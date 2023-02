Test du OnePlus 11 5G : une alternative convaincante

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

OnePlus 11 : test en deux minutes

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus 11 est un smartphone assez unique qui offre de belles performances et un bon rapport qualité-prix, à condition d'accepter certains compromis importants.

Le meilleur atout du OnePlus 11 pourrait être son prix. Ce téléphone est disponible à partir de 849 € pour le modèle de base. C'est moins cher que l'iPhone 14 ou le Samsung Galaxy S23, pour une autonomie et une qualité d'affichage similaires.

Grâce aux réglages effectués par le spécialiste de la photographie Hasselblad, le OnePlus 11 dispose d'un système d'appareil photo au vertus artistiques plus que mécaniques, bien qu'il ne soit pas aussi facile à utiliser que les appareils photo des téléphones concurrents.

Le OnePlus 11 possède également une batterie de haute capacité et se charge plus rapidement que presque tous les autres smartphones actuellement disponibles sur le marché. À noter toutefois que vous n'aurez pas la charge sans fil.

Le gros bémol avec le OnePlus 11 est que, contrairement aux flagships rivaux et au OnePlus 10 Pro de 2022, il n'est pas résistant à l'eau. Alors qu'un iPhone 14 ou un Google Pixel 7 peut faire un plongeon dans la baignoire avec vous, le OnePlus 11 est certifié pour supporter une forte pluie et pas plus.

Attention, aucun opérateur ne vend le téléphone et vous ne pourrez l'acheter que directement auprès de OnePlus ou Amazon.

OnePlus 11 : avis : Prix et disponibilité

(Image credit: Future / Philip Berne)

Prix de départ : 849 €

Vous pouvez l'acheter directement auprès de OnePlus ou d'Amazon France.

Précommande à partir du 7 février, disponible en magasin le 16 février.

Le OnePlus 11 a été lancé le 7 février aux côtés des OnePlus Buds Pro 2 et parallèlement à l'annonce de la première tablette de la marque, la OnePlus Tab.



Le OnePlus 11 témoigne d'une volonté de la marque de proposer à nouveau des smartphones au prix compétitif. Alors que le OnePlus 10 Pro de 2022 coûtait 919 € à son lancement, le OnePlus 11 coûte 70 € de moins, et il n'y a qu'un seul modèle, pas besoin de passer à une version Pro. Le téléphone commence à 849 € pour 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, et vous pouvez obtenir un modèle 256 Go/16 Go pour 919 € (contre 999 € l'an passé, soit 80 € de moins).

Le OnePlus 11 est le meilleur téléphone OnePlus que vous pouvez acheter cette année et il coûte moins cher qu'un iPhone 14 ou un Galaxy S23, sans parler des différents modèles " Pro " et " Ultra " déclinés par Apple et Samsung, encore plus coûteux.

Ces concurrents ont également des écrans plus petits.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Pour vous procurer le OnePlus 11, il faudra vous tourner vers le site OnePlus.com ou visiter le site d'Amazon, en attendant qu'il soit éventuellement disponible chez d'autres distributeurs.

Swipe to scroll horizontally Les deux options de OnePlus 11 Détails Option 1 Option 2 Prix 849 € 919 € RAM 8GB 16GB` Stockage 128BG 256GB

Note de rapport qualité/prix : 4/5

OnePlus 11 : Design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Finition lisse et brillante, mais un peu glissante (modèle vert)

Pas de résistance à l'eau IP68

Le bouton de sourdine fait son retour

OnePlus a adopté une approche rétro pour le design du OnePlus 11, qui présente une finition brillante et lisse dans sa couleur verte. La plupart des téléphones récents sont passés à une finition plus mate ou texturée, mais le OnePlus 11 cherche à capter la lumière et à se démarquer dans ce coloris. Sachez toutefois qu'une version noire existe avec un dos mat.

