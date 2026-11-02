Nvidia investit 3 milliards de dollars dans Meta pour développer les agents IA Muse

Nvidia prévoit d’investir 3 milliards de dollars dans l’émission d’actions de Meta

Meta pourrait lever jusqu’à 95 milliards de dollars pour financer le développement de ses infrastructures d’intelligence artificielle

Le matériel de Nvidia prendra en charge la prochaine génération d’agents IA développés par Meta

Nvidia a annoncé son intention d’investir 3 milliards de dollars dans l’émission d’actions de Meta. Les deux entreprises souhaitent parallèlement renforcer leur collaboration autour des systèmes d’intelligence artificielle conçus pour fonctionner comme des agents personnels.

Cet accord doit permettre à Meta de bénéficier de capacités de calcul supplémentaires fournies par Nvidia. La maison mère de Facebook poursuit en effet le développement de ses modèles Muse et des services d’intelligence artificielle associés.

Le partenariat comprend également des discussions sur les technologies de supervision des agents IA. Toutefois, les deux groupes n’ont pas précisé de calendrier pour la mise en œuvre de l’ensemble des collaborations envisagées.

Les équipements Nvidia alimenteront la prochaine génération d’agents IA de Meta

Meta prévoit de déployer davantage d’équipements Nvidia, notamment la future plateforme Vera Rubin et les processeurs Vera. Ces technologies doivent prendre en charge l’entraînement et l’exécution de systèmes d’agents IA avancés.

Les deux entreprises souhaitent également améliorer les performances sur l’ensemble de la chaîne de calcul. Elles accordent une attention particulière à l’efficacité du traitement, au débit des systèmes et aux dépenses nécessaires au fonctionnement des infrastructures.

Les équipements réseau occuperont également une place importante dans les prochains déploiements de Meta. Ceux-ci devraient notamment intégrer les technologies Nvidia Spectrum-X et BlueField-4, conçues pour gérer les communications entre les différentes ressources informatiques.

Les entreprises étudient également l’utilisation de l’architecture OpenShell de Nvidia pour sécuriser davantage le déploiement des agents IA. La technologie Sentry pourrait intervenir dans le suivi de leurs activités et le traitement des données.

« Les agents IA représentent un nouveau paradigme informatique : des logiciels qui comprennent nos objectifs, raisonnent, utilisent des outils et accomplissent des tâches à notre place », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

« Cela transforme notre manière d’utiliser les ordinateurs. Nous passons de l’exécution d’applications à une collaboration avec des agents intelligents. »

Meta affirme que ses systèmes Muse ont obtenu d’excellents résultats lors de tests de référence. Selon l’entreprise, les téléchargements destinés au grand public ont également progressé depuis leur lancement.

« Muse est notre manière de rendre la superintelligence personnelle accessible à tous. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Nvidia pour proposer les meilleurs agents personnels et modèles d’IA de pointe à des milliards de personnes », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta.

Les deux entreprises n’ont toutefois fourni aucun chiffre précis concernant les téléchargements. Elles n’ont pas non plus présenté de comparaisons indépendantes permettant de déterminer dans quelle mesure leurs modèles surpassent réellement les solutions concurrentes.

La levée de fonds de plusieurs milliards de Meta doit financer son expansion dans l’IA

L’investissement de Nvidia intervient alors que Meta prépare une importante levée de capitaux. Les fonds recueillis grâce à la vente d’actions doivent financer le développement continu de ses infrastructures d’intelligence artificielle.

Meta avait initialement présenté un programme de financement d’environ 35 milliards de dollars. Il comprenait 22,5 milliards de dollars d’actions ordinaires de classe A et 12,5 milliards de dollars de titres de dépôt convertibles.

L’entreprise a ensuite augmenté le montant de son émission d’actions ordinaires à 25 milliards de dollars. Chaque action de classe A est proposée à 625 dollars, tandis que les titres de dépôt sont affichés à 50 dollars l’unité.

À travers plusieurs opérations successives, les projets de financement de Meta pourraient atteindre 95 milliards de dollars. La collecte de l’intégralité de cette somme n’est toutefois pas garantie.

La participation de Nvidia, estimée à 3 milliards de dollars, ferait du fabricant de puces l’un des investisseurs de Meta dans cette opération. Elle établirait également un lien financier direct entre Nvidia et les investissements d’infrastructure de l’un de ses principaux clients.

Les deux entreprises n’ont pas révélé combien d’équipements Nvidia supplémentaires Meta achètera dans le cadre de ce partenariat élargi. Le calendrier de déploiement de l’ensemble des installations prévues reste également inconnu.