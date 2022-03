Meilleur appareil photo instantané 2022 : nos modèles rétro favoris, de Polaroid à Instax

Included in this guide:

Bienvenue dans notre guide des meilleurs appareils photo instantanés disponibles sur le marché. Que vous recherchiez un appareil photo familial pour occuper les plus jeunes utilisateurs ou une "imprimante express" capable de vous fournir un polaroïd en quelques instants, nous avons testé tous les derniers appareils photo instantanés et les avons classés en fonction de leur rapport qualité-prix.

Quel est le meilleur appareil photo instantané que vous pouvez acheter en 2022 ? En termes de prix et d'accessibilité, il est difficile de battre le Fujifilm Instax Mini 11. Grâce à l'exposition automatique et à l'autofocus, il constitue une excellente option pour les débutants. Mais il n'est pas nécessairement le meilleur choix pour tout le monde. Si vous recherchez un appareil au look plus vintage, optez pour le Fujifilm Instax Mini 40 ou, pour une expérience hybride analogique-numérique, le Fujifilm Instax Mini Evo.

Instax n'est pas la seule gamme phare d'appareils photos instantané, Polaroïd restant la marque la plus populaire à ce jour. La principale différence réside dans le film utilisé par chaque système, bien que tous deux proposent désormais plusieurs tailles d'impression pour s'adapter à votre style. Si vous recherchez un appareil photo instantané vraiment compact et un film de taille similaire, optez pour le Polaroid Go. Mais pour les modes de prise de vue plus avancés, notamment la priorité à l'ouverture et l'exposition manuelle, le Polaroid Now+ bat tous les autres modèles que nous avons testés.

Cette liste est régulièrement mise à jour pour que vous puissiez toujours trouver le meilleur appareil photo instantané adapté à votre budget. Vous ne savez pas par où commencer ? Consultez nos conseils d'achat à la fin.

Quel appareil photo instantané choisir en 2022 ?

(Image credit: TechRadar)

Si vous recherchez un appareil photo abordable, facile à utiliser et qui n'intimidera pas les photographes novices, l'Instax Mini 11 de Fujifilm est aujourd'hui notre modèle préféré.

Il n'a peut-être pas les modes et les commandes plus avancés que l'on trouve sur les boîtiers plus chers, mais c'est ce qui fait une grande partie de son charme. Le système d'exposition automatique élimine une grande partie de la réflexion, ce qui signifie qu'il vous suffit de viser et de déclencher pour obtenir des impressions instantanées de la taille d'une carte de crédit.

Grâce à un petit miroir intégré à l'avant de l'appareil et à un barillet d'objectif amovible pour les gros plans, il est facile de prendre un selfie instantané, tandis que les packs abordables de pellicules Instax Mini en font un accessoire idéal pour toutes les fêtes. Il est disponible dans une gamme de couleurs amusantes, vous devriez donc pouvoir trouver celui qui correspond à votre style.

Un autre avantage de l'Instax Mini 11 est qu'il peut être offert en cadeau. Disponible à un prix raisonnable, il s'agit d'un cadeau idéal pour les amateurs de photographie, en particulier les jeunes, qui souhaitent s'initier à ce nouveau type de photographie. N'oubliez pas de prévoir un peu plus de budget pour la pellicule, cependant.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Combinant le format compact, l'autofocus à double objectif et la qualité d'image détaillée du Polaroid Now avec la connectivité Bluetooth du OneStep+, le Now+ remanié est l'appareil photo instantané de Polaroid le plus complet à ce jour. La connexion à l'application smartphone mise à jour ouvre un royaume de modes de prise de vue créatifs : outre les options de retardateur, de double exposition, de light painting et d'exposition manuelle, il existe désormais un mode d'ouverture propre pour expérimenter la profondeur de champ, ainsi qu'un mode trépied à utiliser avec le nouveau support à vis situé en dessous.

