Les 10 meilleurs reflex numériques pour débuter la photographie en 2020

Vous êtes lassé(e) de prendre des photos avec votre smartphone ou avec un appareil photo compact ? Vous aimeriez passer à la qualité supérieure ? Vous trouverez ci-dessous les meilleurs reflex numériques pour débutants. Que vous pouvez acheter dès maintenant en 2020.

Vous tourner vers un reflex numérique d'entrée de gamme est une évolution naturelle lorsque vous débutez en photographie et que vous n'êtes plus satisfait des photos que vous obtenez avec votre smartphone. Ou que vous recherchez une résolution supérieure à celle délivrée par votre appareil photo compact.

Les reflex numériques pour débutants offrent une qualité d'image nettement supérieure à celle d'un appareil photo compact ou d'un smartphone. Ils peuvent partager le même nombre de mégapixels, mais la taille du capteur d'un reflex numérique d'entrée de gamme est physiquement beaucoup plus large. Ce qui permet d'obtenir des résultats supérieurs avec plus de détails et de meilleures performances en basse lumière.

De plus, vous bénéficiez d'un contrôle manuel total sur des paramètres tels que la vitesse d'obturation et l'ouverture. Ainsi que de la possibilité de changer d'objectif en fonction du sujet que vous photographiez. Aucune inquiétude si vous ne trouvez pas tout de suite vos marques, un reflex dispose généralement d’un mode d’assistance. Vous pouvez laisser l'appareil photo faire tout le travail difficile au début et prendre plus de contrôle au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Tout en bénéficiant de cette meilleure qualité d'image.

Le segment des appareils photo numériques reflex est dominé par Canon et Nikon. Une concurrence acharnée où une multitude d'anciens modèles et de nouveaux produits s'affrontent. Chaque annonce de sortie est l’occasion pour l’un des constructeurs, voire les deux, de baisser les prix de leur catalogue au niveau le plus bas.

Nous pensons que le meilleur reflex numérique pour les débutants est aujourd’hui le Nikon D3500. Il est petit, léger et bon marché, mais réussit à offrir une expérience utilisateur bien meilleure que celle que nous obtenons normalement à ce niveau. Avec un mode assistant très utile pour prendre en main l’appareil photo et en tirer le meilleur parti. La maniabilité est excellente et son capteur assure de très belles images. Tandis que des fonctions telles que la prise de vue en rafale à 5 images par seconde et le contrôle manuel complet vous donnent un peu plus d'espace pour mieux cadrer vos sujets.

Reflex d'entrée de gamme : le kit appareil photo + objectif est indispensable

Si vous achetez votre premier reflex numérique, il est judicieux de le commander en kit. Celui-ci comprend généralement le boîtier de l'appareil avec, en plus, un objectif 18-55 mm. Cet objectif couvre une amplitude de zoom (appelée plage focale) assez large. Parfaite pour immortaliser vos paysages, vos portraits. Et plus encore !

Un mot d'avertissement, cependant. Regardez attentivement la notice d’un kit reflex avant de vous jeter dessus. Les fabricants proposent en effet deux types d'objectifs en kit : l'un avec stabilisation de l'image et l'autre sans stabilisation de l'image. Optez toujours pour le premier qui vous permettra d'obtenir des images plus nettes à des vitesses d'obturation plus lentes. Un choix d’autant plus judicieux qu’il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre les deux options.

Les objectifs fournis en kit sont plus qu'adéquats pour vous aider à démarrer. Mais l'avantage certain des reflex numériques, par rapport aux appareils photo compacts, est que vous pouvez lui ajouter des objectifs supplémentaires à votre gré. Ainsi plus vous progresserez en photographie, plus vous serez amené à améliorer vos perspectives en annexant, par exemple, des objectifs grand angle et des téléobjectifs. Ainsi que des options macro de haute qualité, un flash externe et d'autres accessoires qui vous aideront à réaliser les plus belles photographies.