Attention, le smartphone nous a échappé des mains plusieurs fois. Nous vous encourageons donc à mettre une coque.

Le OnePlus 11 est classé IP64, ce qui signifie qu'il peut empêcher l'entrée de fines particules de poussière et de grains plus gros, mais qu'il n'est pas étanche. Si vous l'emmenez à la plage, il sera parfait sur le sable, mais ne vous approchez pas trop des vagues ou du toboggan aquatique.

Pratiquement tous les autres grands flagships sont certifiés IP68, ce qui signifie que vous pouvez les plonger dans l'eau (en respectant certaines consignes). Avec la norme IP 67, ils peuvent supporter une immersion dans un mètre d'eau douce pendant 30 minutes et même plus avec la norme IP68. Ce n'est pas seulement une fonction fun, cela signifie que votre téléphone durera plus longtemps.

Les dégâts causés par l'eau sont l'une des principales raisons pour lesquelles les gens doivent remplacer leur téléphone. Lorsqu'un téléphone est étanche, vous éliminez ce risque. Tous les téléphones devraient être durables et étanches aujourd'hui, en particulier les appareils haut de gamme - un appareil qui coûte des centaines d'euros devrait être capable de survivre aux petits accidents que vous pouvez rencontrer dans son utilisation quotidienne. Sans cette protection, il est difficile de recommander le OnePlus 11 à quiconque en dehors des utilisateurs les plus prudents.

Le bouton de mise en sourdine du OnePlus 11 est très sensible. (Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus 11 est un très beau téléphone, mais il n'est pas aussi raffiné et élégant qu'un iPhone ou même un Samsung Galaxy. Retournez le téléphone dans votre main et vous remarquerez que les bords et les jonctions accrochent un peu. Le cadre semble un peu plus épais en haut et en bas, et il n'est pas non plus parfaitement uniforme.

Nous avons été séduits par les tranches planes le long des bords supérieur et inférieur. Le bloc caméra à l'arrière brille et rappelle les courbes d'une voiture de course. Depuis longtemps, OnePlus associe le design à la vitesse.

Les fans des téléphones OnePlus existants seront ravis de trouver leur bouton préféré sur le côté. Vous pouvez faire glisser l'Alert slider vers le haut pour couper le son du téléphone, ou vers le bas pour le rétablir. Il est très agréable au toucher et sa surface striée le rend facile à trouver et à utiliser dans votre poche lorsque vous avez besoin de faire taire le téléphone rapidement.

Sur le bord inférieur, vous avez un port USB-C (la prise casque n'est plus présente, pour toujours semble-t-il), ainsi qu'un emplacement pour double nano SIM. Le téléphone peut également gérer l'eSIM, ou une combinaison eSIM + nanoSIM.

Note du design : 2.5 / 5

OnePlus 11: écran

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'écran de 6,7 pouces est plus grand que la plupart des concurrents plus chers.

Vif et coloré, avec une fréquence de rafraîchissement élevée

Options d'étalonnage et de personnalisation de l'affichage approfondies

L'écran est vraiment impressionnant. Il est grand, lumineux et coloré, et il est fantastique pour jouer à des jeux ou regarder des photos. Le taux de rafraîchissement élevé profite considérablement des performances étonnantes du Snapdragon. Pour jouer à des jeux et regarder des films, le OnePlus 11 l'emporte sur l'iPhone 14 Pro.

C'est aussi parce que le OnePlus 11 est beaucoup plus grand que ses concurrents dans cette gamme de prix, ou même que certains appareils plus chers. Il dispose d'une dalle de 6,7 pouces ce qui est beaucoup plus grand que l'écran de 6,1 pouces de l'iPhone 14 ou du Galaxy S23.

