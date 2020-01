Comment nous rédigeons les tests TechRadar : nos garanties

Depuis plus de dix ans, l'objectif de TechRadar n’a pas changé : vous offrir le magazine high-tech le plus fiable. Nous sommes fiers de notre indépendance et de notre processus de test rigoureux. Nous continuons de surveiller tous les produits que nous évaluons sur le long terme et nous mettons à jour régulièrement tous nos tests et guides d’achat. Quel que soit l’ancienneté du produit en question.

Nous collaborons avec la meilleure équipe de journalistes high-tech de la planète. Ils ne sont pas seulement des experts reconnus dans leur domaine, ce sont avant tout des consommateurs. Correspondant en tous points aux personnes pour lesquelles nous écrivons nos critiques : ceux qui veulent découvrir et utiliser les dernières et meilleures technologies disponibles.

Notre indépendance éditoriale est soutenue par l'un des plus grands éditeurs high-tech internationaux : Future PLC. Un mécénat qui nous permet d’écrire ce que nous pensons d’un produit en toute objectivité, sans crainte d’être écartés ou de devoir une faveur à un annonceur, aussi prestigieux et influent soit-il.

Voici notre promesse éditoriale :

Nous n'acceptons aucun paiement pour la publication de nos tests high-tech.

Nous sélectionnons les produits à évaluer en fonction de l’attente qu’ils suscitent ou qu’ils pourraient susciter auprès de nos lecteurs.

Nous écrivons ce que nous pensons, pas ce que les annonceurs veulent que vous lisiez.

Nous dévoilons tout ce que nous voyons au cours des tests. Nos experts aiment la technologie et veulent que vous l'aimiez aussi. Si un produit est mauvais ou trompeur, nous vous avertirons.

Si un produit ne répond pas à nos critères de notation élevés, nous vous expliquons pourquoi.

Si vous pensez que nous ne respectons pas notre promesse, veuillez envoyer un e-mail au rédacteur en chef et nous nous efforcerons de corriger notre manquement.

Quels sont nos critères de notation ?

Nous utilisons un système de notation à cinq étoiles commun, reconnaissable par l’ensemble de nos lecteurs et absolument simple : plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Le nombre d’étoiles attribué à un produit dépend de multiples critères. En fonction du type de produit et de ses usages spécifiques, nous évaluons :



Le design



À quoi ressemble le produit ? Sa conception est-elle premium ou bon marché ? Est-il facile à prendre en main ? Quelles sont ses particularités par rapport à la concurrence ?

Les caractéristiques techniques

Le produit intègre-t-il les composants mais aussi les fonctionnalités que nous attendons / voulons ?

La convivialité

Le produit répond-il complètement aux usages qu’on doit / peut en faire ? Pouvez-vous accéder rapidement et simplement à toutes les commandes ? L’interface utilisateur est-elle logique ?

Les performances

Le produit fonctionne-t-il parfaitement ? Si non, quelles sont les anomalies que nous pouvons rencontrer et sont-elles corrigeables ?

Le rapport qualité-prix

Le prix de lancement puis celui en cours est-il juste ? Correspond-il à la valeur des composants ? Aux attentes du consommateur ? Au tarif adopté par l’ensemble de la concurrence ?

Premières impressions vs Tests : quelles différences ?

Les articles intitulés « Premières impressions » expose le ressenti d’un journaliste après la prise en main d’un produit dans sa version bêta. C’est-à-dire avant son lancement officiel. Il est important de préciser que le produit peut encore subir des modifications, suite aux retours que le constructeur aura choisi de considérer. La version définitive du produit, elle, est examinée plus en détails dans nos articles intitulés « Tests ».

Les premières impressions existent pour vous donner un aperçu du produit, de ses capacités et de son caractère innovant (ou pas).