherche et à optimiser votre chaîne pour l'attirer. Elle vous permet également d'identifier vos concurrents. Utilisez des outils tels que Google Keyword Planner ou TubeBuddy pour trouver des mots clés liés à votre niche. Effectuez ensuite une recherche sur Youtube pour voir qui se classe sur la première page. Ces chaînes sont vos concurrents. Analysez leur contenu, leur taux d'engagement, leur nombre de vues et les caractéristiques démographiques de leur public pour voir comment ils se comportent sur la plateforme.

Utilisez YouTube Analytics pour surveiller vos principaux concurrents

YouTube Analytics est un outil puissant qui vous permet de suivre les performances de votre chaîne et de surveiller vos concurrents. Allez dans la section "Sources de trafic" de votre outil d'analyse pour voir d'où vient votre trafic. Si vous recevez un volume important de trafic en provenance d'autres chaînes, examinez-les de plus près. Cliquez sur "Voir plus" pour voir les principaux canaux qui vous envoient du trafic. Ces canaux sont vos principaux concurrents. Analysez leur contenu, leur taux d'engagement, leur nombre de vues et les données démographiques de leur public pour voir comment ils se comportent sur la plateforme.

Utilisez les réseaux sociaux pour découvrir vos concurrents

Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de découvrir de nouvelles chaînes YouTube et de nouveaux influenceurs dans votre secteur d'activité. Recherchez des hashtags ou des mots-clés pertinents sur Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn pour trouver des personnes qui parlent de votre secteur d'activité. Suivez-les, engagez-vous avec leur contenu et consultez leurs chaînes YouTube. Analysez leur contenu, leur taux d'engagement, leur nombre de vues et les données démographiques de leur public pour voir comment ils se comportent sur la plateforme.

Utilisez TubeBuddy pour comparer votre chaîne à celle de vos concurrents

TubeBuddy est un outil YouTube puissant qui vous permet d'analyser les performances de votre chaîne et de la comparer à celles de vos concurrents. Installez TubeBuddy sur votre navigateur, rendez-vous dans YouTube Studio et cliquez sur le bouton "TubeBuddy". Cliquez ensuite sur "Competitor Scorecard" pour analyser les chaînes de vos concurrents. TubeBuddy vous indiquera leur taux d'engagement, leur nombre de vues, leur nombre d'abonnés et les caractéristiques démographiques de leur public. Comparez-les à votre chaîne pour voir où vous en êtes et trouver des possibilités d'amélioration.

Inspirez-vous de vos concurrents

Vos concurrents ne sont pas toujours vos ennemis. Ils peuvent être une source d'inspiration. Analysez leur contenu pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Soyez créatif et sortez des sentiers battus. Comment pouvez-vous faire mieux que vos concurrents ? Comment pouvez-vous offrir plus de valeur à votre public ? Utilisez vos concurrents comme point de référence pour améliorer votre chaîne.

(Image credit: Shutterstock/JuliusKielaitis)

III. Création d'un compte YouTube

La création d'un compte Gmail est la première étape pour établir une présence en ligne et accéder aux différents services Google. Un compte Gmail vous permet non seulement d'accéder au service de messagerie électronique, mais aussi de créer et de gérer une chaîne YouTube.

Création d'un compte Gmail

Étape 1. Ouvrez un navigateur web et rendez-vous sur le site web de Gmail (www.gmail.com).

Étape 2. Cliquez sur le bouton "Créer un compte".

Étape 3. Complétez les informations requises, notamment vos nom et prénom, l'adresse mail souhaitée, votre mot de passe et votre numéro de téléphone.

Étape 4. Cliquez sur le bouton "Suivant".

Étape 5. Complétez les autres informations requises, telles que votre date de naissance et votre sexe.

Étape 6. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Étape 7. Vérifiez votre numéro de téléphone en saisissant le code de vérification envoyé sur votre téléphone.

Étape 8. Définissez une question de sécurité au cas où vous oublieriez votre mot de passe.

Etape 9. Enfin, cliquez sur le bouton "Suivant" pour terminer le processus d'installation.