Même si cet écran est plus grand que ceux de la concurrence, OnePlus n'a pas lésiné sur les pixels. Avec 525 pixels par pouce (ppp), cet écran QHD+ est plus net, avec une résolution plus élevée. L'écran Retina de l'iPhone 14 d'Apple n'atteint que 460 ppi, en comparaison.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ce n'est pas l'écran le plus lumineux que vous puissiez acheter, mais il se rattrape par son contraste et ses couleurs éblouissantes. Le OnePlus prend également en charge les normes Dolby Vision et HDR10+ pour la gamme dynamique. L'iPhone 14 bénéficie de la même prise en charge de la précision des couleurs, mais ne peut pas égaler la fréquence de rafraîchissement et n'a pas un aspect aussi éclatant.

Le OnePlus 11 utilise également la technologie d'affichage LTPO, il devrait donc être capable d'afficher un écran toujours allumé sans consommer d'énergie (le rafraîchissement peut tomber à 1 Hz), ou de ralentir le taux de rafraîchissement lorsque le téléphone n'a pas besoin de vitesse.

Note de l'écran : 5 / 5

OnePlus 11 : appareils photo

(Image credit: Future / Philip Berne)

Les appareils Hasselblad se concentrent sur la couleur et la lumière

Pas de véritable zoom téléobjectif

Excellents pour les portraits, mauvais pour les détails

Il ne fait aucun doute que les caméras du OnePlus 11 sont destinées à un type spécifique de photographe. Avez-vous entendu parler des appareils Hasselblad ? Ceux qui sont utilisés par les photographes professionnels de magazine et les astronautes dans l'espace ? C'est le look et la sensation que OnePlus recherche.

Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à des téléobjectifs étonnants, ou à des photos macro super rapprochées. Le zoom optique est limité à 2x, comparé au zoom 3x de la série Galaxy S23 de Samsung. L'iPhone 14 n'a pas de téléobjectif, tandis que le Pixel 7 Pro a un zoom 5x, mais il coûte 100 à 200 euros de plus.

Le OnePlus 11 excelle dans la photographie de portraits et de paysages. Lors de notre test, la lumière et les couleurs étaient superbes, avec un effet bokeh censé imiter celui obtenu avec les objectifs Hasselblad. Les photos ont un aspect riche et naturel que l'iPhone et le Pixel ne peuvent pas égaler. Alors qu'Apple et Google recherchent la précision et la réalité, le OnePlus 11 nous donne la sensation artistique d'un véritable objectif de photographie de premier ordre.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il n'est pas polyvalent, mais les résultats sont magnifiques. Ce n'est pas un appareil adapté à tout le monde, mais il est agréable à utiliser. Le OnePlus a produit de superbes photos, avec un arrière-plan joliment flou.

Image 1 of 13 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) Panorama shot with OnePlus 11 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Cela dit, il y a malgré tout un problème de taille. Chaque fois que nous zoomions sur une distance importante, le logiciel brouillait l'image et les détails commençaient à ressembler à une peinture impressionniste. Le résultat était horrible, avec peu de détails utilisables permettant d'identifier les sujets éloignés.

Le mode portrait est plutôt moyen. Il a fait un travail meilleur que la moyenne au niveau des contours, même si certains détails se perdent parfois dans le flou de l'arrière-plan.

Image 1 of 2 A good photo taken in the normal Photo mode (Image credit: Future / Philip Berne) A failed portrait with a missing piece to the image (Image credit: Future / Philip Berne)

Le mode portrait ne s'est pas toujours enclenché correctement, de sorte que nous n'avons pas obtenu le flou d'arrière-plan dans chaque photo. Souvent, l'arrière-plan était flou de façon non naturelle, il semblait un peu brillant et trop accentué, plutôt que lisse avec une mise au point graduée, comme on pourrait l'attendre des véritables appareils Hasselblad que OnePlus prétend imiter.

Mais quand il fonctionne, il prend de meilleures photos que la concurrence. Nos plats avaient l'air plus appétissants et moins artificiels à travers l'objectif du OnePlus 11 que lorsqu'ils étaient pris avec un iPhone 14 Pro.

