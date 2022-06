Meilleures imprimantes photo : ces 10 modèles impriment vos tirages numériques avec une qualité d'image supérieure

Toute imprimante peut imprimer une photo, mais certaines sont tout simplement meilleures que d'autres. Tous les modèles de cette liste sont des imprimantes photo semi-dédiées, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire un document texte décent, mais l'impression de photos est leur super pouvoir. Ce sont toutes des imprimantes à jet d'encre, car seule l'encre liquide permet d'obtenir la résolution et la gamme de couleurs requises pour l'impression de photos de qualité, et seules les imprimantes à jet d'encre peuvent imprimer sur du papier photo glacé. Les imprimantes laser ont leurs avantages, mais en général, les lasers sont mauvais pour les photos.

De nos jours, nous prenons plus de photos numériques que jamais et les meilleures imprimantes photo de bureau sont parfaites pour réaliser des copies papier de ces souvenirs à la maison. Elles représentent un large éventail de catégories de prix, des modèles haut de gamme destinés aux photographes professionnels aux imprimantes photo très abordables pour les familles et les étudiants. Elles offrent toutes une alternative plus pratique et plus rentable aux services d'un laboratoire photo commercial.

Pour choisir la bonne imprimante photo, vous devez vous poser ces questions essentielles : quel type de photos vais-je principalement imprimer - des photos 4x6" ordinaires, des tirages d'affiches, en couleur ou monochromes ? Quel volume - quelques photos par semaine ou des piles de tirages à la fois ? S'agit-il uniquement d'une imprimante photo, ou l'utiliserai-je pour imprimer des lettres et des devoirs ? Quel est mon budget ?

Il existe de nombreuses imprimantes photo A4/lettres à prix abordable, capables d'effectuer toutes les tâches d'une imprimante familiale tout-en-un tout en réalisant un excellent travail d'impression sur papier photo brillant. Elles ont tendance à utiliser les quatre cartouches d'encre habituelles (CMYK) pour obtenir de bons résultats. Elles peuvent être soit à encre pigmentée, soit à encre à base de colorant. Les encres pigmentées sèchent plus rapidement et durent plus longtemps, tandis que les encres à base de colorants sont plus brillantes et s'adaptent bien aux supports très brillants, ce qui les rend plus intéressantes pour les photos.

Lorsque vous passez aux imprimantes A3+ plus chères, vous trouverez souvent plus d'encres utilisées pour composer l'image et il se peut que vous ayez de l'encre noire pigmentée pour les documents texte et de l'encre noire à base de colorant pour les photos. Cinq, six, huit ou dix compartiments d'encre sont courants et un plus grand nombre de couleurs permet d'obtenir une qualité d'impression supérieure. Cela peut également signifier des coûts d'encre plus élevés, mais heureusement, les imprimantes photo avec des réservoirs d'encre rechargeables sont en plein essor. Si vous prévoyez d'imprimer beaucoup de photos, optez pour une imprimante qui utilise de l'encre en bouteille plutôt que des cartouches.

Quelle imprimante photo choisir en 2022 ?

1. Epson EcoTank ET-8550 La meilleure imprimante A3 haut de gamme avec six réservoirs rechargeables Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante AOI à jet d'encre couleur Vitesse d'impression: 32 ppm (mono A4) Capacité de stockage papier: 100 feuilles Format papier: Jusqu'à A3 Poids: 11,1 kg Voir sur Amazon Voir sur Amazon Pourquoi l’acheter + Des couleurs exceptionnelles + Faible coût d'exploitation Pourquoi attendre - Prix d'achat élevé

C'est sans doute l'imprimante photo A3 par excellence. Tout d'abord, elle présente un design élégant et pratique avec une grande interface tactile inclinable et la possibilité d'imprimer sur n'importe quel type de papier jusqu'au format A3+. Ensuite, elle utilise six encres individuelles pour créer des impressions de qualité supérieure. Mais le meilleur de tout cela, c'est que c'est un EcoTank, ce qui signifie que vous n'êtes pas lié aux cartouches et que vous trouverez dans la boîte suffisamment d'encre en bouteille pour imprimer 2 300 photos.

Oui, c'est plutôt cher pour un jet d'encre, mais l'encre en bouteille d'Epson ne l'est pas, donc vous récupérerez rapidement votre argent si vous prévoyez d'imprimer beaucoup de grandes photos. L'imprimante elle-même est également très bien conçue, avec une excellente connectivité, une résolution d'impression et de numérisation élevée et une vitesse d'impression étonnamment rapide.

