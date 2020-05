Meilleurs appareils photo 4K : 10 options incontournables pour photographier et filmer en ultra haute définition

La possibilité d'enregistrer des vidéos 4K sur des appareils photo est rapidement passée d'une fonctionnalité de niche à un standard. Les films Ultra Haute Définition se sont invités d’abord sur les smartphones premium avant de gagner les nouveaux appareils photo sans miroir. Y compris les modèles d’entrée de gamme les plus élémentaires.

Cela étant dit, tous les appareils photo étiquetés « 4K » n'offrent pas le même niveau de qualité. En fonction des spécificités de leur capteur, certains modèles 4K affichent des résolutions bien meilleures que d’autres. La cadence de prise de vue est aussi un facteur important à prendre en compte avant d’acheter. En effet, la plupart des appareils photo sont limités à 30 images par seconde en 4K, mais quelques boitiers peuvent enregistrer jusqu’à 60 images par seconde.

Panasonic est depuis longtemps la marque référente si vous souhaitez photographier ou filmer vos sujets en ultra HD. Mais le challenger est en train d’être rattraper par de nombreux concurrents comme Sony, Nikon, Olympus, Fujifilm, Leica et Blackmagic. Tous disposent aujourd’hui d’appareils photo 4K parmi les plus sublimes du marché.

Nous avons catalogué dans ce guide d’achat les meilleurs appareils photo 4K du moment. En analysant leur capteur, leur mode vidéo, de même que leurs performances globales et leur prix. Si vous êtes vidéaste autant que photographe, vous trouverez ici votre bonheur.

Quels appareils photo 4K acheter en 2020 ?

1. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Ne vous fiez pas à son look 90’s, sa technologie est résolument 2020.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : Micro 4/3 | Ecran : tactile, 5 pouces | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Expert

Captation vidéo 4K sensationnelle

Grand écran

Belle connectivité

Faible autonomie

Les vidéastes professionnels n’utilisent jamais la mise au point automatique en continu, c’est un fait. Et c’est ce qui est troublant dans le Pocket Cinema de Blackmagic : elle n’en a pas. On peut dès lors se demander si on tient ici un appareil photo ou un caméscope. En réalité, les deux.

Le modèle a un look de boitier des années 90 et renferme des fonctionnalités propres à un appareil photo hybride. La plus remarquable est le mode Dual ISO, cher à Canon, qui permet d’augmenter la plage dynamique de vos photos et de les enregistrer au format RAW, plus simple d’usage et bien plus détaillé que le JPEG classique.

Reste que la raison d’être majeure du Pocket Cinema, c’est la captation vidéo 4K. Une qualité vidéo vraiment bluffante, sans aucun artefact, a un prix clairement en dessous du Canon EOS R. Blackmagic met également à disposition un logiciel de montage vidéo parfait pour traiter vos créations : DaVinci Resolve Studio.

Un cadeau à faire à tous les photographes qui souhaiteraient basculer du côté obscur et en mouvement de l’image.

Lire notre test complet (en anglais) : Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

2. Panasonic Lumix GH5S

La meilleure qualité vidéo jamais vue dans un Lumix.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : Micro 4/3, 10,2 Mpx | Viseur : EVF | Ecran : à angle variable, 3,2 pouces, 1 620 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Expert

Capteur polyvalent

Grand viseur

Mode vidéo incroyablement complet

Boitier solide et étanche

La durée de vie de la batterie à améliorer

Bien qu'il puisse très bien immortaliser des images fixes (avec une résolution assez limitée de 10,2 millions de pixels), il convient de considérer le Panasonic Lumix GH5S avant tout comme une caméra vidéo. Ce modèle est en effet historique pour la captation vidéo sur appareil photo puisqu’il a introduit l’enregistrement de vidéos 4K à 60p. Ce qui s’appelle dans le métier la 4K cinéma avec une résolution garantie de 4096 x 2160 pixels. Sachez d’ailleurs que vous pouvez filmer en 4K comme en Full HD, sans limite de temps !

