Qui sommes-nous ?

Nous adorons la technologie ! Nous sommes geeks, nous mangeons geek, nous dormons geek, nous respirons geek, nous vivons geek. En écrivant sur cette thématique qui nous anime 24/7, nous nous efforçons d’être toujours justes et impartiaux.

Nous sommes en mesure de le promettre car TechRadar compte parmi les plus grandes références mondiales, en termes d’actualités et de tests high-tech à destination du grand public. II est leader au Royaume-Uni, en croissance rapide aux Etats-Unis et en Australie. Installé en France depuis le mois de janvier 2020, il est suivi par un lectorat technophile très engagé. Des lecteurs qui peuvent se reposer sur notre indépendance éditoriale grâce à l’influence majeure de l’éditeur Future et à la minutie des tests exhaustifs pilotés par TechRadar Labs.

Nos journalistes experts sont animés par cette charte éditoriale autant que par la technologie. Ils respectent drastiquement la même, qu’ils opèrent de nos bureaux de Londres, New York, Sydney ou Paris.

TechRadar vous informe au quotidien sur les innovations high-tech les plus cools. Nous veillons à vous proposer des analyses complètes et détaillées sur les produits technologiques les plus récents ou à venir. Nous garantissons un suivi régulier de nos guides d’achat comme de nos tests, ainsi qu’un accès à de nombreuses exclusivités. Nos contenus existent pour faciliter vos décisions d’achat ou d’abonnement et vous suggèrent des alternatives plus abordables ou qualitatives.

Et comme il n’y a jamais qu’une seule vérité, nous vous invitons bien entendu à nous faire part de vos propres expériences ou suggestions de tests.

En savoir plus

Comment évaluons-nous chaque produit ? Découvrez notre charte éditoriale.

Rencontrez l'équipe TechRadar et contactez-nous.

Faites-nous part de vos suggestions.

(Image credit: IPSO)

TechRadar est membre de l'Independent Press Standards Organisation (qui réglemente la presse magazine et les journaux britanniques). Nous respectons le Code de bonnes pratiques des éditeurs et nous nous engageons à respecter les normes les plus exigeantes de la déontologie journalistique.

Si vous pensez que nous n'avons pas respecté ces normes et souhaitez déposer une plainte, veuillez contacter news@techradar.com. Si nous ne parvenons pas à résoudre votre plainte, ou si vous souhaitez plus d'informations sur l’association IPSO, vous pouvez la contacter par téléphone au (+44) 0300 123 2220 ou visitez le site https://www.ipso.co.uk/.