Les meilleurs appareils photo pour créer son vlog en 2022 : des options pour tous les budgets

Bienvenue dans notre guide des meilleurs appareils photo conçus pour le vlogging. Nous avons passé des centaines d'heures sur le terrain à tester les meilleurs boîtiers pour vidéastes et créateurs mobiles, ils sont tous passés au crible ci-dessous. Que vous cherchiez à lancer une chaîne YouTube ou à ajouter un peu d'éclat sur vos stories Instagram, vous trouverez ci-dessous un excellent choix adapté à vos besoins et quel que soit votre budget.

À l'heure actuelle, nous pensons que le meilleur appareil photo pour le vlogging est le Sony ZV-1. Il remplit la plupart des conditions pour les créateurs de contenus débutants, y compris une caractéristique importante : la portabilité. Il peut être emporté dans une poche, mais possède également un capteur de 1 pouce capable de filmer des séquences 4K d'une grande netteté. Grâce à l'autofocus le plus performant de sa catégorie, à un filtre ND intégré et à un port micro pour l'enregistrement d'un son de qualité supérieure, c'est un appareil complet pour les vlogueurs globe-trotters.

Bien que le ZV-1 soit le meilleur choix, il existe de bonnes alternatives au même prix. Pour quelque chose d'un peu moins cher, mais tout aussi facile à transporter, découvrez le DJI Pocket 2. Il s'agit d'une petite caméra brillante stabilisée par un cardan pour les tournages de jour, et c'est une option particulièrement intéressante pour les vlogueurs solitaires grâce à sa capacité à suivre votre visage dans une scène.

Vous recherchez une qualité d'image supérieure ? Nous pensons que le Panasonic Lumix GH6 est actuellement le meilleur appareil photo que vous pouvez acheter, tandis que le Fujifilm X-S10 combine un capteur APS-C encore plus grand avec de superbes manipulation et stabilisation d'image. Les vidéastes qui ont besoin d'une capacité de diffusion en direct devraient également se tourner vers le Panasonic GH5 Mark II, qui prend en charge la diffusion de vidéos en 1080/60p, directement sur des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Quel que soit votre niveau de compétence, notre guide d'achat couvre un large éventail de budgets et de niveaux de maîtrise. Il comprend les meilleurs appareils photo pour débutants pour ceux qui débutent dans le vlogging, ainsi que les meilleurs appareils photo sans miroir pour ceux qui sont à cheval entre le vlogging et la réalisation de films plus sérieux.

Pour ceux qui tournent des vlogs dans des environnements plus aventureux, comme le surf, le ski et le travail sous l'eau, il est de même intéressant de considérer certaines des meilleures caméras d'action, et nous les avons incluses ci-dessous. Vous ne savez pas par où commencer ? Consultez notre FAQ complète pour découvrir nos conseils pratiques et enfin arrêter votre choix.

(Image credit: Future)

Quel appareil photo acheter pour alimenter son vlog en 2022 ?

(Image credit: Future)

Pendant longtemps, le Canon G7 X Mark III a été notre appareil photo compact préféré pour le vlogging, mais il a été détrôné aujourd'hui par l'excellent Sony ZV-1. En combinant tous les meilleurs éléments de la série RX100 de Sony (par exemple, le port micro et l'autofocus du RX100 VII, ainsi que le brillant objectif 24-70 mm f/1.8-2.8 du RX100 V), le ZV-1 répond parfaitement aux attentes de la plupart des gens en matière d'enregistrement vidéo.

Le suivi en temps réel et l'Eye AF de Sony sont les meilleurs du moment et le ZV-1 dispose également d'une profondeur de champ énorme pour un appareil photo compact, notamment un filtre ND intégré et des profils tels que S-Log2 pour ceux qui veulent se lancer dans l'étalonnage des couleurs. Nous pensons toujours que la stabilisation et la qualité d'image de l'Olympus OM-D E-M5 Mark III sont supérieures, mais vous ne trouverez pas d'appareil photo de poche plus performant que le Sony ZV-1 pour enrichir votre chaîne vidéo.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony ZV-1

(Image credit: Future)

