iPhone 17 : dernières nouvelles et rumeurs pour chaque modèle attendu

La gamme iPhone 16 vient tout juste de sortir, mais il existe déjà de nombreuses fuites concernant l'iPhone 17 – certaines ont même été dévoilées avant le lancement des derniers modèles d’Apple.

Bien que la sortie des iPhone 17 et de ses déclinaisons ne soit pas attendue avant septembre 2025, nous avons déjà quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Cela inclut des améliorations de l’appareil photo, un nouveau bouton, de meilleurs écrans, et même un tout nouveau modèle.

Voici donc un aperçu des fuites et rumeurs crédibles que nous avons entendues jusqu’à présent, et nous mettrons à jour cet article à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Trois couleurs possibles pour l'iPhone 17 Pro ont fait l'objet d'une fuite.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain fleuron de l'iPhone

Le prochain fleuron de l'iPhone Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2025

Probablement en septembre 2025 Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 969 €

The iPhone 16 (Image credit: Future)

Annonce probable dans la première quinzaine de septembre

Le prix pourrait être supérieur à 969 €

Aucune rumeur sur la date de sortie de l'iPhone 17 n'est encore apparue, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, car Apple suit généralement un calendrier très prévisible.

D'après les habitudes passées, on peut prédire que l'iPhone 17 sera annoncé dans la première moitié de septembre 2025. Apple présente généralement ses appareils un mardi ou un mercredi, mais pour l'iPhone 16, ils avaient opté pour un lundi. Il est donc difficile d’être complètement sûr du jour exact.

Cependant, Apple privilégie souvent la deuxième semaine du mois, ce qui signifie que l'annonce pourrait avoir lieu entre le lundi 8 septembre et le vendredi 12 septembre, avec les dates du 8, 9 ou 10 septembre comme les plus probables en se basant sur les habitudes passées.

Dans tous les cas, les téléphones seront probablement disponibles en précommande dès le vendredi de la semaine d’annonce (donc probablement le vendredi 12 septembre, ou éventuellement le 5 septembre si nos suppositions sont correctes), et la livraison suivra la semaine suivante, probablement le 19 septembre, ou le 12 si les dates sont avancées.

Quant aux prix, une fuite fait état d’un nouveau modèle potentiellement appelé iPhone 17 Slim ou iPhone 17 Air, qui pourrait débuter à 1 299 dollars (environ 1 190 €).

Cependant, il faut prendre cette information avec des pincettes, car cela représenterait un prix supérieur à celui de l’iPhone actuel le plus cher, et d'autres fuites suggèrent que ce modèle serait plutôt positionné dans la gamme intermédiaire.

On peut également se baser sur les prix des modèles actuels pour se faire une idée des tarifs de la prochaine gamme. L’iPhone 16 débute à 969 €, l’iPhone 16 Plus à 1 119 €, l’iPhone 16 Pro à 1 229 €, et l’iPhone 16 Pro Max à 1 479 €. Les successeurs de ces modèles devraient donc coûter au moins autant.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Il ne faut pas s'attendre à ce que le prix de l'iPhone 17 Air soit aussi élevé que ce que nous avons entendu, puisqu'il est plus probable qu'il se situe en milieu de gamme, et qu'aucune autre fuite n'a mentionné le prix pour l'instant. La date de sortie de tous ces téléphones sera très probablement en septembre.

Un nouveau modèle

L'iPhone 16 Plus pourrait ne pas avoir de successeur (Image credit: Future)

Un iPhone 17 Air plutôt qu'un modèle Plus

Un iPhone 17, un iPhone 17 Pro et un iPhone 17 Pro Max sont également attendus

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous attendons un iPhone 17, un iPhone 17 Pro et un iPhone 17 Pro Max, mais qu'en est-il de l'iPhone 17 Plus ? C'est une possibilité, mais plusieurs fuites ont laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un iPhone 17 Air ou d'un iPhone 17 Slim, plus fin et plus cher.

Il y a également de fortes chances que nous ayons un iPhone 17 Ultra, à la place ou en plus de l'iPhone 17 Pro Max. Il s'agirait d'un modèle ultra-premium qui se situerait au sommet de la gamme. Mais cela semble de moins en moins probable, car il n'y a pas eu de fuites récemment.

En revanche, les allégations concernant l'iPhone 17 Air sont relativement récentes et proviennent d'un certain nombre de sources fiables. Il y a donc toutes les chances que nous voyions un iPhone ultrafin en 2025.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

De nombreuses sources dignes de confiance ont évoqué un iPhone 17 Air ou un iPhone 17 Slim, ce qui laisse présager une apparition, même si le nom de l'appareil est moins clair, et que nous ne comptons pas sur un iPhone 17 Ultra.

Un nouveau bouton

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un écran 120Hz pour les quatre modèles

Un nouveau bouton à la place des boutons Action et Volume

Peu d'informations circulent sur le design de la série iPhone 17, mais une fuite évoque un nouveau bouton unique, qui remplacerait à la fois le bouton Action et les touches de volume.

Les détails sur ce bouton sont encore flous, mais on imagine facilement qu'il pourrait fonctionner comme la touche de contrôle de l’appareil photo, permettant de régler le volume d’un glissement, ou de lancer une application ou une fonction avec une pression. Il pourrait même différencier une pression légère d’une pression forte pour activer différentes actions.

Une fuite, moins certaine, indique que certains modèles d’iPhone 17 pourraient être équipés de Face ID sous l’écran.

