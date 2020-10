Les meilleurs appareils photo compacts, bridges et sans miroir parfaits pour vos vacances

Préparer un séjour à la campagne / montagne ? Des vacances à la plage ? Cela semble difficile cette année mais quelle que soit la destination de vos prochaines vacances, il vous faut un appareil photo petit, léger, avec une bonne batterie et un capteur décent pour immortaliser vos plus beaux moments de détente et de tourisme. Les meilleurs appareils photo de voyage se trouvent dans ce guide d’achat.

A une époque où il convient de voyager avec un simple sac à dos plutôt qu’avec une valise, vous aimeriez vous encombrez le moins possible : un maillot de bain ou une combinaison de ski, quelques vêtements de rechange, votre brosse à dents et de la crème solaire, voilà l’essentiel. Pourtant, un appareil photo peut s’avérer tout aussi essentiel pour conserver un souvenir de vos vacances. A condition qu’il ne vous alourdisse pas. Heureusement, les appareils photo actuels vous permettent de capturer une multitude de sujets et de paysages, grâce à leurs caractéristiques de pointe : des capteurs grande taille, des longues focales, l’enregistrement de vidéos 4K…

Si vous possédez déjà un smartphone premium, celui-ci est plutôt bien adapté aux week-ends, escapades et séjours courts, enclins aux prises de vue instantanées. Cependant, si vous optez pour un voyage long et inédit, vous désirerez rendre justice aux monuments et lieux incroyables que vous visiterez. Il vous faut dès lors un appareil photo qui garantisse des photos souvenirs en très haute résolution, plus optimales pour les transformer en posters ou les compiler dans des livres photo.

Il est nécessaire, dès lors, de bien choisir son appareil photo de voyage. Pour beaucoup, un reflex numérique sera encombrant. Vers quel modèle compact et haut de gamme se tourner dans ce cas ? Dans ce guide d’achat, nous sélectionnons différents types d’appareils photo idéaux pour vos prochaines vacances. Sans dépasser le poids autorisé de vos bagages ni votre budget.

Les différentes options possibles pour voyager léger

Les ultracompacts

Ces petits appareils photo vous permettent de photographier des sujets et paysages très polyvalents, avec un objectif qui vous rapproche de l'action. Des composants de très haute qualité qui tiennent dans un boîtier mini, du fait d’un capteur réduit. Inconvénient : ils sont moins fiables pour les prises de vue dans des conditions de faible éclairage.

Les compacts experts

Les modèles les plus récents ont des capteurs beaucoup plus grands (1 pouce) et sont capables de prendre des photos avec une résolution bien plus poussée que sur n'importe quel smartphone haut de gamme. Certains peuvent même obtenir des images comparables à celles d’un Reflex ou d’un appareil photo sans miroir. Ils disposent cependant d’un zoom plus court. Vous pouvez bien sûr élargir facultativement votre distance focale mais vous en paierez le prix fort.

Les bridges

Une option plus volumineuse qu'un appareil photo compact standard, mais avec une meilleure distance focale. Le bridge est également idéal pour les débutants avec une prise en main facile et confortable. Il possède un boitier solide, un viseur électronique décent et un écran LCD flexible.

Les appareils photo sans miroir

C'est le choix indiscutable si vous exigez la meilleure qualité d'image possible. Vous profitez d’un traitement de l’image optimal avec de nombreuses options avancées. Vous devrez probablement leur ajouter un ou plusieurs objectifs, mais ce n’est pas une obligation. En effet, la majeure partie des sans miroir sont aujourd’hui spécialement conçus pour les voyages - et sont aussi compacts que possible.

Si vous ne savez toujours pas quel type d'appareil photo sélectionner pour vos vacances, nous vous invitons à consulter le comparatif ci-dessous. Nous avons testé et comparé de nombreux modèles avant de lister les appareils photo les plus légers et abordables pour passer un bon séjour.

Les meilleurs appareils photo pour voyager, en un coup d’œil :

Quel appareil photo de voyage acheter en 2020 ?

1. Panasonic Lumix TZ200 Un grand zoom pour ne rien manquer de vos séjours. Capteur : 1 pouce, 20,1 Mpx | Objectif : 25-360 mm, f/3.3-6.4 | Ecran : tactile de 3 pouces, 1 240 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire

Grand capteur d'un pouce Zoom 15x Un viseur électronique étriqué Les photos JPEG peuvent nécessiter un traitement léger a posteriori

Panasonic a pratiquement inventé la catégorie des compacts de poche avec un grand zoom. Aujourd’hui, malgré une concurrence accrue, la gamme TZ continue de dominer ce segment très convoité par les globe-trotters. Avec le Lumix TZ200, Panasonic a réussi à conserver la petite taille de la série, tout en insérant un grand capteur d’un pouce capable d’obtenir une meilleure qualité d’image. Le zoom 15x, quant à lui, vous permet de capturer tous les détails de paysages ou de monuments architecturaux complexes, avec une précision absolue.