2. Panasonic Lumix GH6 Le meilleur appareil photo haut de gamme pour assurer des vlogs de haute qualité Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Capteur: Micro 4/3 Résolution: 25,2 Mpx Distance focale effective: N/A Viseur: EVF, 5,68 millions de points Écran: Tactile articulé de 3,0 pouces, 1,84 million de points Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth Résolution vidéo maximale: 5,7K/60p Dimensions, poids: 138,4 x 100,3 x 99,6 mm, 823 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Low Stock Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Vaste gamme d'options vidéo + Écran polyvalent et grande maniabilité Pourquoi attendre - Plus grand et plus lourd que le GH5 II - L'autofocus reste en retrait par rapport aux meilleurs

Le Panasonic GH6 surpasse le GH5 II sur presque tous les plans : équipé d'un capteur Micro 4/3 e 25,2 Mpx plus précis, il peut filmer des séquences de 5,7K à 60 images par seconde. Il offre également un vaste arsenal de formats, de fréquences d'images et de résolutions - y compris un catalogue plus important de modes 10 bits - tandis que le refroidissement par ventilateur forcé permet des durées d'enregistrement illimitées.

Bien qu'il soit légèrement plus grand que le GH5 Mark II, il conserve un facteur de forme relativement portable. Sa construction robuste est complétée par des commandes familières et de nouvelles lumières de pointage à l'avant et à l'arrière. L'écran tactile arrière de 3 pouces pivote, tourne et s'incline, tandis qu'un deuxième bouton d'enregistrement vidéo situé à l'avant permet aux vlogueurs de commencer à filmer plus facilement.

Les options de connectivité sont complètes, bien que le GH6 ne dispose pas des capacités de diffusion en direct du GH5 Mark II. Il n'y a toujours pas d'autofocus à détection de phase, bien que les performances de l'autofocus par contraste semblent améliorées par rapport au GH5 Mark II. La stabilisation est également supérieure, grâce à une mise à niveau algorithmique qui fait du GH6 l'un des meilleurs appareils photo pour lisser les mouvements de manière naturelle.

Lire notre test complet : Panasonic Lumix GH6

(Image credit: Future)

Nous étions de grands fans du DJI Osmo Pocket original, mais cette suite corrige beaucoup de ses défauts et en fait la meilleure option compacte pour les cinéastes amateurs. Le Sony ZV-1 (ci-dessus) l'emporte en termes de qualité vidéo, mais si vous avez tendance à filmer beaucoup de clips de style "walk-and-talk" à la caméra, la combinaison du Pocket 2 avec un cardan à trois axes et un solide suivi du visage pourrait le rendre plus attrayant.

Par rapport à l'Osmo Pocket (qui reste en vente comme alternative plus abordable), le DJI Pocket 2 apporte un nouveau capteur plus grand, un objectif plus lumineux, des microphones améliorés et un champ de vision plus large, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de le tenir à bout de bras pour parler à la caméra.

Posez-le sur un trépied ou une surface, et il tournera pour vous garder en vue lorsque vous vous déplacerez devant lui. Malgré ce capteur plus grand, le Pocket 2 n'est toujours pas l'appareil photo idéal pour les situations de faible luminosité ou les scènes très contrastées, mais c'est une très belle amélioration par rapport à l'utilisation de votre téléphone dans un cardan et la configuration audio améliorée à quatre microphones signifie que vous obtenez une qualité sonore très décente.

Lire notre test complet (en anglais) : DJI Pocket 2

(Image credit: Future)

Le Fujifilm X-S10 est sans doute le meilleur appareil photo sans miroir à ce niveau de prix. Il est capable de réaliser de nombreux types de tournage, y compris le vlogging. Ce n'est pas l'appareil le moins cher ou le plus petit de ce guide (le Sony ZV-1 est un meilleur compact), mais en termes de qualité et de rapport qualité-prix, c'est notre meilleur choix actuel pour les créateurs de vidéos. Associez-le à un objectif en kit XC15-45 mm et vous obtiendrez une superbe configuration de vlogging.

À l'intérieur du X-S10 se trouve la combinaison éprouvée d'un capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 Mpx et du processeur X 4, que nous avons déjà vu dans le Fujifilm X-T4. Il filme des vidéos 4K/30p non recadrées, dispose d'un système de stabilisation IBIS pour atténuer les vibrations de la main et d'un écran à angle variable qui se retourne pour vous faire face. Le X-S10 est également doté d'autres fonctions utiles, comme l'enregistrement Full HD à 240p pour un effet de ralenti 10x, l'enregistrement F-Log et la possibilité de produire des vidéos 4:2:2 10 bits.