Une autre source a dévoilé trois couleurs possibles pour l’iPhone 17 Pro : Titanium Vert Foncé, Titanium Bleu-Vert, et Titanium Vert. Une seule de ces couleurs pourrait être utilisée, et il semblerait que le Titanium Bleu-Vert soit le plus probable. C’est la teinte intermédiaire dans l’image divulguée. Cela dit, on soupçonne que ces couleurs soient plus vives que ce qu'Apple choisit généralement.

(Image credit: Majin Bu)

On a également entendu dire que l’iPhone 17 Pro Max pourrait avoir une Dynamic Island plus étroite que le modèle actuel, et qu’il disposerait d'un cadre en titane, tandis que les autres modèles auraient un châssis en aluminium plus complexe.

Selon la même source, l'iPhone 17 aura un écran de 6,1 pouces, l’iPhone 17 Air un écran de 6,6 pouces, l’iPhone 17 Pro un écran de 6,3 pouces et l’iPhone 17 Pro Max un écran de 6,9 pouces. Cela correspond donc aux tailles d’écrans de la gamme iPhone 16, bien que le nouvel iPhone 17 Air pourrait avoir un écran légèrement plus petit que celui du modèle Plus qu’il remplacerait peut-être.

Cependant, il y a des divergences concernant la taille de l’écran de l'iPhone 17 Air. L'informateur Ross Young estime qu’il fera légèrement moins, soit 6,55 pouces, tandis que @UniverseIce parle d’un écran de 6,65 pouces.

Nous avons également entendu dire que tous les modèles d’iPhone 17 pourraient avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran toujours allumé. Plusieurs sources confirment cela, et disent que l’iPhone 17 de base rejoindra ses versions Pro avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran toujours allumé.

Ainsi, cela ne constituerait pas une amélioration pour les modèles Pro, mais ce serait un progrès pour l’iPhone 17 standard et l’iPhone 17 Plus, si ce modèle est également lancé.

Enfin, il est possible que les écrans de la série iPhone 17 utilisent un verre plus résistant aux rayures et réduisant les reflets.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Il est grand temps qu'Apple équipe ses quatre modèles d'écrans à 120 Hz, nous espérons donc que c'est vrai, et cela a été suffisamment évoqué pour que nous puissions dire que c'est probable pour l'instant.

Nous sommes moins sûrs de l'existence d'un nouveau bouton, car une seule source l'a mentionné jusqu'à présent, et ses antécédents sont mitigés.

Plus de mégapixels

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un nouveau téléobjectif de 48 mégapixels pour les modèles Pro

Nouvelles caméras selfie 24MP pour tous les modèles

La gamme iPhone 17 pourrait apporter plusieurs améliorations significatives aux appareils photo, notamment avec un nouvel appareil photo frontal de 24 MP sur tous les modèles, contre 12 MP actuellement. Cette affirmation provient de Jeff Pu, qui l’a répétée à plusieurs reprises.

Le même expert annonce également un téléobjectif de 48 MP pour l'iPhone 17 Pro et Pro Max, contre 12 MP actuellement. L’analyste Ming-Chi Kuo partage cette information, bien qu’il ne soit pas certain que les deux modèles Pro en bénéficient, ou si seul l'iPhone 17 Pro Max obtiendrait cet appareil photo de 48 MP.

Le leaker @UniverseIce a également déclaré que les modèles Pro auraient un trio de caméras de 48 MP, ce qui constituerait une mise à niveau pour le téléobjectif, mais pas pour les appareils photo principaux ou ultra-larges en termes de mégapixels.

Enfin, on a entendu dire qu’Apple pourrait planifier un appareil photo avec une ouverture mécanique pour au moins un modèle de la série iPhone 17. Cela permettrait d'ajuster la taille de l'ouverture, et donc la profondeur de champ.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Les caméras frontales et le téléobjectif semblent être des choix de mise à niveau évidents dans la gamme iPhone 17, car leur nombre de mégapixels est nettement inférieur à celui des autres caméras. Il y a donc de fortes chances que ces fuites s'avèrent exactes.

Une augmentation de la puissance

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un nouveau chipset A19 Pro puissant

Jusqu'à 12 Go de RAM

Une fuite annonce que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max auront un nouveau chipset A19 Pro, et que les autres modèles auront soit un A18, soit un A19. La même source affirme que les modèles Pro bénéficieront de 12 Go de RAM, contre 8 Go actuellement, tandis que les iPhone 17 standard et Slim n'auront que 8 Go de RAM.

Une autre source corrobore ces informations, confirmant l’arrivée du chipset A19 Pro et de 12 Go de RAM pour l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Ce chipset sera probablement fabriqué avec un nouveau procédé de 3 nanomètres, ce qui pourrait entraîner une amélioration significative des performances.

Cependant, Ming-Chi Kuo estime que seul l’iPhone 17 Pro Max disposera de 12 Go de RAM, les autres resteront à 8 Go, et que le Pro Max bénéficiera d’un système de refroidissement amélioré ainsi que de capacités d’intelligence artificielle sur l’appareil.

Kuo affirme également que la série iPhone 17 pourrait utiliser une carte mère plus légère et plus fine, laissant de la place pour d’autres composants ou une batterie plus grande.

Enfin, il est possible, mais peu probable, que certains modèles d’iPhone 17 disposent d’un Touch ID sous l’écran, en plus du Face ID, mais cela reste incertain.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

De nouveaux chipsets feront certainement leur apparition, et nous nous attendons à ce qu'au moins certains modèles passent à 12 Go de RAM, d'autant plus que cela pourrait aider l'IA.

Nous serions toutefois très surpris de voir revenir Touch ID, même sous la forme d'un écran.