Le viseur électronique, même petit, fait son travail. De même que l’écran tactile qui offre un aperçu de vos prises de vue avec une sensibilité élevée. Préférez toutefois une sauvegarde brute de vos photos plutôt que le format JPEG, plus soumis à l’effet de grain. Si vous recherchez un appareil photo compact polyvalent, capable de prendre de belles photos de voyage, vous l'avez trouvé.

2. Olympus OM-D E-M5 Mark III Compact mais efficace - sans doute le meilleur compagnon de voyage. Capteur : 4/3, 20,4 Mpx | Objectif : N/A | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF OLED de 2 360 000 points | Mode rafale : 30 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire

Stabilisation incroyable de l'image Boîtier compact avec une excellente maniabilité Une grande variété de modes Une poignée plus large serait la bienvenue

Compact, polyvalent, performant - n’importe lequel de ces qualificatifs colle parfaitement à cet appareil photo conçu principalement pour les voyageurs. L'Olympus OM-D E-M5 Mark III regroupe les trois, et même plus. Son boîtier en polycarbonate, résistant aux intempéries, s’affiche petit et léger, tout en étant merveilleusement maniable. Il offre aux photographes en déplacement une multitude de modes et de fonctionnalités qui garantissent de superbes clichés de vacances. Et la combinaison d'un puissant processeur d'images, d'un autofocus à détection de champ ainsi que d’un stabilisateur des plus compétents en font un appareil incroyablement performant.

Oui, sa qualité d'image ne peut pas rivaliser avec les grands formats dans des conditions de prise de vue plus complexes - par exemple, en situation de basse luminosité - mais vous aurez du mal à trouver un appareil photo de voyage qui puisse cocher autant d'autres cases. Ajoutez la vidéo 4K qui en fait l’un des modèles préférés des vloggers et vous obtenez un appareil photo sans miroir qui mérite amplement sa place dans votre bagage à main.

3. Canon Powershot G5X Mark II Un modèle léger qui se décline en caméscope 4K, si l'envie vous prend. Capteur : 1 pouce, 20,1 Mpx | Objectif : 24-120 mm, f/1.8-2.8 | Ecran : tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 20 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire

Rapport qualité-prix remarquable Films 4K Bonne prise en main La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Avec une large ouverture maximale sur toute la distance focale, le G5X Mark II de Canon s’avère parfaitement adapté à toutes les conditions d’éclairage (ou presque). Peu importe votre destination et surtout la saison, ce compact expert vous promet une qualité d’image supérieure en mettant à votre disposition un capteur haute définition de 1 pouce, une mise au point automatique précise et un même mode enregistrement de vidéos 4K pour les touristes qui aimeraient rapporter de superbes souvenirs en mouvement !

La qualité de fabrication est également remarquable. L’appareil photo est l’un des plus petits de la marque Canon et offre une belle maniabilité à ses utilisateurs. Une facilité d’usage renforcée par son écran inclinable et tactile pour ne pas perdre votre temps en paramétrages complexes.

Et puis, il y a le prix. Bien sûr, vous trouverez des appareils photo plus avancés sur le marché, cependant peu d'entre eux combinent une telle gamme de fonctionnalités à un tarif aussi compétitif.

4. Sony Cyber-shot RX100 VII Laissez, laissez entrer le soleil. Capteur : 1 pouce, 20,1 Mpx | Objectif : 24-200 mm, f/2.8-4.5 | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 921 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 90 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire

Des performances époustouflantes Viseur de haute qualité Contrôle absolu du photographe Autonomie moyenne Très cher

Sony a révolutionné les appareils photo compacts haut de gamme avec le RX100 d'origine. Premier appareil photo de poche doté d’un grand capteur, il est devenu la recommandation numéro un des globe-trotters. Avec la septième génération, le constructeur japonais et parvient à intégrer un objectif 35 mm performant dans son boitier mini. Résultat : des captations de paysages ensoleillés exceptionnelles.

