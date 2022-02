Les meilleurs navigateurs web avec un VPN intégré : visitez tous les sites du monde en toute sécurité

L'installation d'un VPN est un excellent moyen de protéger votre navigation web des espions en herbe comme initiés. Mais si vous n'avez jamais utilisé un tel logiciel, sa configuration peut sembler quelque peu intimidante.

Une solution simple consiste à utiliser un navigateur qui intègre un VPN. Il n'est dès lors pas nécessaire de trouver et d'installer une extension de navigateur, car tout ce dont vous avez besoin est inclus dans le package. De plus, vous bénéficiez généralement d'options supplémentaires en matière de confidentialité et de navigation en ligne - comme le blocage des publicités et des trackers, la navigation privée renforcée, la mise en quarantaine des logiciels malveillants, etc...

Les VPN inclus dans un navigateur web n'offrent pas la sécurité, les performances ou les capacités de déblocage d'un VPN spécialisé, tel qu'ExpressVPN ou NordVPN. Ce sont souvent de simples proxys, qui vous donnent une nouvelle adresse IP mais ne chiffrent pas votre trafic. Par ailleurs, ils ne protègent que le navigateur : le trafic des autres applications reste exposé.

Pour autant, les navigateurs avec VPN se veulent faciles d'utilisation, généralement gratuits, sans limite de données et souvent sans inscription requise. Si vous êtes satisfait des principes de base d'un tel outil, ils méritent d'être examinés de plus près.

1. Opera Un VPN avec des données illimitées et sans inscription requise Pourquoi l'acheter + Il n'est pas nécessaire de fournir une adresse mail + Facile à utiliser + Des débits décents Pourquoi attendre - Impossible de choisir un serveur local spécifique

Le navigateur Opera ne fait peut-être plus autant la une des journaux en 2022, mais il n'en reste pas moins un excellent produit, bourré de fonctionnalités, qui compte plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde.

L'un des moyens par lesquels Opera se distingue des autres est la gamme d'outils intégrés dans sa configuration par défaut. Sans qu'il soit nécessaire d'installer une seule extension, l'application propose gratuitement le blocage des publicités, la messagerie, le partage de fichiers et un simple VPN, sans inscription préalable.

Ces outils sont souvent plus performants que ce à quoi on pourrait s'attendre. La messagerie n'est pas une application limitée uniquement disponible avec Opera, elle intègre aussi vos échanges sous Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram et VKontakte, déjà inclus dans la barre latérale d'Opera.

Le VPN est un peu plus basique. Il s'agit plus d'un proxy sécurisé que d'un véritable VPN. Et bien que vous soyez en mesure de choisir un emplacement, Opera ne vous donne que trois zones très approximatives : Amérique, Europe et Asie. Choisissez-en un, et Opera détermine à votre place le meilleur emplacement du moment - qui a autant de chances d'être le Mexique que les États-Unis.

Les vitesses s'avèrent raisonnables, à 30 Mbps en Europe comme sur le continent américain. Hélas, vous ne pourrez pas forcément l'utiliser pour lever tout géoblocage - dans la mesure où vous ne sélectionnez aucun emplacement précis. Son service est bien plus axé sur la confidentialité de votre navigation web.

Il n'y a rien de mal à obtenir un peu plus de confidentialité, bien sûr, et vous ne pouvez pas attendre d'un VPN gratuit qu'il rivalise avec un fournisseur commercial tel qu'ExpressVPN. La réalité est que le VPN d'Opera ajoute une valeur supplémentaire bienvenue au sein du navigateur. Et cela se révèle suffisant.

2. Aloha Browser Un navigateur sécurisé avec une série d'options premium Pourquoi l'acheter + Un vrai VPN, pas seulement un proxy + Très simple à utiliser + Aucune limite de données Pourquoi attendre - Sur Android et iOS uniquement - Impossible de choisir un emplacement VPN dans la version gratuite

Aloha Browser est un navigateur Android et iOS intéressant, doté d'un VPN gratuit et d'un tas d'outils bonus pour consolider la protection de votre vie privée et le partage de contenus.

Un gestionnaire de fichiers sécurisé ? Cochez la case : téléchargez rapidement vos fichiers dans des dossiers personnalisés et protégez-les avec des codes d'accès ou une empreinte digitale.

Navigation privée ? Aucun problème. Oubliez les cookies et l'historique, car les publicités et les trackers sont également bloqués. De plus, les onglets de votre navigateur bénéficient de la même protection par code d'accès ou empreinte digitale.

Gestion des médias ? Un lecteur intégré diffuse à peu près tout. Vous pouvez télécharger n'importe quel contenu pendant que vous le regardez ou l'écoutez. Bien sûr, ils peuvent être stockés en toute sécurité, aussi.