Les meilleurs reflex numériques pour débuter, en un coup d’œil :

Nikon D3500 Canon EOS 800D Nikon D5600 Canon EOS 90D Nikon D3400 Canon EOS 250 D Canon EOS 4000D Pentax K70 Canon EOS 750D Nikon D5300

(Image credit: Future)

Notre coup de cœur : le Canon EOS M50 Un petit reflex qui ne manque pas de style. Capteur : CMOS APS-C, 24,1 Mpx | Objectif : Canon EF-M | Écran : 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant 537 € Voir à EBAY-FR 307 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellente maniabilité Bon rapport qualité / prix Recadrage trop restrictif sur les vidéos 4K L'objectif 15-45 mm nécessite une mise à niveau

Nous aborderons les meilleurs reflex numériques pour débutants dans une seconde. Mais avant de le faire, nous voulions mettre en avant un reflex sans miroir qui présente de nombreux avantages si vous démarrez dans la photo.

L'EOS M50 ressemble beaucoup à un reflex numérique. Toutefois il est nettement plus petit et possède un viseur électronique qui le rend particulièrement adapté à une utilisation dans des conditions de faible éclairage. Il prend des vidéos et des images 4K jusqu'à 10 images/seconde, ce qui est plus rapide que ce que nous obtenons avec les reflex numériques de même niveau. Son capteur CMOS AF Dual Pixel permet une mise au point fluide et rapide dans toutes sortes de situations. Il n'y a pas beaucoup d'options natives pour l'instant, mais vous pouvez l’améliorer avec des objectifs EF (il vous faudra un adaptateur).

Si vous voulez quelque chose d'un peu plus simple à transporter qu’un reflex numérique moyen, cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS M50

Quel reflex numérique acheter pour débuter ?

Vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes énormes sur un reflex numérique. Il existe des modèles qui prennent d'excellents clichés et qui fonctionnent avec une grande variété d'objectifs. En fait, vous pouvez souvent vous épargner une facture trop lourde si vous optez pour un modèle un peu plus vieux. Les constructeurs gardent en effet ces derniers souvent disponibles et les mettent en avant, aux côtés de leurs nouveaux reflex numériques. Ce pour donner aux utilisateurs le choix entre une technologie dernier cri et une option à meilleur prix. Dans ce guide d’achat, nous avons sélectionné les meilleurs reflex numériques bon marché.

(Image credit: Future)

1. Nikon D3500 Ce n'est pas le plus spectaculaire, mais il reste le meilleur pour débuter. Capteur : CMOS APS-C, 24,2Mpx | Objectif : Nikon DX | Écran : 3 pouces, 921 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo maximale : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant 24,95 € Voir à Cdiscount FR 34 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellente qualité d'image Facile à utiliser Pas d’écran tactile Une connectivité Bluetooth mais pas de Wi-Fi

Le D3500 reprend là où le Nikon D3400 (voir description ci-dessous) s'est arrêté, avec une poignée d'avantages supplémentaires. La batterie dispose désormais d’une autonomie de 1 550 images entre chaque charge, ce qui est nettement supérieur à la plupart des autres reflex numériques.

Le capteur 24 Mpx offre une excellente qualité d'image. Nikon a également revu la carrosserie et la disposition des commandes, non seulement pour les rendre plus agréables à manipuler, mais aussi plus faciles d’usage. Son mode assistant assure une prise en main rapide et facile, permettant au photographe amateur de découvrir toutes les fonctions clés du reflex.

Nous l'adorons - et si vous débutez dans cette formidable passion qu’est la photo, nous pensons que vous en ferez autant.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D3500

(Image credit: Canon)

2. Canon EOS 800D Le pack d'options le plus poussé de sa catégorie. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Objectif : Canon EF-S | Écran : tactile articulé de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 6 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire 599 € Voir à Amazon 186 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Grand écran tactile Excellent capteur Finition plastique un peu fragile Pas de vidéo 4K

L'EOS 800D est sans nul doute le meilleur appareil photo entrée de gamme parmi les reflex numériques EOS produits par Canon. Il est doté d'un capteur de 24,2 mégapixels qui améliore les performances et réduisent le grain de vos photos en ISO élevé, par rapport aux anciens modèles. L'autofocus du 800D bénéficie également d'une mise au point automatique améliorée, ce qui assure un suivi plus rapide de vos sujets. A noter enfin, une nouvelle interface graphique qui rendra certainement cet appareil encore plus attrayant pour les débutants.

