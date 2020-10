Les meilleures tablettes pour enfants : 7 modèles pour initier les jeunes utilisateurs aux écrans en toute sécurité

Quels sont les meilleures tablettes pour enfants - et pourquoi en envisager une ? Vous pensez peut-être partager avec votre progéniture la dernière tablette tactile que vous venez d’acheter, en vous contentant d’activer le contrôle parental pour plus de sécurité. Cependant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une tablette dédiée aux plus jeunes utilisateurs reste une meilleure option qu’un iPad Pro.

Tout d’abord, les tablettes pour enfants se révèlent plus résistantes que leurs homologues adultes, et souvent moins chères, car elles sont dotées de processeurs moins sophistiqués. Logique, puisqu’elles n'exigent pas les performances haut de gamme dont vous pourriez avoir besoin pour exécuter vos applications professionnelles ou quelques appels vidéo.

Ensuite, ces tablettes se veulent idéales pour lancer des jeux (généralement pré-installés), regarder des films, lire des livres ou écouter de la musique. Le tout pour une fraction du prix d'un smartphone moderne. Vous pouvez être sûr qu'elles vous occuperont aussi pendant les longs trajets en automobile (ou pendant une longue période de confinement non programmée).

De multiples tablettes destinées aux enfants sont également équipées d’une interface personnalisée avec le contrôle parental activé par défaut. Ce qui vous permet de surveiller plus facilement ce qu'ils installent et regardent.

Si votre enfant est un vrai rat de bibliothèque, il est préférable d'investir dans une Amazon Kindle Kids Edition, qui est livrée avec une coque adaptée. S'ils aiment les jeux vidéo par-dessus tout, alors peut-être qu'une console dédiée - comme la nouvelle Nintendo 2DS XL ou même la Switch Lite - serait plus adaptée à leurs besoins...

Acheter une tablette enfants pendant le Black Friday

Le Black Friday est bientôt là. Et il est l'une de vos meilleures chances d'acquérir une tablette neuve à un prix très avantageux. Vous aurez peut-être la chance de saisir les dernières innovations Amazon, Samsung ou Apple, légèrement en-dessous de leur prix habituel. Mais surtout, vous pourrez profiter de réductions incroyables sur les générations précédentes. Que vous achetiez l'une des meilleures tablettes pour un enfant ou un adolescent, il reste toujours très sage d'attendre cette date. Mais au cas où, jetez toujours un œil sur nos prix les plus récents et les plus bas, recensés ci-dessous.

Quelle tablette pour enfants acheter en 2020 ?

(Image credit: Future)

1. Amazon Fire 7 La tablette la moins chère d'Amazon est aussi la plus adaptée aux besoins de nos chérubins. Poids : 286 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 7 pouces | Résolution : 1024 x 600 | Processeur : quadri-cœur 1,3 GHz | Stockage : 16 Go/32 Go | Autonomie : jusqu'à 7 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : VGA 28,70 € Voir à Cdiscount FR Moins de 70 € Conçue pour durer Ecran terne Sélection d'applications limitée

Avez-vous souligné l’absence du sigle HD dans l’intitulé de cette toute jeune tablette d’Amazon ? Rien d’anormal puisqu’ici, le marchand a fait l’impasse sur l’ajout d’un écran haute définition pour privilégier le prix le plus bas possible dès sa première sortie d’usine. A la place, vous obtenez une interface extrêmement riche en contenus et simplissime pour tous les usages comme tous les âges. Si vous souhaitez initier votre enfant à la prise en main informatique, c’est l’appareil idéal. D’autant que sa robustesse lui évitera de finir à la poubelle dans les deux premières heures. La qualité Amazon lui prédit même une durée de vie de plusieurs années.

La Fire 7 s’avère enfin une excellente liseuse d’ebooks classiques ainsi que de livres audio qui peuvent vous être contés par l’assistant Alexa. Là encore pour les enfants… de 7 mois à 107 ans ! Tandis que le contrôle parental s’avère astucieusement pensé pour éviter le téléchargement ou le visionnage de tout contenu inadapté.