En plus de tout cela, vous disposez également d'un style rétro raffiné et d'une poignée confortable, ce qui en fait une excellente option hybride pour la prise de vue d'images fixes. Compte tenu de toutes les caractéristiques dont il est doté, il est également disponible à un prix très abordable. Mais attention, il sera difficile de résister à la large gamme d'objectifs de la série X qu'il propose.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X-S10

(Image credit: Future)

Vous recherchez une caméra de vlogging compacte, mais plus flexible que la Sony ZV-1 ou la DJI Pocket 2 ? La ZV-E10 pourrait bien être votre meilleure option. Elle est basée sur le matériel relativement ancien du Sony A6100, d'où son prix relativement abordable, mais elle offre de nombreuses fonctions axées sur la vidéo qui en font une bonne alternative à la ZV-1 si vous souhaitez changer d'objectif et de longueur focale pour obtenir des effets différents.

Le ZV-E10 est basé sur le même capteur CMOS APS-C de 24,2 Mpx que la plupart de ses homologues de la série A6000, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est un grand capteur qui produit des vidéos et des photos d'une qualité impressionnante pour le prix, notamment en basse lumière par rapport à ses rivaux à capteur plus petit. Mais il a des problèmes de rolling shutter (l'effet "gelée") lorsque vous effectuez un panoramique rapide, et l'appareil n'a pas non plus de viseur, de mode 4K/60p et de stabilisation d'image intégrée.

Néanmoins, il y a un SteadyShot électronique pour atténuer les vibrations de la main, ainsi que d'excellentes fonctions logicielles comme " Product Showcase " que nous avons vues sur le ZV-1. L'autofocus du ZV-E10 est également le meilleur de sa catégorie à ce prix, donc si les limitations susmentionnées ne vous dérangent pas et que vous souhaitez bénéficier de la flexibilité des objectifs interchangeables, c'est une excellente nouvelle option pour les vlogueurs.

Lire notre test complet : Sony ZV-E10

(Image credit: Future)

Avec le même petit capteur, les mêmes écrans et la même coque que la GoPro Hero 9 Black avant elle, la Hero 10 Black ne réinvente pas la caméra d'action. Mais elle offre une expérience plus raffinée que son prédécesseur, ce qui en fait la caméra d'action la plus polyvalente disponible pour les vlogueurs aventureux. L'interface tactile et le système de menus sont plus rapides et plus faciles à utiliser, tandis que le nouveau processeur GP2 garantit des performances optimales. La puce fait passer la fréquence d'images de 5K à 60p pour des vlogs plus élégants, tandis que la fréquence d'images de 4K jusqu'à 120fps permet d'obtenir des séquences au ralenti plus nettes pour des scènes coupées captivantes.

La stabilisation est également améliorée, avec HyperSmooth 4.0 et le nivellement de l'horizon pour des séquences extrêmement stables (même si vous vous balancez à des angles de 45 degrés). Le streaming en direct est toujours soumis à certaines limitations (les YouTubeurs doivent avoir au moins 1 000 abonnés), mais vous pouvez désormais diffuser des flux avec HyperSmooth 4.0 activé. Ajoutez une protection d'objectif hydrophobe à ses qualités d'endurance reconnues et le GoPro Hero 10 Black devient le vainqueur incontesté si vous avez besoin d'une vidéo de premier ordre dans des conditions difficiles - même si ses rivaux à petit budget offrent un meilleur rapport qualité-prix.

Lire notre test complet : GoPro Hero 10 Black

(Image credit: Future)

Le Panasonic GH5 original était un appareil photo légendaire grâce à sa combinaison de spécifications vidéo 4K de pointe et de boîtier relativement petit et abordable avec IBIS. Le GH5 Mark II n'apporte pas de grandes améliorations à cette formule existante, mais il ajoute une astuce particulièrement utile : le streaming live sans fil.

Le Panasonic GH6 étant la véritable mise à niveau du GH5 du point de vue de la qualité vidéo, le streaming en direct est vraiment le point central du GH5 Mark II - et cela fonctionne bien. La diffusion sur YouTube et Facebook est assez simple grâce aux options intégrées dans l'application Lumix Sync, mais vous pouvez également diffuser sur d'autres sites comme Twitch grâce à la prise en charge du protocole standard RTMP/RTMPS.

