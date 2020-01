Quels sont les meilleurs smartphones de 2020 ?

Que vous soyez pro-iOS ou résolument Android, vous trouverez forcément le modèle qui vous convient dans notre guide d’achat recensant les meilleurs smartphones actuellement disponibles à l’achat. Nous y avons inclus les modèles récents les plus performants ET offrant un rapport qualité-prix toujours profitable à nos lecteurs. Chaque modèle a été testé et comparé aux autres smartphones de sa catégorie, en fonction de son design, de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions majeures et de son prix.

Bien sûr, si ces candidats au titre de meilleur smartphone de l’année s’avèrent un peu trop chers à votre gout, nous avons aussi testé les meilleurs smartphones à petit prix.

Le classement présenté ci-dessous est l’un des plus évolutifs que vous consulterez sur TechRadar. Il intègre régulièrement de nouvelles entrées, les dernières en date étant le Google Pixel 4 XL, le OnePlus 7T Pro, l’Oppo Reno 10x Zoom, le OnePlus 7T et l’Asus Zenfone 6. Il y a aussi les challengers indétrônables (ou qui refusent de l’être), à l’instar de l’iPhone 11 et du Samsung Galaxy Note 10.

D’autres smartphones se veulent enfin très attendus et devraient faire leur entrée cette année, en bonne position. Nous pensons par exemple aux Samsung Galaxy S20, Huawei P40 et Google Pixel 5.

Nous testons tous ces smartphones de manière rigoureuse. En nous assurant de vérifier chaque composant et chaque fonctionnalité, mais surtout, en jugeant sans transiger l’état de la batterie, la qualité de l’écran et de l’appareil photo, la puissance du processeur et la finition du design. Si vous souhaitez en savoir plus sur un modèle en particulier, nous vous invitons à cliquer sur le lien redirigeant vers son test complet, à la fin de sa description.

Voici les 15 meilleurs smartphones du moment. Revenez régulièrement, ce top promet d’être chamboulé assez souvent.

Soldes d’hiver : le bon moment pour changer son smartphone

Vous avez besoin d’un nouveau smartphone immédiatement ? Les soldes peuvent vous aider à en adopter un à bas prix, grâce des réductions intéressantes proposées par Amazon, Darty, Boulanger et de nombreuses autres enseignes marchandes. Notre sélection des meilleurs smartphones affiche les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

1. Samsung Galaxy S10/S10 Plus

Le meilleur écran du marché fait trembler Apple.

Poids : 175 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,4 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 512 Go / 1 To | Batterie : 4100 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx + 8 Mpx

Des écrans inégalables

Capteurs photo renversants

Forcément, un budget conséquent

Prise à une main quasi-impossible

A chaque nouvelle génération de smartphones, Samsung tente d’écraser Apple sur un composant bien précis : l’écran. Le Dynamic AMOLED, incorporé dans sa gamme S10, fait du constructeur le roi incontestable des téléphones mobiles, tous systèmes d’exploitation confondus. La dalle du Samsung Galaxy S10 comme celle du Galaxy S10 Plus dispensent le plus grand niveau de luminosité jamais atteint pour un smartphone. Vous pouvez lire vos contenus vidéo en définition QHD+, sous un soleil de plomb ou en pleine nuit, sans avoir mal aux yeux. Ce grâce également à un filtre anti-lumière bleue activé par défaut.

Et que dire de l’appareil photo ? Les capteurs du S10 délivrent des couleurs percutantes, avec des clichés prêts à être likés et partagés en masse sur Instagram. La triple caméra du S10 Plus, elle, rivalise avec bon nombre de caméras d’action, offrant des modes de prises de vue multiples ainsi qu’une clarté générale sur l’ensemble de vos photos et vidéo.

Si vous avez de grandes mains ou si vous avez depuis longtemps l’habitude d’utiliser votre smartphone à deux mains, voici deux téléphones qui enchanteront assurément vos rétines. Et celles de votre entourage.

Lire nos tests complets (en anglais) : Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus

Les meilleurs smartphones 2020 en un coup d’œil :