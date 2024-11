Samsung Galaxy S25 Ultra : les fuites montrent les ajustements de design pour 2025

Une série de photos de l'appareil factice S25 Ultra a été divulguée

Le Galaxy S25 Ultra semble bénéficier de quelques améliorations au niveau du design

Les couleurs noir et blanc/argent ont été photographiées

On a vu de nombreuses fuites concernant le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais celle-ci est l'une des plus importantes à ce jour : une série de photos de maquettes du Galaxy S25 Ultra a fait surface en ligne, dévoilant presque tout sur le design du futur smartphone haut de gamme.

Ces maquettes sont conçues à partir des schémas techniques transmis aux fabricants d'accessoires, leur permettant de préparer coques et autres produits avant la sortie officielle. Cela signifie qu'elles sont généralement très fidèles au produit final. Les images ont été publiées par deux des sources les plus fiables du secteur, @Jukanlosreve et @OnLeaks.

Bien que le Galaxy S25 Ultra ne révolutionne pas le design des smartphones, des changements sont à noter par rapport au Galaxy S24 Ultra. Par exemple, les objectifs de la caméra arrière arborent une nouvelle bordure colorée, un détail qui avait déjà été évoqué dans des prédictions antérieures.

Les coins du téléphone sont également beaucoup plus arrondis que sur le modèle actuel. Là encore, cette modification de design avait déjà fait l'objet de fuites. Cela signifie que le Galaxy S25 Ultra ressemblera davantage aux autres modèles de la série Galaxy S25.

Ce que nous attendons

Les images dévoilées montrent le Galaxy S25 Ultra en noir ainsi qu'en blanc ou argenté, ce qui correspond aux précédentes fuites sur les options de couleur. Des variantes en bleu et en gris pourraient également être proposées lorsque l'appareil sera officiellement dévoilé.

Même si cela ne peut pas être confirmé à partir de ces photos, l'écran du Galaxy S25 Ultra devrait mesurer 6,86 pouces (contre 6,8 pouces pour le modèle actuel), une augmentation qui serait due à des bordures encore plus fines.

En ce qui concerne les caméras arrière, les informations restent contradictoires, mais les prévisions les plus optimistes suggèrent que au moins deux des quatre capteurs bénéficieront de mises à jour significatives.

L'attente ne sera plus très longue pour découvrir ce sur quoi Samsung a travaillé. Le Galaxy S25 Ultra, le Galaxy S25 standard et le Galaxy S25 Plus devraient être dévoilés en janvier.

Vous aimerez aussi