La qualité du streaming est limitée à 1080/60p et l'autofocus du GH5 Mark II n'est toujours pas à la hauteur des meilleurs, mais il est parfaitement utilisable dans la plupart des situations et les autres caractéristiques de l'appareil (stabilisation de l'image dans le corps, écran articulé, ainsi qu'un large éventail d'options de tournage vidéo) en font l'un des meilleurs appareils de vlogging, en particulier si vous avez envie de jouer avec le direct.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic GH5 Mark II

(Image credit: Future)

8. Fujifilm X-T200 L'une des meilleures options à petit budget Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Capteur: CMOS APS-C Résolution: 24,2 Mpx Distance focale effective: N/A Viseur: EVF, 2,36 millions de points Écran: Tactile à angle variable de 3,5 pouces, 2,76 millions de points Connectivité: Wi-Fi et Bluetooth Résolution vidéo maximale: 4K Dimensions, Poids: 121 x 84 x 55 mm, 370 g Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design léger et rétro + Écran tactile de 3,5 pouces très net Pourquoi attendre - Pas de suivi de sujet - Pas de cardan numérique en 4K

Le X-T200 de Fujifilm est un appareil photo d'entrée de gamme attrayant qui a beaucoup à offrir aux vlogueurs. Doté du style rétro familier de la série X, le X-T200 est équipé d'un capteur APS-C de 24,2 Mpx qui capture des vidéos 4K non recadrées à 30p par " downsampling " à partir de séquences 6K. Les résultats sont impressionnants de détails et nettement plus dynamiques que les images 1080p de l'appareil. Il est un peu dommage que la stabilisation numérique de l'image ne fonctionne qu'en Full HD, mais utilisez un objectif avec IS intégré et elle ne vous manquera pas trop.

Si le X-T200 peut capturer des séquences 1080p jusqu'à 120 images par seconde, le nouveau mode vidéo HDR (qui combine plusieurs images pour améliorer la gamme dynamique) n'est proposé que jusqu'à 60 images par seconde. En dépit de ces petits détails, le X-T200 est un outil de tournage génial. L'écran tactile à angle variable de 3,5 pouces est d'une netteté fantastique et permet de cadrer avec plaisir, tandis que l'entrée mini stéréo de 3,5 mm et le port USB-C ajoutent une polyvalence bienvenue. Il est dommage que le suivi du sujet ne puisse pas être utilisé pour la vidéo, mais le X-T200 est tout de même une option de vlogging polyvalente et compétente, et l'une des meilleures à son prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X-T200

(Image credit: Future)

La DJI Action 2 est différente de toutes les autres caméras d'action - et si vous n'avez pas peur d'enregistrer des clips relativement courts (cinq minutes à la fois), alors son facteur de forme minuscule et modulaire est très utile pour les vlogueurs en déplacement. Si vous voulez vous voir dans le cadre pendant l'enregistrement, vous devrez opter pour le pack Combo double écran, qui comprend un module magnétique supplémentaire qui se fixe sur le bloc de base et vous offre un écran frontal. L'avantage de la conception modulaire de l'Action 2 est que vous pouvez toujours retirer ce module et le transformer en une caméra portable de 64 g.

Malgré sa taille minuscule, la caméra de l'Action 2 contient en fait un capteur 1/1,7 pouces plus grand que celui de la GoPro Hero 10 Black, et nous avons été impressionnés par la qualité de ses vidéos 4K en plein jour. À lui seul, ce module de caméra est également étanche jusqu'à dix mètres, mais il ne faut pas oublier que les modules supplémentaires (comme celui de l'écran tactile) ne sont pas étanches sans boîtier. Malgré quelques inconvénients pratiques, comme les limites de surchauffe sur la longueur des clips, l'Action 2 est une excellente option si vous avez besoin d'une caméra de vlogging qui soit petite, discrète et polyvalente.