Créer une chaîne YouTube

Ces étapes vous guideront de la création de votre chaîne à la publication de votre première vidéo. En suivant ce guide, vous disposerez d'une chaîne YouTube professionnelle qui mettra en valeur votre marque de la meilleure façon possible.

Étape 1. Pour commencer, rendez-vous sur YouTube.com ou téléchargez l'application et cliquez sur "Se connecter" dans le coin supérieur droit. Vous accédez alors à la page de connexion à Google. Vous serez invité à vous connecter.

Étape 2. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, il est temps de créer votre chaîne Youtube. Cliquez sur votre icône d'utilisateur dans le coin supérieur droit. Vous verrez un menu déroulant, faites défiler vers le bas et cliquez sur "Paramètres".

De là, vous accéderez à la vue d'ensemble de votre compte. Cliquez ensuite sur "Créer une nouvelle chaîne" sous "Votre chaîne".

Étape 3. L'étape suivante consiste à donner un nom à votre nouvelle chaîne. N'oubliez pas qu'il peut s'agir de ce que vous voulez. Il n'est pas nécessaire que ce soit le même nom que celui que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, mais il est préférable qu'il reflète la marque que votre chaîne YouTube représentera. Après avoir saisi le nom de la chaîne, vous serez invité à vérifier le compte par SMS ou par appel vocal. Dans ce cas, entrez le code que vous avez reçu.

Une fois que vous avez vérifié votre compte, vous accédez au tableau de bord de votre chaîne. Il est maintenant temps de commencer à la personnaliser.

Personnaliser votre chaîne

En prenant un peu de temps pour personnaliser et optimiser votre chaîne, vous pouvez la rendre plus attrayante, plus engageante et plus informative pour vos spectateurs et, en fin de compte, augmenter le trafic, l'engagement et les conversions. Voici quelques pistes pour commencer.

Branding - Que vous soyez une grande entreprise ou une petite start-up, il est essentiel d'avoir une identité de marque cohérente et reconnaissable pour instaurer un climat de confiance et de reconnaissance avec votre public. Veillez donc à télécharger une image de profil/logo et une image de bannière de haute qualité qui reprennent les éléments de votre marque, tels que votre logo, votre palette de couleurs, votre slogan ou des images de vos produits. Cela rendra non seulement votre chaîne plus attrayante visuellement, mais renforcera également le message de votre marque et aidera les spectateurs à identifier facilement votre contenu.

Section "À propos" - La section "À propos" de votre chaîne YouTube est en quelque sorte la mini-biographie de votre marque. Vous pouvez y présenter un résumé de votre entreprise, de vos offres, de votre mission et de vos coordonnées. C'est également l'endroit idéal pour inclure des liens vers votre site web ou vos profils sur les réseaux sociaux, afin que les abonnés puissent en savoir plus sur vous et votre marque. Veillez à ce que votre section "À propos" soit concise, attrayante et informative, et à ce qu'elle utilise des mots clés spécifiques décrivant votre entreprise et votre public cible.

Playlists - L'un des meilleurs moyens d'organiser votre contenu et de permettre aux internautes de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent est de créer des playlists. Les listes de lecture sont des dossiers qui regroupent des vidéos similaires en fonction d'un thème, d'un sujet ou d'une série. Elles donnent également à votre chaîne un aspect plus professionnel et structuré, et augmentent le temps de visionnage et l'engagement de vos spectateurs. Créez donc des playlists qui correspondent à votre marque et à votre stratégie de contenu, et envisagez d'ajouter des miniatures et des descriptions personnalisées à chaque vidéo pour les rendre plus attrayantes.

Bande-annonce de la chaîne - Une bande-annonce de chaîne est une courte vidéo (30 à 60 secondes) qui présente votre marque et votre chaîne à de nouveaux spectateurs. Il s'agit en quelque sorte d'une bande-annonce de film pour votre entreprise. C'est une excellente occasion de présenter la personnalité de votre marque, vos valeurs et vos arguments de vente uniques, ainsi que de donner aux spectateurs un aperçu du type de contenu qu'ils peuvent attendre de vous. Veillez à inclure une invitation claire à l'action (CTA) qui encourage les internautes à s'abonner, à vous suivre ou à visiter votre site web.

