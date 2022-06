Test Polaroid Go

Essentiellement une version réduite du modèle rétro Polaroid Now, le Go est un appareil photo instantané que vous pouvez emporter presque partout. Les images qu'il produit, de la taille d'une carte de crédit, sont parfaites pour être partagées. Il allie élégamment un look rétro à des commodités modernes comme une batterie rechargeable. Même sans autofocus, il capture des selfies et des portraits d'une grande netteté, mais l'absence de mode macro signifie qu'il n'est pas aussi flexible que les modèles concurrents, même s'ils sont nettement plus grands. Rien ne peut l'égaler en termes de taille, et si les photographes créatifs le trouvent un peu basique, c'est l'appareil photo idéal pour les fêtes de famille, de fin d’année ou même les vacances.

Les meilleurs appareils photo instantanés sont censés être synonymes de plaisir, mais leur gabarit encombrant implique généralement une préparation minutieuse de votre balade au préalable si vous en emportez un avec vous. Ce n'est pas le cas du Polaroid Go, qui vise à redonner à ce support de plus en plus populaire la spontanéité dont il a tant besoin.

Présenté comme "le plus petit appareil photo numérique analogique du monde", le Go est une version réduite du délicieusement rétro Polaroid Now, mais sans le système autofocus de cet appareil.

Cela signifie peut-être un peu plus de pellicules gâchées à cause d’images floues, mais d'un autre côté, il est suffisamment petit pour être transporté partout, ce qui en fait un appareil parfait pour les photos prises sur le vif. C’est par conséquent un excellent modèle pour les débutants, ainsi que l'un des meilleurs appareils photo bon marché disponibles actuellement.

Il s'agit seulement du second modèle de l'incarnation moderne de Polaroid, après un voyage de dix ans qui a commencé sous le nom de The Impossible Project à la fin des années 2000. Il a donné à la marque renaissante un rival direct de la gamme Instax Mini de Fuji.

Le tout nouvel appareil photo compact arrive avec un tout nouveau format de film instantané. Chaque paquet de film Polaroid Go comprend huit clichés de 67 x 54 mm (2,6 x 2,1 pouces), qui présentent une zone d'image carrée de 47 x 46 mm (1,85 x 1,8 pouce).

Actuellement, seule la pellicule couleur est disponible, contrairement au modèle I-Type de Polaroid, plus grand, qui est également vendu en monochrome. La marque vend des packs de deux films pour 19,99€ chacun, ce qui les rend environ 25% plus chers par photo que ceux du Fujifilm Instax Mini.

Design et caractéristiques principales

Un design réduit qui reste familier

Facile à utiliser avec peu de boutons

Indicateur utile des prises de vue restantes

Il est facile de croire à l'affirmation de Polaroid selon laquelle le Go est le plus petit appareil photo instantané du monde une fois que vous l'avez en main : avec ses 105 x 84 x 61 mm (4,1 x 3,3 x 2,4 pouces), le petit boîtier en plastique tient parfaitement dans la paume de votre main et fait passer le Polaroid Now pour un appareil gigantesque.

Seuls les appareils instantanés hybrides, qui utilisent des capteurs numériques et "impriment" leurs photos sur du papier à encre zéro, sont plus petits.

Parce qu'il conserve la même forme carrée, d'inspiration rétro, et la même disposition des boutons que le Polaroid Now, ne vous attendez pas à une portabilité comparable à celle d'un appareil photo numérique compact : le Go est tout juste assez petit pour se glisser dans la poche arrière de votre jean, et est plus à l'aise dans une veste ou un sac à main.

Le fonctionnement est très simple, avec les boutons du flash et de l'obturateur sur la face supérieure, et le viseur et les boutons d'alimentation à l'arrière. Une double pression sur le bouton du flash active la prise de vue en double exposition, et une pression prolongée active le retardateur, bien que l'absence de filetage pour trépied sur le dessous de l'appareil lui ôte une partie de son utilité.

Il est impossible de manquer le compteur numérique de prises de vue situé à côté du bouton d'alimentation, qui devrait vous empêcher d'ouvrir prématurément le tiroir à film et de gâcher les prises de vue restantes dans le pack actuellement chargé.

Un port microUSB se trouve sur le côté pour une recharge pratique, mais il aurait été agréable de voir Polaroid adopter la norme USB-C, plus récente et réversible, à la place.

Performances

Objectif équivalent à 35 mm

Flash automatique avec commande manuelle

Modes retardateurs et double exposition

Mettez l'appareil photo sous tension et le flash est automatiquement activé. Vous pouvez le désactiver pour les scènes extérieures très éclairées, mais vous souhaiterez le laisser activé pour les prises de vue en intérieur. Un petit indicateur LED vous permet de vérifier d'un coup d'œil si le flash est activé ou non.

Le viseur peut être légèrement décalé par rapport à l'objectif de l'appareil photo, mais ce que vous voyez à travers lui est largement indicatif de ce qui est capturé. Les amateurs de selfie apprécieront également le côté du viseur faisant face à l'objectif, qui fait office de miroir géant et facilite la prise de clichés. Les dimensions réduites de l'appareil le rendent beaucoup plus facile à tenir que le Polaroid Now, qui peut être assez difficile à manipuler.