Lire notre test complet (en anglais) : DJI Action 2

(Image credit: TechRadar)

Il est dommage que Canon n'ait pas fait de l'EOS M50 Mark II une mise à jour plus importante de son prédécesseur EOS M50, mais il reste une bonne option vidéo 1080p pour tous ceux qui débutent dans le domaine du vlogging. Les principales mises à jour qu'il apporte sont l'Eye AF pour les photos et la vidéo, qui fonctionne bien pour un modèle d'entrée de gamme, et la possibilité de filmer des vidéos verticales pour les utilisateurs d'Instagram.

Le principal inconvénient de l'EOS M50 Mark II est son important rognage de 1,56x sur les vidéos 4K, qu'il hérite de son prédécesseur. Si le tournage de vidéos 4K est votre priorité, nous vous recommandons d'opter pour le Canon EOS M6 Mark II (voir plus bas). Mais si vous vous contentez de filmer des vidéos 1080p, le M50 Mark II reste une bonne option, grâce à la combinaison d'un grand capteur CMOS APS-C de 24,1 Mpx, d'un écran tactile à angle variable, d'une entrée micro et d'un format compact.

Lire notre test complet : Canon EOS M50 Mark II

(Image credit: Future)

Si la qualité vidéo est votre priorité, il est difficile de battre le Fujifilm X-T4 comme appareil polyvalent pour le vlogging. Bien sûr, certains appareils photo plein format peuvent encore l'emporter en termes de plage dynamique et de performance ISO élevée, mais l'écart n'est pas énorme et le X-T4 offre une configuration globale plus petite, idéale pour les voyages. Le X-T4, qui est l'un des meilleurs appareils photo hybrides, apporte des améliorations significatives au X-T3, notamment la stabilisation IBIS, une batterie plus puissante et un autofocus amélioré.

Ce dernier est rapide et fiable pour les photos et les vidéos, même si vous voudrez de préférence l'utiliser avec certains des verres les plus récents de Fujifilm, comme le XF16-80mm f4 R OIS, pour obtenir les meilleurs résultats. Avec une entrée micro, un écran frontal, une étanchéité et la possibilité de filmer des vidéos Cinema 4K jusqu'à 60 images par seconde, le X-T4 est une excellente option de vlogging polyvalente pour ceux qui veulent un appareil capable de répondre à leurs besoins en matière de photos et de vidéos.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X-T4

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Peu de caméras offrent la portabilité de l'Insta360 Go 2 pour le vlogging. Pesant à peine 26,5 g, la caméra elle-même est un petit caillou épuré capable de capturer des séquences détaillées et dynamiques en 1440p jusqu'à 50 images par seconde. La stabilisation n'est pas à la hauteur des normes GoPro, mais le logiciel FlowState fait un travail raisonnable pour atténuer les mouvements de marche, surtout si vous traitez la vidéo avec votre ordinateur portable plutôt qu'avec l'application Insta360. Il n'y a pas d'écran sur la caméra elle-même, ce qui sera un obstacle pour certains, mais l'application peut être utilisée pour un aperçu vidéo sans fil.

Mais ce qui est le plus utile, c'est l'étui de protection : avec deux boutons et un affichage OLED, les commandes et la caméra sont tournées vers l'utilisateur lorsque l'Insta360 Go 2 est sur la station d'accueil, ce qui en fait une installation de vlogging portable idéale. Le boîtier comporte également des pieds repliables pour les fonctions de trépied et fonctionne comme une télécommande pour le contrôle sans fil de la caméra. Avec 30 minutes, l'autonomie n'est pas la meilleure, mais avec un microphone unique qui rend les voix avec un punch et une clarté convenables, l'Insta360 Go 2 est une option facile, tenant correctement en poche pour enregistrer des clips rapides et des vlogs en déplacement.

Lisez notre test complet (en anglais) : Insta360 Go 2

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Offrant des performances plein format dans un boîtier Micro 4/3, le Panasonic Lumix S5 est un hybride fantastique qui devrait séduire un grand nombre de créateurs.

Plus petit et plus léger que le GH5, mais équipé d'un capteur sans miroir plein format, le Lumix S5 est extrêmement confortable en main et dispose d'une gamme complète de boutons et de cadrans. Les vlogueurs se réjouiront de l'arrivée d'un écran tactile entièrement articulé, qui peut être basculé vers l'avant.

