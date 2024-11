NordVPN étend son empire de cybersécurité avec un outil inédit de protection contre le vol d'identité

Avec la fréquence des incidents de vol d'identité qui augmente dans le monde entier, NordVPN a décidé d'étendre son empire de cybersécurité avec un nouvel outil de protection contre le vol d'identité. Cet outil vous aidera à protéger votre identité en ligne et à vous remettre de toute perte ou dommage.

NordProtect est actuellement disponible pour tous les utilisateurs de NordVPN Prime aux Etats-Unis seulement (nous vous informerons lorsque ce sera le cas en Europe). Le fournisseur prévoit de dévoiler un support supplémentaire et un produit autonome au cours du premier semestre 2025.

NordProtect : qu'est-ce que c'est et pourquoi vous devriez l'utiliser ?

Comme l'explique Tomas Sinicki, directeur général de NordProtect, vous pouvez avoir installé tous les outils de cybersécurité nécessaires, mais un seul clic négligent peut permettre aux cybercriminels d'accéder à votre identité.

Il a déclaré : « C'est alors que NordProtect vient à la rescousse en récupérant et en restaurant les actifs identitaires perdus ».

NordProtect est un service complet de protection contre le vol d'identité qui comprend les éléments suivants :

Récupération et restauration d’identité. NordProtect propose une couverture pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars pour couvrir les frais liés à la récupération d’une usurpation d’identité, incluant les coûts juridiques et la perte de revenus. Pour cela, le service met en relation avec un gestionnaire de dossier spécialisé dans la restauration d’identité, qui accompagne dans toutes les démarches nécessaires pour retrouver une situation sécurisée.

. NordProtect veille également à signaler toute activité suspecte sur les comptes de crédit et fournit un rapport de score de crédit chaque mois. Surveillance du dark web 24h/24 et 7j/7. Cette fonctionnalité envoie des alertes si des identifiants, numéros de téléphone, numéros de sécurité sociale (SSN), ou autres éléments d’identité sont compromis.

Cette fonctionnalité envoie des alertes si des identifiants, numéros de téléphone, numéros de sécurité sociale (SSN), ou autres éléments d’identité sont compromis. Protection contre l’extorsion en ligne. Une couverture de 100 000 dollars est disponible pour obtenir une assistance d’experts et effectuer des paiements en réponse à des menaces numériques. Cela peut inclure la suppression ou la restitution de données volées, ou encore la restriction d’accès aux informations personnelles ou aux appareils connectés.

« L'usurpation d'identité est un problème mondial et sa fréquence est en augmentation. C'est pourquoi l'amélioration des fonctionnalités actuelles et l'ajout de nouveaux outils à NordProtect font l'objet d'un effort continu », a déclaré M. Sinicki.

Do you know? (Image credit: Future) NordVPN a récemment été confirmé, une fois de plus, comme le meilleur choix de VPN de TechRadar après une nouvelle série de tests réussis . Les évaluateurs ont été particulièrement impressionnés par ses vitesses impeccables et ses résultats de déblocage, couplés à de nombreuses améliorations sur différentes plateformes.

En 2024, les violations de données sont devenues plus fréquentes et plus étendues, avec de nombreux incidents visant directement les données des consommateurs. En mai, plus de 500 millions de données utilisateurs ont été mises en vente en ligne après une intrusion dans les systèmes de Ticketmaster, un des incidents majeurs de l’année.

Les statistiques montrent également une augmentation des vols d’identité, avec plus de 550 millions de cas signalés aux États-Unis pour le seul premier semestre de l'année.

Face à cela, la nécessité d’une protection diversifiée contre les cybermenaces se fait de plus en plus sentir. NordProtect est le dernier outil développé pour permettre aux utilisateurs de garder un contrôle accru sur leurs informations sensibles.

Cette nouvelle version prolonge le travail amorcé en décembre dernier, avec le lancement de plans d’assurance cybernétique pour les marchés du Royaume-Uni et des États-Unis. En 2024, l’entreprise a également lancé une carte eSIM internationale, Saily, et NordStellar, une solution de gestion de l’exposition aux menaces pour les entreprises.

NordProtect est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs américains abonnés à la formule Prime de NordVPN, à partir de 7,89 dollars par mois. Le lancement de NordProtect sur d’autres marchés et en tant que produit autonome est prévu pour le premier semestre 2025. Ainsi, pour ceux qui se trouvent hors des États-Unis, l’extension du service devrait arriver prochainement.

Incogni, un service de suppression de données personnelles, est déjà disponible en complément du réseau privé virtuel et d’autres produits inclus dans certains forfaits NordVPN proposés aux utilisateurs du monde entier.