L'obturateur est doté du même bouton à demi enfoncé que le Polaroid Now. Sur le plus grand appareil, ce bouton activerait l'autofocus, mais ce n'est pas le cas ici - à la place, il ajuste le réglage de l'ouverture en fonction de la quantité de lumière disponible.

Vous pouvez entendre un mécanisme interne fonctionner lorsque vous l'utilisez, et l'obturateur ne se déclenche qu'après avoir choisi entre les deux réglages disponibles, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la surexposition ou de la sous-exposition accidentelle de votre photo.

Une pression complète permet de prendre une photo, qui est éjectée à l'avant de l'appareil. Le développement complet prend environ 15 minutes et peut être un peu délicat, alors ne jetez pas vos tirages dans la poche d'un manteau et ne vous attendez pas à ce qu'ils survivent au processus sans une ou deux taches.

Le film Polaroid Go a un format carré et une surface d'image de 47 x 46 mm, de sorte que chaque photo ressemble à une photo Type-I miniature. À titre de comparaison, le film rectangulaire Instax Mini de Fujifilm a une surface d'image plus grande de 61 x 46 mm.

Qualité d'image

Couleurs pastel de rêve

Détails impressionnants

La focalisation fixe limite les cas d'utilisation

Les impressions Polaroid Go produisent des couleurs sourdes, presque oniriques, mélangées à des ombres plus sombres et plus dramatiques.

Malgré la petite taille de l'image, le Go peut capturer des niveaux de détail impressionnants, même pour les sujets éloignés.

Ce qui semble bleu à travers le viseur peut souvent prendre une teinte violette, transformant les horizons et offrant une perspective différente sur une scène. Ce n'est pas un effet désagréable, mais le film Instax de Fuji a tendance à être plus fidèle à la réalité, si c'est ce que vous recherchez.

Le flash vaut la peine d'être utilisé même dans les scènes très éclairées - il permet d'équilibrer les sujets et de préserver les détails dans les parties plus sombres d'une scène.

La distance focale est généralement de 0,5 m et plus, de sorte qu'une tentative de gros plan se solde généralement par une image finale floue. Les amateurs de selfie doivent toujours tenir l'appareil à bout de bras et penser à faire une pause avant d'appuyer à fond sur le déclencheur. Acceptez cette limite et vous obtiendrez un niveau de clarté décent compte tenu de la petite taille de chaque cliché.

En extérieur, l'exposition est généralement correcte, le flash permettant d'éclairer doucement les sujets sans dominer la lumière naturelle de la scène. Si vous le désactivez, vous obtiendrez des couleurs plus réalistes, au risque de créer des ombres beaucoup plus sombres, car le papier photo a moins de lumière pour travailler.

Les films instantanés ont souvent du mal à s'adapter aux ciels très éclairés, mais le Go s'en est bien sorti tout au long de nos tests, ne soufflant l'image finale qu'en cas de prise de vue vers le soleil.

Le film Polaroid Go est délicat - toute pression exercée sur le film pendant le développement peut entraîner des bavures.

Une fois à l'intérieur, le flash devient indispensable, car même les pièces bien éclairées peuvent paraître sombres et lugubres sans lui.

Cela a toujours été une caractéristique des films instantanés et n'est donc en aucun cas un défaut de l'appareil photo - c'est juste quelque chose auquel les nouveaux venus devront s'adapter.

Évitez de photographier en plein soleil et le Go fera un bon travail d'exposition des cieux ainsi que du premier plan.

La double exposition vous permet d'être créatif, mais il faut beaucoup de lumière pour obtenir une image agréable. C'est difficile à obtenir à l'intérieur.

Pour conclure...

Avec sa taille, le Polaroid Go rappelle que la photographie instantanée est censée être amusante. Il reprend presque tout ce que nous aimions dans le Polaroid Now, y compris la batterie rechargeable et les images distinctives, et les intègre dans un boîtier que vous serez heureux de transporter tout le temps - et pas seulement lorsque vous avez la photographie en tête.

La pellicule Polaroid produit un mélange délicieux d'images détaillées, mais peu originales, avec des couleurs accrocheuses. Bien qu'il n'y ait pas d'autofocus ici, ce qui peut rendre les gros plans un peu difficiles, il est étonnamment capable de prendre des clichés très convenables dans la plupart des conditions d'éclairage. Les petites photos sont sans doute encore plus mignonnes que les originaux de l'I-Type sur lesquels elles sont basées.

Vous payez cependant un prix élevé pour la portabilité. Le Polaroid Now, plus grand, coûte un montant similaire, et le Fujifilm Instax Mini 11 d'entrée de gamme est beaucoup moins cher. Vous pourriez acheter l'appareil photo lui-même et cinq paquets de films pour le prix du Polaroid Go seul.

Si la portabilité est ce qui vous a empêché d'essayer la photographie instantanée jusqu'à présent, alors le Polaroid Go est probablement l'appareil qui vous fera changer d'avis.