iPhone 17 : de nouveaux changements de design qui suscitent l'étonnement

L'iPhone 17 Pro et Pro Max pourrait passer du titane à l'aluminium

Les prochains modèles Pro pourraient également être dotés d'un appareil photo plus grand que les modèles actuels

L'iPhone 17 Air pourrait être trop fin pour accueillir un emplacement de carte SIM

Apple pourrait faire un pas en arrière en matière de design avec la série des iPhone 17, car un nouveau rapport suggère que les quatre modèles seront dotés d’un cadre en aluminium.

Ce rapport, disponible exclusivement pour les abonnés de The Information, a été résumé par 9to5Mac. Il fait état de plusieurs changements de design.

Actuellement, Apple utilise l’aluminium pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, tandis que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max sont équipés d’un cadre en titane, considéré comme un matériau plus premium. Il semble donc étrange que la marque décide de revenir à l’aluminium pour ces derniers.

Selon le rapport, ce ne serait pas seulement les cadres qui passeraient à l’aluminium : pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, la moitié supérieure du dos serait également en aluminium, tandis que la moitié inférieure resterait en verre, car la charge sans fil ne fonctionne pas à travers du métal.

Cela représente un changement majeur par rapport aux dos entièrement en verre des modèles actuels. Le rapport précise aussi que les modèles Pro et Pro Max auront une protubérance rectangulaire pour les caméras, plus grande que sur les versions actuelles. Cette partie sera en aluminium, remplaçant le verre 3D des modèles précédents.

Une protubérance plus imposante pour les caméras peut sembler peu séduisante, mais cela pourrait indiquer des améliorations prévues pour les appareils photo des iPhone 17 Pro et Pro Max. Les fuites actuelles suggèrent l’intégration d’un téléobjectif de 48 MP, ce qui pourrait expliquer ce changement.

Le passage à l’aluminium intrigue davantage, surtout parce que cela réduirait les différences entre les modèles Pro et standard. Cette décision pourrait toutefois être motivée par des considérations de coût ou d’écologie.

L'iPhone 17 Air pourrait également présenter un design douteux

L'iPhone 17 Air pourrait être beaucoup plus fin que l'iPhone 16 (Image credit: Future)

Le rapport aborde également l’iPhone 17 Air, avec des détails résumés par 9to5Mac dans un article séparé. Apple viserait une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm, ce qui rendrait ce modèle beaucoup plus fin que l’iPhone 16, qui mesure 7,8 mm.

Cependant, la marque rencontrerait des difficultés à intégrer la batterie et les matériaux thermiques dans un appareil aussi mince. Cela fait écho à une fuite antérieure qui indiquait que, pour cette raison, l’iPhone 17 Air dépasserait les 6 mm d’épaisseur. Il reste donc à déterminer quelle fuite est correcte, voire si l’une d’elles l’est.

Le nouveau rapport ajoute que les prototypes actuels n’ont qu’un seul haut-parleur pour l’écouteur, contrairement aux deux habituels, et que l’iPhone 17 Air aurait un seul appareil photo à l’arrière, placé dans une large protubérance centrée.

Fait intéressant, Apple n’aurait pas trouvé de moyen d’intégrer un emplacement physique pour carte SIM dans ce modèle. S’il est aussi fin lors de son lancement, il pourrait donc être exclusivement compatible eSIM. Apple a déjà franchi ce pas aux États-Unis, mais dans certains pays comme le Royaume-Uni, les iPhones incluent à la fois une eSIM et un emplacement pour carte SIM. En revanche, la Chine, où les eSIM ne sont pas prises en charge, pourrait poser un problème plus important.

Enfin, les prototypes actuels de l’iPhone 17 Air utiliseraient un modem 5G conçu par Apple. Celui-ci serait plus lent et moins fiable que les modems Qualcomm des iPhones actuels. Il ne prendrait pas en charge le 5G mmWave plus rapide, bien qu’il soit possible qu’Apple améliore son modem avant la sortie du produit.

Pour l’instant, ces informations laissent penser que ce modèle pourrait être fortement compromis si le rapport s’avère exact. La vérité devrait se confirmer en septembre, date probable de lancement de la gamme iPhone 17, incluant l’iPhone 17 Air.