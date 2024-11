Le Samsung Galaxy S25 pourrait maintenir un défaut majeur du Galaxy S24, selon une récente certification

Les Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra ont tous été certifiés par les autorités de régulation américaines

Ils se rechargent apparemment tous à la même vitesse que leurs prédécesseurs

Le Samsung Galaxy S25 ne semble pas disposer de la bande ultra-large

Les Samsung Galaxy S24 et leurs déclinaisons font partie des meilleurs smartphones Android disponibles sur le marché, mais un domaine où ils ne brillent pas est la charge rapide. Même le modèle Ultra du Samsung Galaxy S24 est loin d’égaler certains concurrents en termes de vitesse de charge. Malheureusement, il semble que la série Samsung Galaxy S25 ne fera pas mieux.

D’après une certification récente de la FCC (Federal Communications Commission) pour le Samsung Galaxy S25 aux États-Unis, les modèles Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra ont également obtenu leur certification, comme rapporté par 91Mobiles. Ces documents permettent de se faire une idée des vitesses de charge probables.

Le Samsung Galaxy S25 semble conserver une charge rapide à 25W, comme son prédécesseur, tandis que les modèles S25 Plus et Ultra devraient atteindre 45W, une valeur identique à celle des modèles actuels.

Techniquement, ces certifications ne confirment pas directement les vitesses de charge des téléphones, mais elles indiquent celles des adaptateurs associés, qui, dans la plupart des cas, correspondent à la puissance maximale que les appareils peuvent supporter.

Loin derrière les concurrents

Le Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

C’est un point décevant quand on considère que des modèles comme le Xiaomi 14T Pro proposent une charge filaire de 120W et une charge sans fil de 50W, ou encore le OnePlus 13, qui offre une charge filaire de 100W et sans fil de 50W. Ces performances surpassent largement celles des smartphones de Samsung.

En ce qui concerne la charge sans fil, 91Mobiles interprète les informations de la FCC en indiquant que le Galaxy S25 de base offrirait une charge sans fil de seulement 9W, contre 15W pour le Galaxy S24, déjà considéré comme lent.

Cependant, cette baisse semble peu probable. Selon les observations du leaker @Jukanlosreve, les 9W mentionnés dans la documentation de la FCC concernent la charge sans fil inversée (qui permet de recharger d’autres appareils), tandis que la charge sans fil standard resterait probablement à 15W. Si cela se confirme, il s’agirait d’une amélioration pour la charge inversée, qui plafonne actuellement à 4,5W sur le Galaxy S24.

Au-delà des vitesses de charge, ces certifications de la FCC ne révèlent pas d’informations particulièrement intéressantes, bien qu’elles confirment que le Samsung Galaxy S25 ne sera pas doté de la technologie UWB (Ultra Wideband). Ce protocole de communication sans fil, utile pour des fonctions comme le déverrouillage de voitures ou le suivi précis d’objets avec des accessoires comme le Samsung SmartTag 2, reste réservé aux modèles Plus et Ultra.

Ainsi, comme pour la série Galaxy S24, le modèle de base semble une fois de plus privé de cette technologie. En résumé, la majorité des caractéristiques évoquées dans ces certifications ne montrent pas d’évolution par rapport à la génération précédente.

Ces informations restent à prendre avec précaution, mais la FCC travaille généralement avec des données officielles, ce qui rend ces détails crédibles. Une confirmation définitive est attendue pour janvier, période où la série Samsung Galaxy S25 devrait être dévoilée.