Ainsi, si le Now+ reste aussi simple à utiliser que n'importe quel appareil photo numérique, il constitue également une excellente option pour faire preuve de créativité. Ce qui limite un peu la créativité, c'est le coût du film Polaroid I-Type, qui vous fait réfléchir à deux fois avant de gaspiller des clichés. Mais lorsque vous réussissez, les tirages sont exactement comme les photos instantanées devraient l'être : de grands carrés de qualité, de style vintage, qui se colorent en 10 à 15 minutes.

(Image credit: Future)

3. Fujifilm Instax Mini Evo Un appareil photo instantané hybride qui associe rétro et innovation à la perfection Caractéristiques techniques Objectif: 28 mm Mise au point: Autofocus Flash: Intégré Retardateur: Oui Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à alternate FR Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Le plus bel appareil photo instantané + Filtres amusants + Possibilité d’imprimer vos photos mobiles via Bluetooth Pourquoi attendre - La qualité de l'image numérique est médiocre - Interface utilisateur en mode portrait uniquement

Si vous recherchez un appareil photo qui allie les charmes de la photo instantanée à la commodité de la prise de vue numérique, l'Instax Mini Evo est un excellent choix. La qualité de ses photos numériques ne battra pas celle de votre smartphone, mais là n'est pas la question - le principal avantage est de pouvoir décider des photos que vous imprimez, pour éviter de gaspiller la précieuse pellicule. Le Mini Evo lui-même est également l'un des appareils photo instantanés les plus beaux du marché et il se révèle plus compact que les autres modèles de Fuji.

Il peut également servir d'imprimante pour les photos prises avec votre smartphone, et vous pouvez jouer avec les nombreux effets et filtres intégrés avant d'appuyer sur le bouton d'impression. Ces éléments numériques signifient que l'Instax Mini Evo n'offre pas une expérience de photographie instantanée "pure" et qu'il est plus complexe que des alternatives comme l'Instax Mini 11. Mais sa polyvalence et son charme compensent largement pour ceux qui veulent un peu plus qu'un appareil photo instantané.

Lire notre test complet : Fujifilm Instax Mini Evo

Légèrement plus avancé que l'Instax Mini 11, l'Instax Mini 70 est doté de cinq modes de prise de vue (y compris le mode selfie si important). Bien qu'il dispose de quelques fonctions supplémentaires, il n'est pas trop cher, mais là encore, vous devez prévoir un budget pour acheter des films Instax Mini.

En termes d'utilisation, il faut faire attention avec l'Instax Mini 70 à ne pas masquer le flash avec votre doigt lorsque vous prenez des photos à la verticale, mais on s'habitue à son fonctionnement avec un peu de pratique.

Tous les modes sont automatiques, donc tout est pris en charge - la mise au point, l'exposition et le flash sont un jeu d'enfant, mais il serait agréable de pouvoir exécuter le flash manuellement (voir l'Instax Mini 90 plus cher pour un contrôle total).

(Image credit: Future)

5. Fujifilm Instax Mini 40 Une alternative rétro et charmante à l'Instax Mini 11 Caractéristiques techniques Objectif: 60 mm Mise au point: Normale et Macro (fixe) Flash: Intégré Retardateur: Aucun Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Amazon Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Des prises de vue simplissimes + Un style rétro accrocheur + Les packs de film Instax Mini restent abordables Pourquoi attendre - Prix supérieur à celui de l'Instax 11 - L'exposition automatique pose problème en cas de forte luminosité

Si l'Instax Mini 11 (voir numéro un) ressemble un peu trop à un jouet à votre goût, le Mini 40 est une alternative plus axée sur le design. Il a le même style rétro que les appareils photo instantanés plus chers de Fuji, mais sous la surface, il est mécaniquement identique au Mini 11.