Seul bémol : si vous souhaitez utiliser votre reflex pour tourner des vidéos en résolution 4K, oubliez-le. Il vaut mieux lui préférer le modèle EOS 250D (en position 6 de ce classement) ou un appareil photo sans miroir.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 800D

3. Nikon D5600 Besoin d'un peu plus de puissance ? Le D5600 vous l’apporte. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Objectif : Nikon DX | Écran : tactile articulé de 3,2 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire Low Stock 459 € Voir à Asgoodasnew FR 419 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellente qualité d'image Ecran tactile amovible Mise au point vidéo un peu lente Transfert automatique des images (SnapBridge) à soigner davantage

Le D5600 apporte une nette amélioration par rapport aux modèles de la série Nikon D3000 et rivalise avec le Canon EOS 800D présenté ci-dessus. Son avantage principal : un écran LCD plus grand qui non seulement pivote vers l'avant, mais répond également au toucher.

Nous apprécions aussi un module autofocus plus avancé, sa connectivité Wi-Fi et une gamme de commandes supplémentaires pour traiter efficacement vos photos. Bien sûr, vous devez payer un peu plus cher pour acquérir ces privilèges, mais vous ne regretterez en rien ce choix si vous appréciez photographier les grands espaces. Il peut vous accompagner pendant des années.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D5600

(Image credit: Future)

4. Canon EOS 90D Une marge de progression importante pour les photographes néophytes. Capteur : CMOS APS-C, 32,5 Mpx | Objectif : EF/EF-S | Écran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 11 images/seconde | Vidéo : 4K/30p | Niveau de l'utilisateur : Débutant / Enthousiaste Low Stock 1 079 € Voir à Asgoodasnew FR Capteur haute résolution Enregistrement vidéo 4K à 30 ips Pas de stabilisation de l'image Pas la solution la moins chère pour les débutants

Le 90D de Canon pourrait bien être le dernier reflex numérique de niveau avancé, conçue par la société. Très polyvalent, il est équipé d'un capteur haute résolution qui, associé au moteur d'imagerie Digic 8 de Canon, offre la perspective séduisante d'un enregistrement vidéo 4K non cadrée à 30 images/seconde. La reproduction des couleurs est superbe et les détails sont nombreux, tant en photo qu'en vidéo, grâce à un nouveau système de mesure à 216 zones - bien que le bruit puisse poser problème au-delà de la norme ISO 8000.

Grâce à sa prise en main plus profonde, le 90D est également très confortable, tandis qu'un stick permet de sélectionner les points AF du CMOS à double pixel. La durée de vie de la batterie se veut également une bénédiction, avec 1 500 prises de vue possibles sur une seule charge. C'est peut-être un peu trop pour un néophyte (tant en termes de prix que de fonctionnalités), mais il ne fait aucun doute qu'il propose une marge de progression considérable. Quoi qu'il en soit, le 90D prouve que les reflex numériques ont toujours leur place dans un monde dévoués aux appareils photo sans miroir.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 90D

(Image credit: Future)

5. Nikon D3400 Il a été éjecté de la première place, mais c’est tout de même un bon achat. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Objectif : Nikon DX | Écran : 3 pouces, 921 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant 24,95 € Voir à Cdiscount FR 34 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Superbe durée de vie Mise au point très intuitive Pas de prise micro L’écran LCD ne réagit pas au toucher

Il a peut-être été remplacé par le Nikon D3500 en tête de ce classement, mais n'oubliez pas le D3400. Doté d'une gamme de fonctions parfaites pour l’utilisateur novice, cet appareil photo est toujours un excellent moyen de vous lancer dans la photographie créative.