Le GH5S dispose aussi d’un viseur électronique avec un taux de grossissement élevé (0,76x), un écran tactile haute définition et le mode de traitement « Live View Boost » promettant des prises de vue réussies, même sous les éclairages les plus médiocres.

Si vous souhaitez réaliser des vidéos de qualité audiovisuelle sans sacrifier l’aspect appareil photo ou acheter un caméscope pro, vous trouverez difficilement meilleure option.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix GH5S

3. Panasonic Lumix GH5

Ne choisissez plus entre photo et vidéo.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : Micro 4/3, 20,3 Mpx | Viseur : EVF | Ecran : à angle variable, 3,2 pouces, 1 620 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Expert

Captation 4K à très haut débit

Grand écran parfaitement articulé

Sensibilité ISO limitée

Volumineux pour un boitier hybride

Jusqu'à l'arrivée du Lumix GH5S, le GH5 était le choix idéal pour les photographes désireux de tourner des vidéos avec leur appareil. Un peu moins cher que le GH5S plus récent, le GH5 s’avère également plus polyvalent que son héritier si vous n’avez aucune préférence affirmée entre photo et vidéo.

L’option vidéo demeure toutefois très impressionnante. Il vous est possible de tourner en résolution 4K avec un débit de 150 mégabits par seconde. Tandis que des vidéos Full HD peuvent être capturées à raison de 180 images par seconde. Un instrument de qualité qui fournira à tout vlogger des vidéos à couper le souffle.

Ce n'est pas tout : le GH5 offre une palette et une profondeur de couleurs extrêmement riches ainsi qu’un niveau de détails élevé même à des sensibilités plus basses. Son interface tactile raffinée, son viseur EVF puissant et lumineux, son système de stabilisation d’image à 5 axes et son autofocus ultra-rapide finissent d’en faire un appareil photo - et une caméra - capable de capter les cadres les plus exigeants.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix GH5

(Image credit: Future)

4. Sony Alpha A6400

La production de contenus 4K est d’une simplicité déconcertante.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : APS-C, 24,2 Mpx | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 921 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 11 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire

Mise au point automatique très avancée

Vidéos 4K non recadrées

Pas de stabilisation d'image

Pas de prise casque

L'absence de stabilisation interne et de prise casque de l'A6400 peut le faire paraître sous-équipé pour prendre en charge l’enregistrement vidéo. Néanmoins, son excellente qualité d'image (mouvement fluide, niveaux de détails impressionnants), son boitier robuste, son prix abordable et, surtout, sa superbe mise au point automatique le qualifient sans difficulté comme appareil photo et caméscope 4K immanquable.

Les vidéos 4K de cet hybride Sony sont aussi détaillées que fluides, avec en plus une qualité audio optimale. Evidemment, vous pouvez toujours améliorer la prise de son en utilisant un microphone séparé. Dernier bon point : le transfert de vos photos comme vidéos 4K sur votre smartphone est facilité via l’installation et l’utilisation de l’application Sony Imaging Edge Mobile. Pensez-y !

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Alpha A6400

(Image credit: Future)

5. Panasonic Lumix G9

Un progrès considérable pour l'Ultra Haute Définition.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : Live MOS 4/3, 20,4 Mpx | Autofocus : AF 225 points | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 20 images/seconde | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Enthousiaste

Photos 4K et 6K

Boîtier ergonomique

Stabilisation d'image parfaite

Deux emplacements pour carte mémoire

Ecran un peu petit

Le G9 de Panasonic se montre sans complaisance pour le traitement accordé à la photo. Tout comme l’Olympus OM-D-E-M1X, son capteur 4/3 réduit a été compensé par de multiples améliorations. Ainsi, le Lumix G9 est capable de prendre des photos à une vitesse fulgurante de 20 images par seconde avec une mise au point automatique instantanée. Cela représente un progrès considérable par rapport aux 12 images par seconde du GH5.