Avec une vitesse d'obturation variable, un flash automatique et un système d'exposition automatique qui fonctionnent ensemble pour garantir que davantage de vos photos soient utilisables, et un barillet d'objectif réglable spécialement conçu pour les selfies, il est facile à recommander, tant pour les nouveaux venus dans le domaine des films instantanés que pour ceux qui apprécient déjà ce support. Il utilise les pellicules Instax Mini, qui sont toujours parmi les plus abordables du marché.

Il n'y a pas de fonctionnalités, de modes de prise de vue ou d'accessoires supplémentaires à prendre en compte, ce qui pourrait décourager les personnes souhaitant faire preuve de créativité en matière de photographie, et son prix de lancement est également élevé. Il est donc moins facile à recommander que le Mini 11, mais des remises pourraient contribuer à faire baisser ce prix.

Lire notre test complet : Fujifilm Instax Mini 40

(Image credit: Future)

6. Polaroid Go Le plus petit instantané jamais conçu est très amusant à prendre en main Caractéristiques techniques Objectif: 34 mm Mise au point: Normale (fixe) Flash: Intégré Retardateur: Oui Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Voir à Fnac FR Pourquoi l’acheter + Format de poche + Accessible à tout le monde Pourquoi attendre - Le film sur mesure est petit et cher - Autofocus absent

Avec le Go, Polaroid a devancé Fuji en matière d'innovation instantanée, ce qui n'était plus arrivé depuis la fin des années 1980. Il s'agit officiellement du plus petit appareil photo instantané analogique du monde, qui tient parfaitement dans la paume de la main.

Il est vrai que certains appareils instantanés hybrides sont encore plus compacts, mais ils ont tendance à " tricher " en imprimant les images sur du papier Zero Ink, plutôt qu'avec un processus de développement chimique. Ici, vous obtenez le vrai produit, en format carré.

Il s'agit d'une version réduite du Polaroid Now (voir ci-dessus), avec la plupart des mêmes caractéristiques, y compris le retardateur et le mode double exposition, qui devraient plaire aux photographes plus expérimentés ainsi qu'aux débutants en photographie instantanée. L'autofocus n'a malheureusement pas été retenu, ce qui augmente les risques de résultats flous si vous ne gardez pas une bonne distance avec votre sujet.

Au lancement, son prix est à peu près le même que celui du Polaroid Now, ce qui le rend beaucoup plus cher que le Fuji Instax Mini 11 d'entrée de gamme, mais c'est un montant qui vaut la peine d'être payé si vous voulez un appareil photo instantané que vous pouvez emporter à peu près partout.

(Image credit: Future)

7. Polaroid Now Toujours populaire et plus abordables que jamais Caractéristiques techniques Objectif: 35-40 mm environ Mise au point: Autofocus Flash: Intégré Retardateur: Oui Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Utilise le film Polaroid classique + Autofocus constant + Longue durée de vie de la batterie Pourquoi attendre - Forme volumineuse - Parfois incohérent - Film coûteux

Le Polaroid Now a maintenant été remplacé par le Now+, plus avancé, mais il fait toujours partie de la gamme Polaroid - et c'est une alternative plus abordable, si vous n'avez pas besoin de Bluetooth ou de fonctionnalités basées sur l'application comme le light painting et les doubles expositions.

Physiquement, le Now ressemble beaucoup à son prédécesseur OneStep 2, conservant sa forme iconique - bien qu'encombrante - mais supprimant quelques boutons, affinant le viseur et remplaçant les voyants lumineux par un compteur de prises de vue numérique beaucoup plus clair.

Il est conçu pour des prises de vue rapides et faciles, et le nouvel autofocus rend cela plus simple que jamais, en se montrant très constant dans la production de clichés nets et précis. Il élimine également une grande partie du flou associé à un système de mise au point fixe - un développement bienvenu, étant donné le prix élevé de la pellicule I-Type.