En fait, le S5 a de quoi séduire les créateurs de vidéos. Il peut capturer des images 4K 10 bits en interne, des images 4K recadrées à 60p et des images 4K non recadrées à 30p. Il prend également en charge V-Log, les time-lapses, le double ISO natif et la 4K anamorphique. La stabilisation de l'image à l'intérieur du corps assure la fluidité de la prise de vue et, bien que l'autofocus soit toujours basé sur le contraste, le paramètre AF-C est plus que capable de suivre des sujets en train de marcher ou de parler.

Le seul véritable compromis - outre la limite de 30 minutes pour les clips 10 bits - est l'inclusion d'un port Micro HDMI, plutôt qu'un port de taille normale. Et il peut être utile d'envisager une deuxième batterie si vous comptez enregistrer toute la journée. Avec le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, ainsi qu'un objectif en kit 20-60 mm idéal pour la vidéo, le S5 devrait remplir presque toutes les conditions pour les vlogueurs.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix S5

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Depuis longtemps populaire auprès des vlogueurs, la gamme G7X de Canon est montée d'un cran avec le Mark III. Il possède un capteur de 20,1 mégapixels d'un pouce très performant, mais il est désormais équipé d'un enregistrement vidéo 4K non recadré, ainsi que d'un élément qui a été demandé à de nombreuses reprises : une prise microphone.

Cela signifie que vous pouvez élever le son au-delà de l'offre du micro interne, si vous le souhaitez. Mieux encore, le G7X III peut diffuser directement sur YouTube - ce qui est, à l'heure actuelle, un avantage par rapport au Sony ZV-1 - afin que vous puissiez vloguer en direct tout ce qui se passe autour de vous, sans avoir à utiliser votre smartphone. Le chargement par USB est une autre caractéristique intéressante qui signifie que vous pouvez lui donner des rafales d'énergie en déplacement - particulièrement prudent si vous avez tourné beaucoup de vidéos 4K.

L'AF à détection de contraste uniquement et l'écran inclinable plus limité du G7X Mark III font qu'il a été relégué au bas de cette liste par le Sony ZV-1, mais il est également plus abordable et vaut toujours la peine d'être considéré si vous avez besoin d'une alternative de poche.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon PowerShot G7 X Mark III

Des webcams haut de gamme aux modèles sans miroir, les meilleurs appareils photo pour vlogging se présentent sous différentes formes et tailles. Les caractéristiques dont vous avez besoin varient en fonction de ce que vous aimez filmer et de la manière dont vous le faites.

Si vous êtes un cinéaste amateur, par exemple, vous voudrez probablement une caméra dotée d'un écran tactile articulé qui facilite le cadrage des plans lorsque vous travaillez seul. De même, si une grande partie de votre contenu implique de parler à la caméra, vous aurez besoin d'une entrée de microphone externe pour vous assurer de capturer un son de qualité supérieure pour votre public. Grâce à l'autofocus fiable avec suivi du visage, votre sujet restera net, même s'il se déplace dans le cadre.

(Image credit: Future)

Beaucoup de vlogueurs aiment marcher et parler en même temps. Si c'est votre style, vous devriez envisager d'acheter une caméra avec un système de stabilisation IBIS. Cela permettra d'atténuer les tremblements causés par vos pas et rendra vos vidéos beaucoup plus agréables à regarder. Certaines caméras vont encore plus loin avec un cardan intégré qui contrebalance le mouvement sur plusieurs axes pour rester à niveau, comme la DJI Pocket 2.

Presque tous les meilleurs appareils photo pour vlogueurs peuvent désormais filmer en résolution 4K en standard. Mais il est important de regarder au-delà de la seule résolution. Des fréquences d'images élevées, de 120 images par seconde ou plus, vous permettront de filmer des séquences au ralenti étonnantes, par exemple. Et si le post-traitement fait partie de votre flux de travail, une profondeur de couleur de 10 bits vous donnera une plus grande flexibilité dans la salle de montage.