Watermark - Un autre moyen de renforcer l'identité de votre marque et d'accroître votre visibilité sur YouTube est d'ajouter un watermark à vos vidéos. Un filigrane est un petit logo ou symbole qui apparaît dans le coin de vos vidéos. Il s'agit d'un excellent moyen de marquer vos vidéos et de promouvoir votre chaîne sur différentes plates-formes. Vous pouvez facilement ajouter un filigrane à vos vidéos à l'aide de la fonction intégrée de YouTube ou en utilisant un éditeur vidéo comme Adobe Premiere ou Final Cut Pro.

Écrans de fin - Les écrans de fin sont des sortes de panneaux publicitaires numériques qui apparaissent à la fin de vos vidéos et qui constituent un excellent moyen de promouvoir vos autres vidéos, sélections ou chaînes auprès de vos spectateurs. Vous pouvez personnaliser vos écrans de fin en ajoutant des images, du texte et des liens qui encouragent les spectateurs à regarder d'autres vidéos, à s'abonner à votre chaîne ou à visiter votre site Web. Veillez à ce que vos écrans de fin soient pertinents par rapport au sujet et au message de chaque vidéo.

Cartes - Les cartes sont des éléments cliquables qui apparaissent pendant vos vidéos et constituent un autre moyen de promouvoir votre contenu, vos produits ou vos services auprès de vos spectateurs. Vous pouvez ajouter différents types de cartes, telles que des cartes de chaîne, des cartes de vidéo ou de liste de lecture, des cartes de sondage ou des cartes de lien, et personnaliser leur apparence, leur texte et leur URL de destination. Les cartes sont un excellent moyen d'attirer du trafic vers votre site web, vos profils sur les réseaux sociaux ou d'autres vidéos, et peuvent vous aider à atteindre des objectifs marketing spécifiques, tels que la génération de leads ou la vente de produits.

Sous-titres - Les sous-titres sont des transcriptions textuelles de vos vidéos et peuvent être utiles à votre chaîne de plusieurs façons. Tout d'abord, ils rendent vos vidéos plus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, ou qui préfèrent regarder des vidéos sans le son. Deuxièmement, elles peuvent améliorer le référencement et la visibilité de votre vidéo sur YouTube et Google, car les moteurs de recherche peuvent explorer et indexer les mots-clés et les phrases contenus dans vos légendes. Troisièmement, elles peuvent améliorer l'expérience de l'utilisateur en fournissant un contexte ou des informations supplémentaires sur vos vidéos. Vous pouvez ajouter des légendes à vos vidéos en utilisant la fonction intégrée de YouTube ou en téléchargeant une transcription dans différentes langues.

Miniatures - Les miniatures sont en quelque sorte les mini-affiches de vos vidéos, et c'est la première chose que les spectateurs voient lorsqu'ils décident de cliquer sur votre vidéo ou non. Une vignette bien conçue et accrocheuse peut faire toute la différence entre obtenir plus de vues et être ignorée. Choisissez donc une vignette qui représente bien le contenu de votre vidéo et attire l'attention des spectateurs, en utilisant des couleurs vives, des polices de caractères audacieuses ou des images intrigantes. Vous pouvez créer des miniatures personnalisées à l'aide de Canva ou d'autres outils de création, ou utiliser les miniatures générées automatiquement par YouTube.

Analytics - Enfin, l'un des nombreux moyens de mesurer le succès de votre chaîne et d'améliorer votre stratégie de contenu est le suivi de vos analytics. YouTube propose un large éventail de mesures et d'informations qui peuvent vous fournir des renseignements précieux sur vos spectateurs, leur comportement et les performances de votre contenu. Utilisez les statistiques pour suivre la croissance de votre chaîne, identifier les vidéos et les sujets les plus populaires et optimiser vos futures vidéos en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez également utiliser des outils tiers tels que TubeBuddy ou VidIQ pour obtenir des fonctions d'analyse et d'optimisation encore plus avancées.

Nous allons mettre à jour ce guide chaque mois au cours des six prochains mois afin de fournir un guide complet sur le lancement de votre propre chaîne YouTube, alors revenez régulièrement pour obtenir plus d'aide et de conseils au fur et à mesure que nous les publions.

Haut de page