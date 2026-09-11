Hausse des prix de l’iPhone : tous les nouveaux tarifs des iPhone 18 Pro en France

Apple augmente les prix des nouveaux iPhone 18 Pro en France

Tous les iPhone 18 Pro et Pro Max coûtent plus cher que leurs prédécesseurs

Les hausses appliquées aux anciens iPhone sur certains marchés ne se transposent pas de la même manière à la France

Apple a annoncé une avalanche de nouveautés lors de son événement consacré aux iPhone Duo et iPhone 18 Pro, mais un point est resté nettement plus discret : les hausses de prix appliquées à une partie de la gamme iPhone, nouveaux modèles compris.

Comme attendu, les iPhone 18 Pro arrivent avec un supplément par rapport aux iPhone 17 Pro désormais abandonnés. Comme le montre le tableau ci-dessous, l’augmentation varie fortement selon la capacité de stockage et atteint plusieurs centaines d’euros sur les modèles les mieux équipés.

La situation devient plus particulière concernant les anciens iPhone qu’Apple continue de vendre. Les hausses décrites aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie ne peuvent pas être transposées directement à la France, où la grille tarifaire actuelle des iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17e suit une évolution différente.

Apple n’a pas commenté la raison de ces augmentations. La crise qui touche les composants et la mémoire apparaît comme une explication probable. En juin, la marque avait déjà augmenté le prix de nombreux Mac, iPad, HomePod et Apple TV. Les hausses des nouveaux iPhone Pro restent moins importantes en pourcentage sur certaines configurations, mais elles ne sont pas beaucoup plus agréables.

Voici le détail de la situation pour chaque modèle en France.

Hausse des prix des nouveaux iPhone

Pour les acheteurs qui visent un iPhone 18 Pro avec beaucoup de stockage, les nouveaux tarifs sont particulièrement difficiles à digérer.

Les modèles Pro et Pro Max de plus faible capacité prennent tous deux 150 € sur leurs versions 256 et 512 Go. Mais ce sont les capacités de 1 To et 2 To qui subissent les plus fortes augmentations en pourcentage.

L’iPhone 18 Pro 1 To, traditionnellement placé au cœur de la gamme pour les gros consommateurs de stockage, passe ainsi de 1 829 € à 2 229 €, soit 400 € de plus et une hausse d’environ 22 %.

Le modèle le plus durement touché est toutefois l’iPhone 18 Pro Max 2 To. Son tarif passe de 2 479 € à 3 129 €, soit 650 € supplémentaires, une progression d’environ 26 %. Aïe.

Swipe to scroll horizontally Modèle Nouveau prix Hausse par rapport au prédécesseur iPhone 18 Pro (256Go) 1 479 € +150 € iPhone 18 Pro (512Go) 1 729 € +150 € iPhone 18 Pro (1To) 2 229 € +400 € iPhone 18 Pro (2To) 2 979 € N/A — nouvelle capacité iPhone 18 Pro Max (256Go) 1 629 € +150 € iPhone 18 Pro Max (512Go) 1 879 € +150 € iPhone 18 Pro Max (1To) 2 379 € +450 € iPhone 18 Pro Max (2To) 3 129 € +650 €

Prix des anciens iPhones

Les anciens iPhone ont eux aussi vu leurs tarifs évoluer sur plusieurs marchés après l’événement Apple, mais la situation française ne reproduit pas directement ces hausses.

L’iPhone 16 de deux ans reste vendu par Apple en France dans une version 128 Go à 869 €. À ce niveau de prix, il devient cependant difficile à recommander face aux modèles plus récents.

L’iPhone 17e est actuellement affiché à 719 € en 256 Go et 969 € en 512 Go. L’iPhone 17 coûte pour sa part 969 € en 256 Go et 1 219 € en 512 Go.

L’iPhone Air reste enfin proposé à 1 229 € en 256 Go, 1 479 € en 512 Go et 1 729 € en 1 To. Contrairement aux marchés où son modèle 1 To vient de subir une hausse particulièrement brutale, la grille française ne peut donc pas être présentée avec le même bond de 21 % que celle détaillée dans l’article original.

Swipe to scroll horizontally Modèle Prix actuellement affiché en France iPhone 16 (128Go) 869 € iPhone 16 (256Go) 719 € iPhone 16 (512Go) 969 € iPhone 17e (256Go) 969 € iPhone 17e (512Go) 1 219 € iPhono 17 (256Go) 1 229 € iPhone 17 (512Go) 1 479 € iPhone Air (1To) 1 729 €

À quel point est-ce mauvais ?

Les prix annoncés pour l’Apple Watch Series 12, l’Apple Watch Ultra 4 et les AirPods 5 se sont révélés moins inquiétants que prévu, surtout après les fortes augmentations appliquées plus tôt cette année aux Mac, iPad et autres appareils.

La situation des iPhone est moins positive, particulièrement pour les grosses capacités des 18 Pro. C’est précisément là que les augmentations deviennent les plus difficiles à accepter.

Tous les iPhone paraissent malgré tout presque raisonnables face à l’iPhone Duo. À 2 339 € en version 256 Go, le premier pliable d’Apple se situe pratiquement au même niveau qu’un iPhone 18 Pro Max 1 To à 2 379 €. Une différence de seulement 40 € qui illustre assez bien jusqu’où les prix des smartphones Apple sont désormais capables de monter.