(Image credit: Amazon)

2. Amazon Fire HD 8 Kids Edition Une tablette encore bon marché pour les joueurs en bas âge. Poids : 550 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 8 pouces | Résolution : 1280 x 800 | Processeur : quadri-cœur | Stockage : 32 Go | Autonomie : jusqu'à 12 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx Check Amazon Une coque solide et durable Une énorme bibliothèque de contenus Prix plus élevé que les tablettes Fire classiques Résolution HD uniquement

La Fire HD 8 Kids Edition (2020) est une mise à niveau solide de la série Amazon destinée aux enfants. Elle embarque 30% de puissance supplémentaire, une batterie volumineuse et un port USB-C. Il s'agit en réalité d'une version junior de l'Amazon Fire HD 8 (2020) légèrement plus chère. Mais elle inclue, en contrepartie de cette hausse de prix, une coque durable et colorée, qui plaira aux enfants et résistera à la plupart des accidents. Elle est également dotée d'un support réglable, de sorte que les enfants n'ont pas besoin de tenir la tablette pour l'utiliser.

Les plus jeunes bénéficieront pleinement des services Amazon adaptés à leur âge, et de performances de jeux étonnamment fortes pour une tablette d’entrée de gamme. Il est possible de la transformer en bibliothèque multimédia grâce à son emplacement pour carte Micro SD qui permet de stocker jusqu’à 400 Go de contenus.

(Image credit: Apple)

3. iPad 10.2 (2019) Chère pour une première tablette, mais toujours un excellent choix. Poids : 483 g | Système d’exploitation : iPadOS 13 | Taille d'écran : 10,2 pouces | Résolution : 1620 x 2160 | Processeur : A10 Fusion | RAM : 3 Go | Stockage : 32/128 Go | Emplacement Micro SD : non | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 1,2 Mpx 485 € Voir à alternate FR Un écran nettement plus grand iPadOS déborde d'applications Les anciens iPad sont moins chers Moins pratique pour dessiner

L'iPad 10.2 de 2019 coûte aujourd'hui moins cher avec l'arrivée de l'édition 2020. Mais il reste toujours un choix des plus luxueux pour une première tablette. Pourvu d’un grand écran et d'un revêtement métallique épais, elle a des faux airs de tablettes pour enfants. Avec plus de fonctionnalités et d'applications qu'il n'en faut pour des écoliers, et plus idéalement pour des collégiens.

L'autonomie de cet iPad est importante, il ne coûte pas autant que beaucoup d'autres produits Apple et pour autant, il n’a pas à rougir de son processeur performant. L’iPad 10.2 s’avère une solution pérenne et un compagnon quotidien pour votre enfant. Qui pourrait garder cette première tablette des années sans remplacement nécessaire, l'iPad classique étant connu pour sa durabilité exemplaire.

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Tab A8 Une tablette pour adultes qui convient aussi aux pré-ados. Poids : 345 g | Système d’exploitation : Android | Taille d'écran : 8 pouces | Résolution : 800 x 1280 | Processeur : quadri-cœur | Stockage : 32 Go | Autonomie : N/A | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx 98,99 € Voir à Cdiscount FR Design très appréciable et apprécié Affichage convenable Pas de protection Plus ou moins lente en fonction des usages

Si vous avez un enfant en passe d’entrer dans cette période compliquée qu’est l’adolescence, ou même un ado tout court, vous ne pouvez plus vous contenter d’une tablette simplement solide et verrouillée sur des applications jeunesse. Il lui faut un style et un écran lumineux digne de projeter ses séries préférées. L’iPad est hors de question ? Alors, la Galaxy Tab A8 de Samsung devient le compromis idéal ; elle possède un design mature et des spécifications décentes, mais offre toujours la possibilité de configurer le contrôle parental, histoire de garder l'esprit tranquille.

Le mieux, c'est qu'au fil des ans, votre adolescent n'a pas besoin de se débarrasser de sa Galaxy Tab 8, il pourra également s’en servir bien après le lycée, dans sa vie professionnelle ou pour rythmer ses soirées. Sans réussir à atteindre la puissance ni la qualité d’image de l’iPad 9,7’’, la candidate de Samsung parvient cependant à présenter une solution multimédia abordable avec un écran HD net et une restitution stéréo correcte.