Il n'est pas en reste non plus côté vidéo avec la possibilité d'enregistrer à 60 images par seconde en Ultra Haute Définition.

Saluons également la connectivité de ce nouveau modèle avec les Wi-Fi et Bluetooth permettant une connexion constante avec votre smartphone. Plus deux emplacements pour cartes SD prenant en charge le format UHS-II, pour des vitesses de transfert rapides.

Le G9 est définitivement un appareil photo sans miroir brillant et polyvalent. Sans parler du meilleur hybride de Panasonic à ce jour.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix G9

(Image credit: Future)

6. Sony Alpha A7 III

En résolution 4K, chaque détail compte.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : CMOS plein format, 24,2 Mpx | Autofocus : AF 693 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 921 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Passionné / Expert

Boîtier compact et durable

Le meilleur autofocus du marché

Vidéos 4K non recadrées

Durée de vie de la batterie limitée

Dans le passé, les appareils photo Sony A7 ont toujours reçu des évaluations en demi-teinte, performants certes mais assez basiques et peu différenciant des autres solutions plein format. L'A7 III est devenu, en l’espace de deux ans, le modèle favori des professionnels de la photographie.

Son capteur, bien que pourvu d’une résolution modeste de 24 mégapixels, dispose d’un mode rétro-éclairage avancé qui collecte admirablement la lumière. Cette troisième génération garantit ainsi des photos et vidéos fourmillant de détails, que le sujet soit statique ou en pleine action, que vous le preniez en intérieur comme en extérieur. En outre, la stabilisation sur 5 axes du capteur vous évite de vous soucier de la présence ou non d’objectifs compatibles. Ajoutez-lui le meilleur autofocus du moment et tout est réuni pour vous offrir LA prise de vue parfaite.

Contrairement aux modèles plus spécialisés A7R IV et A7S II, l’A7 III se veut un appareil photo conçu pour tous. Il ne devrait donc plus se restreindre à l’approbation unique des photographes pros !

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Alpha A7 III

7. Nikon D850

Toujours pro, quelle que soit la météo.

Type de boitier : Reflex | Capteur : CMOS plein format, 45,4 Mpx | Objectif : Nikon F | Viseur : optique | Ecran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 359 000 points | Mode rafale : 7 images/seconde | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert

Qualité d'image époustouflante

Excellentes performances

La mise au point en mode Live View un peu lente

Le transfert limité des photos via SnapBridge

Malgré des générations de successeurs plus pointus qui lui font face, le Nikon D850 réussit toujours à se maintenir comme l'un des meilleurs appareils photo sur le marché. Sa force principale ? Il s'adresse à un large éventail d'utilisateurs, en offrant un immense catalogue de fonctionnalités.

Si vous recherchez un modèle capable de vous fournir des photos haute résolution, il est équipé d'un capteur plein format de 45 Mpx. Si c’est la vitesse d’exécution qui vous intéresse, il dispose d’une option de prise de vue en rafale de 7 à 9 images/seconde (en ajoutant une poignée d’alimentation). De plus, vous pouvez profiter de l’enregistrement vidéo en 4K, ainsi que d'un boîtier robuste protégé contre les intempéries. L'une des caractéristiques - qui fait la différence par rapport à ses concurrents sans miroir - est la durée de vie de la batterie. Avec une charge massive de 1800 images, vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter de l’arrêt de votre appareil photo pendant un shooting ou un tournage intensifs.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D850

(Image credit: Future)

8. Olympus OM-D E-M1X

Carré jusqu'au bout !

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : CMOS 4/3, 20,4 Mpx | Autofocus : AF 121 points | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 037 000 points | Mode rafale : jusqu'à 60 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Expert

Prise en main très simple

Superbe système autofocus

Bonne stabilisation d'image

Le viseur souffre en basse lumière

La forme très carrée de l'OM-D E-M1X peut rebuter beaucoup d’amateurs de photographie et de vidéo, tant il semble complexe à manipuler. Son ergonomie est pourtant pensée pour une meilleure prise en main sans faire d’impasse sur les composants phares.