Il y a un vrai VPN en dessous, pas seulement un proxy de base, ce qui place Aloha Browser devant la concurrence plus limitée basée sur le proxy. Oubliez les limites de données ennuyeuses, car vous pouvez utiliser le service autant que vous le souhaitez. Mais la version gratuite ne vous permet pas de choisir votre emplacement, elle sélectionne automatiquement le serveur le plus proche.

Comme nous l'avons dit, cependant, Aloha ne fonctionne que sur Android ou iOS, ce qui le rend nul et non avenu si vous recherchez un VPN Windows ou Mac.

La mise à niveau vers Aloha Premium vous permet d'obtenir un tas d'extras, notamment la sélection du pays VPN et la possibilité de protéger d'autres applications avec le VPN. Ce n'est pas cher, à 2,99 € par mois, mais gardez à l'esprit que Private Internet Access coûte 1,79 € mensuels sur son plan de trois ans, et protège les ordinateurs de bureau ainsi que les appareils mobiles.

3. Epic Browser Une proposition haut de gamme pour les consommateurs de streaming Pourquoi l'acheter + Huit localisations distinctes + Débloque de nombreux services de streaming + Proxy chiffré Pourquoi attendre - Moteur de recherche Yahoo! imposé par défaut - Très peu de mises à jour

Epic Browser prétend être le premier navigateur basé sur Chromium conçu pour protéger votre vie privée. Il fonctionne en permanence en mode "navigation privée", avec toutes les technologies de suivi habituelles de Google supprimées, et un blocage personnalisé des fuites d'adresses IP WebRTC, des scripts d'empreintes digitales, du code secret de cryptominage, etc...

Epic Browser intègre un blocage des publicités et un VPN (le site web le décrit comme un "proxy chiffré"). Il ne protège que le trafic de votre navigateur et ne peut pas rivaliser avec un VPN complet... mais il a aussi des avantages. Vous pouvez l'utiliser sans inscription, il n'y a pas de limite de données et vous avez le choix entre huit pays d'accueil : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Inde, Singapour.

L'entreprise est plus ouverte et transparente que la plupart des autres. Vous ne vous demandez pas qui se cache derrière elle, par exemple. La page "À propos de nous" du site Web renseigne les utilisateurs sur la société qui développe le produit, sur son fondateur et donne la liste de quelques grands noms de l'internet comme conseillers (Rob Malda, fondateur de Slashdot, Douglas Rushkoff, grand défenseur de la vie privée).

Il y a aussi des inconvénients. Le moteur de recherche par défaut est celui de Yahoo ! Ce n'est pas idéal pour un navigateur confidentiel (vous pouvez le remplacer par PrivateSearch d'Epic pour 2,50 € par mois). En outre, malgré son manque de mises à jour, Epic Browser s'est raisonnablement bien comporté pour nous. Les débits VPN sont décents, et il a débloqué certains services de streaming populaires.

4. UR Browser Plus de fonctionnalités avancées que certaines suites de sécurité Pourquoi l'acheter + 16 localisations + Longue liste d'options sécuritaires + Grande facilité d'utilisation Pourquoi attendre - Le VPN nécessite un enregistrement - Devient automatiquement le navigateur par défaut de Windows

UR Browser est une application alimentée par Chromium et dotée d'une longue liste de fonctions de sécurité intégrées : anti-phishing, analyse antivirus intégrée pour les téléchargements, redirections http vers https, agents utilisateurs aléatoires et blocage des cookies, des trackers et des publicités.

Mieux encore, il existe un VPN gratuit, sans limite de données et avec un choix de 16 emplacements (Amérique du Nord, Europe, Inde, Singapour, Afrique du Sud, Brésil et autres).

Il présente aussi certaines faiblesses. UR Browser s'installe comme navigateur par défaut sous Windows, par exemple, et s'exécute au démarrage de votre appareil - à moins que vous ne remarquiez ces options d'installation et que vous les désactiviez.

Bien que UR Browser dispose d'un VPN intégré, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous ne vous êtes pas enregistré. Ce n'est pas difficile - il suffit de donner votre email et de choisir un mot de passe - mais Epic Browser et quelques autres vous permettent d'utiliser leur VPN sans fournir de détails personnels.

Les vitesses du VPN sont variables - nous avons vu un débit variant entre 2 et 35 Mbps, selon l'emplacement choisi - donc cela ne fera jamais partie de notre liste des VPN les plus rapides. Ni des meilleurs VPN conçus pour le streaming, sa levée de géoblocage péchant aléatoirement.

UR Browser n'est donc pas prêt de remplacer votre VPN autonome. Mais son réseau de 16 sites est supérieur à celui de la plupart des concurrents.