Il partage plusieurs caractéristiques internes avec le D3500, particulièrement une durée de vie impressionnante. Les clichés saisis par son capteur 24Mpx ne vous décevront pas. Vous profitez également d’une résolution vidéo Full HD jusqu'à 60p. Ainsi que de la connectivité sans fil (via Bluetooth) pour diffuser vos photos dans le monde entier, sans vous embêtez avec des câbles. Ne vous laissez pas décourager par son grand âge, il a encore beaucoup à vous offrir.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D3400

6. Canon EOS 250D Le plus petit et le plus léger reflex du monde avec un écran LCD mobile. Capteur : CMOS APS-C, 24,1 Mpx | Objectif : Canon EF-S | Écran : 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant 499,99 € Voir à Fnac FR De superbes images JPEGs garanties Le mode vidéo 4K le moins cher du marché La mise au point automatique est datée Des vidéos beaucoup trop recadrées

Le Canon EOS 250D est le dernier-né de cette liste. Héritier de l’EOS 200D (voir position 7), il profite d’un nouveau moteur de traitement photo et de l’enregistrement vidéo 4K… en plus d'une collection de petits extras. En vérité, il n'y a pas de grande différence entre les deux modèles, et vous serez tentés de choisir le 200D si vous préférez les photos aux vidéos.

Cependant, l'EOS 200D quitte lentement le marché et les prix de l'EOS 250D commencent à baisser. Ce dernier risque d’offrir très prochainement le meilleur rapport qualité/prix de la gamme Canon.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 250D

(Image credit: Future)

7. Canon EOS 4000D Une option de base, très abordable pour les débutants. Capteur : CMOS APS-C, 18 Mpx | Objectif : : Canon EF/EF-S | Écran : 2,7 pouces, 230 000 points | Mode rafale : 3 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau de l'utilisateur : Débutant 298,50 € Voir à Amazon 2 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Facile à utiliser Disposition logique des commandes Petit capteur à basse résolution Autofocus daté à 9 points

Si vous réaliser votre première incursion dans le monde des reflex numériques, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un appareil photo qui puisse tout faire. Et si vous cherchez quelque chose de très standard mais surtout très abordable, le Canon 4000D pourrait bien cocher toutes les cases.

Il y a beaucoup d’éléments du 4000D qui semblent obsolètes, particulièrement à côté des derniers modèles Canon d'entrée de gamme. Le capteur 18 Mpx et le processeur DIGIC 4+ vieillissent tous les deux, tout comme le modeste système autofocus 9 points - qui figure au catalogue de la marque depuis 2009. De même, l'écran LCD doit composer avec une diagonale de 2,7 pouces et une résolution de 230k points à peine, tandis que les performances de Live View se révèlent un peu lentes.

Pourtant, tout n'est pas à jeter : la navigation est d’une fluidité absolue pour les nouveaux utilisateurs, l'autonomie est importante avec 500 prises de vue et la qualité de l'image reste solide, le bruit s’avérant assez bien géré. Ceux qui passent d'un smartphone ou d'un compact à un reflex devraient trouver les résultats décents, avec une bonne quantité de détails et un bon niveau de saturation. Mieux encore : les préréglages Picture Style permettent de modifier facilement les tonalités.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 4000D

(Image credit: Pentax)

8. Pentax K-70 Une alternative impressionnante et robuste aux deux grands constructeurs. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Objectif : Pentax K | Écran : 3 pouces, 921 000 points | Mode rafale : 6 images/seconde | Vidéo : Full HD | Niveau de l'utilisateur : Débutant 699 € Voir à Amazon 140 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Compact et robuste Technologie anti-vibration Mise au point automatique réduite Lentille trop souple

Bien qu'il ne compte que quelques années d’existence, le K-70 reste une option intéressante pour tous ceux qui ne sont pas trop emballés par les deux principaux constructeurs de reflex, Nikon et Canon. C'est encore mieux si vous avez une réserve de vieux objectifs Pentax qui prennent la poussière dans votre cave.

Il possède un écran articulé très utile, alors que le système hybride de mise au point automatique en temps réel en fait une véritable alternative pratique à l'usage du viseur. Ce que nous préférons sans doute dans le K-70, c’est sa robustesse, qui fait généralement défaut aux modèles d'entrée de gamme. Si vous souhaitez prendre beaucoup de photos en extérieur - par exemple des paysages -, vous pouvez vous rassurer sur le fait qu'il ne sera jamais menacé par les intempéries. Nous y pensons rarement, mais c’est un avantage certain.