2. Canon PIXMA iX6850 Une excellente imprimante A3 compacte avec cinq encres disponibles Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante à jet d'encre couleur Vitesse d'impression: 14 ppm (mono) Capacité de stockage papier: 150 feuilles Format papier: Jusqu'à A3+ Poids: 11,5 kg Pourquoi l’acheter + Des couleurs naturelles + Grandes impressions couleur Pourquoi attendre - Pas de recto-verso automatique

Au lieu des quatre cartouches habituelles, la Canon PIXMA iX6850 utilise cinq encres pour créer des photos aux couleurs naturelles et des documents textuels nets. Le fait de pouvoir remplacer chaque cartouche individuellement est également un avantage économique. Elle ne peut pas imprimer automatiquement les deux côtés d'une page (recto-verso), mais cette machine est bien connectée avec un port Ethernet, le Wi-Fi et la compatibilité AirPrint.

La caractéristique la plus importante, cependant, est sa capacité à imprimer sur n'importe quel format de papier jusqu'au format A3+ (329 x 483 mm), ce qui la rend parfaite pour l'impression de feuilles de calcul et de photos de grande taille. Grâce à l'impression A3 (ou plus), les entreprises peuvent imprimer d'énormes feuilles de calcul sur une seule feuille sans que le texte soit trop petit pour être lu. Les photographes et les concepteurs peuvent également en profiter, car ils pourront imprimer des dépliants et des affiches à la maison.

3. Epson Expression Photo HD XP-15000 Imprime vos photos A3 rapidement, avec une qualité supérieure Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante à jet d'encre couleur Vitesse d'impression: 29 ppm (mono) Capacité de stockage papier: 200 feuilles Format papier: Jusqu'à A3+ Poids: 8,5 kg Pourquoi l’acheter + Colorimétrie très précise + Tirages photo A3 éclatants Pourquoi attendre - Plutôt chère à l'utilisation

L'Epson Expression Photo HD XP-15000 utilise six cartouches d'encre Claria de haute qualité pour obtenir une palette de couleurs plus réalistes lors de l'impression de photos. La combinaison d'encres à base de colorants et de pigments permet d'obtenir des couleurs vives, tandis que les documents texte en noir et blanc restent durables et résistants aux taches.

Sa capacité à gérer du papier de format A3+ la rend parfaite pour imprimer des photos de très grande taille ou même un collage d'images sur une seule feuille de papier photo A3. Elle fonctionne également très bien en tant qu'imprimante A4 normale grâce à une sortie étonnamment rapide de 29 pages A4 noir et blanc par minute et à la possibilité d'imprimer sur les deux faces du papier (recto verso automatique).

4. Canon Pixma Pro-100S Des impressions A3+ éclatantes à un prix abordable Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante professionnelle sans fil à jet d'encre Vitesse d'impression: 51 secondes (A4) ; 90 secondes (A3+) Capacité de stockage papier: 150 feuilles de papier ordinaire, 20 feuilles de papier photo Format papier: Jusqu'à 13 x 19" Poids: 19,6 kg Pourquoi l’acheter + Deux bacs à papier + Couleurs très précises Pourquoi attendre - Encre coûteuse - Les colorants déteignent après 30 ans

Destinée aux photographes professionnels et amateurs, cette imprimante photo de haute qualité atteint une fidélité des couleurs supérieure en utilisant huit cartouches à jet d'encre individuelles pour créer des impressions détaillées sur du papier photo de format jusqu'à A3+. Et au lieu d'encres pigmentées, Canon a spécifié des encres à base de colorants plus brillants pour des impressions suffisamment belles pour être exposées dans une galerie. L'encre à pigments est plus durable, mais vous pouvez espérer exposer des photos à base de colorants pendant environ trente ans avant que la décoloration ne se produise.

La Canon PIXMA Pro-100S est un appareil de bureau de grande taille et solide qui utilise des composants métalliques dans son moteur d'impression pour garantir des résultats précis en haute résolution sur de grandes feuilles de papier. Elle imprime assez rapidement sur tous les supports, du papier photo individuel 6x4" aux posters A3+ sans bordure. La seule différence entre ce modèle et la Canon PIXMA Pro-100 sortante est sa compatibilité avec le service PIXMA Cloud Link de Canon.

5. Epson Expression Photo XP-970 Une imprimante compacte idéale pour sublimer des photos A3 Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante multifonction à jet d'encre Vitesse d'impression: 8,5 ppm (mono) Capacité de stockage papier: 100 feuilles Format papier: A3 Poids: 8,7 kg Pourquoi l’acheter + Fidélité des couleurs à six encres + Grand écran tactile Pourquoi attendre - Vitesse d'impression lente - Capacité de papier limitée

Malgré ses dimensions réduites, cet appareil à jet d'encre 3-en-1 est capable d'imprimer sur du papier de format A3 et utilise non pas quatre, mais six cartouches à jet d'encre pour obtenir une précision supérieure des couleurs. Cela signifie que vos coûts d'encre sont plutôt élevés, mais cela en vaut la peine si vous voulez des résultats magnifiquement nuancés.

