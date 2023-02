Galaxy S23 : un champion de la photo et des performances au top

La gamme la plus populaire de tout l’écosystème Android a officialisé ses derniers représentants. Les Galaxy S23 sont lancés et viennent bousculer le marché avec leur proposition haut de gamme. Et pour récompenser ses clients les plus fidèles, Samsung a prévu une pléthore de bonus inclus avec la précommande.

Galaxy S23 Ultra : le meilleur smartphone Android, tout simplement

Avec une configuration à cinq capteurs photo, le Galaxy S23 Ultra offre une expérience inégalable en photographie pour un téléphone mobile. Son optique principale propose une très haute définition de 200 MP pour capturer des clichés dans une qualité exceptionnelle, sans perdre aucun détail de la scène.

Une telle quantité de pixels permet par ailleurs au smartphone de les fusionner entre eux pour en créer de nouveaux de plus grande taille. Des gros pixels peuvent capter plus de lumière, ce qui améliore alors considérablement la qualité des photos en basse luminosité. Vous pouvez ainsi prendre des photos, vidéos et selfies plus nets, stables et colorés à la nuit tombée, surtout que Samsung a également amélioré son mode nuit.

Le Galaxy S23 Ultra est aussi un virtuose du zoom grâce à ses deux téléobjectifs dédiés, qui autorisent un zoom optique allant jusqu’à 10x et un Space Zoom capable d’atteindre jusqu’à 100x grâce à l’intelligence artificielle. Les deux autres capteurs photo sont consacrés à l’ultra grand-angle pour l’un et aux selfies, aux appels vidéo et à la reconnaissance faciale pour l’autre.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra avec son stylet (Image credit: Samsung)

Le Galaxy S23 Ultra promet une autonomie longue durée grâce à son imposante batterie de 5000 mAh, rechargeable rapidement en filaire (45 W) ou par induction (10 W). Véritable produit de productivité, l’appareil est livré avec un stylet S-Pen et embarque un emplacement de rangement et de recharge pour celui-ci, comme le faisaient les Galaxy Note. Vous jouissez d’un écran AMOLED de 6,8 pouces très lumineux, à fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120H et affichant une définition QHD+ 1440p.

Galaxy S23 et S23+ : la parfaite ouverture vers l’écosystème Samsung Galaxy

Les Galaxy S23 et S23+ partagent le même dispositif photo, avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Ils incorporent, eux aussi, un ensemble de technologies permettant d’améliorer la qualité des clichés dans des environnements peu lumineux.

Ils bénéficient d’un design novateur et avant-gardiste, avec notamment un bloc photo discret, très bien intégré au panneau dorsal, et un écran entouré de fines bordures. Le Galaxy S23 privilégie un format compact et léger. Il est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz de 6.1 pouces et d’une batterie de 3900 mAh. Le Galaxy S23+ voit plus grand avec un écran AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces pour une batterie d’une capacité de 4700 mAh. Ils sont tous les deux conçus à partir de matériaux recyclés et sont protégés par un verre de protection résistant aux chocs, aux rayures et aux chutes.

Tout comme le Galaxy S23 Ultra, les Galaxy S23 et S23+ accueillent l’utilisateur dans l’écosystème éminemment riche de Samsung, avec des interactions totalement fluides entre tous vos appareils Galaxy et des fonctionnalités exclusives avec bon nombre d’autres appareils de la marque : smartwatches, écouteurs, barres de son, téléviseurs…

Les Samsung Galaxy S23+ et S23 (Image credit: Samsung)

L’interface One UI met à disposition l’expérience Android la plus fluide et la plus complète, avec un design et des animations travaillés, des options de personnalisation avancées et des fonctions uniques. Nous pouvons citer le mode de bureau DeX, qui permet de connecter son smartphone avec ou sans fil à un moniteur externe afin de le transformer en unité centrale et de profiter d’une interface pensée spécialement pour les grands écrans.

La meilleure puce de l’industrie pour tous les modèles

En France, les anciens Galaxy S étaient équipés d’un SoC Exynos. La série Galaxy S23 passe aux puces Qualcomm, et plus précisément au Snapdragon 8 Gen 2, le SoC le plus puissant du moment. Ce changement va avoir des conséquences très positives sur les performances ainsi que sur la consommation énergétique (et donc sur l’autonomie) des Galaxy S23.

Jamais avare en efforts pour se démarquer de la concurrence, Samsung ne s’est pas contenté de reprendre la puce fournie par Qualcomm, mais l’a personnalisée et optimisée pour rendre ses smartphones encore plus performants. Le CPU a été overclocké pour gagner en fréquence d’horloge, et de ce fait en puissance brute. Le GPU Adreno a également été perfectionné pour de meilleures performances en gaming.

(Image credit: Samsung)

La puce Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23 compte aussi sur un modem Snapdragon X70 assurant une connectivité réseau supérieure, ainsi que sur Snapdragon Sight, un coprocesseur neural améliorant la colorimétrie et la netteté des photos.

Les offres de précommande

Samsung a mis en place un système de précommande particulièrement avantageux cette année. Vous avez la possibilité d’acquérir n’importe quel modèle de la série Galaxy S23 en doublant le stockage du smartphone sans surcoût. Vous obtenez ainsi le Galaxy S23 Ultra avec 1 To au prix de la version 512 Go, et celui de 512 Go au tarif du 256 Go. Idem pour le Galaxy S23+ 512 Go, disponible au prix du 256 Go, et pour le Galaxy S23 256 Go, affiché au tarif de la configuration 128 Go.

Pour faire baisser encore la facture, le fabricant offre également un bonus de 150 euros pour la reprise d’un ancien smartphone ou d’une tablette, sachant qu’un ancien smartphone Samsung en bon état est repris à sa valeur maximale. Vous pouvez par ailleurs obtenir 5% de remise immédiate pour une première commande passée sur le site officiel (qui dispose de coloris exclusifs), via votre compte Samsung.com. Toujours en étant connecté à votre compte, vous récupérez 5% du montant de votre achat sous la forme de points Samsung Rewards.

La précommande donne aussi droit à un an d’assurance Samsung Care+ offert, qui couvre les dommages matériels infligés au smartphone, et à 50 euros de remise sur un accessoire (montre connectée Galaxy Watch5 Series ou écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro).

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.