(Image credit: Future)

Quel type d'appareil photo les vlogueurs utilisent-ils ? Comme vous pouvez le constater dans les conseils d'achat ci-dessus, les vlogueurs utilisent un large éventail d'appareils photo différents en fonction de leurs besoins spécifiques. De nombreux vlogueurs privilégient les modèles sans miroir pour leur combinaison de qualité d'image, de performances et de flexibilité. Les meilleurs appareils photo pour vlogueurs sans miroir sont dotés de capteurs haute résolution, d'un système de stabilisation IBIS pour des séquences plus fluides et de la possibilité de changer d'objectif pour s'adapter à différents scénarios de tournage, le tout dans des boîtiers relativement portables. Les appareils photo sans miroir sont également plus susceptibles d'être équipés de ports permettant de connecter des accessoires externes, tels que des microphones, des casques et des projecteurs. Cela dit, certains vlogueurs préfèrent privilégier la portabilité. Des caméras vraiment minuscules comme l'Insta360 Go 2 sacrifient le contrôle créatif total en faveur d'une accessibilité rapide et simple pour capturer des séquences à l'improviste. Les caméras compactes comme la Sony ZV-1 représentent un bon compromis pour de nombreux vlogueurs, car elles offrent une qualité d'image solide et des options de contrôle manuel, tout en ayant un format qui se glisse facilement dans une poche. D'autres vlogueurs choisissent des caméras qui sont spécifiquement adaptées à leurs besoins de tournage. Des modèles robustes comme la GoPro Hero 10 Black, par exemple, offrent des options avancées de connectivité et de diffusion en direct, ainsi que de nombreux modes créatifs, le tout dans un boîtier robuste qui facilite le tournage de vlogs, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Les blogueurs qui diffusent depuis une position assise privilégieront souvent une webcam haut de gamme comme la Razer Kiyo Pro, qui remplit habilement un créneau unique. De même, ceux qui veulent un outil dédié à l'enregistrement pendant qu'ils marchent et parlent pourront utiliser quelque chose comme la Pocket 2 de DJI.

Quelle qualité vidéo devez-vous privilégier ?

Quel que soit le type d'appareils photo que vous choisirez, la qualité vidéo sera probablement votre priorité. Au minimum, vous chercherez à filmer en Full HD (1080p), mais le 4K est de plus en plus courant. Bien que le format à plus haute résolution prenne plus de place sur votre disque dur, il devrait permettre d'assurer l'avenir de vos enregistrements un peu plus que le format Full HD.

Parmi les autres spécifications auxquelles il faut prêter attention, citons le Wi-Fi intégré pour partager vos vlogs en déplacement, un écran entièrement articulé ou inclinable pour vous aider à cadrer votre visage, une prise micro intégrée pour améliorer la qualité du son.

Nous avons sélectionné 14 appareils photo de formes, de tailles et d'attributs différents pour convenir à différents styles de vlogs. Nous avons également mis en évidence certains appareils qui répondront à vos besoins en matière de photos et de vidéos.

(Image credit: Future)

Les caractéristiques les plus importantes pour un appareil photo pour vlogging sont la qualité vidéo, l'autofocus, la stabilisation IBIS et les options audio - ce sont donc les principaux domaines sur lesquels portent nos tests.

Pour examiner la qualité vidéo, nous prenons des photos à la résolution et à la fréquence d'images les plus élevées de la caméra dans une variété de scènes à main levée, y compris le style populaire walk-and-talk, pour voir comment elle gère les couleurs, les tons de peau, les détails et le rolling shutter. Nous avons également inclus des scènes très contrastées pour tester l'adaptation de l'exposition automatique et de la balance des blancs aux changements d'éclairage.

Ces tests sont également une bonne occasion de tester l'autofocus de suivi des visages et des yeux, ainsi que la qualité de sa stabilisation (électronique et mécanique, le cas échéant). Une autre chose que nous testons dans ces scènes est un élément souvent négligé de l'équation : les microphones intégrés. Si l'appareil photo dispose d'une entrée micro, nous l'utiliserons également avec un micro externe pour voir comment la qualité se compare à celle de l'audio interne.

La plupart des appareils de vlogging les plus récents sont dotés de fonctions supplémentaires telles que des profils de couleur plats, des écrans tactiles articulés, des filtres ND intégrés et, dans le cas de Sony, une fonction "vitrine de produits". Idéal pour ceux qui gèrent une chaîne YouTube depuis leur domicile. Si elles sont disponibles, nous testons toutes ces fonctions pour voir comment elles se situent par rapport à leurs plus proches rivales, puis nous résumons nos diverses impressions sur la qualité de fabrication, le design, la qualité vidéo, la qualité audio et les spécifications principales de l'appareil photo.