Un reflex numérique offre toujours un bien meilleur rendu, évidemment.

Ce que le OnePlus 11 offre, c'est une photographie cool qui séduira les gens qui ont entendu parler de Hasselblad, Leica et Lomography. Des gens qui ne prennent pas de photos, mais qui en font une véritable création. Nous aimons ce genre de travail photographique, mais ce n'est pas pour tout le monde.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Note des appareils photo : 4 / 5

OnePlus 11 : logiciel

Oxygen OS fonctionne sur Android 13

Interface épurée avec des tonnes de fonctionnalités cachées

L'interface du OnePlus 11, appelée Oxygen OS, fonctionne sous Android 13. Elle se rapproche des conceptions originales d'Android de Google, basées sur l'interface du Pixel 7, avec une esthétique propre et moderne, bien que vous puissiez la modifier jusqu'au point d'ajouter, avec des transitions d'écran loufoques, des boutons flottants et des gestes de balayage d'assez mauvais goût.

OnePlus a également ajouté de nombreuses fonctionnalités utiles, et a conservé certaines choses que Google a supprimées. Avec OnePlus, vous pouvez par exemple toujours organiser le tiroir d'applications.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Comme pour les téléphones Samsung, cela vaut la peine de creuser dans les paramètres et les fonctionnalités, car les chercheurs fous de OnePlus et sa communauté élaborent Oxygen OS depuis des années. Bien que l'interface principale ait été rationalisée et simplifiée, il y a des choses cool cachées en coulisse.

Une fonctionnalité que nous avons particulièrement appréciée est la possibilité d'utiliser la caméra selfie pour la vidéo tout en enregistrant l'écran. Cela nous. a permis de prendre des vidéos d'actions de jeu avec une photo de réaction insérée dans le coin.

OnePlus dispose d'une entrée dans le menu des paramètres appelée "Fonctions spéciales" et d'une autre appelée "Paramètres supplémentaires", et toutes deux regorgent de concepts uniques qui pourraient vous étonner.

Note du logiciel : 4 / 5

OnePlus 11 : performances

(Image credit: Future / Philip Berne)

Puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ultra-rapide

Des performances époustouflantes dans les jeux et l'enregistrement vidéo

Le OnePlus 11 est un véritable concentré de performances. Le processeur rapide associé à l'écran à haut taux de rafraîchissement permet de vivre une expérience incroyable en jouant aux jeux les plus récents, en éditant des photos ou même en navigant simplement dans l'interface.

Nous avons joué à Marvel Snap sur ce téléphone et sur un iPhone 14 Pro et il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Le OnePlus 11 a géré toutes les particules et les vagues, tous les effets de mouvement et toutes les subtilités des graphismes avec facilité.

Lorsque nous sommes passés à l'iPhone, nous avons dû vérifier que le taux de rafraîchissement n'avait pas été réduit. Mais non, le jeu n'était tout simplement pas aussi fluide et détaillé que sur le OnePlus. Peu importe le jeu, tout semble mieux sur le OnePlus 11.

Le téléphone semble bloquer certains tests de benchmark graphique à 60fps, ce qui est assez faible par rapport à ce que le Snapdragon 8 Gen 2 peut produire. Nous avons contacté OnePlus pour obtenir des commentaires et la société affirme qu'elle ne limite pas les performances des téléphones dans les benchmarks.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Nous n'avons eu aucun problème de gameplay, et le meilleur framerate que nous ayons pu obtenir en jouant à Call of Duty Mobile était de 90fps en mode Ultra frame rate du jeu. Avec le panneau graphique complet réglé au maximum, nous avons obtenu un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde à chaque partie.