Une légère déception réside dans son kit objectif, qui est souvent fourni avec l'appareil photo. Alors qu'il offre une distance focale beaucoup plus longue que la plupart des autres boîtiers présentés ici, il peut se révéler un peu trop négligé selon les références.

Lire notre test complet (en anglais) : Pentax K-70

(Image credit: Canon)

9. Canon EOS 750D Une ergonomie de premier ordre et un capteur remarquable. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Objectif : Canon EF-S | Écran : tactile articulé de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant 665 € Voir à Cdiscount FR 447 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Grand écran tactile Connectivité Wi-Fi avec NFC intégré Durée de vie moyenne L'autofocus pourrait être amélioré

L'EOS 750D a peut-être été supplanté par son successeur, le Canon EOS 800D (voir en position 3), mais c'est toujours une bonne option si le prix du nouveau modèle vous déconcerte. Bien que le capteur ne soit pas aussi bon que celui du 800D - il partage pourtant la même résolution -, ce reflex délivre toujours une qualité d’image supérieure. L'écran tactile à angle variable est également l'un des meilleurs du marché.

Les performances de l'autofocus s’avèrent toutefois perfectibles. De plus, l'appareil photo n'est pas assez récent pour bénéficier du système CMOS Dual Pixel qui permet une mise au point rapide en modes visée directe (Live View) et vidéo. A ce sujet, il n'y a pas non plus d'option de prise de vue 4K. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'un reflex numérique d'entrée de gamme très performant.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 750D

(Image credit: Nikon)

10. Nikon D5300 Autrefois, le plus grand reflex numérique d'entrée de gamme de Nikon. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Objectif : Nikon DX | Écran : 3,2 pouces articulés, 1 037 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant 385 € Voir à Cdiscount FR 79 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Capteur à haute résolution GPS intégré, une option rare en entrée de gamme Lenteur du mode Live View Pas d’écran tactile

Le D5300 est un bon exemple d'appareil photo dit vieux… mais dont la fiche technique vous fait comprendre pourquoi vous pouvez encore l'acheter neuf des années après sa mise en circulation.

Son capteur APS-C de 24,2 Mpx a fait l’impasse sur l’anti-aliasing pour améliorer le détail de vos images. Il dispose de même d’un écran LCD un peu plus grand que la norme dans cette gamme (3,2 pouces). On approuvera enfin un système GPS - précieux sur un reflex numérique - ainsi qu'un module autofocus complet de 39 points et le Wi-Fi intégré. A préférer peut-être aux D3400 et D3500, plus récents mais plus chers pour une configuration assez similaire.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D5300

A considérer également…

Aucun de ces appareils photos ne vous a séduit ? Voici une alternative à regarder de plus près.

(Image credit: Canon)

Canon EOS 77D Le reflex éco qui a tout d’un milieu de gamme. Capteur : CMOS APS-C, 24,2 Mpx | Autofocus : 45 points AF | Écran : tactile articulé de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 6 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire 655 € Voir à Cdiscount FR 342 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ L'autofocus CMOS Dual Pixel est génial Profitez d’une vaste gamme d'objectifs Boîtier plastique Pas de vidéo 4K

L'EOS 77D est un reflex numérique d’entrée de gamme pour débutants, un peu plus perfectionné que ses concurrents. Bien que nous n’étions pas très enthousiastes au moment de sa sortie, il peut aujourd’hui être acheté à un prix plus abordable et correspondant à son potentiel. Légèrement au-dessus de celui de l'EOS 800D, son écran LCD sur rotule vous offre des options de prise de vue instantanée. Ainsi que deux cadrans de contrôle pour accélérer leur réglage.

Ajoutons à cela une assistance continue et un autofocus aussi performant en mode Live View que vidéo et vous disposez d’un reflex très complet. Si vous pouvez vous offrir l'EOS 80D - le modèle juste au-dessus -, c’est encore mieux !