Il n'est pas totalement fiable - l'exposition peut être irrégulière, le flash automatique se déclenchant parfois inutilement en extérieur, ou faisant le contraire en intérieur - mais c'est un défaut commun à de nombreux appareils de ce type. Dans l'ensemble, le Polaroid Now permet d'obtenir de grandes impressions instantanées avec un look rétro unique, et une expérience de prise de vue infaillible.

(Image credit: Future)

8. Fujifilm Instax SQ1 Le grand format Instax est désormais plus accessible, pour les nouveaux venus Caractéristiques techniques Objectif: 60 mm Mise au point: Fixe, normale et macro Flash: Intégré (ne peut être désactivé) Retardateur: Non Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Fnac FR Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Facile à prendre en main + Exposition automatique efficace Pourquoi attendre - Pas de modes avancés - Piles non rechargeables

Le SQ1, d'un bon rapport qualité-prix, rend le film Instax Square de Fuji beaucoup plus accessible aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la photographie instantanée. Il possède les mêmes caractéristiques faciles à comprendre et le même système d'exposition automatique que l'Instax Mini 11, mais les photos qu'il produit sont presque deux fois plus grandes.

Un barillet d'objectif réglable et un miroir intégré sont utiles pour les gros plans et les photos de selfie, et le flash automatique est généralement assez intelligent pour que les photos prises en intérieur et par faible luminosité restent belles une fois qu'elles se développent. Il n'y a pas d'autres modes de prise de vue à prendre en compte, ni même de luxe tel qu'un trépied, et la construction en plastique est nettement moins soignée que celle de l'Instax SQ6, plus onéreux. C'est donc un appareil qui convient mieux aux nouveaux venus qu'aux créatifs qui cherchent à expérimenter le support.

Néanmoins, il s'agit d'une avancée bienvenue par rapport à l'Instax d'entrée de gamme pour ceux qui souhaitent obtenir des tirages plus importants, sans avoir à ajouter une poignée de fonctions supplémentaires qu'ils ne voudront peut-être pas utiliser.

(Image credit: Canon)

9. Canon Zoemini S Il mixe le numérique et l'analogique dans un format de poche Caractéristiques techniques Objectif: 25,4 mm Mise au point: Normale et Paysage Flash: Intégré, flash circulaire Retardateur: Via une application mobile Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Usage flexible + Application compagnon pratique + Design compact Pourquoi attendre - Les tirages Zink ne sont pas de véritables tirages instantanés - Qualité d'image inférieure à celle d'un smartphone

Le premier appareil photo instantané de Canon est en fait un hybride, qui associe le "film" analogique à l'intelligence numérique. Le papier Zink (zéro encre) qu'il utilise ne nécessite pas d'exposition à la lumière comme les films instantanés classiques, ce qui permet de réduire considérablement la taille de l'appareil. Le Zoemini S est vraiment un appareil de poche, dépassant même l'Instax Mini LiPlay de Fuji en termes de portabilité.

Un flash circulaire à LED intégré vous aide à réaliser de beaux portraits, le barillet de l'objectif en miroir est spécialement conçu pour les selfies et la mise au point est automatique, ce qui en fait un appareil photo idéal pour les soirées. Néanmoins, il peut être lent à démarrer et l'impression d'une photo prend environ 10 secondes - beaucoup plus lent que notre favori actuel, le Fuji Instax Mini 9. Les tirages de la taille d'une carte de crédit qu'il produit sont cependant beaucoup plus détaillés, avec des couleurs qui ressemblent davantage à celles d'une photo traditionnelle en 35 mm qu'aux effets de rêve observés avec d'autres films instantanés.

L'autonomie de la batterie s'étend généralement à deux packs de 10 images, mais même avec une carte SD installée, l'appareil ne prendra plus de photos une fois que vous n'aurez plus de pellicule. Le capteur de 8 Mpx est à peine comparable à celui des smartphones d'entrée de gamme d'aujourd'hui et, sans écran intégré, vous aurez besoin d'un ordinateur pour revoir vos clichés numériques.