Le RX100 VII brille aussi par des fonctionnalités peu mises en avant dans les appareils photo de cet acabit. Telles que le mode rafale de 90 images par seconde en pleine résolution qui satisfera les amateurs d’instantanés ou une détection des visages ultraprécise grâce à son viseur de haute qualité.

Le gros inconvénient de ce modèle est son prix très élevé, mais si vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre voyage, il est fait pour vous. Si votre budget ne correspond définitivement pas, jetez un coup d'œil aux anciens modèles de la gamme, bien plus abordables.

5. Fujifilm X-T30 Immortalise les instants inoubliables en très haute définition. Capteur : APS-C, 26,1 Mpx | Viseur : 2 360 000 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 1 040 000 points | Autofocus : AF 425 points | Mode rafale : 8 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Intermédiaire

Boitier robuste et élégant Excellente qualité d'image et de vidéo Beaucoup d'options de personnalisation Quelques commandes complexes

Vous recherchez un appareil photo petit mais puissant, avec un superbe design et de multiples objectifs ? Fujifilm peut vous fournir ce mouton à cinq pattes. La marque a connu de nombreux succès avec ses appareils photo de la série X. Particulièrement, les modèles X-T, jumelant de près les Reflex numériques. Alors que le X-T20 est, à ce jour, le boîtier le plus vendu de la société, le X-T30 pourrait très prochainement lui ravir ce titre.

Le nouveau capteur est fiable et le processeur rapide, tandis que les modifications apportées à la mise au point automatique et au mode rafale font totalement la différence pour les prises de vue quotidiennes. Mais aussi plus poussées, si vous utilisez votre appareil pour immortaliser un carnaval mémorable, comme ceux de Rio et Venise, par exemple.

L'enregistrement vidéo est un autre atout avec différentes options remarquables (carte 4K DCI et UHD, prise de vue F-Log). Si vous souhaitez vous lancer dans l'enregistrement vidéo, il est difficile de penser à un autre appareil photo capable d'offrir la même gamme complète de fonctionnalités, pour un prix aussi compétitif.

6. Nikon Z6 Parce que les portraits comptent autant que les paysages. Capteur : CMOS plein format, 24,5 Mpx | Objectif : Nikon Z | Viseur : EVF | Écran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert

Un viseur haute résolution bluffant Prise en main rapidement familière Un seul logement (limité à une carte XQD) La mémoire tampon peut parfois saturer

Maintenant âgé d'un peu plus d'un an, le Nikon Z6 conserve sa position de leader dans notre classement des meilleurs appareils photo. Doté d'une maniabilité exceptionnelle, il est ce qui se fait de mieux en termes de polyvalence, de facilité d'utilisation et d’accessibilité.

Le Z6 combine à la fois une excellente qualité d'image fixe et de vidéo ultra haute définition. Il offre une grande précision, garantie par son capteur plein format, un viseur de 3,69 millions de points ainsi qu'un écran tactile inclinable et réactif. Le tout dans un boîtier léger et compact, que vous transporterez partout sans obstacle. Il dispose d’une grande variété d'objectifs compatibles, vous pouvez également changer leur monture - optez pour une Nikon F - via un adaptateur.

Enfin, le mode autofocus Eye AF, qui permet une détection ultra-précise des yeux dans un portrait, garantit à Nikon une large avance sur la gamme Alpha de Sony.

7. Nikon Z50 Marre des reflex ? Il est l'appareil qu'il vous faut. Capteur : CMOS APS-C, 20,9 Mpx | Autofocus : AF 209 points | Ecran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 11 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert

Excellente maniabilité Viseur et écran impressionnants Pas de molette pour choisir les points AF Portée limitée de l'objectif natif

Première incursion de Nikon sur le marché du milieu de gamme sans miroir, le Z50 fait des débuts remarqués. Malgré son capteur APS-C plus petit, Nikon n'a pas cherché à (trop) réduire le Z50 pour ne pas déstabiliser ses utilisateurs les plus fidèles. Le résultat est un appareil photo offrant une prise en main généreuse et agréable à l’usage. Son viseur haute résolution et son écran tactile inclinable sont impressionnants, tandis que la vidéo 4K et l'autofocus fiable (il utilise le même système hybride que le Nikon Z6) complètent un ensemble de grande valeur.

Le Z50 utilise des cartes SD plutôt que le format XQD, plus coûteux, bien que son emplacement pour unique ne soit compatible qu'avec les cartes UHS-I plus lentes. Ce qui limite sa vitesse de prise de vue en continu. Le plus grand défi que doit relever le Z50 est peut-être de rehausser sa gamme limitée d'objectifs natifs, en attendant son kit à deux objectifs s’avère un achat judicieux. Pour ceux qui cherchent à passer d'un reflex numérique Nikon à un appareil sans miroir, le Z50 est le parfait intermédiaire.

