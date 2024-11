Le prix du Samsung Galaxy S25 pourrait finalement être revu à la hausse

Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait faire l'objet d'une hausse de prix en raison de l'augmentation des coûts de production

Nous n'avons que peu de détails, mais de nouvelles caractéristiques matérielles pourraient être à l'origine de cette hausse

Samsung n'a pas encore donné de détails sur sa prochaine gamme de produits phares.

Samsung pourrait augmenter le prix du modèle le plus haut de gamme de la gamme Samsung Galaxy S25, selon une nouvelle rumeur.

La dernière information en date, partagée par le leaker Jukanlosreve sur Twitter, suggère que les coûts de production du Galaxy S25 Ultra ont augmenté d’au moins 110 dollars par rapport à ceux du Galaxy S24 Ultra, rendant une hausse de prix “inévitable”.

Ces informations proviendraient d’une capture d’écran d’un post sur Weibo du blogueur chinois Setsuna Digital, qui, d’après Google Translate, ne donne que peu de détails supplémentaires.

Avec un prix de départ à 1 469 €, le Galaxy S24 Ultra est déjà un modèle extrêmement coûteux. Si ces rumeurs s’avèrent exactes, le Galaxy S25 Ultra pourrait devenir le smartphone le plus cher du marché.

Ces dernières fuites contrastent avec des rumeurs précédentes, également issues de Jukanlosreve, qui indiquaient que la gamme Galaxy S25 conserverait les mêmes tarifs que la gamme Galaxy S24 lors de son lancement.

Cependant, le post mentionnant ces prix stables avait déjà été supprimé au moment de la publication de cette information, ce qui pourrait indiquer un revirement de la part de Jukanlosreve face à ces nouvelles données.

Il est également important de noter que ces récentes rumeurs ne concernent pas les prix des Galaxy S25 de base et Galaxy S25 Plus, qui pourraient toujours être alignés sur ceux de leurs équivalents actuels.

Plus d'argent, plus de fonctionnalités ?

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Il est possible que l’augmentation des coûts de production chez Samsung reflète de nouvelles fonctionnalités et innovations prévues pour le Galaxy S25 Ultra, qui devrait poursuivre le rôle du S24 Ultra en tant que smartphone Galaxy le plus avancé technologiquement.

Récemment, Samsung a annoncé un nouveau type de technologie pour caméra zoom, promettant une utilisation plus efficace de l’espace et des portraits en basse lumière améliorés. Il est tout à fait envisageable que cette nouvelle technologie soit intégrée au S25 Ultra.

D’autres rumeurs mentionnent un écran agrandi de 6,9 pouces ainsi qu’un capteur ultra grand-angle amélioré de 50 Mpx parmi les éventuelles mises à jour.

Des informations laissent également entendre que le S25 Ultra pourrait être livré par défaut avec 16 Go de RAM, ajoutant encore en puissance mais augmentant les coûts de production.

En 2024, les prix des smartphones sont globalement restés stables, mais le coût déjà élevé du S24 Ultra pourrait inciter Samsung à aller encore plus loin.

Pour l’instant, aucune information officielle sur la gamme Galaxy S25 n’a été communiquée. Pour ne rien manquer des dernières nouvelles, il suffit de suivre notre couverture dédiée aux smartphones Samsung.