Il semble beaucoup plus simple que d'autres appareils photo hybrides, mais la prise en charge Bluetooth intégrée lui permet de faire double emploi avec une imprimante portable. La possibilité de transformer vos clichés pris sur smartphone en impressions physiques lui confère un avantage par rapport aux appareils photo instantanés plus encombrants, et son prix est également raisonnable.

La taille est loin d'être suffisante. L'Instax Wide 300 a la taille d'un appareil photo télémétrique moyen format à l'ancienne, voire d'un petit appareil photo de terrain pliable. C'est parce qu'il utilise les pellicules Instax wide plutôt que les Instax mini ordinaires. L'Instax wide 300 peut sembler grand et encombrant, mais il est léger, et sa poignée généreuse le rend facile à tenir et à utiliser. L'appareil s'allume à l'aide d'un interrupteur à ressort situé autour du déclencheur, qui permet d'étendre l'objectif de 95 mm.

Le Fujifilm Instax Wide est beaucoup plus grand qu'un capteur numérique, ce qui équivaut à un objectif grand angle modéré. Pour un grand appareil photo, cependant, l'Instax Wide 300 a un minuscule viseur. Il faut de l'entraînement pour aligner son œil sur l'oculaire.

Sinon, l'appareil est simple à utiliser et donne de très bons résultats. Alors que le format normal Instax mini produit de petits clichés, ceux-ci ressemblent davantage à de véritables photographies - nous aimerions voir Instax produire une imprimante dans ce format, comme elle l'a fait avec ses formats Mini et Square.

Contrairement au modèle instax SQUARE original, à savoir l'hybride analogique/numérique SQUARE SQ10, le SQ6 a une idée différente en tête. En forme de logo Instagram et très ciblé sur les jeunes utilisateurs qui partagent leurs créations sur la plateforme, l'appareil fonctionne avec une paire de piles CR2 et produit des tirages de 6,2 x 6,2 cm. Le miroir à selfie intégré à l'avant de l'appareil permet de se prendre en photo sans effort.

Les tirages Instax carrés donnent l'impression d'être des photographies plus sérieuses, leur taille plus grande donnant à votre sujet plus d'espace. Fujifilm ajoute des filtres flash orange, violet et vert pour injecter instantanément de la couleur dans les images, et comme le boîtier est loin d'être aussi encombrant que certaines des autres options présentées ici, il est aussi pratique à transporter qu'amusant à utiliser.

C'est également une excellente option pour un cadeau d'anniversaire ou de Noël.

(Image credit: Fujifilm)

12. Fujifilm Instax Mini LiPlay Il est capable de capturer du son, en plus de l'image Caractéristiques techniques Objectif: 28 mm f/2.0 Mise au point: 10 cm - infini Flash: Intégré Retardateur: 2 à 10 secondes Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Petite taille + Prêt à l'emploi Pourquoi attendre - Prix élevé - Votre photophone donne de meilleurs résultats

Alliant le charme rétro-analogique aux qualités numériques modernes, il s'agit essentiellement d'un appareil photo numérique de base à faible résolution avec une imprimante intégrée pour réaliser des clichés instantanés. Cela vous permet de cadrer correctement votre sujet et de vérifier qu'il s'agit bien de quelque chose que vous souhaitez imprimer, avant de gaspiller des pellicules coûteuses (il utilise le format Instax mini).

L'un des avantages du LiPlay est qu'il permet d'enregistrer un son en même temps que la capture de l'image et de l'"intégrer" à l'impression sous la forme d'un code QR. Vous pouvez ensuite l'offrir à un ami et lui demander de scanner le code pour lire le son - les moyens numériques modernes sont beaucoup plus faciles, donc on peut se demander si cela vaut la peine.

Vous trouverez peut-être que l'achat d'une imprimante Instax mini est une meilleure option pour des impressions de meilleure qualité, mais le LiPlay est une option amusante pour les enfants et les fêtes.