8. Fujifilm X100V Son air rétro cache un véritable génie d'inventivité. Capteur : CMOS X-Trans 26,1 Mpx | Objectif : 23 mm, f/2 | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 620 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 11 images/seconde (mécanique), 30 images/seconde (électronique) | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire

Capteur et autofocus améliorés Enregistrement vidéo 4K Filtre nécessaire pour une étanchéité totale Cher

Le Fujifilm X100V est le cinquième ambassadeur d’une série de compacts haut de gamme démarrée en 2011, et dont le design s’inspire des appareils photo argentiques des années 50. Mêlant luxe du rétro et nouveaux composants performants, c'est le compact parfait à l’ère du smartphone.

La formule de Fujifilm reste ici la même : un grand capteur APS-C, un viseur hybride unique et un objectif fixe 23 mm f/2. Tous ces éléments ont cependant été améliorés sur le X100V, qui dispose d'un nouvel écran inclinable et d'un autofocus plus précis. La qualité d'image a été aussi mise à niveau, en partie grâce à un objectif redessiné, et les performances en basse luminosité se révèlent bien meilleures. Il faut enfin compter avec un viseur hybride à plus haute résolution - à la fois optique et électronique - ainsi que la prise en charge de la capture vidéo 4K/30p.

Vous devrez ajouter un filtre pour obtenir une protection totale contre les intempéries et le coût sera prohibitif pour certains, mais le X100V offre une gamme impressionnante de fonctionnalités dans un boîtier poli et de qualité supérieure. Avec son style old school qui le distingue des autres, c’est un parfait compagnon qui se glisse aisément dans votre poche.

9. Sony ZV-1 Besoin d'une caméra vidéo compacte ? C'est la meilleure de tous les temps. Capteur : 1 pouce, 20,1 Mpx | Objectif : 24-70mm f/1.8-2.8 | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 921 600 points | Viseur : Aucun | Mode rafale : 24 images/seconde | Vidéo : 4K/30p | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire

Un autofocus inégalé Objectif lumineux Ecran tactile un peu limité Port micro USB plutôt qu'USB-C

Si vous recherchez un appareil photo compact pour réaliser des vidéos avant tout, sans vous encombrer d’un caméscope, alors le Sony ZV-1 est la meilleure option actuelle. Non pas qu'il manque de performances pour prendre des photos - il possède le même capteur et le même processeur que les derniers appareils de la série RX100 de Sony - mais le principal atout du ZV-1 est sa puissance vidéo.

Sa mise au point automatique lui permet de cibler avec une extrême précision les sujets comme les objets en mouvement. Tandis que son capteur de 20,1 mégapixels (1 pouce) offre une qualité vidéo impressionnante. Pour ajouter une voix-off ou sonder votre environnement sonore, le ZV-1 possède également un microphone externe, et un sabot pour aider à monter ce dernier.

Sa luminosité de 24-70mm f/1.8-2.8 ne vous donne pas la même portée que celle du RX100 VII, mais elle vous assure un beau flou d'arrière-plan tant en photo qu'en vidéo - parfait si vous photographiez principalement des portraits ou si vous avez l’habitude de tourner des vlogs.

10. Sony Cyber-shot RX10 IV Des captures haute fidélité de vos voyages. Capteur : CMOS 1 pouce, 20,2 Mpx | Objectif : 24-600 mm, f/2.4-4 | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 440 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 24 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert

Facilement maniable Un objectif photo de qualité L'interface à améliorer Le prix

Si vous recherchez un bridge tout-en-un utile et puissant, le RX10 IV de Sony est ce qui se fait de meilleur. Son objectif permet de couvrir une distance focale spectaculaire avec une ouverture rapide, idéale pour capturer les scènes d’action et filmer en qualité supérieure. Louons également son système de mise au point automatique ainsi que son capteur 20,2 mégapixels qui délivrent des niveaux de détails remarquables.

Sa prise en main s’avère agréable et assez proche à celle d'un reflex avec un grand écran tactile. Le plus gros problème, qui dissuadera probablement ses acheteurs potentiels, est son prix. Le RX10 IV coûte presque deux fois plus cher que ses concurrents directs. Oui, mais peu peuvent se vanter d’un tel objectif photo. Conçu pour capturer toutes les couleurs du monde.