Dans tous les cas, le OnePlus 11 ne nous a jamais déçus en termes de performances. Nous n'avions pas vraiment réalisé à quel point ce téléphone était puissant jusqu'à ce que nous essayions de lire une vidéo 8K sur un ordinateur portable. Un Microsoft Surface Laptop Go, certes sous-dimensionné, ne pouvait pas lire de manière fluide les vidéos que le OnePlus 11 faisait défiler avec facilité. Vous ne serez en aucun cas déçu par les performances de ce téléphone.

Note des performances : 5 / 5

OnePlus 11 : batterie

(Image credit: Future / Philip Berne)

La plus grande batterie de sa catégorie avec 5 000 mAh

Chargement rapide par câble

Pas de chargement sans fil

La bonne nouvelle est que la batterie tient toute la journée, si vous ne faites pas trop les fous avec tous les paramètres de super performance, les caméras haute résolution et les jeux.

La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez acheté ce téléphone pour pouvoir faire les fous, et que vous risquez d'user rapidement vos ressources d'autonomie. Il existe des commandes pour optimiser la batterie, mais aussi des commandes pour maximiser les performances et vider la batterie plus rapidement.

Lorsque cela se produit, le OnePlus 11 dispose d'une charge rapide. Une charge très, très rapide. Plus rapide que n'importe quel téléphone que vous possédez, tant que votre téléphone n'est pas aussi un OnePlus, ou une autre marque chinoise désireuse de repousser les limites de la charge rapide.

OnePlus affirme que le téléphone peut se charger à 50 % en 10 minutes, et à 100 % en seulement 25 minutes. Cela n'a pas été le cas lors de nos tests. En 10 minutes, nous avons atteint entre 40 et 45 % de charge à chaque fois. Il nous est arrivé de faire le plein complètement en un peu moins de 30 minutes, mais jamais en 25 minutes.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus est livré avec un chargeur spécial, et c'est curieusement un câble USB-A vers USB-C, anachronique au début de 2023. Selon OnePlus, les acheteurs ne sont tout simplement pas prêts pour l'USB-C aux deux extrémités du câble comme avec les Galaxy S récents.

Une autre particularité est l'absence de recharge sans fil, même si ce n'est pas un problème. OnePlus affirme que trop peu de clients sont prêts et équipés pour la recharge sans fil pour en faire une priorité sur ce téléphone.

Il dispose de beaucoup de puissance pour tenir dans la durée, avec la charge rapide la plus rapide.

En fin de compte, à choisir, nous préférons la recharge rapide à la recharge sans fil.

Pourtant, la recharge sans fil pourrait être un enjeu pour jouer à la table des grands flagships. Tous les autres concurrents phares disposent de la recharge sans fil, et Apple ajoute même ses aimants spéciaux avec les options d'accessoires MagSafe. Aucun pack de batterie magnétique n'est prévu pour le OnePlus 11.

Le dernier mot est la taille de la batterie. Non seulement vous obtenez un écran beaucoup plus grand avec le OnePlus, mais vous obtenez également une plus grande batterie à l'intérieur. Le OnePlus 11 utilise la même batterie que les plus grands téléphones phares, la même capacité de 5 000 mAh que vous trouverez sur le nouveau Galaxy S23 Ultra, par exemple. Cela signifie qu'il dispose de beaucoup de capacité pour tenir dans la durée, avec une charge particulièrement rapide.

Note de la batterie : 4 / 5

Devriez-vous acheter le OnePlus 11 ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin d'évaluation du OnePlus 11 Caractéristiques Notes Évaluation Rapport qualité/prix Un excellent rapport qualité-prix, même si certaines omissions font mal 4 / 5 Design Glissant et brillant, sans la résistance à l'eau dont nous avons besoin. 2.5 / 5 Écran Immense, net, coloré et lumineux 5 / 5 Appareils photo Style unique et couleur superbe pour les portraits, mais manque de polyvalence par rapport à ses concurrents. 4 / 5 Logiciel Le fait de rester proche d'Android de Google est intelligent, mais de nombreuses fonctionnalités sont cachées. 4 / 5 Performances Le smartphone le plus rapide que vous puissiez acheter... pour l'instant... 5 / 5 Batterie La grande batterie et la charge rapide font que l'absence de recharge sans fil ne nous a pas gênés. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous en avez assez de faire comme tout le monde.