Si la plupart des appareils photo instantanés sont simples et relativement abordables, il y a tout de même quelques éléments clés à prendre en compte pour choisir le meilleur appareil photo instantané en fonction de vos besoins et de votre budget.

Les modèles les moins chers ne sont généralement guère plus que des appareils jouets dotés de réglages de base de type " pointer et photographier ". Ils conviennent parfaitement si vous voulez un appareil simple pour prendre des photos de fête. Mais vous devrez dépenser un peu plus pour obtenir des modes tels que la macro-focalisation, tandis que les modèles haut de gamme offrent des fonctions numériques hybrides. Cette dernière vous permet de connecter votre appareil à un smartphone pour des contrôles créatifs supplémentaires, ou de produire des impressions physiques à partir de la liste d'images de votre smartphone.

La qualité et la taille de l'impression sont également à prendre en compte. Bien qu'aucune marque d'appareils instantanés ne donne des résultats super précis (cela fait partie du charme du vintage), les Instax produisent sans doute les images les plus naturelles. Les impressions Polaroid ont tendance à avoir un aspect plus fantaisiste, qui peut être tout aussi attrayant, selon vos préférences. Les films existent également en différentes tailles pour s'adapter à des appareils spécifiques, il est donc utile de se demander si vous voulez des tirages au format de poche ou quelque chose de plus grand.

Si les appareils photo instantanés sont généralement abordables, vous devez tenir compte du coût de la pellicule. Il peut s'additionner assez rapidement, alors faites attention au prix par paquet - et pensez au nombre de photos que vous êtes susceptible de prendre régulièrement. Les films Polaroid ont tendance à être plus chers que les Instax - pour le prix d'un seul paquet de huit photos couleur Polaroid I-Type, vous pouvez obtenir deux paquets de dix films Instax Mini.

Certains appareils photo instantanés dotés d'un écran numérique ou d'une connectivité smartphone vous permettent de prévisualiser vos photos avant de les imprimer, ce qui réduit considérablement le gaspillage (et donc le coût des photos ratées).

(Image credit: Polaroid / Instax)

Quelle est la différence entre Polaroid et Instax ? Polaroid et Instax de Fujifilm sont les deux plus grandes marques d'appareils photo instantanés. Bien qu'ils utilisent tous deux une technologie similaire, faisant appel à des réactions chimiques qui développent automatiquement chaque image dans votre main, la principale différence entre eux est le type de film que leurs appareils utilisent. Les appareils Polaroid utilisent un ou deux types de pellicules : le plus grand, le I-Type, qui produit des photos au format carré, et le plus récent, le film "Go", utilisé par le petit appareil Polaroid Go. Vous pouvez choisir entre un film couleur et un film noir et blanc, ainsi qu'une gamme de couleurs de bordure différentes. Les appareils Instax offrent une plus grande variété de types de films : il existe des films Instax Mini, Square et Wide. Comme les films Polaroid, ils ne peuvent pas être mélangés et assortis d'un appareil à l'autre. Le choix de votre type de film préféré est donc une étape importante dans la sélection de l'appareil photo instantané qui vous convient. Quel est le meilleur type de film ? Le type I de Polaroid a l'avantage de la taille, mais le film Instax a tendance à être un peu plus abordable. Par exemple, pour le prix d'un seul paquet de huit photos couleur Polaroid I-Type, vous pouvez obtenir deux paquets de dix films Instax Mini. Pour comparer les tailles des différents types de films Polaroid et Instax, consultez notre liste complète ci-dessous.