(Image credit: Future)

5. Amazon Fire HD 10 Kids Edition Un grand écran très fin protégé contre les chocs. Poids : 778 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 10,1 pouces | Résolution : 1920 x 1200 | Processeur : octa-coeur | Stockage : 32 Go/64 Go | Autonomie : jusqu'à 12 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx Check Amazon Un écran étonnant Interface facile à utiliser Légèrement plus chère Encombrante

Cette tablette Amazon de 10 pouces met à disposition des enfants un écran IPS 1080p très clair, parfait pour jouer et regarder des films, mais aussi pour feuilleter des livres animés et écouter des audiobooks. C’est le compagnon le plus fidèle pour tout écolier qui se lance dans l’apprentissage de la lecture.

A l’instar des autres tablettes Amazon, la Fire HD 10 est disponible en version « Kids Edition », qui s’accompagne d’une coque pare-chocs en caoutchouc et d’un contrôle parental avancé pour empêcher tout utilisateur trop jeune et sensible de tomber sur des contenus douteux. Le hic, c'est que la Fire HD 10 demeure assez chère. Et peut paraître trop lourde pour les plus petits usagers. En revanche, elle possède une énorme durée de vie, Amazon n’ayant pas vocation à auto-remplacer son matériel tous les deux ans. De quoi assurer toute la scolarité de votre enfant jusqu’à la transition vers une tablette plus commune.

(Image credit: Kurio)

6. Kurio Tab Advance Une tablette évolutive ouverte aux jeux et applications Android. Poids : 318 g | Système d’exploitation : Android 6 | Taille d'écran : 7 pouces | Résolution : N/A | Processeur : quadri-cœur | Stockage : 16 Go | Autonomie : N/A | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 0,3 Mpx Check Amazon Google Play Store à bord Résiste aux chocs L'écran pourrait être amélioré Appareil photo décevant

Kurio est spécialisé dans la conception d’appareils high-tech pour les jeunes utilisateurs, la Tab Advance étant l’un de ses produits phares. La tablette est accompagnée d’une coque de protection pour éviter les dommages causés par des chutes accidentelles et vous demande, lors de sa première utilisation, de paramétrer tous les critères requis pour mettre en place un contrôle parental maximal. Par défaut, elle vous propose plusieurs options sécurisées, comme le filtre web qui bloque automatiquement les contenus inappropriés.

Cette tablette Android performante peut néanmoins accéder au Google Play Store, aussi mieux vaut éviter de renseigner vos informations bancaires si vous ne souhaitez pas être débité pour chaque installation d’application tentante… et payante. Cette passerelle a tout de même un avantage certain, puisqu’elle vous invite à télécharger des programmes intéressants pour chaque âge et à faire évoluer la tablette en même temps que votre enfant.

(Image credit: LeapFrog)

7. LeapFrog Epic La tablette qui grandit avec son utilisateur. Poids : 630 g | Système d’exploitation : Android 4.4 | Taille d'écran : 7 pouces | Résolution : 1024 x 600 | Processeur : quadri-cœur | Stockage : 16 Go | Autonomie : plus de 5 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx Check Amazon Des logiciels intelligents qui évoluent avec l’enfant Une conception robuste Un écran pauvre Processeur obsolète

LeapFrog est un nom qui sera immédiatement familier à de nombreux parents - la marque a été à l'origine d'innombrables appareils électroniques destinés aux très jeunes enfants - et l'Epic (qui signifie « Explore, Play, Imagine, Create / Explorer, Jouer, Imaginer, Créer », au cas où vous vous poseriez la question) est la tablette la plus avancée de la société à ce jour.

Si sa technologie n'est certes pas impressionnante - elle a un écran moyen et un processeur lent - la force de l'Epic réside dans son expérience utilisateur à long terme. Alors qu'il utilise le système d'exploitation Android de Google, LeapFrog a personnalisé son interface avec des fonctions sur mesure et des récompenses quotidiennes, pour accompagner l’éveil de votre enfant et « grandir » avec lui.

Le contrôle parental rigoureux, la coque pare-chocs en caoutchouc, l'écran incassable, l’emplacement pour carte Micro SD et le stylet intégré complètent un ensemble idéal pour les plus jeunes utilisateurs.