Le OnePlus 11 est différent, dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup de décisions uniques prises par OnePlus, des options de caméra à la conception du matériel en passant par les caractéristiques de l'interface. Si vous en avez assez de vivre dans une galaxie d'iPhone, allez voir du côté de OnePlus.

Vous prenez beaucoup de photos en portrait et en paysage

Si vous recherchez un smartphone qui donne à vos photos un aspect et une sensation uniques, plus proches de ce que vous trouveriez avec un appareil photo artistique, le OnePlus fait l'affaire. Il ne peut pas bien gérer le zoom ou la macro, mais il ajoute une lumière douce et une profondeur chaleureuse à vos clichés personnels.

Vous voulez économiser de l'argent tout en achetant un téléphone phare

En revenant à sa mission initiale de combattre les grands téléphones phares avec un appareil à hautes caractéristiques et moins cher, OnePlus a un gagnant avec le OnePlus 11. Il est difficile de lui trouver les bons concurrents car il offre tellement plus que les modèles de base mais coûte tellement moins cher que les Pro et Ultras.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez jamais voulu être un photographe

Vous pouvez obtenir des photos fantastiques avec le OnePlus 11, mais vous devez travailler pour cela. Vous devez trouver le bon éclairage, la bonne perspective et les points focaux pour chaque photo réussie. Les autres appareils photo concurrents font plus d'efforts pour vous, avant et après la prise de vue.

Il y a une chance que vous soyez mouillé

Il est incroyablement difficile de recommander un téléphone dont la résistance à l'eau est inférieure à IP68. Alors que chaque téléphone Pixel, iPhone et Galaxy S peut faire une chute dans un évier rempli d'eau, le OnePlus 11 y rendra l'âme.

Vous recherchez un contrat avec un opérateur

Le OnePlus 11 est un téléphone plus abordable, mais pas si vous espériez qu'un opérateur de téléphonie mobile paie pour votre appareil. En ce moment, les opérateurs proposent des prix réduits sur des téléphones Galaxy S23 si vous souscrivez chez eux à un forfait mobile pendant 2 ans. C'est une longue période, mais cela rend le téléphone beaucoup moins cher.

OnePlus 11 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Autres téléphones à considérer OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 Prix : 849 € 959 € 1019 € Écran LTPO 6,7 pouces @120Hz AMOLED 6,1 pouces @120Hz OLED de 6,1 pouces Plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy Apple A15 Bionic Batterie 5,000 mAh 3,900 mAh 3,280 mAh Étanchéité IP64 (projection d'eau) IP68 (1 mètre d'eau pendant 30 minutes) IP68 (1 mètre d'eau pendant 30 minutes)

Si notre test du OnePlus 11 vous fait envisager d'autres options, voici deux autres smartphones phares à considérer.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Google Pixel 7

Si vous aimez l'idée d'obtenir un smartphone phare pour encore moins d'argent, le Google Pixel 7 est le seul téléphone qui a battu le OnePlus 11. Il n'a pas son grand écran (ou sa batterie), et il s'appuie sur l'IA pour ses pouvoirs photographique. Il vous permet quand même d'économiser plus, de prendre de superbes photos et d'avoir un look cool. Découvrez notre test du Google Pixel 7 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Samsung Galaxy S23

Le OnePlus 11 est le téléphone le plus rapide du moment, à l'exception peut-être du Galaxy S23. Samsung dispose d'un Snapdragon légèrement plus rapide à l'intérieur, et a réalisé sa propre magie en matière d'appareil photo dans la mise à niveau du Galaxy de cette année. Découvrez notre analyse du Galaxy S23 (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Première révision en février 2023