Polaroid I-Type vs Instax Square (Image credit: Future)

Quel est le meilleur film pour appareil photo instantané ? 1. Instax Mini Le format de film instantané le plus courant, produisant des images mesurant seulement 62 x 46 mm. 2. Instax Square Fuji s'inspire du format de film carré popularisé par Polaroid. La prise en charge de ces photos de 62 x 62 mm par les appareils photo est plus limitée. 3. Instax Wide Deux fois la taille d'Instax Mini et deux fois le prix, mais les photos mesurent 99 x 62 mm. 4. Polaroid I-Type Conçus pour être utilisés dans l'Impossible I-1 et le OneStep 2, les packs de film I-Type n'ont pas de piles intégrées et ne peuvent donc pas être utilisés avec les Polaroids anciens. 5. Polaroid Go Réponse de Polaroid à l'Instax Mini, le film Polaroid Go mesure 66,6 mm x 53,9 mm et est conçu pour fonctionner avec l'appareil photo du même nom. 6. Polaroid 600 Film conçu pour les appareils photo vintage de type Polaroid 600. Il peut également être utilisé dans l'Impossible I-1 et le OneStep 2. 7. Polaroid Zink 2x3 Film instantané au format carte de crédit qui utilise de l'encre thermosensible pour produire des images. Les couleurs sont plus traditionnelles que celles des Instax. Compatible avec de nombreux appareils photo et imprimantes à base de Zink.

De nouveaux appareils photo instantanés sont-ils encore fabriqués ? Les appareils photo instantanés peuvent sembler un peu vieux jeu en 2022, mais ils sont toujours fabriqués. En fait, ils constituent un format de photographie de plus en plus populaire. Inspirés des appareils rétro de l'époque où les films analogiques étaient la norme, ces appareils modernes sont conçus pour retrouver le plaisir accessible de la photographie instantanée. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir acheter un appareil photo instantané en 2022. Contrairement à la photographie sur smartphone, les appareils photo instantanés vous donnent une impression physique que vous pouvez tenir dans vos mains immédiatement, coller sur le réfrigérateur ou partager avec vos amis. C'est une façon originale et pratique de renouer avec le côté ludique de la photographie. Un autre avantage est la facilité de prise de vue avec un appareil photo instantané. Les meilleures options sont vraiment simples à utiliser, ce qui permet de réaliser facilement des impressions vintage chaleureuses. La plupart ne comportent qu'une poignée de boutons et des modes de prise de vue limités, ce qui vous permet de vous concentrer sur le cadrage. De plus, les appareils photo instantanés sont généralement disponibles à des prix beaucoup plus abordables que les appareils photo compacts. Ils peuvent donc être un excellent moyen pour les enfants de s'initier à la photographie. La photographie analogique a connu un renouveau ces dernières années, et cette tendance n'est pas près de s'éteindre. Les appareils photo instantanés vous permettent de profiter de ce retour en arrière sans la courbe d'apprentissage abrupte, les dépenses et les tracas liés aux techniques de photographie argentique plus complexes.

(Image credit: Future)

Il n'y a qu'une seule façon de tester les appareils photo instantanés, et ce n'est pas en scrutant les tableaux de résolution au pixel près - pour ces photographes analogiques, tout est question d'utilisation réelle. Après avoir analysé le design, la qualité de fabrication et les caractéristiques de chaque appareil, nous le chargeons de pellicules et l'emmenons pour une journée de photographie instantanée. Nous prenons des photos de différents sujets : des personnes, des scènes très contrastées et des objets tels que des fleurs, afin de nous donner une bonne idée du fonctionnement de l'autofocus (si l'appareil en est équipé) et du type de couleurs auxquelles vous pouvez vous attendre dans différentes situations.

Nous allumons également le flash pour voir comment cela se passe, et nous chronométrons le temps qu'il faut pour que le tirage soit prêt. Certains appareils photo instantanés, comme le Polaroid Now+, sont également dotés d'applications complémentaires. Dans ce cas, nous testons leur capacité à se connecter à un smartphone et nous testons les fonctions spéciales (comme la double exposition ou le light painting) pour voir si elles fonctionnent bien en pratique.