Le scanner est limité au format A4, mais il effectue des numérisations en très haute résolution et, combiné à la haute résolution d'impression, vous pouvez réaliser des copies couleur quasiment identiques. Il n'y a pas de télécopieur et les vitesses d'impression sont lentes, mais à tous les autres égards, l'Epson Expression Photo XP-970 est difficile à battre.

Le bac à papier principal peut contenir 100 feuilles avec un format maximal de papier de 8,5 x 11 pouces. Le deuxième bac à papier peut contenir 20 feuilles de papier photo d'une dimension de 5 x 7 pouces.

6. HP Envy 6055 Une excellente imprimante domestique pour imprimer des photos à petit prix Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante tout-en-un sans fil Vitesse d'impression: 10 ppm Capacité de stockage papier: 100 feuilles Format papier: jusqu'à A4 Poids: 5,22 kg Pourquoi l’acheter + Prix bas + Facile à utiliser Pourquoi attendre - L'encre peut être coûteuse - Pas la plus rapide

Cette imprimante 3-en-1 peut imprimer, numériser et copier, mais elle s'avère surtout à l'aise lorsqu'il s'agit de reproduire des photos étonnamment éclatantes. Comme c'est souvent le cas avec les imprimantes jet d'encre bon marché, les cartouches de démarrage fournies sont un peu légères en encre. Toutefois, si vous les remplacez par des cartouches haute capacité, le coût d'exploitation est également très compétitif.

Quatre cartouches individuelles se combinent pour produire des images lumineuses sur du papier photo brillant jusqu'au format A4. Elle peut également imprimer en recto-verso des documents texte ordinaires, bien qu'à une vitesse d'impression assez lente. Il est frustrant de constater qu'il n'y a pas de port Ethernet, ni de port USB pour imprimer à partir d'une clé USB et que l'imprimante est très lente, mais les résultats sont meilleurs que ce que l'on peut attendre d'une AOI aussi petite et abordable.

7. Canon PIXMA G620 Une imprimante professionnelle à faible coût de fonctionnement Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante couleur jet d'encre AIO Vitesse d'impression: 3,9 ppm (mono) Capacité de stockage papier: 100 feuilles Format papier: jusqu'à A4 Poids: 6,6 kg Pourquoi l’acheter + Faible coût d'exploitation + Six encres individuelles Pourquoi attendre - Pas de mode recto-verso automatique - Très peu de fonctionnalités

En utilisant six encres à base de colorants différents, cette imprimante tout-en-un permet d'obtenir une fidélité des couleurs plus naturelle et des photos de meilleure qualité que votre jet d'encre moyen. De plus, il s'agit d'une imprimante MegaTank, ce qui signifie que vous pouvez la remplir avec des bouteilles d'encre bon marché au lieu de cartouches coûteuses.

La quantité d'encre contenue dans la boîte est suffisante pour imprimer 3 800 photos, ce qui fait plus que justifier son prix élevé. L'impression est un peu lente et il n'y a pas de mode recto verso automatique, mais si vous n'imprimez que des photos, ce ne sera pas un problème. En termes de coût d'utilisation et de commodité, ce modeste MegaTank est difficile à battre.

8. Canon Pixma G4510 Une imprimante compacte avec un système d'encre rechargeable rentable Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante 4 en 1 Vitesse d'impression: 13 ppm Capacité de stockage papier: 100 feuilles Format papier: jusqu'à A3 Poids: 10,5 kg Pourquoi l’acheter + Design soigné + Faible coût de l'encre Pourquoi attendre - Pas de mode recto-verso automatique - Pas de port USB en façade

Il s'agit du modèle MegaTank le plus abordable de Canon, ce qui en fait une proposition très rentable. En remplaçant les cartouches par des réservoirs rechargeables, vous pouvez vous attendre à une réduction drastique de vos coûts d'impression, d'autant plus que la boîte contient suffisamment d'encre pour 6 000 pages en mono et 7 000 pages en couleur.

Derrière cette caractéristique principale, il s'agit d'une imprimante 4-en-1 assez basique, avec juste assez de fonctions clés pour convenir à un usage domestique ou à un petit bureau. Elle imprime très lentement et ne peut pas imprimer automatiquement sur les deux côtés de la page. Pour tous ceux qui prévoient d'imprimer de nombreux documents en couleur, cette AOI compacte et au design agréable battra la plupart de ses concurrentes en termes de coûts d'exploitation par page.

