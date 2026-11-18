Les coûts financiers de l’IA préoccupent désormais plus de la moitié des dirigeants

Au-delà des tokens, les dépenses de formation, de gouvernance et de supervision pèsent sur les budgets

Peu d’entreprises parviennent à relier l’utilisation de l’IA à des résultats commerciaux concrets, compliquant la justification des investissements

Les dépenses liées à l’intelligence artificielle dépassent les budgets des entreprises, malgré la baisse du prix des tokens des modèles les plus populaires, selon une nouvelle étude de Capgemini.

Cette enquête montre que plus de la moitié des dirigeants (53 %) s’inquiètent du coût de l’IA. Les dépenses en tokens, en formation, en gouvernance et en supervision humaine, ainsi que les travaux à recommencer, contribuent à ces incertitudes.

Parallèlement, 59 % des dirigeants indiquent que leurs dépenses liées à l’IA ont dépassé leurs prévisions, tandis que 20 % des organisations ont excédé leur budget de plus de 30 %. En conséquence, selon le rapport, les directeurs financiers participent de plus en plus aux décisions concernant les investissements dans l’intelligence artificielle.

Mesurer la rentabilité de l’IA

En septembre 2026, Capgemini a interrogé 500 cadres dirigeants de grandes organisations. Son rapport souligne le poids financier croissant de l’intelligence artificielle. Pour répondre à cette hausse des coûts, les entreprises ne se contentent pas de resserrer leurs budgets. Elles diversifient également les modèles d’IA utilisés, une approche appelée stratégie multimodèle.

Volker Darius, directeur général de Capgemini Invent, explique : « La seule discipline budgétaire ne permettra pas de construire un environnement d’IA rentable, tout comme la création de valeur sans maîtrise des coûts ne sera pas durable. »

« Les organisations doivent mesurer conjointement les coûts, la qualité et la valeur commerciale, utiliser le modèle le plus adapté à chaque tâche et tenir compte de la supervision humaine nécessaire pour obtenir des résultats en toute sécurité. En mesurant continuellement l’AI Yield, elles peuvent prendre des décisions d’allocation de capitaux plus éclairées et développer leurs activités d’IA avec confiance. »

L’AI Yield désigne un indicateur destiné à vérifier et à mesurer la valeur d’un résultat obtenu grâce à l’intelligence artificielle. Une meilleure évaluation de ce facteur peut contribuer à justifier les demandes d’augmentation des dépenses en tokens d’IA.

Des résultats commerciaux à démontrer

Les stratégies multimodèles devraient se généraliser au cours des douze prochains mois. Trois dirigeants interrogés sur cinq prévoient de les adopter. Le choix des modèles reposera principalement sur leurs coûts et leurs capacités, mais également sur des critères comme la latence et les risques.

Actuellement, 60 % des organisations comparent leurs dépenses totales d’IA à leur budget, mais cette proportion devrait tomber à 44 % au cours des six à douze prochains mois. Selon le Capgemini Research Institute, les entreprises privilégieront plutôt des indicateurs mesurant les résultats commerciaux obtenus grâce à l’intelligence artificielle.

Volker Darius ajoute : « À mesure que l’IA s’intègre davantage aux processus des entreprises, les organisations doivent cesser de considérer son coût comme une simple question technologique ou d’achat, et commencer à la gérer comme un portefeuille de résultats économiques. »