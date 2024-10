Le MacBook Pro M4 ajoute la puissance M4 Max et promet une autonomie de 24 heures

Votre MacBook Pro reçoit enfin le processeur qu'il mérite. Certes, le puissant portable d'Apple est presque toujours équipé du meilleur et du plus brillant de la gamme Apple Silicon, mais après que l'iPad Pro a été doté du M4 alors que la gamme MacBook Pro était toujours coincée dans le territoire du M3, quelque chose semblait mal synchronisé.

C'est chose faite aujourd'hui avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui reçoivent non seulement les nouveaux processeurs M4 à 3 nanomètres, mais aussi deux nouvelles versions encore plus performantes : les tout nouveaux M4 Pro et M4 Max.

Comme c'est généralement le cas, seul le MacBook Pro 14 pouces supportera le processeur M4 d'entrée de gamme. Les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces seront proposés dans des configurations intégrant les plus puissants M4 Pro et M4 Max.

Le M4 Max repousse les limites des performances possibles avec un processeur à 16 cœurs, un GPU à 40 cœurs et la prise en charge d'une mémoire unifiée pouvant aller jusqu'à 128 Go. Le MacBook Pro M4 est doté d'un port Thunderbolt 4 supplémentaire, ce qui porte le total à trois.

Le MacBook Pro M4 Pro et le nouveau MacBook Pro M4 Max prennent tous deux en charge Thunderbolt 5 pour un débit de 120 gigaoctets par seconde. Comme le Mac mini M4 et le nouvel iMac M4, le MacBook Pro 14 pouces avec M4 commence avec 16 Go de RAM, et le MacBook Pro 16 pouces avec M4 commencera avec 24 Go de RAM.

(Image credit: Apple)

Une apparence familière

En dehors de ces performances alléchantes, il n'y a qu'une poignée de changements importants au niveau des caractéristiques. Non, pas le design, car ces MacBook Pros sont presque identiques à leurs prédécesseurs. En revanche, ils sont désormais équipés de la nouvelle caméra Centerstage de 12 Mpx, qui utilise des portions cadrées d'un objectif ultra-large pour vous suivre partout, de sorte que vous ne soyez jamais hors champ lors d'un appel vidéo.

Les deux ordinateurs portables sont toujours dotés d'un écran Liquid Retina XDR, mais Apple propose désormais un revêtement d'écran à nano-texture (également présent sur le nouvel iMac M4) qui aide à diffuser la lumière directe et fait du MacBook Pro M4 un meilleur partenaire pour le travail en extérieur. La nouvelle capacité à atteindre 1 000 nits avec du contenu SDR pourrait également vous donner un coup de pouce en cas d'exposition directe au soleil. Vous pouvez toujours obtenir jusqu'à 1 600 nits avec du contenu HDR, et ces écrans peuvent également se connecter à deux écrans haute résolution à la fois.

(Image credit: Apple)

Malgré la puissance M4 supplémentaire, Apple promet désormais une autonomie de 24 heures. On ne sait pas exactement quelle activité permettrait d'atteindre cette longévité, mais il est probable qu'il s'agisse de la lecture de vidéos et non d'une charge de travail intense en vidéo ou en rendu 3D. En d'autres termes, votre kilométrage peut varier.

Bien que nous n'ayons pas encore eu l'occasion d'utiliser ces nouveaux systèmes, nous en avons vu un en action, en train d'éditer une image 3D d'une voiture de course dans Substance 3D Viewer. Nous avons changé la couleur de la voiture de noir à rouge et les jantes de noir à or brillant. Bien que l'image de 400 Mo soit composée de millions de vertices, les modifications ont été effectuées en quelques secondes.

(Image credit: Apple)

Nous avons également vu des jeux de niveau console sur le MacBook Pro , qui a exécuté avec brio le jeu Control de 505 Games. Il y avait des reflets visibles en temps réel dans l'eau et une explosion spectaculaire lorsque nous avons jeté ce qui aurait pu être une bombe dans un four.

Comme les autres MacBook fonctionnant avec le silicium d'Apple, ces nouveaux MacBook Pro fonctionneront avec l'Apple Intelligence, prenant en charge la version de l'IA générative d'Apple disponible au moment de la livraison,

Le MacBook Pro M4 14 pouces est proposé à partir de 1 899,00 € avec un processeur 10 cœurs, un GPU 10 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Le MacBook Pro 16 pouces avec M4 Pro est proposé à partir de 2 899,00 € avec un processeur à 14 cœurs, un GPU à 20 cœurs, 24 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Le MacBook Pro M4 14 pouces est configurable jusqu'à un CPU 14 cœurs, un GPU 32 cœurs, 36 Go de RAM et 1 To de stockage pour 3 799,00 €. Le MacBook Pro M4 16 pouces est configurable jusqu'à un CPU 16 cœurs, un GPU 40 cœurs, 48 Go de RAM et 1 To de stockage pour 4 699,00 €.

Les deux tailles de MacBook Pro sont disponibles en Argent et en Noir Sidéral et sont en précommande à partir d'aujourd'hui (30 octobre). Ils seront expédiés le 8 novembre.