D’autre part, l'E-M1X produit des fichiers image plus volumineux et détaillés que tout appareil photo plein format. Son mode rafale impressionnant a d’ailleurs de quoi faire honte à de nombreux modèles tels que les Lumix S1 de Panasonic ou la série Z de Nikon. Une vitesse de prises de vue en continu et un système autofocus qui en font un appareil indispensable pour les photographes et vidéastes sportifs comme naturalistes.

Avec deux processeurs sous le capot, il n'est pas étonnant qu'il puisse atteindre ces performances. La qualité d'image est fabuleuse, aussi bien pour les photos que pour la vidéo. Pour quelle raison figure-t-il dans la seconde moitié de ce classement ? Son prix élevé, indubitablement.

Lire notre test complet (en anglais) : Olympus OM-D E-M1X

(Image credit: Future)

9. Fujifilm X-T30

De belles options vidéo à un prix attractif

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : APS-C, 26,1 Mpx | Viseur : 2 360 000 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 1 040 000 points | Autofocus : AF 425 points | Mode rafale : 8 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Intermédiaire

Boitier robuste et élégant

Excellente qualité d'image et de vidéo

Beaucoup d’options de personnalisation

Quelques commandes complexes

Vous recherchez un appareil photo petit mais puissant, avec un superbe design et de multiples objectifs ? Fujifilm peut vous fournir ce mouton à cinq pattes. La marque a connu de nombreux succès avec ses appareils photo de la série X. Particulièrement, les modèles X-T, jumelant de près les Reflex numériques. Alors que le X-T20 est, à ce jour, le boîtier le plus vendu de la société, le X-T30 pourrait très prochainement lui ravir ce titre.

L'enregistrement vidéo est un atout majeur avec différentes options remarquables (carte 4K DCI et UHD, prise de vue F-Log). Si vous souhaitez vous lancer dans l'enregistrement vidéo, il est difficile de penser à un autre appareil photo capable d'offrir la même gamme complète de fonctionnalités, pour un prix aussi compétitif.

Le nouveau capteur, enfin, est fiable et le processeur rapide, tandis que les modifications apportées à la mise au point automatique et au mode rafale font totalement la différence pour les prises de vue quotidiennes. Mais aussi plus poussées, si vous utilisez votre appareil pour immortaliser des compétitions sportives, par exemple.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X-T30

10. Nikon Z6

L'offre photo la plus convaincante, la vidéo n'est pas loin de l'être aussi.

Type de boitier : Sans miroir | Capteur : CMOS plein format, 24,5 Mpx | Objectif : Nikon Z | Viseur : EVF | Écran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert

Vidéos 4K non recadrées

Prise en main rapidement familière

Un seul logement (limité à une carte XQD)

La mémoire tampon peut parfois saturer

Doté d'une maniabilité exceptionnelle, le Nikon Z6 est ce qui se fait de mieux en termes de polyvalence, de facilité d'utilisation et d’accessibilité. Combinant à la fois une excellente qualité d'image fixe et de vidéo ultra haute définition.

Il se révèle d'ailleurs une option plus moderne pour les vidéastes que son successeur. En effet, contrairement au Z7, il est capable de capturer des séquences 4K sans recadrage.

Il offre une grande précision, garantie par son capteur plein format, un viseur de 3,69 millions de points ainsi qu'un écran tactile inclinable et réactif. Le tout dans un boîtier léger et compact, que vous transporterez partout sans obstacle.

Il dispose d’une grande variété d'objectifs compatibles, vous pouvez également changer leur monture - optez pour une Nikon F - via un adaptateur. Enfin, le mode autofocus Eye AF, qui permet une détection ultra-précise des yeux dans un portrait, garantit à Nikon une large avance sur la gamme Alpha de Sony.