9. Epson EcoTank ET-2720 Un super réservoir peu coûteux pour une impression rapide et économique Caractéristiques techniques Catégorie: Jet d'encre couleur tout-en-un Vitesse d'impression: 33 ppm (mono) Capacité de stockage papier: 100 feuilles Format papier: Jusqu'à A4 Poids: 5,98 kg Pourquoi l’acheter + Beaucoup d'encre incluse + Impressions économiques Pourquoi attendre - Pas de mode recto-verso - Faible capacité de papier

L'Epson EcoTank ET-2720 est la plus abordable des imprimantes Supertank couleur de la vaste gamme d'Epson et l'un des moyens les plus économiques d'imprimer des photos actuellement disponibles. Et si cela ne suffit pas à convaincre les amateurs de bonnes affaires, elle est livrée avec suffisamment d'encre dans la boîte pour durer deux ans (ou 4 500 pages couleur).

Le coût de l'encre en bouteille étant inférieur d'environ 80% à celui de l'encre en cartouche, vous n'aurez pas à vous soucier du coût des consommables. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont l'intention d'imprimer beaucoup de photos en couleur. Grâce à sa haute résolution d'image, ce tout-en-un convient parfaitement à l'impression sur papier photo glacé. Il fonctionnera également très bien dans un petit environnement de bureau grâce à sa vitesse d'impression étonnamment rapide et à un ensemble de fonctionnalités judicieuses.

10. HP Envy Photo 7855 Une imprimante de bureau abordable et riche en fonctionnalités Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante tout-en-un Vitesse d'impression: 15 ppm Capacité de stockage papier: 125 feuilles Format papier: Jusqu'à A4 Poids: 7,6 kg Pourquoi l’acheter + Prix bas + Nombreuses fonctionnalités Pourquoi attendre - Conception peu pratique - Cartouche d'encre combinée

Le tout-en-un de HP, à la forme étrange, est doté d'un ensemble très complet de fonctionnalités, bien qu'il s'agisse avant tout d'une imprimante photo. La résolution d'impression est suffisamment élevée pour que vos photos soient nettes et colorées lorsqu'elles sont imprimées sur du papier photo glacé. Elle dispose également d'un emplacement pour carte SD très pratique pour imprimer directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo.

Lorsqu'il s'agit de documents texte monochromes ordinaires, ce quatre-en-un peut imprimer en mode recto-verso à un tarif raisonnable. Il dispose même d'une fonction de télécopie. Heureusement, toutes ces fonctionnalités sont accessibles par un panneau de commande à écran tactile. Le seul hic est le coût élevé de ses cartouches de remplacement. Et avec les trois couleurs combinées dans une cartouche tricolore, vous finirez certainement par gaspiller de l'encre.

Vous pouvez réduire un peu le coût des nouvelles cartouches en souscrivant au service Instant Ink de HP, mais nous ne vous le recommandons pas à moins que vous ne vous engagiez à imprimer régulièrement.

FAQ

Comment choisir la meilleure imprimante photo pour vos besoins ? Les offres d'imprimantes photo sont très variées. Vous devrez donc évaluer et sélectionner celle qui répondra le mieux à vos besoins. Commencez par considérer l'endroit où vous utiliserez l'imprimante - pour un petit bureau à domicile ou pour un bureau plus grand. Vous devrez ensuite évaluer le type d'impression dont vous aurez principalement besoin, qu'il s'agisse de texte ou d'images. Si vous avez besoin d'un grand nombre d'impressions couleur quotidiennes, il vous faut une imprimante à grand réservoir qui soit économique à utiliser. Assurez-vous que l'imprimante offre une haute fidélité des couleurs si vous avez besoin d'impressions couleur de haute qualité. En plus de la vitesse d'impression et de la fonction recto-verso automatique, vous devez également vérifier le type de connectivité de l'imprimante et si elle est compatible avec le Wi-Fi.

Toutes les imprimantes que nous sélectionnons pour les tester sont mesurées sur notre banc d'essai et les résultats sont comparés de manière critique à tous les autres modèles que nous avons examinés. Plutôt que de nous fier aux chiffres indiqués par le fabricant, nous chronométrons la sortie de la première page et les vitesses d'impression en mode feuille unique et recto-verso à l'aide d'un document standard de dix pages et d'une application chronomètre.

Pour comparer la qualité d'impression, nous imprimons le même ensemble de documents de test sur chaque machine. Ces douze pages de test comprennent du texte de différentes tailles de police et couleurs, des pages mixtes d'images et de texte, un ensemble de photos et une série de motifs de test conçus pour évaluer la netteté, la fidélité des couleurs, le contraste et l'échelle des gris.

Nous calculons également les coûts de fonctionnement, comparons les fonctionnalités et examinons la polyvalence, la conception et la qualité de fabrication de chaque produit. La note globale reflète l'ensemble de ces paramètres et le rapport qualité-prix global.

En ce qui concerne plus particulièrement les imprimantes photo, nous avons examiné leur polyvalence (en termes de gestion et de traitement des supports), en prêtant une attention particulière au rendement d'impression et au coût des consommables (cartouches d'encre, etc.).