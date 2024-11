Nikon dévoile le Z50 II : une mise à jour discrète pour sa caméra hybride en quête d'identité

Même capteur APS-C de 20,9 Mpx que le Z50

Autofocus comparable à celui du Nikon Z9 professionnel

Prise en charge de Nikon Cloud et des profils de couleur personnalisés

Nikon a mis à jour son Z50, sorti il y a quatre ans, avec le Z50 II. Ce successeur au style mini-réflex conserve le capteur APS-C de 20,9 MP, mais intègre le dernier processeur Expeed 7 de Nikon, qui apporte un lot d'améliorations axées sur les performances.

Nikon indique que le Z50 II offre les mêmes options de détection de sujet pour l’autofocus que les appareils professionnels sans miroir Z8 et Z9, avec neuf types de sujets au choix, un suivi 3D, des zones d’autofocus de taille personnalisée, ainsi qu’une option AF-A (autofocus automatique) plus intelligente. Un mode "Présentation de produit" fait également son apparition, permettant de passer facilement la mise au point entre personnes et objets, à l’image du mode "Product Showcase" de Sony.

La prise de vue en rafale propose désormais une pré-capture d’une seconde pour le mode Capture d’image à grande vitesse+ à 15 im./s ou 30 im./s (JPEG uniquement), tandis que la vidéo 4K jusqu’à 30 im./s est suréchantillonnée à partir de 5,6K, ce qui devrait garantir une grande précision.

Après le Z6 III, le Z50 II est le deuxième appareil Nikon compatible avec le Nikon Cloud. En plus des services de téléchargement et de stockage d’images en ligne, les utilisateurs peuvent importer des profils de couleur personnalisés directement sur le Z50 II depuis la communauté Nikon Cloud (appelés Profils Image par Nikon), similaire à la nouvelle fonctionnalité du Panasonic Lumix S9, avec un bouton d’accès rapide aux Profils Image. Pratique.

Les améliorations dans la prise en main du Z50 II incluent un viseur électronique mis à jour, offrant une luminosité doublée par rapport au Z50, un écran tactile orientable de 3,2 pouces avec une nouvelle charnière permettant des mouvements de rotation, une poignée plus grande, tout en étant la seule série sans miroir de Nikon à disposer d’un flash intégré.

Le Z50 II est proposé au prix de 999 € pour le boîtier seul, 1 149 € avec l’objectif 16-50 mm, ou 1 400 € pour un kit double objectif ajoutant le 50-250 mm. Les ventes débutent fin novembre, avec des précommandes possibles dès aujourd’hui.

Le Z50 II semble être un appareil photo sans miroir décent pour les photographes débutants, mais Nikon le destine aux créateurs de contenu, alors est-ce qu'il est à la hauteur de leurs attentes ?

(Image credit: Nikon)

Un appareil photo en crise d'identité ?

Nikon mise fortement sur le Z50 II pour attirer les créateurs de contenu, mais ce modèle semble être le moins évident parmi sa gamme d’appareils sans miroir APS-C pour cet usage.

Le Z50 II semble être un appareil agréable à utiliser pour les photographes grâce à sa forme de mini-réflex, sa prise en main améliorée et son viseur plus lumineux. Mais pour les créateurs de contenu qui accordent de l’importance à l’esthétique de leur matériel et à la flexibilité vidéo ? Le Z30, plus abordable, ou le modèle au style rétro Z fc paraissent des choix plus judicieux, tout comme des modèles concurrents tels que le Fujifilm X-M5 et le Sony ZV-E10 II.

Cela ne diminue pas les capacités du Z50 II, qui devient l’appareil sans miroir APS-C le plus performant de Nikon grâce à son dernier processeur, offrant une performance généralement plus rapide, y compris un temps de démarrage amélioré, selon Nikon.

(Image credit: Nikon)

Le Z50 II propose également des fonctionnalités vidéo améliorées, comme la vidéo 4K 10 bits jusqu’à 30 im./s suréchantillonnée à partir de 5,6K, ainsi que le profil de couleur N-Log de Nikon. C’est aussi le premier appareil Nikon capable de diffuser en direct via USB-C, sans nécessiter le logiciel Nikon Webcam Utility.

Cependant, il n’y a pas de mode vidéo vertical pour les réseaux sociaux comme sur le X-M5, qui propose une résolution vidéo plus élevée à 6,2K (rendant possible les vidéos verticales), ainsi que des micros internes multidirectionnels pouvant être isolés ou utilisés ensemble. Cet appareil paraît plus adapté aux créateurs de contenu : plus compact, esthétiquement attrayant, et avec les modes de simulation de film de Fujifilm à portée de main.

Le Z50 II semble être un appareil très performant pour les amateurs passionnés, que l’on analysera bientôt en détail. Il semble toutefois que ce ne soit pas l’appareil de choix pour les créateurs de contenu, contrairement à ce que suggère la communication de Nikon. Un successeur au Z30 semblerait plus approprié.